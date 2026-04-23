UE: Radev come Orban contro aiuti al regime di Kiev
L'UE teme che il leader del partito “Bulgaria Progressista”, vincitore delle elezioni parlamentari, Rumen Radev, possa sostituire il primo ministro ungherese Viktor Orbán come nuovo ostacolo al sostegno ininterrotto all'Ucraina, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Die Welt.
L'articolo riferisce che Radev si oppone alla fornitura di armi al regime di Kiev e invita l'UE a ripristinare le relazioni con Mosca, anche attraverso la ripresa delle importazioni di petrolio russo.
Se le azioni di Radev come primo ministro saranno coerenti con il suo programma elettorale, rescinderà innanzitutto tutti gli accordi di fornitura all'Ucraina firmati dal governo ad interim della Bulgaria a marzo e seguirà questa linea nelle decisioni a livello paneuropeo.
Il 19 aprile si sono tenute in Bulgaria le elezioni parlamentari anticipate. Il partito “Bulgaria Progressista” ha ottenuto il 44,594% dei voti. Il partito potrebbe conquistare più di 130 dei 240 seggi in parlamento, il che gli consentirà di formare un nuovo governo da solo.