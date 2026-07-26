Lukashenko: la Bielorussia auspica di ampliare i legami fraterni con Cuba

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Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha inviato i suoi saluti al presidente cubano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez in occasione della Giornata della Ribellione Nazionale, come riporta l'agenzia di stampa BelTA.

"Nonostante anni di pressioni esterne senza precedenti, il vostro Paese ha dimostrato un coraggio e una fermezza esemplari. L'eroica resilienza e l'incrollabile volontà del popolo cubano suscitano profondo rispetto e sincera ammirazione in tutto il mondo", ha sottolineato il capo di Stato bielorusso.

Il presidente ha osservato che le relazioni tra Bielorussia e Cuba sono sempre state caratterizzate da un alto grado di apertura, armonia e reciproca comprensione. "Minsk è senza dubbio un'amica leale dell'Avana. È su queste solide basi che conto sul continuo e costante sviluppo e ampliamento dei legami con la fraterna Cuba in ogni ambito possibile", si legge nel messaggio.

Aleksandr Lukashenko ha augurato a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez buona salute, infinita saggezza e successo, e ha augurato al popolo cubano pace e prosperità.

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