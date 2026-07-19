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Spagna-Argentina: Messi dedica la finale ai poveri e Milei va in tilt

Il governo smentisce, ma i numeri parlano chiaro: povertà alle stelle e repressione ai livelli della dittatura

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Spagna-Argentina: Messi dedica la finale ai poveri e Milei va in tilt

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La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna, in programma questa sera a New York, è diventata molto più di una partita di calcio. È lo specchio di un Paese spaccato in due. Da una parte la Selección, appena uscita da una semifinale storica contro l’Inghilterra, e il suo capitano Lionel Messi. Dall’altra il presidente ultraliberista Javier Milei, che per scaramanzia o per calcolo politico resterà a guardare la partita da casa, mentre il capo del governo spagnolo Pedro Sánchez siederà sugli spalti insieme a Donald Trump.

Ma quanto che rende questa finale una questione di stato non è l’assenza del presidente argentino. È ciò che Messi ha detto a freddo, davanti alle telecamere di TyC Sports, subito dopo il triplice fischio contro l’Inghilterra. L’uomo che per tutta la carriera ha scansato con cura la politica, che ha sempre preferito i palloni alle barricate e restare all'ombra dei potenti di turno, ha rotto il suo silenzio. Ha dedicato la vittoria alla gente comune, a quelli che non arrivano a fine mese, che non hanno un lavoro, che vivono giorno per giorno. Le sue parole sono state un pugno nello stomaco per l’amministrazione neoliberista di Milei.

Il governo non ha aspettato un minuto. Il portavoce Adrián Ravier è sceso in campo per smentire il dieci, sostenendo che non si può generalizzare, che non è vero che la gente non arriva a fine mese. Un tentativo maldestro di correggere il tiro, che ha finito per confermare il nervosismo di un esecutivo colpito sul vivo. Perché quando è Messi a parlare, in Argentina non è solo un semplice calciatore che parla. E la sua voce ha raccontato una verità che i numeri ufficiali non riescono a nascondere nonostante la propaganda martellante.

Il contrasto tra la retorica trionfalista del governo e la realtà della strada è diventato lampante. Non è solo una questione di stipendi o di inflazione. Dietro le dichiarazioni di Messi c’è un paese che ha visto il tasso di povertà schizzare alle stelle sotto le politiche di austerità di Milei, con un piano shock che ha tagliato sussidi, svalutato il peso e congelato le opere pubbliche. La gente comune, quella che riempie gli stadi e segue la nazionale in ogni angolo del mondo, è stata la prima a pagare il prezzo di un esperimento economico che molti definiscono ottuso.

Messi ha fatto ciò che i politici non hanno saputo o voluto fare. Ha messo il dito nella piaga di un modello che ha trasformato il lavoro in un lusso e la sopravvivenza in una corsa a ostacoli. E lo ha fatto con la misura che lo contraddistingue, senza urlare, senza alzare i toni, ma con la precisione chirurgica di chi sa che ogni parola, in un paese come l’Argentina, pesa come un macigno.

E mentre il governo si affannava a minimizzare le parole del capitano, un’altra ombra si allungava sulla nazionale. Lo striscione delle Malvinas esposto dai giocatori ha riaperto la ferita di una sovranità ferita dal colonialismo britannico, mandando su tutte le furie Milei, che si è affrettato a bollare il gesto come patriottismo di bassa lega, e ha evocato il rischio di sanzioni economiche. Un presidente che si dichiara ammiratore di Margaret Thatcher che rimprovera i suoi connazionali per aver rivendicato le isole è una contraddizione che i tifosi hanno già archiviato come l’ennesima incongruenza di un governo fuori dal mondo.

Ma il dato più preoccupante, quello che rende le parole di Messi non solo un atto politico ma un grido d’allarme, è la sequenza di eventi che sta segnando il paese fuori dal campo. La repressione poliziesca in Argentina ha assunto livelli che non si vedevano dai tempi della dittatura. I numeri diffusi dalla Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi)  parlano chiaro: nei primi due anni di governo Milei si è registrato circa il dieci per cento di tutti gli omicidi commessi dalle forze di sicurezza da quando è tornata la democrazia nel 1983. Più di mille morti in poco più di due anni, un dato che supera in proporzione qualsiasi altro governo del periodo democratico.

Il caso del fotoreporter Pablo Grillo è solo l’ultimo, drammatico tassello. Aggredito durante una manifestazione di pensionati davanti al Congresso, colpito alla testa da un lacrimogeno sparato orizzontalmente da un agente di polizia, nonostante i protocolli di sicurezza prevedano una traiettoria ad arco per evitare danni letali. Il rapporto della polizia federale consegnato alla giudice María Servini è stato depurato di tutte le comunicazioni radio tra le diciassette e le diciotto, l’ora esatta in cui Grillo è stato ferito. Un buco nero di sessanta minuti che sa di depistaggio, che impedisce di risalire alla catena di comando e di capire chi ha dato l’ordine di colpire.

Organizzazioni come il Centro di Studi Legali e Sociali e la Lega Argentina per i Diritti Umani hanno chiesto alla giudice di ottenere le registrazioni complete. Ma la sensazione è che il governo non abbia alcun interesse a fare chiarezza. Perché la repressione non è un incidente di percorso, ma una strategia di governo e che si collega esplicitamente al neoliberismo, aggiungiamo noi. Il protocollo anti-picchetto voluto dall’ex ministra della Sicurezza Patricia Bullrich è stato applicato con ferocia, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: decine di feriti, centinaia di arresti, una spirale di violenza che ha trasformato le piazze in zone di guerra.

È in questo contesto che le parole di Messi acquistano un peso insopportabile per Milei. Lui non ha parlato di politica fiscale o di tassi di interesse. Ha parlato di gente che non arriva a fine mese, che lotta per sopravvivere, che si concede solo il lusso di guardare il calcio per dimenticare, per un paio d’ore, la disperazione. Ha restituito dignità a chi il governo tratta con estremo disprezzo, a chi viene schiacciato da un modello economico che non lascia spazio agli ultimi ma li condanna alla miseria più nera.

Maradona, negli anni Ottanta, aveva fatto della sua rabbia contro i potenti un manifesto politico. Messi, più misurato, più incline al dialogo, è riuscito comunque a mandare un segnale forte. Perché quando un uomo che ha sempre evitato le trincee decide di alzare la voce, il silenzio che lascia dietro di sé è assordante. E il governo Milei, che aveva scommesso su un calcio depoliticizzato, una valvola di sfogo per le masse, una sorta di oppio dei popoli, si è trovato spiazzato. La nazionale non è solo una squadra. È un simbolo di resistenza, un modo per dire che l’Argentina non è solo la finanza, non è solo il Fondo Monetario, non è solo il sacrificio imposto ai più deboli.

La finale di questa sera, quindi, non sarà solo un evento sportivo. Sarà il momento in cui un paese, diviso tra la retorica del potere e la sofferenza della strada, si fermerà a guardare. Da una parte la Spagna, l’Europa e il presidente del governo. Dall’altra l’Argentina di Messi e di un popolo bistrattato che non arriva a fine mese, che lotta, che spera. Milei resterà a casa, forse per scaramanzia, forse perché non ha il coraggio di guardare negli occhi il suo popolo. Ma il popolo, quel popolo che il presidente non vede, sarà lì a cantare, a piangere, a gioire. E quelle parole, dette da un uomo che di solito non parla, risuoneranno come un giudizio che lo condanna senza appello.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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