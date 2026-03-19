Strategia della decapitazione: Israele uccide Larijani ma la struttura della Repubblica Islamica resiste

di Rayhan Uddin - Middle East Eye

Ali Larijani, politico, capo della sicurezza e filosofo, è stato l'uomo del Rinascimento iraniano.

Il sessantasettenne, ucciso nella notte in un attacco israeliano, era una delle figure più poliedriche dello Stato, con decenni di esperienza in ambito militare, legislativo e culturale.

"Aveva le mani in pasta in molti ambiti diversi", ha dichiarato a Middle East Eye Barbara Slavin, giornalista americana e ricercatrice presso lo Stimson Center, che ha intervistato Larijani quattro volte.

«[Lui] aveva un passato nel Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), ma per un certo periodo ha anche diretto la televisione nazionale.»

Larijani ha ricoperto numerose posizioni di rilievo nei centri di potere iraniani, tra cui quella di direttore dell'emittente statale Irib, presidente del parlamento e capo del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale.

Ha ricoperto quest'ultimo incarico tra il 2005 e il 2007, ed è stato riconfermato nell'agosto dello scorso anno.

L'iraniano di origine irachena era anche un veterano delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, avendo partecipato alla guerra Iran-Iraq degli anni '80, raggiungendo il grado di generale di brigata.

Gli interessi di Larijani erano molteplici: scrisse almeno sei libri di filosofia ed era un esperto delle concezioni di Immanuel Kant in materia di scienza e matematica.

Legami familiari

Forse era predestinato a raggiungere i vertici della struttura di potere iraniana.

«Larijani proveniva da un'importante famiglia ecclesiastica. Suo fratello è stato a capo della magistratura per un certo periodo ed era considerato un possibile successore di Ali Khamenei alla guida del Paese», ha affermato Slavin. «Anche gli altri suoi fratelli ricoprivano posizioni importanti nel governo».

“È un regime particolare. È ideologico, ma si basa anche in gran parte sui legami familiari.”

Non era solo un uomo dalle molteplici sfaccettature; Larijani era anche un pragmatico che si rivolgeva a diverse fazioni e attori sia a livello nazionale che internazionale.

"Era una figura rara, che univa un'immensa esperienza politica a solide credenziali in materia di sicurezza, e che era in grado di costruire un consenso tra le diverse fazioni. Questo lo rendeva particolarmente prezioso nei momenti di crisi", ha dichiarato a MEE Sina Toossi, esperto di Iran e politica estera statunitense.

“La sua scomparsa è significativa in questo senso. Ci priva di una figura pragmatica e competente che avrebbe potuto contribuire a tradurre la strategia in politiche coordinate.”

'Un moderato quando lo desiderava'

Alan Eyre, analista ed ex funzionario statunitense, ha affermato che Larijani potrebbe essere al contempo un moderato e un sostenitore dei principi.

"Era un moderato quando voleva esserlo e un intransigente quando gli faceva più comodo", ha dichiarato a MEE. "In altre parole, era un mix perfettamente riuscito di pragmatismo e opportunismo."

Eyre è stata la prima portavoce in lingua persiana del Dipartimento di Stato americano e un membro chiave del team negoziale statunitense sul nucleare negli anni 2010.

In quel periodo, Larijani fu il capo negoziatore per il programma nucleare iraniano, privilegiando la diplomazia e il dialogo nel tentativo di ridurre le sanzioni contro l'Iran.

"Era una persona con cui gli Stati Uniti avrebbero potuto parlare. Una persona con cui gli Stati Uniti avevano già parlato in passato", ha affermato Slavin, ricordando di averlo intervistato nel 2006, quando Larijani stava cercando di contattare Stephen Hadley, all'epoca consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Ma, oltre alla politica del consenso, era anche capace di una retorica e di azioni forti e aggressive.

Dopo che Stati Uniti e Israele diedero inizio alla guerra, Larijani avvertì il presidente americano Donald Trump di stare attento "per non essere tra coloro che scompaiono", e disse che lo Stretto di Hormuz sarebbe diventato uno stretto di "sconfitta e sofferenza per i guerrafondai".

Quando a gennaio sono scoppiate le proteste antigovernative, Larijani è stato considerato uno degli artefici della brutale repressione dei manifestanti.

La Repubblica islamica continua

Sebbene la sua versatilità e la sua esperienza mancheranno, la morte di Larijani non è fatale per la Repubblica islamica.

"Non rappresenta una minaccia fondamentale per la sopravvivenza del regime. La Repubblica islamica è un sistema strutturato e istituzionalizzato, progettato per assorbire questo tipo di perdite", ha affermato Toossi.

Toossi ha respinto l'idea, ampiamente diffusa, che Larijani fosse di fatto il leader dell'Iran negli ultimi mesi.

Ha affermato che il Paese non funzionava in quel modo e che il processo decisionale era distribuito tra diverse istituzioni, con la Guida Suprema al vertice e il Presidente, le Guardie Rivoluzionarie e altri organismi che svolgevano ruoli chiave.

"Larijani ha avuto una certa influenza, ma era un attore all'interno di un sistema più ampio, non il suo centro di gravità", ha affermato Toossi.

"Gli attacchi mirati alla decapitazione raramente producono risultati politici decisivi in ??sistemi come quello iraniano. Tendono a eliminare singoli individui, a volte importanti, ma lasciano intatta la struttura di base e la logica strategica."

Saeed Jalili, vice capo della sicurezza di Larijani, è considerato il probabile sostituto.

Eyre ha affermato che una simile mossa sarebbe "solo un altro passo nell'inasprimento della linea del regime iraniano".

«Sì, c'è un certo indebolimento nel senso che il suo sostituto potrebbe essere meno competente, ma la conseguenza più importante è questa linea dura», ha affermato.

Secondo alcune fonti, Larijani stava collaborando con Hassan Rouhani, l'ex presidente riformista iraniano, per posticipare l'elezione di Mojtaba Khamenei a guida suprema e per trovare un candidato alternativo.

Gli sforzi alla fine fallirono e il figlio di Ali Khamenei fu scelto dall'Assemblea degli Esperti. Mojtaba è visto come un uomo di principi sotto la cui guida le Guardie Rivoluzionarie potrebbero svolgere un ruolo ancora più influente.

Eyre ha affermato che la questione non era quali figure avrebbero acquisito importanza dopo la morte di Larijani, ma quali istituzioni.

"La sua morte accresce l'importanza delle due principali istituzioni che governano l'Iran: le Guardie Rivoluzionarie e il Bayt-e Rahbari", ha affermato, riferendosi a quest'ultimo come all'ufficio della Guida Suprema.

"Israele può continuare a uccidere i suoi presunti leader 'chiave', ma è probabile che vengano sostituiti da candidati più giovani e intransigenti."

Slavin ha aggiunto che gli omicidi israeliani sembravano più orientati a creare il caos che a favorire una distensione diplomatica.

"Israele continuerà a uccidere ogni singolo membro plausibile del regime iraniano che potrebbe negoziare con l'Occidente?", ha chiesto.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)