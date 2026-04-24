Tra parole e azioni: le ambiguità USA nel confronto con l’Iran

La fragile tregua tra Iran e Stati Uniti continua a muoversi su un terreno instabile, tra accuse incrociate e segnali contrastanti. Da un lato, Donald Trump insiste con la sua malcelata propaganda basata su una narrativa di forza, sostenendo che le capacità militari iraniane sarebbero ormai compromesse e che il tempo giochi contro Teheran. Dall’altro, la leadership iraniana respinge con decisione questa lettura fallace, ribadendo unità interna e determinazione a resistere. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha negato qualsiasi divisione politica nel Paese, sottolineando come “non esistano radicali o moderati, ma solo iraniani rivoluzionari”.

Una posizione rilanciata anche dai vertici istituzionali, nel tentativo di smontare la strategia comunicativa della Casa Bianca. Sul piano diplomatico, la proroga del cessate il fuoco annunciata da Washington appare più una pausa tattica che un reale passo verso la distensione. Gli Stati Uniti mantengono infatti il blocco navale nello strategico Stretto di Hormuz, misura che Teheran bolla come illegale e incompatibile con qualsiasi negoziato credibile. Nonostante questo, l’Iran continua a dichiararsi aperto al dialogo.

Pezeshkian ha accusato Washington di incoerenza: da un lato proclami diplomatici, dall’altro sanzioni, minacce e azioni militari. Una contraddizione che, secondo Teheran, mina alla base la fiducia necessaria per qualsiasi accordo. Il contesto resta ulteriormente aggravato dal rinvio dei colloqui previsti a Islamabad, in Pakistan, che avrebbero dovuto segnare una nuova fase negoziale. La partecipazione iraniana resta infatti subordinata alla fine del blocco navale. Nel frattempo, segnali economici inattesi emergono nonostante la pressione statunitense: Teheran ha ricevuto un primo pagamento legato al transito nello Stretto di Hormuz, dimostrando come il controllo di questo snodo resti una leva strategica fondamentale e che al netto delle dichiarazioni di Trump, il controllo è nella mani iraniane.

Tra propaganda statunitense, diplomazia e tensioni militari, lo scenario resta fluido. La vera incognita è se prevarrà la logica dello scontro o quella del compromesso, in un equilibrio che coinvolge non solo le due potenze, ma l’intero assetto geopolitico globale.



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