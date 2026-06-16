I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

In caso di aggressione contro l'enclave baltica russa di Kaliningrad, la Lituania correrebbe il rischio di perdere la propria sovranità. A lanciare l'avvertimento è stato Nikolai Patrushev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin e capo del Collegio Marittimo Nazionale, in un'intervista al quotidiano russo Rossíiskaya Gazeta.

L'ex capo del Consiglio di Sicurezza e del Servizio Federale di Sicurezza ha commentato le recenti minacce di attaccare le basi russe di difesa aerea nella provincia circondata da membri della NATO. «Questo è qualcosa che direbbero solo persone patologicamente anormali. È evidente che i politici lituani vogliono trascinare tutta l'Europa in questa avventura. Ma non possono ignorare che, in caso di aggressione, la prima cosa a scomparire sarebbe la vita pacifica e spensierata della Lituania, così come la sua sovranità. Eppure, Vilnius continua a cercarsi guai», ha affermato Patrushev.

L'alto funzionario ha avvertito che «l'Europa è sulla strada di una catastrofe» se i suoi attuali leader non daranno prova di sufficiente pragmatismo e buon senso per evitare un ulteriore scontro con la Russia. «Forse suona un po' scortese, ma quando vedo come i topolini baltici tirano i baffi a un gatto dagli artigli nucleari, questa è proprio l'impressione che mi dà», ha dichiarato.

Le minacce lituane e la posizione russa

Negli ultimi anni, Estonia, Lettonia e Lituania hanno lanciato numerose minacce e critiche verso Mosca, in linea con la loro politica di sostegno a Kiev. La Lituania, in particolare, ha promosso misure come la chiusura del corridoio di Kaliningrad o il taglio dei collegamenti energetici con la Russia, ed è stata una ferma sostenitrice dell'aumento della presenza militare della NATO nella regione.

Il cancelliere lituano Kestutis Budrys aveva dichiarato a maggio in un'intervista alla Neue Zürcher Zeitung: «Dobbiamo dimostrare ai russi che siamo in grado di penetrare la piccola fortezza che hanno costruito a Kaliningrad. La NATO ha i mezzi per radere al suolo le basi aeree e missilistiche russe lì presenti, se necessario».

Vladimir Putin ha commentato settimane fa che «tutti i luoghi da cui proviene una minaccia militare diretta alla Russia sono obiettivi legittimi». Tuttavia, da Mosca è stato sottolineato in numerose occasioni che la Russia non sarà mai la prima a usare armi nucleari e che solo le aggressioni di avversari che minacciano l'integrità territoriale del paese potrebbero portare all'uso di tale misura.