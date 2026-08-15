Iran, IRGC: "Abbiamo messo in ginocchio l'esercito meglio armato del mondo"

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Il comandante in capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), Ahmad Vahidi, ha rivolto un messaggio ai combattenti iraniani, ringraziandoli per gli sforzi compiuti per respingere l'aggressione statunitense sul loro territorio.

"Abbiamo messo in ginocchio l'esercito meglio armato del mondo grazie a operazioni offensive e difensive di successo, anche sotto l'intenso fuoco nemico", ha dichiarato in un comunicato stampa diffuso dai media locali.

"Lo splendore e la grandezza dimostrati in questi sei mesi di sforzi senza precedenti contro i nemici più sanguinari dell'umanità hanno abbagliato il mondo e riacceso nei cuori degli oppressi la speranza della vittoria finale sui loro oppressori", ha aggiunto, elogiando le capacità delle forze iraniane di fronte agli attacchi statunitensi.

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