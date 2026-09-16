Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • EUROPA

Chi “sfiora” e chi spara (di Marco Travaglio)

457
Chi “sfiora” e chi spara (di Marco Travaglio)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Marco Travaglio*

 

Il Partito della Guerra ha capito tutto del voto sempre più anti-europeista degli europei. Infatti parla solo di riarmo e lo giustifica con famosi “attacchi russi” all’Europa. Possibilmente quotidiani. Ma, non trovandone di veri, è costretto a inventarli. Il famoso “attentato a Zelensky” col “drone russo” che “sfiora il suo aereo in Moldova” è rapidamente sparito dalle cronache perché smentito da Moldova, Russia e Ucraina, ma soprattutto perché il drone sfiorante ha mancato il presunto bersaglio di 160 km. Allora la Lituania ha lanciato un allarme droni (ovviamente russi) e chiuso l’aeroporto di Vilnius, mentre i caccia Nato si alzavano in volo per abbatterli: purtroppo era uno stormo di uccelli, non si sa se russi o ucraini, ma ora basterà interrogarli. Poche ore dopo, in Ucraina, un drone russo ha colpito la locomotiva di un treno per Varsavia senza fare morti né feriti, ma costringendo a fermarsi il convoglio retrostante con a bordo i consiglieri militari di Italia, Germania, Francia e Regno Unito, l’ex capo Cia Petraeus e l’ex premier Johnson. Un normale atto di guerra contro consiglieri e spioni che aiutano militarmente Kiev e contro i treni che portano armi per colpire obiettivi civili e raffinerie in Russia, senza cambiare di un iota le sorti del conflitto, ma facendo morti e danni (specie alle nostre economie: infatti Trump ha intimato a Zelensky di piantarla).

Ma, siccome non si butta via niente, la stampa guerrafondaia ne approfitta per gridare alla “guerra ai confini dell’Europa” (Corriere e Stampa) e all’“avvertimento alla Ue” perché “i droni di Putin sfiorano il treno dei diplomatici” (Rep). Ora, che ci sia una guerra in Ucraina, da sempre ai confini dell’Ue, si sa dal 2014. E il fatto che l’attacco russo sia avvenuto a 2 km dal confine polacco non significa che sia contro la Polonia o l’Ue: l’Ucraina, anche a 2 km dalla Polonia, è sempre Ucraina. Se poi i consiglieri militari vanno a Kiev per aiutarla ad attaccare la Russia, sono legittimi bersagli e il minimo che possa accadere è che rischino la pelle. Il che peraltro non è avvenuto, perché il loro treno è rimasto intatto. Però – dicono i trombettieri – è stato “sfiorato”: concetto piuttosto elastico, visto che il drone che ha “sfiorato” Zelensky s’è schiantato a una distanza superiore a quella fra Torino e Milano.

Intanto, mentre i presunti droni russi (uccelli inclusi) “sfiorano” a destra e a manca, i killer dei servizi ucraini si ammazzano fra loro, piazzano bombe a Montecarlo, trucidano rivali in affari a Bali, uccidono politici dissidenti, giornalisti, generali e ragazze in Russia, fanno esplodere gasdotti, bombardano petroliere nei nostri mari, sempre con danni, morti e feriti. Coi nostri soldi e le nostre armi. Ma che sarà mai: l’importante è che non “sfiorino” nessuno.


*Fatto Quotidiano 15 settembre 2026

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

Mentre i media italiani discutono delle dichiarazioni dei padroni dell'IA...

Mentre i media italiani discutono delle dichiarazioni dei padroni dell'IA...

16 Settembre 2026 07:00
Putiniani? (di Alessandro Orsini)

Putiniani? (di Alessandro Orsini)

16 Settembre 2026 07:00
Il cieco che guida il vedente: Trump affronta l’emergenza dell’intelligenza artificiale

Il cieco che guida il vedente: Trump affronta l’emergenza dell’intelligenza artificiale

15 Settembre 2026 14:54
Arma il tuo nemico (di Marco Travaglio)

Arma il tuo nemico (di Marco Travaglio)

14 Settembre 2026 08:00
Ma perché tutti questi allarmi (interni) sull'Intelligenza artificiale?

Ma perché tutti questi allarmi (interni) sull'Intelligenza artificiale?

14 Settembre 2026 08:00
L'emendamento del Governo Meloni che impedisce alle nuove forze di entrare in Parlamento

L'emendamento del Governo Meloni che impedisce alle nuove forze di entrare in Parlamento

14 Settembre 2026 07:00
La farsa del “cordonismo”: quando i liberali guardano a destra

La farsa del “cordonismo”: quando i liberali guardano a destra

12 Settembre 2026 08:00
La figura di facciata saudita e l'ombra della CIA sull'11 settembre

La figura di facciata saudita e l'ombra della CIA sull'11 settembre

11 Settembre 2026 13:00
EUROPA

Suicidio perfetto (di Marco Travaglio)

19475
EUROPA

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

12945
ASIA

Così Teheran ha neutralizzato l'aereo radar più avanzato degli Stati Uniti

12813
ASIA

Oltre l'umiliazione tattica: come l'Iran ha hackerato e neutralizzato l'ultimo gioiello della marina Usa

11309
ITALIA

La legge di Netanyahu in Italia

10936
EUROPA

Il grande bluff dei missili europei

10119
RUSSIA

Dai russi che "combattono a cavallo" ai missili finiti: il kit per sbugiardare la propaganda della NATO

9499
EUROPA

La grande bufala del "nostro petrolio": come il turismo di massa impoverisce i residenti e distrugge i salari

8693
RUSSIA

“Conseguenze catastrofiche”. Mosca e Pechino reagiscono al dispiegamento di armi USA nello spazio

RUSSIA

Non solo Fedorov. Il finale politico di Zelensky è già iniziato

AMERICA LATINA

Militari USA in Messico: cosa sta realmente accadendo?

ASIA

Teheran: "Centinaia di basi USA in macerie, sveleremo i dati"

NORD-AMERICA

Porti chiusi a Israele: la Malesia blocca i carichi e caccia gli imprenditori

RUSSIA

"La Polonia sparirà in tre giorni": la durissima replica di Patrushev alle provocazioni di Varsavia

ASIA

Yemen avanza su Bab el-Mandeb: l'Arabia Saudita chiede aiuto al Regno Unito

ASIA

Lo Yemen avverte Riyadh: "Oltre 300 raid in 5 giorni, nessuno sarà al sicuro"

"Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella di Giulia Bertotto "Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella

"Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella

  • 12 Settembre 2026 21:00
Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
CIFTIS 2026: la Cina spalanca le porte dei servizi al mondo   Una finestra aperta CIFTIS 2026: la Cina spalanca le porte dei servizi al mondo

CIFTIS 2026: la Cina spalanca le porte dei servizi al mondo

  • 11 Settembre 2026 07:00
La chimica del futuro: come la Cina sta trasformando l'anidride carbonica in oro verde La chimica del futuro: come la Cina sta trasformando l'anidride carbonica in oro verde

La chimica del futuro: come la Cina sta trasformando l'anidride carbonica in oro verde

  • 12 Settembre 2026 21:00
Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

Il viaggio di Xi che cambia la geopolitica mondiale (VIDEO)

  • 04 Settembre 2026 16:27
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN di Alessandro Bartoloni USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN

USA vs BRICS: ecco la vera posta in gioco in IRAN

  • 11 Settembre 2026 22:00
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Cosa ci insegna la storia dei due registi ebrei di Naza di Paolo Desogus Cosa ci insegna la storia dei due registi ebrei di Naza

Cosa ci insegna la storia dei due registi ebrei di Naza

  • 15 Settembre 2026 16:00
L'interregno globale e le faglie dei BRICS di Geraldina Colotti L'interregno globale e le faglie dei BRICS

L'interregno globale e le faglie dei BRICS

  • 14 Settembre 2026 15:20
Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti

Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti

  • 15 Settembre 2026 09:30
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
L'ultima "perla" di Crosetto a Varsavia di Marinella Mondaini L'ultima "perla" di Crosetto a Varsavia

L'ultima "perla" di Crosetto a Varsavia

  • 16 Settembre 2026 07:00
Sionismo, atlantismo e tecnologia: le nuove forme del controllo sociale di Giuseppe Giannini Sionismo, atlantismo e tecnologia: le nuove forme del controllo sociale

Sionismo, atlantismo e tecnologia: le nuove forme del controllo sociale

  • 12 Settembre 2026 08:00
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Meloni, Schlein e l'irrinunciabile guerra in Ucraina di Giorgio Cremaschi Meloni, Schlein e l'irrinunciabile guerra in Ucraina

Meloni, Schlein e l'irrinunciabile guerra in Ucraina

  • 14 Settembre 2026 08:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti