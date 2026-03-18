Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • CINA

Come l'Iran e la Cina hanno plasmato lo scacchiere della guerra (di Pepe Escobar)

503
Come l'Iran e la Cina hanno plasmato lo scacchiere della guerra (di Pepe Escobar)

 

 

di Pepe Escobar The Cradle

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

 

La risposta a due percorsi della Cina alla guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran riflette una strategia geopolitica ed economica più ampia che spazia dal campo di battaglia al sistema finanziario globale.

 

La Cina sta ufficialmente rispondendo su due percorsi paralleli alla guerra del Sindacato Epstein – ovvero di USA-Israele – contro l'Iran, tramite un portavoce diplomatico e un portavoce militare.

Traduzione: la Cina vede la guerra sia come una perturbazione politica/diplomatica estrema sia come una minaccia militare.

Il portavoce militare cinese, colonnello dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA), parla con metafore. Fu lui a dire esplicitamente che gli Stati Uniti sono "drogati di guerra", con solo 250 anni di storia e solo 16 anni di pace.

Posiziona chiaramente gli Stati Uniti come una minaccia globale. E chiaramente, anche come minaccia morale.

Il presidente cinese Xi Jinping è fermamente concentrato sull'instaurare un legame duraturo tra marxismo e confucianesimo.

Il contributo chiave di Confucio al pensiero politico è l'uso preciso del linguaggio. Solo chi parla con metafore precise e peso morale è in grado di governare una nazione.

Quindi la Cina sta sviluppando con attenzione una costante critica morale ed etica alla guerra americana di scelta contro l'Iran. Sottolineando che questo è l'attacco di una nazione che ha perso la sua bussola morale.


Il Sud Globale comprende perfettamente il messaggio.

Inoltre, i fatti sul campo di battaglia mostrano come anche la Cina abbia cambiato le regole di guerra in Iran.

La rete iraniana è ora completamente collegata al sistema satellitare BeiDou. Questo spiega come ora l'Iran colpisca con precisione, e ogni mossa della combinazione USA-Israele si trova di fronte a un Muro Digitale tecnologico Cina (oltre 40 satelliti BeiDou in orbita). Questo spiega l'eccellente precisione dei missili iraniani e una maggiore resistenza ai disturbi.

Come parte della loro Partnership Strategica Globale di 25 anni, la Cina ha inoltre fornito all'Iran radar a lungo raggio, integrati con sistemi satellitari. La cosa chiave è che i tempi di risposta dell'Iran ora sono molto più brevi rispetto alla guerra durata 12 giorni.

La Russia ha contribuito in parallelo, permettendo all'Iran di applicare ampiamente ciò che la Russia ha imparato in Ucraina su sistemi occidentali come Patriot e IRIS-T. Non si tratta solo di tattiche di saturazione di massa dei droni; è imparare il modo russo di coordinare sciami di droni con raffiche di missili balistici. È proprio questo che ha effetto – devastante – nelle ultime fasi dell'Operazione True Promise IV.

 

Giocare a Go: Tutto ruota attorno al petroyuan

Ora concentriamoci sulla cruciale mossa dello Stretto di Hormuz. La mossa chiave è che l'Iran consenta il transito solo alle petroliere il cui carico è stato depositato nel petroyuan. Niente dollari. Niente euro. Solo yuan.

In effetti, la Cina aveva già iniziato a porre fine al sistema Bretton Woods/petrodollaro nel dicembre 2022, quando Pechino ha invitato le petro-monarchie del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) a commerciare petrolio e gas alla Borsa di Shanghai.

Ora, abbinate tutto ciò sopra al 15° Piano Quinquennale cinese, appena discusso e approvato a Pechino.

Quando si dice una visione sistemica approfondita.

In modo piuttosto olistico, i pianificatori di Pechino fissarono la crescita del PIL al quattro percento; l'economia digitale che avanza al 12,5 percento del PIL; soluzioni energetiche verdi al 25 percento; qualità dell'acqua superficiale all'85 percento; una valanga di brevetti di alto valore; Tutto questo e altro ancora, equamente accantonato, con obiettivi concreti da raggiungere e indicatori vincolanti fino al 2030.

Questo significa che i cinesi trattano economia, sicurezza energetica, ecologia, istruzione e assistenza sanitaria come se fossero organi dello stesso corpo idoneo. È così che l'urbanizzazione alimenta la produttività: molti investimenti in R&S alimentano sempre più brevetti; i brevetti alimentano l'economia digitale; e le soluzioni per l'energia verde alimentano l'indipendenza strategica.

L'ultimo Piano Quinquennale mostra in modo conclusivo come la Cina stia pianificando meticolosamente di diventare leader del futuro tecnologico in arrivo. E questo va ben oltre il 2030, fino alla metà del secolo.

Non c'è da meravigliarsi che la demolizione del petrodollaro giochi un ruolo chiave in questo processo di cambiamento dell'attuale sistema delle relazioni internazionali. L'Iran ora lo offre in un piatto alla Cina, sostituendo il petrodollaro con il petroyuan nel punto di strozzatura più critico del pianeta, attraverso il quale transita il 20 percento di tutto il petrolio globale.

Il gioco dell'Iran non è militare; è finanziariamente nucleare. Ciò che rende tutto più semplice è che l'Iran sta già offrendo il modello che il resto del Sud globale seguirà: quasi il 90 percento delle esportazioni di greggio di Teheran è liquidato in yuan tramite il sistema di pagamento CIPS.

Il Sud Globale potrebbe alla fine adottare questo modello molto semplice.. Teheran non sta dicendo che lo Stretto di Hormuz sia bloccato. È bloccata solo all’ostile Sindacato Epstein – gli Stati Uniti – e ai suoi scagnozzi che commerciano con petrodollari. Le rotte marittime vengono trasformate in tempo reale in filtri politici. Mentre il Sud globale migra verso il petroyuan, il petrodollaro egemonico – dal 1974 – cade a morto.

Ormai, ogni commerciante sul pianeta sa come funziona il petrodollaro. Dopo lo shock petrolifero del 1973, il GCC e l'OPEC concordarono nel 1974 che il petrolio poteva essere scambiato solo in dollari statunitensi.

Gli esportatori di petrolio devono necessariamente riciclare i loro profitti in dollari in obbligazioni e azioni del Tesoro USA. Questo rafforza il ruolo del dollaro statunitense come valuta di riserva; finanzia investimenti tecnologici negli Stati Uniti; finanzia il complesso industriale-militare e le loro Guerre Eterne; e soprattutto, di fatto finanzia il debito statunitense - non pagabile.

Cina, Russia e Iran, in quanto membri dei BRICS, sono in prima linea nell'avanzare dei sistemi di pagamento alternativi; Fondamentalmente, questo include il bypassare il petrodollaro.

Quindi questo è molto più del semplice controllo del petrolio – la presunta logica dietro la caotica e non pianificata "escursione" (termine Trump) in Iran.

A tutti gli effetti pratici, i fatti sul terreno indicano già un Fallimento Totale. È il contrattacco che è su un livello completamente nuovo.

 

L'IRGC procede alla Sun Tzu

A armare lo Stretto di Hormuz c'è Sun Tzu, rivisto dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran. Sia un corridoio di connettività – lo Stretto di Hormuz – sia una valuta – lo yuan – sono ora armi di distruzione imperiale. Chi ha bisogno di una bomba nucleare?

Ciò che è in gioco è il controllo del sistema finanziario globale – ben oltre il 2030, fino alla metà del secolo e oltre. Quello che stiamo osservando in tempo reale sono i persiani che giocano a scacchi – in cui eccellono – ma con elementi di weiqi cinesi ("Go" in italiano).

Il Go è biologico. Quando le piccole pietre usate nel gioco si collegano, modellano forma e controllo a lungo termine su tutta la scacchiera. Nel nostro caso, la scacchiera geopolitica/geoeconomica. Tutto ruota attorno al posizionamento, alla pazienza, all'accumulo di vantaggi e alla gestione della strategia.

Questo è il "segreto" del motivo per cui la guerra all'Iran ora offre alla Cina la mossa decisiva. Pechino ha plasmato la scacchiera da anni con infinita pazienza: creando un insieme di istituzioni multilaterali; svolgendo un ruolo chiave nei BRICS e nella SCO; la costruzione delle Nuove Vie della Seta (BRI); investire in sistemi di insediamento alternativi; Potenziando la sua diplomazia.

Go è estremamente razionale. Se si modella correttamente la tavola, non si fallirà. Il gioco si svolge da solo. Ecco dove ci troviamo ora. Ed è per questo che il Vociferatore Imperiale, insieme ai suoi adulatori, facilitatori e vassalli, è sbalordito e pietrificato: prigioniero del suo stesso pantano di arroganza.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

IN AGGIORNAMENTO.  L'Iran avverte che distruggerà il settore energetico del Golfo in caso di nuovo attacco

IN AGGIORNAMENTO.  L'Iran avverte che distruggerà il settore energetico del Golfo in caso di nuovo attacco

18 Marzo 2026 23:00
ONU: Israele ha sfollato con la forza oltre 36.000 palestinesi in Cisgiordania in un anno

ONU: Israele ha sfollato con la forza oltre 36.000 palestinesi in Cisgiordania in un anno

18 Marzo 2026 22:00
Venezuela, Colombia, Cuba, Brasile: la sequenza dell'accerchiamento USA nel continente

Venezuela, Colombia, Cuba, Brasile: la sequenza dell'accerchiamento USA nel continente

18 Marzo 2026 18:59
Cuba denuncia l'escalation degli USA: "Qualsiasi aggressore si scontrerà con una resistenza inespugnabile"

Cuba denuncia l'escalation degli USA: "Qualsiasi aggressore si scontrerà con una resistenza inespugnabile"

18 Marzo 2026 16:40
I depositi di gas al minimo in Europa mandano in secondo piano l'Ucraina

I depositi di gas al minimo in Europa mandano in secondo piano l'Ucraina

18 Marzo 2026 13:00
Israele e il voto USA: come la Guerra all'Iran sta spaccando l'elettorato repubblicano e democratico

Israele e il voto USA: come la Guerra all'Iran sta spaccando l'elettorato repubblicano e democratico

18 Marzo 2026 12:00
Leadership o illusione? Il crollo dei consensi per il figlio dello Scià durante la Guerra all'Iran

Leadership o illusione? Il crollo dei consensi per il figlio dello Scià durante la Guerra all'Iran

18 Marzo 2026 12:00
Protezione o trappola? Il doppio volto della presenza USA nel Golfo

Protezione o trappola? Il doppio volto della presenza USA nel Golfo

18 Marzo 2026 07:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO.  L'Iran avverte che distruggerà il settore energetico del Golfo in caso di nuovo attacco

228511
ASIA

La Cina risponde alla richiesta di Trump di inviare navi da guerra nello Stretto di Hormuz

26366
NORD-AMERICA

Chris Hedges - John Mearsheimer. USA caduti nella trappola di Netanyahu. In Iran non c'è via d'uscita

18725
ASIA

Pepe Escobar -L'Iran ha consegnato agli Stati Uniti un avviso di sfratto

16483
ASIA

Il 91,5% e il reato di dirlo

15881
ASIA

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

15102
NORD-AMERICA

"L’opzione Sansone": quando la fine del mondo diventa una strategia

14671
MEDITERRANEO

Netanyahu e i video virali sul web

12957
ASIA

I prezzi del gas e del petrolio alle stelle dopo l'attacco di USA e Israele al più grande giacimento al mondo

NORD-AMERICA

Incendio sulla Gerald R. Ford: 600 marinai senza letto, la portaerei USA in fiamme in Medio Oriente

NORD-AMERICA

Nel 2008 Trump definiva la guerra in Iraq "un orribile inganno". Oggi guida l'attacco contro l'Iran

ASIA

Zelensky sfida Teheran: "Non ci spaventano"

NORD-AMERICA

"Abbiamo iniziato la guerra sotto la pressione di Israele": dimissioni del capo del Centro Antiterrorismo USA

ASIA

Diplomazia del Dragone: Pechino scende in campo per fermare la guerra tra Islamabad e Kabul

MEDITERRANEO

Fame e bombe: Israele sfrutta la Guerra all'Iran per ripristinare il blocco totale su Gaza

MEDITERRANEO

Borsa di Tel Aviv: Israele trasforma i successi della Guerra all'Iran in un affare da 32 miliardi

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
La Russia sta aiutando l'Iran? Intervista a Fiammetta Cucurnia (VIDEO) di Loretta Napoleoni La Russia sta aiutando l'Iran? Intervista a Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

La Russia sta aiutando l'Iran? Intervista a Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

  • 18 Marzo 2026 21:00
La trappola del petrolio: così la guerra all'Iran può innescare il collasso globale di Fabrizio Verde La trappola del petrolio: così la guerra all'Iran può innescare il collasso globale

La trappola del petrolio: così la guerra all'Iran può innescare il collasso globale

  • 16 Marzo 2026 17:17
Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria di Giuseppe Masala Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

Guerra del Golfo: infuria la battaglia finanziaria

  • 07 Marzo 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame” di Michelangelo Severgnini “Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

  • 06 Marzo 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Talenti, il motore del futuro: cosa bolle in pentola nel nuovo Piano Quinquennale cinese?   Una finestra aperta Talenti, il motore del futuro: cosa bolle in pentola nel nuovo Piano Quinquennale cinese?

Talenti, il motore del futuro: cosa bolle in pentola nel nuovo Piano Quinquennale cinese?

  • 13 Marzo 2026 15:00
Una normale giornata dell'economia cinese Una normale giornata dell'economia cinese

Una normale giornata dell'economia cinese

  • 18 Marzo 2026 11:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Netanyahu e i video virali sul web di Francesco Santoianni Netanyahu e i video virali sul web

Netanyahu e i video virali sul web

  • 17 Marzo 2026 13:30
Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin di Raffaella Milandri Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

Quando un nativo è contro gli immigrati. Il paradosso americano della nomina di Markwayne Mullin

  • 09 Marzo 2026 17:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori di Geraldina Colotti Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

Venezuela. Salario e sovranità, se la destra golpista pretende di “proteggere” i lavoratori

  • 16 Marzo 2026 07:00
Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

Fulvio Grimaldi - GUERRA ALLA BIOSFERA. Il ruolo dei né né e dei curdi

  • 17 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Referendum, guerre e bambini nel bosco di Alessandro Mariani Referendum, guerre e bambini nel bosco

Referendum, guerre e bambini nel bosco

  • 16 Marzo 2026 23:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere di Giuseppe Giannini L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

  • 13 Marzo 2026 08:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Il guscio vuoto della democrazia: il fallimento della rappresentanza nell'era neoliberale di Michele Blanco Il guscio vuoto della democrazia: il fallimento della rappresentanza nell'era neoliberale

Il guscio vuoto della democrazia: il fallimento della rappresentanza nell'era neoliberale

  • 13 Marzo 2026 17:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti