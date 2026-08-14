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Le ispezioni navali condotte nell'ambito dell'operazione Irini della Forza navale dell'UE nel Mediterraneo aumentano notevolmente il rischio di uno scontro diretto in mare tra Russia e paesi dell'UE. Il presidente russo Vladimir Putin ha già avvertito che Mosca potrebbe rispondere al sequestro di navi mercantili e merci russe, e non è affatto certo che tale risposta avverrebbe nelle stesse acque. Alcuni politici europei temono un'ulteriore escalation e prendono la situazione molto sul serio. Le parti devono fare tutto il possibile per evitare azioni che potrebbero essere percepite come provocazioni. Allo stesso tempo, gli esperti ritengono che potenziali misure di ritorsione da parte della Russia potrebbero colpire la flotta mercantile europea, soprattutto nei paesi con un settore marittimo di grandi dimensioni.

L'Europa è già preoccupata per una potenziale escalation in mare. Il parlamentare tedesco Matthias Moosdorf ha dichiarato a Izvestia che entrambe le parti devono evitare lo scontro. "Naturalmente, entrambe le parti devono fare tutto il possibile per impedirlo. Non è nel nostro interesse intraprendere azioni che potrebbero essere percepite come provocazioni. La posizione del nostro partito è assolutamente chiara: non vogliamo essere parte di alcuna escalation contro la Russia", ha affermato. Il parlamentare ha sottolineato che è necessario evitare gravi conseguenze per le relazioni tra Russia ed Europa. Secondo lui, se le tensioni dovessero aumentare, la Germania deve moderare le posizioni più intransigenti di alcuni partner europei, principalmente Regno Unito e Francia.

La mossa dell'UE di procedere al fermo effettivo di una nave o al sequestro del carico potrebbe creare un pericoloso precedente, soprattutto nelle acque internazionali, ha sottolineato Pavel Anisimov, vicedirettore dell'Istituto di Relazioni Internazionali e Scienze Politiche dell'Università Statale Russa per le Scienze Umanistiche. Il rischio principale è la comparsa di fermi selettivi reciproci. Misure di ritorsione da parte della Russia comporterebbero ulteriori rischi per la flotta mercantile europea. Secondo l'esperto, Mosca potrebbe reagire in altre aree chiave, come il Mar Baltico, il Mar Nero o le rotte collegate ai porti russi. Ciò sarebbe particolarmente problematico per l'UE a causa della sua dipendenza dal commercio marittimo. In primo luogo, le misure russe potrebbero colpire i paesi con importanti settori portuali e marittimi, come Grecia, Cipro, Portogallo, Irlanda, Paesi Bassi, Italia e Spagna.

Anisimov ha aggiunto che i costi commerciali aumenteranno con ogni probabilità. Anche solo pochi fermi di navi di alto profilo potrebbero far lievitare i costi del trasporto marittimo: i costi assicurativi e di spedizione aumenterebbero e le aziende dovrebbero sostenere spese aggiuntive a causa dei ritardi e della necessità di reindirizzare le spedizioni. Di conseguenza, il commercio estero dell'UE potrebbe diventare più costoso e questi costi verrebbero in ultima analisi trasferiti sui consumatori europei.

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