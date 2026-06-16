Trump avverte Netanyahu: "Bibi, deve essere più responsabile con il Libano"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che ora deve agire con maggiore responsabilità nei confronti del Libano. Le dichiarazioni di Trump giungono pochi giorni dopo l'annuncio di un memorandum d'intesa tra Teheran e Washington per la risoluzione del conflitto tra i due Paesi.

"Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi [Netanyahu], ma ora Bibi deve essere più responsabile nei confronti del Libano", ha affermato il presidente statunitense durante una conferenza stampa con l'emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. "Il Libano era un grande Paese. Era un Paese dove c'erano insegnanti, medici e avvocati. In Libano c'era un grande talento intellettuale. È terribile", ha aggiunto.

Trump ha inoltre indicato di aver suggerito a Israele "di lasciare che la Siria si occupi di Hezbollah". "Perché, a essere sincero, penso che farebbero un lavoro migliore", ha sottolineato. Il presidente ha inoltre ribadito la sua disapprovazione per l'attacco israeliano a Beirut, lanciato nel bel mezzo degli sforzi diplomatici tra Stati Uniti e Iran.

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