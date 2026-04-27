Stretto di Hormuz: l’Iran sequestra navi legate a Israele

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Le forze navali dei Guardiani della Rivoluzione iraniani (IRGC) hanno intercettato e sequestrato due navi portacontainer all’ingresso dello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più sensibili per il commercio globale di energia. Tra le imbarcazioni coinvolte figura la MSC Francesca, battente bandiera panamense ma collegata a interessi israeliani, insieme alla Epaminondas. Secondo fonti iraniane, entrambe sarebbero state trasferite in acque territoriali per ispezioni su carico e documentazione.

Teheran giustifica l’operazione come risposta diretta agli atti di “pirateria marittima” da parte degli Stati Uniti, accusati di aver imposto un blocco navale contro le navi iraniane. In questo contesto, le autorità hanno annunciato una stretta drastica: il passaggio nello stretto, finora mantenuto aperto al traffico commerciale, viene ora limitato, con particolare attenzione alle imbarcazioni legate a Paesi considerati ostili, tra cui Israele e gli Stati Uniti. Secondo i Pasdaran, le navi sequestrate avrebbero inoltre violato regolamenti di navigazione e manipolato i sistemi di tracciamento, mettendo a rischio la sicurezza marittima.

L’operazione rappresenta quindi anche una misura di tutela della sovranità e della sicurezza nazionale iraniana. La crisi si inserisce in un quadro già altamente instabile, aggravato dalle recenti tensioni tra Washington, Tel Aviv e Teheran. Le autorità iraniane hanno lanciato un avvertimento chiaro: ogni ulteriore interferenza o attacco sarà seguito da una risposta più dura, con conseguenze potenzialmente gravi per l’equilibrio della regione.

Con circa un quinto del petrolio mondiale che transita attraverso lo Stretto di Hormuz, ogni escalation rischia di avere ripercussioni ben oltre il Medio Oriente, toccando mercati energetici e stabilità globale.



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