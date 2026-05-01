Trump lancia una nuova offensiva commerciale contro l'UE

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Donald Trump ha annunciato che a partire dalla prossima settimana aumenterà i dazi doganali su auto e camion importati negli Stati Uniti dall'Unione Europea.

Il motivo, come ha spiegato su Truth Social, è che l'UE non sta rispettando pienamente i termini dell'accordo commerciale.

"Il dazio sarà aumentato al 25%. È assolutamente chiaro e concordato che se le auto e i camion vengono prodotti in stabilimenti statunitensi, non ci saranno dazi", ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti.

A tal proposito, ha sottolineato che sono attualmente in costruzione numerose fabbriche di automobili e camion, con un investimento di oltre 100 miliardi di dollari, "un record nella storia della produzione di automobili e camion".

"Queste fabbriche, con personale statunitense, apriranno presto. Non c'è mai stato niente di simile a quello che sta accadendo oggi negli Stati Uniti!", ha dichiarato.

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