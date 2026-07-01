Asfura nega aiuti al Venezuela: "Oggi devo concentrarmi sull'Honduras"
Il presidente honduregno - uscito vicitore in una tornata elettorale controversa e segnata dalle ingerenze USA - Nasry Asfura, ha escluso l'invio di aiuti dal suo Paese per sostenere le operazioni di soccorso e alleviare la situazione delle migliaia di persone colpite dal catastrofico terremoto che ha colpito il Venezuela mercoledì scorso.
Interrogato dai media, il presidente 'trumpiano' ha dichiarato: "Che Dio mi perdoni, non voglio sembrare egoista, ma devo pensare prima di tutto a ogni singolo honduregno".
?????| Honduras no enviará rescatistas ni ayuda a Venezuela ????????— tunotacom (@tunota_com) June 30, 2026
El presidente Nasry Asfura afirmó: "Que Dios me perdone, pero tengo que velar primero por cada hondureño. A Venezuela le va a llegar mucha ayuda de otros países"???? pic.twitter.com/UmOuLA3DmS
Ha affermato di essere certo che il Paese sudamericano, gravemente colpito dal disastro, riceverà "aiuti da molti altri Paesi", cosa che sta già accadendo. Almeno una ventina di Paesi hanno inviato squadre di soccorso e rifornimenti alla popolazione della costa centrale del Venezuela, in particolare nello Stato di La Guaira, dichiarato zona disastrata.
Nonostante la gravità dell'accaduto, Asfura ha ribadito: "Oggi devo concentrarmi sull'Honduras e sui bisogni di ogni singolo honduregno. Ma che Dio benedica e protegga ognuno dei venezuelani che oggi soffrono".