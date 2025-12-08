Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • EUROPA

Ursula Von der Leyen: "Sappiamo cosa è in gioco. Non c'è più tempo da perdere"

1065
Ursula Von der Leyen: "Sappiamo cosa è in gioco. Non c'è più tempo da perdere"


"Il sostegno all'Ucraina e il rafforzamento della preparazione della difesa europea. Sappiamo tutti cosa c'è in gioco e sappiamo che non c'è più tempo da perdere".

Con un post su X, il presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha dichiarato di aver comunicato con la famigerata coalizione dei volentorosi che oggi si riuniva con Zelesnky a Londra. 


"Conosciamo l'impatto devastante delle nostre sanzioni sull'economia di guerra della Russia. Insieme ai nostri alleati, l'Europa ha i mezzi e la volontà di aumentare la pressione sulla Russia affinché si sieda al tavolo dei negoziati", ha continuato Ursula mistificando una realtà che vede la Russia avanzare sul terreno ogni giorno, il suo presidente essere accolto con tutti gli onori in India e i paesi membri dell'UE studiare uno scippo che non si fece nemmeno con la Germania nazista per armare (e per le tasche degli oligarchi ucraini) Kiev per qualche mese. 

Dopo aver ammesso che la proposta di prestito per l'Ucraina è "complessa" - secondo quanto riferito da POLITICO l'Italia si impegnerebbe per oltre 25 miliardi di euro, una cifra superiore all'attuale finanziaria -  Von der Leyen, senza citare il diniego avvenuto dalla BCE che si è rifiutata di prestare le garanzie sugli asset russi, spiega come la ragione sia quella di aumentare il costo della guerra per la Russia. "Continuiamo ad andare avanti con urgenza, attuando la nostra tabella di marcia di preparazione, la mobilità militare e i nostri progetti faro paneuropei. Mentre stiamo ancora esaminando i piani SAFE ricevuti dagli Stati membri, l'Ucraina è inclusa in 15 dei 19 piani presentati", ha proseguito. 


LEGGI:
ESCLUSIVO POLITICO - Il Governo Meloni si impegnerebbe a garantire oltre 25 miliardi degli asset russi scippati



Da un lato, gli Stati Uniti che hanno decretato finito il conflitto: il piano strategico appena varato è chiarissimo nell'intenzione di riprendere le relazioni con la Federazione russa. Dall'altro, un'Unione Europea che continua indefessa la strada del suicidio collettivo "fino all'ultimo ucraino". L'esito della guerra è segnato, ma a Bruxelles si deve andare avanti per lo stridulo abbaiare dei chiwawa del Baltico e per salvare le poltrone a burocrati che hanno perso anche la dignità.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

"Deve stare molto attenta". Il monito di Trump all'Unione Europea

"Deve stare molto attenta". Il monito di Trump all'Unione Europea

08 Dicembre 2025 22:00
Protesta a Oslo contro il Nobel a Machado

Protesta a Oslo contro il Nobel a Machado

08 Dicembre 2025 17:22
La strategia del Giappone nell’Indo-Pacifico preoccupa la Cina

La strategia del Giappone nell’Indo-Pacifico preoccupa la Cina

08 Dicembre 2025 16:34
MEE: la CPI respinge le richieste degli USA di abbandonare l'indagine sui crimini di guerra di Israele e di modificare il trattato

MEE: la CPI respinge le richieste degli USA di abbandonare l'indagine sui crimini di guerra di Israele e di modificare il trattato

08 Dicembre 2025 11:00
Israele usa video del genocidio di Gaza per commerciare armi ai paesi europei e asiatici

Israele usa video del genocidio di Gaza per commerciare armi ai paesi europei e asiatici

08 Dicembre 2025 11:00
L'UE imperialista accattona punta al saccheggio degli asset russi

L'UE imperialista accattona punta al saccheggio degli asset russi

08 Dicembre 2025 10:00
Verso la battaglia finale, dal tour di Pepe Escobar in Italia

Verso la battaglia finale, dal tour di Pepe Escobar in Italia

08 Dicembre 2025 10:00
ESCLUSIVO POLITICO - Il Governo Meloni si impegnerebbe a garantire oltre 25 miliardi degli asset russi scippati

ESCLUSIVO POLITICO - Il Governo Meloni si impegnerebbe a garantire oltre 25 miliardi degli asset russi scippati

08 Dicembre 2025 09:00
EUROPA

"Se l'Italia entra in guerra".... un sondaggio shock del Garante agli adolescenti italiani

37616
RUSSIA

"Attacchi preventivi" della Nato? Il Generale Andrei Gurulëv sintetizza la pianificazione strategica russa

17324
EUROPA

L'ammiraglio Dragone al Financial Times: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia"

12224

Putin cala il tris d'assi: Kupyansk, Pokrovsk e Volchansk liberate prima dei colloqui con gli USA

9706
MEDITERRANEO

Lunghe code a Tel Aviv per chiedere cittadinanza portoghese

9246
EUROPA

Daniele Luttazzi - Per voi che stigmatizzate i “moniti” di Albanese, ora la stronzaggine si cura

8799
EUROPA

"La pagina è a rischio". Facebook censura la pagina (da oltre 200 mila persone) de l'AntiDiplomatico

8649
EUROPA

Da Fubini a Nathalie Tocci: il catalogo dei "principi" del sostegno all'Ucraina

8083
EUROPA

Orban: "L'UE si prepara a una guerra con la Russia nel 2030"

NORD-AMERICA

Trump "deluso". Zelensky "non ha ancora letto" la sua proposta di pace

EUROPA

FT: L'UE trova un modo per congelare i beni russi a tempo indeterminato

NORD-AMERICA

Il capo del Pentagono interrogato sull'attacco al Venezuela e questa è la sua reazione

EUROPA

Elon Musk: “L'UE dovrebbe essere abolita”

RUSSIA

“Per paura della verità”: Putin rivela il vero motivo per cui l'Occidente censura RT

AMERICA LATINA

Esperti ONU: gli USA non hanno l'autorità per chiudere lo spazio aereo del Venezuela

RUSSIA

"Casus belli". Il messaggio di Medvedev all'Ue sui beni russi congelati

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale" di Fabio Massimo Paernti La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

La mini NATO del Pacifico e la "prossima grande crisi internazionale"

  • 19 Novembre 2025 08:00
"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi "I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

"I nuovi mostri" - Pino Arlacchi

  • 02 Dicembre 2025 22:00
Trump e il "corollario Monroe" Trump e il "corollario Monroe"

Trump e il "corollario Monroe"

  • 08 Dicembre 2025 06:00
Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina di Loretta Napoleoni Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

Loretta Napoleoni - Perché falliscono i negoziati per l'Ucraina

  • 04 Dicembre 2025 19:00
Argentina: mentre la povertà vola, Milei gioca col suo nuovo giocattolo F-16 di Fabrizio Verde Argentina: mentre la povertà vola, Milei gioca col suo nuovo giocattolo F-16

Argentina: mentre la povertà vola, Milei gioca col suo nuovo giocattolo F-16

  • 06 Dicembre 2025 15:17
I 5 punti della Sicurezza Economica degli USA di Giuseppe Masala I 5 punti della Sicurezza Economica degli USA

I 5 punti della Sicurezza Economica degli USA

  • 08 Dicembre 2025 06:00
“Ho fatto tardi perché mio cugino è stato ucciso dagli israeliani” di Michelangelo Severgnini “Ho fatto tardi perché mio cugino è stato ucciso dagli israeliani”

“Ho fatto tardi perché mio cugino è stato ucciso dagli israeliani”

  • 06 Dicembre 2025 11:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità   Una finestra aperta Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

Cina, mercato cinema: attrazione in crescita con incassi record e film di qualità

  • 03 Dicembre 2025 12:00
Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

Il più grande aquilone generativo ad alta quota del mondo decolla nella Cina settentrionale

  • 28 Novembre 2025 23:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra... di Francesco Santoianni Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

Fubini che prova a convincerci che l'Ucraina sta vincendo la guerra...

  • 10 Novembre 2025 16:00
Chi parla a nome di Cavallo Pazzo? di Raffaella Milandri Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

Chi parla a nome di Cavallo Pazzo?

  • 21 Novembre 2025 09:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il (vero) partito della guerra di Paolo Desogus Il (vero) partito della guerra

Il (vero) partito della guerra

  • 28 Novembre 2025 15:00
Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo di Geraldina Colotti Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

Italia. Portuali, Palestina e la nuova unità contro l'imperialismo

  • 30 Novembre 2025 19:00
Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO

Fulvio Grimaldi - Dal cartello Zeta alla Generazione Zeta. ANGELI E DEMONI NEL MESSICO

  • 02 Dicembre 2025 07:00
Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

Marx a Gaza: quando il capitale gronda sangue

  • 27 Ottobre 2025 16:53
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo di Alessandro Mariani Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

Le Kessler, l’astensionismo e i cuochi di bordo

  • 26 Novembre 2025 16:00
La scuola sulla pelle dei precari di Marco Bonsanto La scuola sulla pelle dei precari

La scuola sulla pelle dei precari

  • 14 Aprile 2025 19:41
Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza? di Marinella Mondaini Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

Ma quindi i soldi rubati al popolo italiano non hanno nessuna importanza?

  • 18 Novembre 2025 07:00
La rimozione dell'esistente di Giuseppe Giannini La rimozione dell'esistente

La rimozione dell'esistente

  • 03 Dicembre 2025 17:00
Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza? di Antonio Di Siena Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

Famiglia nel bosco, avete letto con attenzione la motivazione dell'ordinanza?

  • 24 Novembre 2025 13:00
Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente di Gilberto Trombetta Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

Vincolo esterno: la condizione necessaria ma non sufficiente

  • 09 Giugno 2025 07:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
La realtà è diversa dalle notizie false di Michele Blanco La realtà è diversa dalle notizie false

La realtà è diversa dalle notizie false

  • 01 Dicembre 2025 09:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Il PD e lo stato di Israele di Giorgio Cremaschi Il PD e lo stato di Israele

Il PD e lo stato di Israele

  • 05 Dicembre 2025 11:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti