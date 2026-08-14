Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ribadito che il suo Paese non ha intenzione di aderire all'Alleanza Atlantica.

"Da un lato c'è il Montenegro, membro della NATO, e dall'altro la Serbia, che non è e non sarà membro della NATO. Il Montenegro ha imposto sanzioni alla Russia, mentre la Serbia non ha fatto nulla di simile", ha dichiarato il presidente serbo ai giornalisti durante una visita al cantiere di Expo 2027.

Il 10 giugno, a seguito di un incontro con il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa della NATO, Alexus Grynkewich, Vucic ha affermato che Belgrado manterrà la neutralità militare pur collaborando contemporaneamente con l'Alleanza Atlantica.

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