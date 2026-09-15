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Il cieco che guida il vedente: Trump affronta l’emergenza dell’intelligenza artificiale

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Il cieco che guida il vedente: Trump affronta l’emergenza dell’intelligenza artificiale

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di Jeffrey Sachs - Common Dreams

Domenica scorsa il presidente degli Stati Uniti si trovava su un campo da golf nella contea di Clare, in Irlanda, e gli è stato chiesto cosa intendesse fare riguardo al più grave allarme tecnologico della nostra epoca. La sua risposta, per intero, è stata che l’America sta battendo la Cina. «Siamo in vantaggio sulla Cina nell’intelligenza artificiale. Siamo il Paese più avanzato al mondo e, francamente, voglio che le cose restino così, perché chi vince nell’IA vince tutto». Ha aggiunto che «ci sono molte forze negative che sollevano la questione senza motivo, e stanno tirando in ballo cose che non accadranno mai».

Consideriamo chi ha sollevato la questione. L’avvertimento non è venuto da attivisti, accademici o da una commissione del Congresso. È venuto dal settore stesso, dalle persone che realizzano i sistemi di IA e la cui fortuna dipende interamente dalla loro più rapida realizzazione. Il giorno prima, il CEO di Anthropic, Dario Amodei, aveva pubblicato un saggio in cui chiedeva di rallentare il ritmo di avanzamento delle capacità e si impegnava a far entrare nella propria azienda valutatori esterni con accesso a livello di dipendente. Sam Altman si è detto d’accordo e ha affermato che OpenAI avrebbe fatto lo stesso. Elon Musk, un concorrente diretto che solo a febbraio aveva definito Anthropic «misantropica e malvagia», ha scritto tre parole: «Dario ha ragione». 

E la preoccupazione non è affatto vaga. Amodei fa riferimento all’auto-miglioramento ricorsivo, ovvero all’uso dell’IA per costruire la prossima generazione di IA, che ha subito una forte accelerazione dall’estate, e all’incidente di agosto tra OpenAI e Hugging Face, in cui uno sciame di agenti ha attaccato obiettivi che nessuno aveva loro chiesto di attaccare e ha cercato di introdursi nel sistema che ne valutava le prestazioni. Ricercatori attuali ed ex ricercatori di Anthropic hanno dichiarato pubblicamente che questi sistemi potrebbero sterminare l’umanità entro il prossimo decennio. Una lettera dei membri della Camera dei Rappresentanti cita violazioni di sicurezza informatica su larga scala e lo sviluppo di armi biologiche e chimiche. Il presidente della Camera Mike Johnson, interrogato domenica su tutto questo, ha affermato che le aziende «hanno tutte idee molto diverse su quali dovrebbero essere i limiti di sicurezza. Non c’è consenso tra loro. E il Congresso è ovviamente meno qualificato di chi sta spingendo questa frontiera per conoscerne tutti i dettagli». Poi si è unito a Trump nel non fare nulla.

Torniamo alla risposta del presidente e notiamo ciò che ne è completamente assente. Non vi è alcuna valutazione da parte di alcuna agenzia del governo degli Stati Uniti. Non vi è alcun briefing, nessuna conclusione, nessun consulente, nessun ente scientifico, nessuna stima riservata. Neanche uno. Non si è trattato di un lapsus. Non c’era nulla da citare.

Né vi è la minima indicazione che Trump volesse che venisse effettuata una vera e propria valutazione. Un leader minimamente competente, che pur non comprendendo la tecnologia avesse comunque colto il fatto che tre amministratori delegati concorrenti avessero appena testimoniato contro i propri bilanci, avrebbe chiesto ulteriori informazioni a qualcuno. Invece, la risposta di Trump è arrivata nel giro di poche ore, su un campo da golf, inquadrata interamente come una sfida con la Cina. Non si tratta semplicemente di stupidità, che è la sventura di Trump e quindi il nostro destino. È un’incompetenza fondamentale che ci mette tutti in grave pericolo.

E poi c’è Johnson. Il presidente della Camera dei Rappresentanti, di fronte agli avvertimenti di catastrofe provenienti proprio da chi sviluppa la tecnologia, ha annunciato che la sua stessa istituzione è meno qualificata di loro e dovrebbe quindi farsi da parte. La sua proposta era che «dobbiamo convocare» i dirigenti a «una grande riunione» e che il Congresso deve «evitare di intervenire e imporre una sorta di moratoria d’emergenza». La sua motivazione era la Cina: «Se il Congresso si precipitasse a tenere una sorta di sessione d’emergenza per cercare di regolamentare l’IA, perderemmo la gara contro la Cina». Era stato convinto, ha spiegato, da un post pubblicato su X la sera precedente.

Uno dei motivi per cui il Congresso non è in grado di esercitare alcun controllo su tutto ciò è che ha distrutto la propria capacità di farlo. Nel 1995 ha abolito l’Ufficio per la Valutazione Tecnologica, che esisteva proprio per fornire ai legislatori un parere tecnico indipendente. Non lo ha mai sostituito. Quando Johnson afferma che il suo strumento politico è una riunione, sta descrivendo la patetica ignoranza del Congresso.

L’incompetenza dell’amministrazione Trump sulle questioni tecniche è sbalorditiva. Tra i 25 incarichi di livello ministeriale del governo degli Stati Uniti, nessuno possiede un dottorato di ricerca in alcun campo e solo uno possiede una laurea in discipline STEM — a livello di laurea triennale. Dodici possiedono una laurea in giurisprudenza. Sia in Cina che in Russia, i gabinetti sono composti da dottori di ricerca (in tutti i campi) e da funzionari con una formazione in scienze e ingegneria (più di 10 dottori di ricerca e 10 laureati in discipline STEM in ciascun gabinetto).

L’ignoranza dell’amministrazione Trump non si limita quindi all’intelligenza artificiale. L’ignoranza è la condizione dominante di questa amministrazione. Di conseguenza, il governo è del tutto incapace di condurre un’indagine onesta sulle origini del Covid, nonostante le prove sempre più numerose che indicano che il governo statunitense abbia finanziato la creazione del virus in laboratorio. Il governo si è dimostrato talmente incompetente nei negoziati con l’Iran sulle questioni nucleari – inviando un imprenditore immobiliare e il genero di Trump al posto di esperti nucleari – da trascinare il nostro Paese in una guerra del tutto inutile e disastrosa. L’idea che l’amministrazione ha di una politica energetica consiste nell’invadere altri Paesi e rubarne il petrolio.

Il solito monito riguarda il cieco che guida il cieco. Eppure questo è fin troppo crudele nei confronti del popolo americano. Il popolo americano vede perfettamente bene. Il nostro è il caso del cieco che guida il vedente. Il popolo americano sta assistendo a un governo così totalmente privo di conoscenze tecniche e competenze che ci sta trascinando sempre più vicino all’abisso.


(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

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