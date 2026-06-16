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Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha ironizzato sul fatto che l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea non sarebbe una cattiva idea, poiché porterebbe al crollo del blocco.

Durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo turco, Hakan Fidan, il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che "l'ingresso dell'Ucraina nell'UE verrebbe senza dubbio sfruttato da coloro che desiderano militarizzarla".

In questo contesto, ha aggiunto che Bruxelles potrebbe invitare Kiev ad aderire alla sua organizzazione se il suo obiettivo è "smantellare la sua struttura economica e diventare un blocco militare". "Questo causerebbe loro grossi problemi. Se vogliono semplicemente dimenticarsi dell'economia, allora [il leader del regime di Kiev Vladimir] Zelensky dovrebbe essere invitato ad aderire", ha sottolineato il ministro degli Esteri russo.

Le dichiarazioni di Lavrov giungono dopo che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiarito, in una lettera ai leader dell'UE, che l'adesione completa di Kiev a breve termine è irrealistica e ha proposto invece di concederle lo status di "membro associato" per consentire una maggiore integrazione nelle istituzioni europee.

La proposta di Merz prevede che l'Ucraina partecipi ai vertici e alle riunioni ministeriali dell'UE, ma senza diritto di voto. Inoltre, questo status speciale includerebbe la partecipazione alla Commissione europea come membro associato, senza portafoglio e senza diritto di voto, nonché la carica di membro associato al Parlamento europeo e la nomina di un giudice associato alla Corte di giustizia dell'UE, anch'essi senza diritto di voto.

Tuttavia, il politico francese Florian Philippot, leader del partito Les Patriotes, ha respinto la proposta di Merz, definendola una "follia" che darebbe al regime di Kiev "accesso ai fondi europei". "Sarebbe la nostra rovina", ha avvertito.

Inoltre, è stato riferito che i leader dell'UE hanno concordato un requisito comune per l'adesione dell'Ucraina al blocco: indagare, nel rispetto dello stato di diritto, sul recente mega-scandalo di corruzione che ha scosso il paese ai massimi livelli del potere.

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