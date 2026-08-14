Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. WORLD AFFAIRS

Vucic: la Serbia non ha alcuna intenzione di aderire alla NATO

1014
Vucic: la Serbia non ha alcuna intenzione di aderire alla NATO

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ribadito che il suo Paese non ha intenzione di aderire all'Alleanza Atlantica.

"Da un lato c'è il Montenegro, membro della NATO, e dall'altro la Serbia, che non è e non sarà membro della NATO. Il Montenegro ha imposto sanzioni alla Russia, mentre la Serbia non ha fatto nulla di simile", ha dichiarato il presidente serbo ai giornalisti durante una visita al cantiere di Expo 2027.

Il 10 giugno, a seguito di un incontro con il Comandante Supremo delle Forze Alleate in Europa della NATO, Alexus Grynkewich, Vucic ha affermato che Belgrado manterrà la neutralità militare pur collaborando contemporaneamente con l'Alleanza Atlantica.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Potrebbe anche interessarti

EUROPA Petro accusa Netanyahu di essere responsabile "dell'invasione civile di Ceuta da parte dei marocchini"

Petro accusa Netanyahu di essere responsabile "dell'invasione civile di Ceuta da parte dei marocchini"

  • 02 Agosto 2026 15:15

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di finanziare la grave crisi migratoria in Spagna. In un lungo post su X, il presidente ha tracciato...

EUROPA L'Europa si smaschera a Ceuta: il palcoscenico delle contraddizioni europee

L'Europa si smaschera a Ceuta: il palcoscenico delle contraddizioni europee

  • 01 Agosto 2026 16:23

Cinquantamila persone in quarantotto ore. Tremila all'ora, nei momenti di punta. Numeri che parlano da soli e che hanno trasformato Ceuta in un polverone politico internazionale. Messo a nudo tutte le...

EUROPA Mosca: le esercitazioni nucleari di Germania e Francia sono il preludio a una guerra contro la Russia

Mosca: le esercitazioni nucleari di Germania e Francia sono il preludio a una guerra contro la Russia

  • 01 Agosto 2026 15:09

Le prossime esercitazioni nucleari congiunte tra Francia e Germania dimostrano che l'Europa si sta preparando alla guerra contro la Russia, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko. "Non...

CINA Arriva la risposta di Pechino alle sanzioni UE

Arriva la risposta di Pechino alle sanzioni UE

  • 28 Luglio 2026 16:18

Cresce la tensione commerciale tra Unione Europea e Cina dopo che Bruxelles - clamorosamente visto che si trova già in grande affanno - nel suo ventunesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca ha...

EUROPA Intelligence Russia: la Germania potrebbe costruire una bomba nucleare entro un anno

Intelligence Russia: la Germania potrebbe costruire una bomba nucleare entro un anno

  • 20 Luglio 2026 15:07

Il Servizio di intelligence estera russo (SVR) ha avvertito che la Germania potrebbe costruire una bomba atomica entro un anno, sottolineando che l'intenzione del governo tedesco di ottenere un accesso...

Le più recenti da WORLD AFFAIRS

"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

14 Agosto 2026 16:23
Iran-USA, scoppia il caso dei dati manipolati: il nuovo metodo del Pentagono per minimizzare le perdite

Iran-USA, scoppia il caso dei dati manipolati: il nuovo metodo del Pentagono per minimizzare le perdite

05 Agosto 2026 09:00
"Scorte al limite": il retroscena CNN sulla difesa USA nel conflitto iraniano

"Scorte al limite": il retroscena CNN sulla difesa USA nel conflitto iraniano

05 Agosto 2026 09:00
Yemen, blocco Bab el-Mandab: Le superpetroliere saudite costrette a circumnavigare l'Africa

Yemen, blocco Bab el-Mandab: Le superpetroliere saudite costrette a circumnavigare l'Africa

04 Agosto 2026 12:30
l'Iran era pronto a bombardare l'Ucraina, cos'ha fermato l'attacco

l'Iran era pronto a bombardare l'Ucraina, cos'ha fermato l'attacco

04 Agosto 2026 09:30
Guerra all'Iran, scorte USA al limite: il Pentagono investe miliardi per ricostituire gli arsenali

Guerra all'Iran, scorte USA al limite: il Pentagono investe miliardi per ricostituire gli arsenali

04 Agosto 2026 09:00
Canale diplomatico resta aperto: cosa si sono detti i ministri di Iran e Arabia Saudita

Canale diplomatico resta aperto: cosa si sono detti i ministri di Iran e Arabia Saudita

03 Agosto 2026 08:00
"Una guerra illegale": Trump minimizza le perdite in Iran, ma i dati lo smentiscono

"Una guerra illegale": Trump minimizza le perdite in Iran, ma i dati lo smentiscono

03 Agosto 2026 08:00
EUROPA

La mappa di Eurostat che smonta tutte le storielle che vi raccontano sul turismo di massa

22461
EUROPA

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

14034

Uniti come i chicchi di un melograno (di Li Xiaoyong)

4862
CINA

La Cina impartisce una dura lezione al Giappone sulle Isole Curili dopo la visita di Putin

3719
EUROPA

"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

2871
AMERICA LATINA

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

2124
EUROPA

Fermare le navi russe? L'Europa trema per le ritorsioni di Mosca

1770
EUROPA

Vucic: la Serbia non ha alcuna intenzione di aderire alla NATO

714
EUROPA

Vucic: la Serbia non ha alcuna intenzione di aderire alla NATO

EUROPA

"Metastasi del nazismo": la durissima accusa di Lavrov alla Germania di Merz

NORD-AMERICA

Iran-USA, scoppia il caso dei dati manipolati: il nuovo metodo del Pentagono per minimizzare le perdite

NORD-AMERICA

"Scorte al limite": il retroscena CNN sulla difesa USA nel conflitto iraniano

ASIA

Yemen, blocco Bab el-Mandab: Le superpetroliere saudite costrette a circumnavigare l'Africa

ASIA

l'Iran era pronto a bombardare l'Ucraina, cos'ha fermato l'attacco

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran, scorte USA al limite: il Pentagono investe miliardi per ricostituire gli arsenali

ASIA

Canale diplomatico resta aperto: cosa si sono detti i ministri di Iran e Arabia Saudita

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
La governance cinese vista dai rappresentanti italiani e la visione dello sviluppo comune sino-italiano   Una finestra aperta La governance cinese vista dai rappresentanti italiani e la visione dello sviluppo comune sino-italiano

La governance cinese vista dai rappresentanti italiani e la visione dello sviluppo comune sino-italiano

  • 06 Agosto 2026 08:00
Registro di ispezione di un drone intelligente Registro di ispezione di un drone intelligente

Registro di ispezione di un drone intelligente

  • 30 Luglio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più di Francesco Santoianni Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

  • 28 Luglio 2026 16:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE di Paolo Desogus Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

  • 02 Agosto 2026 16:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale di Michele Blanco BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

  • 06 Agosto 2026 07:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti