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Trump evacuato per colpi di arma da fuoco durante cena: cosa sappiamo

L'aggressore, un insegnante trentunenne della California senza precedenti, avrebbe confessato di voler colpire i funzionari dell'amministrazione

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Trump evacuato per colpi di arma da fuoco durante cena: cosa sappiamo

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Verso le otto e mezza di sera dei colpi di arma da fuoco hanno squarciato l’atmosfera del salone dell’hotel Hilton a Washington. Il presidente Donald Trump, sua moglie Melania e l’intero gabinetto stavano partecipando alla tradizionale cena dell’Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca, un evento volto a celebrare il rapporto tra stampa e amministrazione.

Un uomo armato, identificato come Cole Thomas Allen, trentunenne di Torrance, in California, ha tentato di forzare un posto di blocco di sicurezza nella hall dell’albergo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Allen era equipaggiato con un fucile a pompa, una pistola e diversi coltelli. Le forze dell’ordine hanno risposto immediatamente al fuoco. Un agente dei Servizi Segreti è stato colpito, ma il giubbotto antiproiettile gli ha salvato la vita. Successivamente è stato ricoverato in ospedale e, hanno fatto sapere le fonti, è “di buon umore”.

Il presidente è stato fatto uscire rapidamente dalla sala, insieme alla first lady e ai membri del suo staff. Poco dopo, tenendo una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato di ritenere di essere lui stesso il bersaglio del tentativo di assassinio. Ha anche espresso dubbi su un possibile legame con la guerra in corso contro l’Iran, definendo l’accaduto come un atto isolato.

Secondo quanto riportato da CBS News citando fonti investigative, Allen avrebbe confessato l’intenzione di uccidere funzionari dell’amministrazione Trump. Nonostante la gravità dell’attacco, nessun membro dell’esecutivo è rimasto ferito. Il sospetto, che non ha riportato colpi d’arma da fuoco, è stato preso in custodia e visitato in ospedale. Compirà la sua prima apparizione in tribunale nella giornata di lunedì, con accuse che includono l’uso di un’arma da fuoco durante un crimine violento e l’aggressione a un ufficiale federale con un’arma pericolosa.

Allen, secondo quanto emerso, non aveva precedenti penali né risultava segnalato alle autorità. Lavorava come insegnante in una scuola di Torrance e nel dicembre del 2024 era stato persino insignito del titolo di “maestro del mese” per il programma C2 Education. Sarebbe inoltre un sostenitore del Partito Democratico, con una donazione di 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris nel 2024.

Subito dopo l’accaduto, su Truth Social, Trump ha elogiato l’intervento rapido dei Servizi Segreti e delle forze dell’ordine. Poi, durante la conferenza stampa, ha detto di aver “combattuto come un diavolo” per restare nella sala, ma alla fine ha prevalso il protocollo. “Non sapevamo se fosse un lupo solitario”, ha spiegato. “Lo scopriremo molto presto. Lo tengono sotto controllo”.

Trump ha poi chiesto di superare le divisioni interne. “Repubblicani, democratici, indipendenti, conservatori, liberali e progressisti”, ha detto, “c’era tutto il mondo in quella sala. Una folla record. Ho visto molto amore e unità”. Ha annunciato infine che l’evento verrà riprogrammato: “Non lasceremo che qualcuno prenda il controllo della nostra società. Non cancelleremo le cose. Non possiamo permettercelo”.

Le foto scattate all’interno dell’hotel mostrano Allen immobilizzato a terra, nudo, dopo essere stato disarmato e bloccato. Gli investigatori ritengono abbia agito da solo. Per ora le accuse sono due, ma potrebbe aggiungersene una terza: tentato omicidio su funzionario federale. La prima udienza è prevista per lunedì. Nel frattempo, Washington si chiede come un insegnante senza precedenti, apparentemente fuori dal radar dei servizi, abbia potuto avvicinarsi così tanto al presidente degli Stati Uniti.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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