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Avanti, BRICS miei!

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Avanti, BRICS miei!

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di Amarynth per Sovereignista

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

I soldi parlano e come. La sorprendente statistica apparsa dalla portavoce cinese indica che il 50% della crescita mondiale, confermata dal presidente Putin, è ora generato dai paesi BRICS. Alcune statistiche in più:

  • Solo il 35% delle transazioni all'interno dei BRICS rimane denominato in dollari statunitensi. -Il restante 65% è ora dominato da liquidazioni in valute nazionali.
  • L'automazione dei pagamenti transfrontalieri è una parte importante di questo vertice BRICS.
  • La vera economia ora vive nelle nazioni BRICS. Il Contesto Globale è ora Definito! È multipolare, multilaterale nel modo in cui gli stati interagiscono, è multivaluta e, a giudicare dai tessuti esposti, anche multicolore.

I BRICS non sono non una messinscena. Non rappresentano un soft power per il futuro. Xi Jinping è giunto nelle ultime ore, in visita in India per la prima volta in sette anni. Il BRICS Business Forum di Nuova Delhi non è una questione di protocollo. Sono i BRICS che mettono in pratica produzione, logistica, sviluppo e crescita, anziché limitarsi a discorsi e sanzioni.

Nuovi motori economici vengono ora oliati e sono pronti a partire a tutto gas. Quelli vecchi? Se si considera che il 65% dei flussi monetari commerciali non passa più attraverso SWIFT e sistemi simili, ma proviene da paesi che non utilizzano il vecchio petrodollaro per gli scambi intra-BRICS e che sono immuni alle sanzioni o ai dazi, si comincia a comprendere la portata del cambiamento globale a cui stiamo assistendo in questo momento. Non è tutto “Nirvana”, ma è un sistema funzionante, anche se non ancora perfetto.

Ecco come si presenta una potenza mondiale emergente.

I leader si sono riuniti in una riunione a porte chiuse per alcune ore all'inizio del Vertice di oggi. Il Brasile è presente ma il loro profilo è ridotto.

La risposta dell’Occidente a questo messaggio, secondo cui non è più in grado di competere, è: soffocare i canali di approvvigionamento, interrompere la logistica, colpire le infrastrutture, sequestrare navi, ricorrere alla pirateria, trasformare la finanza in un’arma e cercare di scatenare altre guerre. È il comportamento di un sistema composto da terroristi che stanno perdendo potere e peso e cercano di congelare l’immagine e lo scenario in un punto del lontano passato in cui credevano che la storia fosse finita. No! La storia sta ricominciando proprio dal punto in cui avrebbe dovuto iniziare. L’interregno collettivo dell’Occidente, caratterizzato dal “voler il mondo intero sotto la propria supremazia”, è ormai finito. Lo spostamento degli equilibri di potere è irreversibile e sono tentato di usare Trump come icona. Trump, l’icona dell’Occidente collettivo, si addormenta durante le riunioni, non riesce a mettere insieme le parole, non riesce a stare in piedi troppo a lungo, sembra visibilmente molto malato e i messaggi della sua amministrazione sono noti per essere vanterie alimentata dalla sbobba IA. Ecco come si presenta l’Occidente, a giudicare dall’icona.

Il messaggio della Russia era chiaro. Dopo anni di pressione, ha rafforzato la sovranità nazionale e ora sta costruendo con partner affidabili e prevedibili. L'innovazione non è dogma. È un lavoro originale più ciò che i partner BRICS producono effettivamente. È così che si sopravvive a una guerra di sanzioni: si smette di fingere che il vecchio sistema vi tratterà equamente.

Modi, come presidente, ha sottolineato la stessa cosa dall'altra parte del tavolo. La forza dell'associazione non sono i comunicati. Sono i grandi mercati interni, il rapido sviluppo degli affari e gli uomini d'affari nella stessa stanza a discutere di contratti. Questa è la parte che la stampa occidentale tralascia sempre. I BRICS funzionano solo quando rimangono concreti. (Mi asterrò dal tornare a parlare di Modi che abbraccia l’uomo più sanguinario del mondo. Ne pagherà le conseguenze, poiché i principi morali sono alla base del giudizio dei popoli del mondo).

Costruire un’alternativa a un decrepito sistema idraulico basato sul dollaro, ormai in vigore da decenni, mentre chi detiene il potere sabota attivamente ogni possibile via d’uscita non è un progetto da realizzare in un fine settimana. La direzione da seguire è chiara: commerciare in valute nazionali, ridurre l’esposizione a un sistema di riserve utilizzato come arma, collegare le economie reali dove si registra la crescita, rafforzare le Nazioni Unite affinché possano adempiere al loro compito come previsto: quello del “Think Tank Globale”.

La Cina apporta dimensioni, capacità industriale, know-how infrastrutturale e una propensione a risolvere i problemi anziché crearli. Gli adulti nella stanza non si trovano a Bruxelles né a Washington. Si trovano a Nuova Delhi, Mosca, Pechino e al tavolo dei BRICS, in continua espansione.

Il mondo è cambiato. Già metà della crescita proviene da questa parte. Nulla fermerà l’ordine multipolare. All’Occidente viene data una scelta: accettare una nuova struttura finanziaria mondiale, oppure crepare.

Ecco perché parlo dei BRICS “miei”…

Jeffrey Sachs ha affermato in un’intervista ai media indiani che, a suo avviso, i tre obiettivi più importanti dei BRICS sono: porre fine alle guerre, adottare un sistema multivalutario e garantire che le Nazioni Unite siano forti e svolgano il ruolo per cui sono state concepite.

L’alleanza dei BRICS deve fungere da baluardo delle Nazioni Unite e del sistema multilaterale, piuttosto che da blocco anti-occidentale. E ora capiamo perché Russia e Cina, in questi ultimi anni turbolenti, abbiano insistito sulla necessità delle Nazioni Unite. Non è possibile gestire un sistema multipolare e multilaterale senza quel tipo di coordinamento che la Cina definisce “Governance Globale”. No, non si tratta di un impero globale, ma di una governance tra i Paesi e i poli, ed è qualcosa che l’Occidente nel suo insieme non è in grado di realizzare, poiché non possiede né il talento, né la formazione, né il pragmatismo necessari. (Certo, ci sono eccezioni di rilievo!)

E ora forse capite perché negli ultimi mesi ho scelto questi temi di fondo su Sovereignista. Sì, questi sono proprio i BRICS MIEI. Al lavoro, fratelli! Yalla!

 

 

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