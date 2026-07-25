Putin e Tokayev: "Relazioni strategiche senza precedenti" tra Russia e Kazakistan

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Putin è volato a Omsk, dove parteciperà al 22° Forum di cooperazione interregionale Russia-Kazakistan insieme al presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev. I due leader hanno tenuto un incontro bilaterale prima di partecipare al forum.

"Le nostre relazioni si stanno sviluppando. Si stanno sviluppando con successo. Sono di natura veramente strategica, non solo a parole, ma nei fatti", ha affermato Putin durante l'incontro, secondo quanto riporta Sputnilk.

"Quest'anno, il Forum interregionale si concentra su un tema di grande rilevanza: la cooperazione tra Russia e Kazakistan nella creazione di un ecosistema globale dei trasporti e della logistica. Il potenziale di collaborazione in questo ambito è davvero illimitato", ha dichiarato Putin.

Il leader russo ha elogiato in particolare la cooperazione tra i due Paesi nell'attuazione del progetto del Corridoio Internazionale di Trasporto Nord-Sud.

"Le spedizioni lungo questo corridoio sono in costante crescita. Sono aumentate del 10% nei primi cinque mesi di quest'anno", ha affermato Putin.



Le relazioni tra Kazakistan e Russia hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha dichiarato il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev. "Per quanto riguarda l'atteggiamento del Kazakistan nei confronti della Russia, non abbiate dubbi: abbiamo sempre considerato e continuiamo a considerare la Russia una grande potenza, come ho già detto. Questo è, tra l'altro, ciò che affermo sempre in tutti gli eventi internazionali. Siamo impegnati nella cooperazione strategica e nelle relazioni di alleanza con la Russia, costi quel che costi", ha sottolineato Tokayev.

"Devo notare che le relazioni tra le nostre nazioni hanno raggiunto un livello senza precedenti. Questo è il risultato di notevoli sforzi da parte dei capi di Stato, di governo, delle autorità locali e regionali e, naturalmente, dei parlamenti di entrambi i paesi", ha aggiunto il presidente.

La risoluzione del conflitto in Ucraina potrebbe comportare un ritorno al quadro degli accordi di Istanbul del 2022, ha osservato Tokayev.

"Forse questo conflitto dovrebbe essere congelato e dovremmo tornare alla Formula 2.0 di Istanbul, visto che lì sono stati raggiunti risultati significativi. Naturalmente, con le garanzie delle grandi potenze, inclusa la Russia. E poi procedere verso la pace tanto attesa", ha concluso il leader kazako.

Putin ha affermato che avrebbe informato Tokayev in dettaglio sulla situazione relativa all'Ucraina durante i loro colloqui.

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