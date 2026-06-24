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Assicurazione moto in primavera: quali coperture aggiungere prima dei primi lunghi viaggi

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Assicurazione moto in primavera: quali coperture aggiungere prima dei primi lunghi viaggi

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Tra aprile e settembre si concentra oltre il 70% degli incidenti in moto in Italia. Prima dei primi lunghi viaggi di primavera è il momento giusto per verificare la propria polizza e aggiungere le coperture mancanti, dall'assistenza stradale agli infortuni del conducente, come quelle disponibili con Allianz Direct.

Con l'arrivo della bella stagione e la voglia di percorrere le strade che portano fuori città, la sicurezza su due ruote diventa una priorità. Secondo gli ultimi dati ISTAT, la stagionalità gioca un ruolo cruciale: oltre il 70% dei sinistri gravi avviene infatti tra la primavera e l'estate. Se a questo aggiungiamo i dati ANIA, che confermano un picco dei furti proprio nei mesi più caldi, appare chiaro come la prudenza non basti mai. Tutto questo rende l'attenzione alla sicurezza e la scelta di un’assicurazione moto con garanzie accessorie lo strumento fondamentale per godersi i weekend fuori porta senza preoccupazioni economiche.

Viaggi lunghi e assistenza stradale: Base o Plus?

Il guasto meccanico lontano da casa è l'imprevisto che può rovinare una vacanza. Senza una copertura specifica, il costo medio di un intervento di soccorso stradale (traino e uscita del mezzo) può superare i 150-180 €, con tariffe che aumentano ulteriormente nei festivi. Scegliere una polizza flessibile come quella di Allianz Direct permette di includere l'Assistenza Stradale Plus. Questa formula non si limita al soccorso H24, ma offre servizi pensati per chi viaggia: dall'auto sostitutiva al rimborso per il danneggiamento del bagaglio, fino alla copertura delle spese di pernottamento in attesa della riparazione.

La protezione del conducente e la tutela legale

Mentre la RC obbligatoria copre esclusivamente i danni causati a terzi, la garanzia Infortuni Conducente è l'unica a proteggere chi guida in caso di sinistro con colpa. L'importanza di questa copertura è confermata dai dati ACI-ISTAT sulla sinistrosità stagionale, che evidenziano come nei mesi di luglio e agosto si registri la maggiore frequenza di incidenti stradali per chilometro percorso, spesso a causa della stanchezza da calore o della distrazione nei lunghi tragitti vacanzieri. Integrare questa tutela è quindi vitale per coprire spese mediche o invalidità, situazioni non previste dalla polizza base. Altrettanto strategica è la Tutela Legale, che fornisce assistenza qualificata per controversie legate a incidenti, situazioni che talvolta possono diventare burocraticamente molto complesse da gestire.

Sicurezza del mezzo: Furto e Incendio

Per chi lascia la moto parcheggiata in zone turistiche o lidi affollati, la presenza in polizza della garanzia Furto e Incendio si rivela fondamentale. I picchi stagionali di criminalità segnalati dalle forze dell'ordine durante i mesi caldi rendono questa copertura fondamentale per proteggere il valore economico del mezzo, specialmente per modelli molto richiesti sul mercato come scooter e moto da turismo.

Personalizzazione e flessibilità digitale

Uno dei vantaggi delle moderne polizze online è la possibilità di modulare la protezione in base all'uso reale del mezzo. Prima di rimettersi in sella, un check-up del contratto è d'obbligo. Con Allianz Direct, ad esempio, è possibile personalizzare le garanzie anche per scooter e ciclomotori 50cc , assicurandosi che ogni chilometro verso la meta sia coperto da un’assistenza capillare ed efficiente.

Domande Frequenti (FAQ)

L'assistenza stradale moto vale anche all'estero?

Sì. Sia la formula Base che la Plus di Allianz Direct includono il soccorso stradale H24 non solo in Italia, ma anche nei paesi esteri indicati sulla carta verde, garantendo supporto costante durante i viaggi internazionali.

La polizza moto di Allianz Direct copre anche gli scooter?

La polizza è versatile ed è semplice e immediato verificare l’offerta su allianzdirect.it per il proprio veicolo

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