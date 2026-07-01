Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il Principe

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

582
Liberali e nazionalisti: trova le differenze

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Giuseppe Giannini

C'è un tratto che avvicina il procedere politico tanto di quelli che si richiamano, in senso astratto, al liberalismo quanto di coloro che parlano di nazione. Gli eventi storici del Novecento e del nuovo Millennio confermano "l'amicizia" tra apparati (partiti, mondo dei media, centri di interessi economici), esteriormente in lotta per la contesa elettorale, ma spesso alleati nelle scelte e coalizioni, che si muovono tutti in direzione dell'affermazione del capitalismo. Corsi e ricorsi storici.

Le pagine più drammatiche, quelle che hanno visto le due guerre mondiali, con in mezzo la crisi economica determinata dagli eccessi dello sviluppo capitalistico, e la lotta al comunismo inteso come antidoto all'imperialismo, hanno poi prodotto la riformulazione dell'ordine mondiale imperniato sul capitalismo stesso. E, se sul finire del secolo scorso, almeno formalmente (partiti di sinistra e sindacati)  vi erano forze all'interno della società  (movimenti politici extraparlamentari, pratiche di mutualismo) organizzate ed alternative al dogma del mercato, successivamente gran parte di esse si sono svendute al capitale stesso. Un'operazione di restyling al passo con i tempi che ha ridotto la sfera di influenza che queste una volta esercitavano sulle masse dei salariati.

A loro volta, in gran parte, traditi da chi ne rappresentava ideologicamente il riferimento, accettando, acriticamente, il verbo consumistico, l'individualismo e la competizione al ribasso, hanno optato per altre vie, votando le destre estreme, come segno di rivalsa non tanto verso chi li aveva abbandonati, e nemmeno nei confronti dei carnefici (le forze moderate, le destre estreme), ma contro altri milioni di depauperati, più disperati di loro ( precari, percettori di misere forme di sussidio, migranti). Facendo, quindi, il gioco di conservatori e liberisti, rafforzandone il consenso in tutte le sfere, dai movimenti neoidentitari o che si richiamano all'orgoglio nazionale (AFD, Lega, Fratelli d'Italia, la Lepen, Farage in Inghilterra, Vox in Spagna ecc.) a quelli di governo sovranazionale (Ursula von der Leyen come punto di intesa austeritaria e guerrafondaia tra il liberismo bipartisan dei popolari e socialdemocratici).

All'interno di questa unione di intenti, incapace di scalfire il predominio USA-NATO, anzi, ad essi sottoposti ed in continuità con ogni forma di colonialismo (politico, economico, culturale) cercano di trovare posto soggetti, di dubbie capacità, in cerca di esposizione. Emergono fuggitivi dell'ultima ora, inquietanti personaggi, traditori di chi li ha portati ai vertici della scena politica, che fondano partiti nuovi, ma nel gioco degli interessi personali (arrivismo), e a discapito di quelli collettivi (sociali, civili, economici) si prestano ad essere pedine per la realizzazione di interessi più grandi.

In Italia, ad esempio, dopo la parabola di Alfano sono i mediocri Calenda e Picierno, che fanno di tutto pur di cercare di prendersi la scena. Totalmente inadatti, che nemmeno l'arte della retorica gli appartiene. Individui, che si nascondono dietro slogan qualunquistici, al pari di populisti come Vannacci e Salvini che provare ad ascoltare i loro interventi mediatici, pieni di finta enfasi, fa rimpiangere i vecchi politici della Prima Repubblica, i cui comizi avevano, decisamente, maggiore sostanza. Per occupare un posto di primo piano all'interno delle stanze di quel potere che fingono di contrastare Picierno e Vannacci, facce della stessa medaglia, sono disposti a mettersi al servizio di strategie geopolitiche, che generano morte ed inculcano odio.

Per la prima (al pari di Calenda) esistono solo le vittime ucraine. Da anni continua la crociata antirussa, in tutte le sedi, sino al "fastidioso" ostracismo culturale, che parla di censura e liste di proscrizione (altro che liberalismo!) ed arriva a sostenere i filo-nazisti del battaglione Azov. Il generale, invece, è l'impersonificazione del vuoto che attanaglia l'Italia da troppo tempo, della deriva antropologica dove tutti sono contro tutti. Si muove all'interno di un terreno scivoloso privo di ogni substrato, ma che serve proprio a riempire quel vuoto lasciato, fatto di teorie ed idee strampalate, mancanti di ogni fondamento. Così, si esprime ma non dice, mettendo spesso in mezzo questioni legate alla etnicità o alla sessualità che, se funzionali a raccogliere consenso ed a dividere, sono foriere di razzismo ed esclusione.

Di un suprematismo che da Trump ai genocidari israeliani arriva fino ai gerarchi nazifascisti. Quindi, la gara è tra chi sta più a destra, tra busti mussoliniani, nostalgici del Ventennio, e legittimari di Hitler. L'alleanza tra i detentori del capitale ed i fascismi è storicamente documentata. La lotta ai "rossi", il libero mercato, i colpi di Stato ed il sostegno alle dittature. Gli economisti classici che elogiavano Mussolini perchè la crescita dell'accumulazione era necessaria al prestigio nazionale, anche se questo comportava l'incarcerazione degli oppositori, le uccisioni e gli  arbìtri, le guerre coloniali e mondiali. Bisognava frenare le rivendicazioni operaie, limitare o  impedire gli scioperi, concentrare le ricchezze nei monopoli e sperperare le risorse pubbliche in armamenti, relegando gli improduttivi (anziani, malati), le donne ed i diversi (gli ebrei, gli omosessuali, i rom) ad un ruolo di confinamento e subordinazione gerarchica. Facendo i dovuti paragoni con la situazione attuale, ecco che quei provvedimenti oggi ritornano sotto forma di nuove vesti. I migranti diventano le mire preferite.

Costretti a fuggire da situazioni invivibili a causa del collasso delle economie, guerre, fondamentalismi, epidemie ed impatti climatici estremi, tutte, in certa misura, determinate da secoli e secoli di colonialimo occidentale, in che cosa consiste  l'accoglimento ad essi riservato dall'Occidente democratico?  Centri di detenzione, muri, fili spinati, tracciamento costante e deportazione in posti poco sicuri. La von der Leyen imita il modello Meloni, nonostante la violazione dei diritti umani e del diritto internazionale, e gli eccessi di spesa. La Picierno appresta letti per i poveri bimbi ucraini, mentre quelli palestinesi sono coi piedi nel fango. In sintesi, i liberisti economici si comportano come i partiti reazionari.

Certo, la galassia liberal, comprendente i centristi (i post democristiani), la sinistra "riformista" e le destre moderate è fatta da personalità meno rozze e volgari, che puntano tutto sulle competenze, il merito (sacrificando l'eguaglianza e le pari opportunità), la presentabilità, per assicurare i mercati. Il punto è che dal secondo dopoguerra ad oggi sono loro quelli che governano e continuano a fare danni, tanto da resuscitare, come risposta, i nazionalismi. Per essi all'interno delle società non c'è posto per tutti, ma solo per chi è funzionale agli interessi geopolitici, di casta e classe. I bianchi, la razza "eletta" rappresentano una minoranza tra la popolazione mondiale, ma abbisognano di un esercito di riserva di schiavi, che ne confermi la supremazia. E se i metodi sono questi trovare le differenze tra Picierno, Ursula, e Meloni, tutte donne con scarsa femminilità, diventa davvero complicato.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il Principe

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

La ricchezza, la patrimoniale, e le diseguaglianze

13 Giugno 2026 18:30
Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

Tutti gli affari di Israele. Il colonialismo "esterno" dei sionisti

09 Giugno 2026 17:00
Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

Il ruolo del capitalista, l'intelligenza artificiale e la tenuta delle democrazie

29 Maggio 2026 18:00
La violenza sistemica di Israele

La violenza sistemica di Israele

24 Maggio 2026 11:30
Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

Un governo di principianti. L'esecutivo in cerca di elemosina

21 Maggio 2026 09:30
Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

Intorno a Libercomunismo. E' ancora possibile l'utopia?

13 Maggio 2026 14:00
La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

La Flotilla e lo sguardo assente dell'Occidente

01 Maggio 2026 07:00
La Resistenza non è di tutti

La Resistenza non è di tutti

27 Aprile 2026 08:00
EUROPA

Il fiasco (clamoroso) della campagna di reclutamento dell'esercito tedesco

12473
EUROPA

Il piano euro-ucraino per mascherare la disastrosa situazione al fronte

11949

L'elefante nella cristalleria della NATO

10811
NORD-AMERICA

Il Neo-Crasso e le frecce persiane (di Pepe Escobar)

10530

L'Iran agli Stati Uniti: «In questi giorni vivranno l'inferno»

10179
RUSSIA

L'avvertimento di Putin scuote Kiev: "Pagheranno per Kursk con la perdita di territori"

9142
RUSSIA

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

8169
MEDITERRANEO

"Complici del genocidio a Gaza": la durissima petizione contro i medici israeliani pubblicata su The Lancet

8120
NORD-AMERICA

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

RUSSIA

L'Ucraina ha perso oltre 38.000 militari e mercenari a giugno

EUROPA

L'UE mira alle terre rare del Brasile

AMERICA LATINA

Asfura nega aiuti al Venezuela: "Oggi devo concentrarmi sull'Honduras"

RUSSIA

Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

CINA

"Missione storica": Xi invia un messaggio decisivo su Taiwan

MEDITERRANEO

Fondi tagliati all'UNRWA, l'ONU lancia l'allarme: "Rischio catastrofe per milioni di palestinesi":

MEDITERRANEO

Il Washington Post svela il piano Trump: truppe USA in Libano contro Hezbollah

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela di Fabrizio Verde Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

  • 29 Giugno 2026 15:16
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra di Michelangelo Severgnini Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

Gaza: La Tregua è finita, andate in Guerra

  • 29 Maggio 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento   Una finestra aperta Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

  • 30 Giugno 2026 15:00
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
ShadowNet dietro le rivolte di Belfast? di Francesco Santoianni ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

  • 29 Giugno 2026 08:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus) di Paolo Desogus La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

La Chiesa di Leone XIV e il mio mondo laico di sinistra (di Paolo Desogus)

  • 01 Luglio 2026 08:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

  • 30 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Liberali e nazionalisti: trova le differenze di Giuseppe Giannini Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

  • 01 Luglio 2026 15:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA di Michele Blanco Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

Da "Tigre di carta" a "Impero della narrazione": il grande inganno del potere USA

  • 29 Giugno 2026 17:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti