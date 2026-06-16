Libano, scatta la denuncia all'ONU: "Israele usa diserbanti chimici vietati come mezzo di guerra"

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Il Ministero degli Esteri libanese ha annunciato il 14 giugno di aver presentato una denuncia alle Nazioni Unite per l'utilizzo, da parte di Israele, dell'erbicida glifosato come metodo di guerra in territorio libanese vicino al confine all'inizio di quest'anno.

In una dichiarazione diffusa domenica, il ministero ha affermato di aver inviato questa settimana una lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e al segretario generale dell'ONU per protestare contro l'incidente, avvenuto a febbraio.

All'epoca, era in vigore un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Tuttavia, le ostilità ripresero il 2 marzo, dopo che gli Stati Uniti e Israele lanciarono una guerra contro l'Iran il 28 febbraio.

Il ministero libanese ha dichiarato che le analisi di laboratorio e le analisi chimiche dei campioni di terreno prelevati dai villaggi di confine del Libano meridionale di Aita al-Shaab, Ras Naqoura e Dhayra "hanno confermato l'uso di glifosato ad alte concentrazioni".

Il glifosato è un erbicida tossico con gravi conseguenze per la salute, il suolo e le colture.

Analisti e gruppi di controllo riferiscono che Israele ha irrorato la sostanza chimica in Libano e Siria nell'ambito di una tattica di "terra bruciata" volta a distruggere rapidamente la vegetazione e a creare zone cuscinetto desolate vicino al confine con entrambi i paesi.

Il comunicato del ministero affermava che i livelli dell'erbicida "superavano di gran lunga" quelli normalmente riscontrati nelle aree agricole dopo il regolare utilizzo da parte degli agricoltori, aggiungendo che la Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche "vieta l'uso di erbicidi come mezzo di guerra".

La denuncia si basava su un rapporto del Consiglio nazionale per la ricerca scientifica (CNRS), un organismo legato al governo libanese.

All'epoca, la missione di pace delle Nazioni Unite in Libano dichiarò che Israele l'aveva informata dei suoi piani di irrorare una "sostanza chimica non tossica" vicino al confine.

Il presidente libanese Joseph Aoun ha denunciato l'irrorazione definendola una "flagrante violazione della sovranità libanese e un crimine contro l'ambiente e la salute".

Il comunicato del ministero ha inoltre affermato che il Libano ha presentato una denuncia al Consiglio di Sicurezza per i continui attacchi israeliani contro il Paese, tra cui l'uccisione di tre militari libanesi – un generale di brigata, un capitano e un soldato – avvenuta il 6 giugno mentre svolgevano il loro "dovere nazionale nel Libano meridionale".

L'esercito israeliano ha cercato di giustificare l'attacco affermando che il veicolo militare libanese su cui viaggiavano si stava muovendo in modo "sospetto" verso i soldati israeliani che occupavano il villaggio di Kfar Tibnit, in una "zona di combattimento attiva soggetta a un ordine di evacuazione".

Israele ha emesso ordini di evacuazione per vaste aree del Libano meridionale, trasformandole in zone di fuoco libero dove civili, giornalisti e soccorritori vengono presi di mira senza preavviso da attacchi aerei di droni israeliani.

Ad aprile, Tel Aviv e Beirut hanno avviato a Washington degli storici colloqui diretti illegali nel tentativo di fermare la guerra israeliana contro il Paese.

Le autorità libanesi hanno respinto i tentativi iraniani di includere il Libano nel cessate il fuoco negoziato tra Teheran e Washington, offrendo così a Israele un'ulteriore copertura per gli attacchi in corso nel Paese.

Domenica, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo preliminare per porre fine alla guerra tra i due Paesi.

Sebbene il Libano sia incluso nell'accordo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele non è vincolato dall'intesa, non ritirerà le sue forze che occupano il Libano meridionale e continuerà a mantenere la "libertà d'azione" per bombardare il Libano in futuro.

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