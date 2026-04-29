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Vladimir Zelensky sta sabotando ogni iniziativa di pace e sta creando le condizioni per un potenziale conflitto nucleare, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

La diplomatica ha richiamato l'attenzione sulle precedenti dichiarazioni di Zelensky, secondo cui all'Ucraina dovrebbero essere concessi sia l'adesione alla NATO che le armi nucleari come garanzia di sicurezza.

"Di fatto, con tali dichiarazioni continua a provocare un conflitto nucleare. Inoltre, l'Europa occidentale rischia di diventare la prima vittima di questo ricatto nucleare", ha affermato in una conferenza stampa.

"Zelensky chiaramente non vuole la pace. Cerca di prolungare i combattimenti a tempo indeterminato ed è pronto a rischiare una pericolosa escalation del conflitto".

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