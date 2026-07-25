Lo Zimbabwe aderisce alla Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS

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Lo Zimbabwe è entrato ufficialmente a far parte della Nuova Banca di Sviluppo (NDB), ampliando così l'accesso a finanziamenti a lungo termine per lo sviluppo delle infrastrutture, l'industrializzazione e la crescita economica, come riporta The Herald.

L'annuncio è stato dato dal Ministro delle Finanze, dello Sviluppo Economico e della Promozione degli Investimenti, Mthuli Ncube. Il Ministro ha affermato che l'adesione rafforzerà le opportunità di finanziamento per progetti a sostegno delle priorità di sviluppo del Paese e degli obiettivi della Visione 2030.

Ncube ha osservato che l'adesione alla Banca fornirà allo Zimbabwe ulteriori fonti di finanziamento, in particolare per l'espansione industriale e la modernizzazione delle infrastrutture. Ha aggiunto che un migliore accesso al credito sosterrà i settori produttivi e contribuirà alla trasformazione economica del Paese.

Il Ministro ha evidenziato gli sforzi in corso per aumentare le opportunità di finanziamento per le imprese, compresi i meccanismi di supporto per i settori strategici, le piccole e medie imprese e i progetti innovativi. Ha inoltre sottolineato il ruolo delle iniziative finanziarie nazionali volte ad ampliare l'accesso al capitale e a rafforzare la capacità industriale.

Inoltre, il Ministro per gli Affari Femminili, la Comunità e lo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese, Monica Mutsvangwa, ha sottolineato il contributo delle micro, piccole e medie imprese all'economia dello Zimbabwe. Ha osservato che il settore rappresenta circa il 60% del PIL del paese e circa il 70% della sua produzione aurea.

Il Ministro degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale, Amon Murwira, ha affermato che la strategia di diplomazia economica dello Zimbabwe è incentrata sull'espansione delle opportunità commerciali e sull'integrazione del paese nei mercati regionali e globali.

"Investendo in noi stessi, creiamo fiducia che attrae capitali significativi. Vorrei sottolineare che la nostra strategia come paese – la nostra strategia di politica commerciale ed estera – è quella di essere abbastanza audaci da aprire i nostri mercati", ha aggiunto.

Inoltre, l'ammissione dello Zimbabwe fa seguito alla recente espansione della Nuova Banca di Sviluppo, con l'Uzbekistan che è diventato il suo primo azionista dell'Asia centrale nel giugno 2026 e l'Indonesia che è entrata a far parte dell'istituto dopo essere diventata membro dei BRICS, ampliando la presenza della banca nelle economie emergenti.

La Nuova Banca di Sviluppo, istituita dai paesi BRICS nel 2015, fornisce finanziamenti per progetti infrastrutturali e di sviluppo sostenibile nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo. La sua sede centrale si trova a Shanghai, in Cina.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it