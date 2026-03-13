Abbonati / Sostienici
"Se non lavoro, muoio di fame": i lavoratori migranti rischiano la vita per far funzionare il Golfo

494
"Se non lavoro, muoio di fame": i lavoratori migranti rischiano la vita per far funzionare il Golfo

 

di Middle East Eye

Il giorno dopo che i missili hanno colpito il Golfo, un fattorino bengalese a Dubai era di nuovo in sella alla sua bicicletta. Le strade erano più tranquille del solito, ma le mance erano migliori.

Ma per un motociclista pakistano che ha trascorso quattro anni lavorando turni di 12 ore nella stessa città, non c'è mai stata una vera scelta.

"Sono venuto qui per guadagnare soldi e lavorare in qualsiasi situazione è diventata per me una necessità", ha detto l'autista a Middle East Eye.

"Sebbene molti abbiano paura, noi rider dobbiamo continuare a lavorare con coraggio. Vengo pagato per ogni consegna. Quindi se non lavoro, potrei soffrire la fame."

L'operaio è uno delle centinaia di migliaia di addetti alle pulizie, operai edili, autisti e guardie di sicurezza che mantengono in funzione il Golfo mentre la regione è sotto attacco da parte dei missili iraniani.

Dall'inasprimento del conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele , gli attacchi iraniani hanno ucciso almeno 12 civili negli stati del Golfo. In particolare, negli Emirati Arabi Uniti, ogni vittima civile finora è stata un lavoratore migrante proveniente da Bangladesh, Nepal o Pakistan.

Tra le vittime c'era anche Saleh Ahmed, 55 anni, del Bangladesh, ucciso mentre distribuiva acqua negli Emirati Arabi Uniti il ??primo giorno di guerra. 

Ma mentre i missili prendono di mira il Golfo, la vasta popolazione di lavoratori migranti della regione, che costituisce la maggioranza dei residenti in paesi come il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti, viene abbandonata a se stessa, secondo un'organizzazione per i diritti umani con ricercatori impegnati nei paesi interessati.

Mustafa Qadri, direttore esecutivo di Equidem, ha dichiarato a MEE che la rete di investigatori sui lavoratori migranti dell'organizzazione negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar, in Arabia Saudita e in Giordania ha documentato panico diffuso, traumi psicologici ed esclusione sistematica dalle misure di sicurezza ufficiali.

"C'è un trauma universale, panico, preoccupazione, indipendentemente da chi siano i lavoratori", ha detto Qadri.

"E mi riferisco a lavoratori che provengono da paesi diversi, svolgono lavori diversi, sia uomini che donne."

Qadri ha affermato che i lavoratori si trovano ad affrontare due distinte forme di discriminazione.

La prima è l'esclusione dalle comunicazioni ufficiali sulla sicurezza. Mentre alcune dichiarazioni ufficiali hanno fatto riferimento a tutti i residenti, gli operatori sul campo affermano di non aver ricevuto indicazioni significative su rifugi, vie di evacuazione o supporto di emergenza.

Il secondo è la discriminazione strutturale. In quanto lavoratori essenziali in ogni settore della società del Golfo - edilizia, ospitalità, sanità, sicurezza, servizi domestici e logistica - molti di questi lavoratori sono costretti a continuare a lavorare nonostante gli attacchi, spesso andando incontro al pericolo anziché evitarlo.

"Si fa una scelta consapevole di far svolgere questo lavoro difficile a lavoratori provenienti da paesi relativamente poveri, che non vengono pagati molto e hanno molto meno potere nelle dinamiche sociali di questi paesi, perché è meno probabile che si lamentino o chiedano protezione", ha affermato Qadri.

Particolarmente allarmante, ha aggiunto, è la situazione dei fattorini e degli altri lavoratori della gig economy, che restano per strada mentre i loro clienti più facoltosi si rifugiano in casa.

E dall'inizio del conflitto, sempre più residenti nel Golfo si avvalgono di servizi di consegna, preferendo restare in casa invece di uscire per acquistare beni di prima necessità. 

'Ordini consecutivi'

MEE ha parlato con tre fattorini che lavorano per importanti piattaforme negli Emirati Arabi Uniti, i quali hanno tutti dichiarato di aver continuato a lavorare nonostante gli attacchi senza alcuna istruzione, supporto o scelta.

Gli autisti hanno descritto un aumento del carico di lavoro dall'inizio della guerra e hanno voluto rimanere anonimi per proteggere il loro impiego.

Un rider bengalese che lavora per la sua azienda da due anni ha raccontato che il giorno del primo attacco le strade erano deserte. Ma il giorno dopo era di nuovo in giro a fare consegne. I clienti, ha notato, lasciavano mance più generose del solito.

Un motociclista pakistano di base ad Abu Dhabi, presente nel Paese da cinque anni, ha descritto i giorni immediatamente successivi all'attacco come incessanti. Con molti residenti locali che si rifiutavano di uscire di casa, gli ordini continuavano ad arrivare a raffica.

"Lavoravo giorno e notte, prendendomi solo brevi pause", ha raccontato a MEE.

Credeva che solo circa il 70% delle persone normali fosse in strada. Sospettava che la gente stesse ordinando cibo e generi alimentari in grandi quantità, in previsione di un peggioramento della situazione.

Un altro motociclista pakistano di Dubai, che lavora per la stessa azienda da quattro anni, ha descritto un sistema che non lascia alcun margine per la paura.

Vive in una stanza in affitto condivisa con degli amici, lavora 12 ore al giorno a provvigione e ha affermato che smettere non è un'opzione. "L'azienda mi paga solo per gli ordini che completo", ha detto. "Se non lavoro, non guadagno nulla."

Con il susseguirsi degli attacchi, anche i lavoratori migranti stanno diventando i principali testimoni che ne documentano l'impatto.

Gran parte della documentazione visiva degli effetti dello sciopero che circola online è stata realizzata e condivisa da lavoratori migranti che filmano con i loro telefoni.

All'inizio di questa settimana, il Bahrein ha arrestato cinque pakistani e un lavoratore bengalese con l'accusa di aver elogiato gli attacchi iraniani mentre filmavano le conseguenze degli attentati.

Qadri teme che altri lavoratori possano essere arrestati e subire le conseguenze di un'ulteriore repressione, soprattutto negli Emirati Arabi Uniti, che hanno una lunga storia di incarcerazione di persone che filmano incidenti legati alla sicurezza.

"È molto simile a quanto accade a Gaza, dove le persone più vulnerabili di una società diventano gli occhi e le orecchie in una zona di conflitto", ha affermato Qadri. "Non dovrebbero essere perseguitate per questo".

Ad aggravare la crisi contribuisce la storicamente scarsa capacità dei paesi di invio – tra cui Nepal, Kenya, India, Bangladesh ed Etiopia – di fornire un supporto consolare efficace ai propri cittadini.

Mentre le comunità nei loro paesi d'origine fanno pressione sui rispettivi governi affinché intervengano, Qadri ha affermato che finora la risposta è stata inadeguata.

Si ritiene che i lavoratori impiegati nelle basi militari statunitensi e occidentali nel Golfo, molti dei quali cittadini nepalesi assunti proprio per la presunta neutralità del Nepal, siano particolarmente esposti. Le procedure operative standard in tali basi prevedono in genere l'evacuazione dei civili occidentali in caso di aumento del rischio, mentre i servizi essenziali continuano a essere garantiti dai lavoratori migranti rimasti sul posto.

"Gli Stati Uniti, che hanno dato inizio a questa guerra, e le altre nazioni occidentali, che la sostengono perlopiù indirettamente, subiscono forti pressioni politiche per far evacuare i propri cittadini dalla regione. Pertanto, non esercitano molta pressione da parte di questi Stati per garantire la protezione dei lavoratori migranti", ha affermato Qadri.

Intorpidimento

In Qatar, Shaheen Abdullah stava svoltando sulla strada principale vicino a casa sua quando sono iniziate le esplosioni. Ha fermato l'auto. Una scheggia, ancora in fiamme, gli è caduta proprio davanti. La sua famiglia, che si trovava nell'auto dietro, ha visto tutto.

"Avrei preferito che non l'avessero visto", ha dichiarato a Middle East Eye.

Ha chiamato la polizia. Mentre lo mettevano in attesa, sono arrivati ??gli agenti che hanno isolato la zona. "Sono rimasto sbalordito, ma poi non ci ho pensato più di tanto."

Quell'intorpidimento, dice, è diventato la norma. Abdullah gestisce un negozio a Doha e descrive una comunità di lavoratori migranti che non ha altra scelta se non quella di assorbire ciò che sta accadendo e andare avanti: negozi, ristoranti e servizi di consegna non possono chiudere.

"Nessuno può prendersi un giorno libero", ha detto.

Sottolinea inoltre una netta disparità nel modo in cui le diverse comunità stanno rispondendo.

"Tutti osservano come i paesi europei stanno evacuando i loro cittadini", ha detto. "Ma le evacuazioni non rientrano nei piani di chi non ha nulla a cui tornare. Non possono permetterselo".

Quando il conflitto emerge in una conversazione all'interno della sua comunità, Abdullah afferma che la discussione raramente verte sulla sicurezza personale.

"Le conversazioni non riguardano il benessere o la sicurezza. Sono politiche ed esistenziali."

Il trauma, dice, non viene detto.

"La salute mentale è passiva. Si tratta di essere preparati e di gestire questa situazione se dovesse prolungarsi. Trascorrere 15 minuti della nostra giornata a preoccuparci della caduta di schegge è qualcosa con cui le persone hanno fatto pace."

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

