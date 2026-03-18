Come l'Iran e la Cina hanno plasmato lo scacchiere della guerra (di Pepe Escobar)

di Pepe Escobar – The Cradle

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

La risposta a due percorsi della Cina alla guerra condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran riflette una strategia geopolitica ed economica più ampia che spazia dal campo di battaglia al sistema finanziario globale.

La Cina sta ufficialmente rispondendo su due percorsi paralleli alla guerra del Sindacato Epstein – ovvero di USA-Israele – contro l'Iran, tramite un portavoce diplomatico e un portavoce militare.

Traduzione: la Cina vede la guerra sia come una perturbazione politica/diplomatica estrema sia come una minaccia militare.

Il portavoce militare cinese, colonnello dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA), parla con metafore. Fu lui a dire esplicitamente che gli Stati Uniti sono "drogati di guerra", con solo 250 anni di storia e solo 16 anni di pace.

Posiziona chiaramente gli Stati Uniti come una minaccia globale. E chiaramente, anche come minaccia morale.

Il presidente cinese Xi Jinping è fermamente concentrato sull'instaurare un legame duraturo tra marxismo e confucianesimo.

Il contributo chiave di Confucio al pensiero politico è l'uso preciso del linguaggio. Solo chi parla con metafore precise e peso morale è in grado di governare una nazione.

Quindi la Cina sta sviluppando con attenzione una costante critica morale ed etica alla guerra americana di scelta contro l'Iran. Sottolineando che questo è l'attacco di una nazione che ha perso la sua bussola morale.



Il Sud Globale comprende perfettamente il messaggio.

Inoltre, i fatti sul campo di battaglia mostrano come anche la Cina abbia cambiato le regole di guerra in Iran.

La rete iraniana è ora completamente collegata al sistema satellitare BeiDou. Questo spiega come ora l'Iran colpisca con precisione, e ogni mossa della combinazione USA-Israele si trova di fronte a un Muro Digitale tecnologico Cina (oltre 40 satelliti BeiDou in orbita). Questo spiega l'eccellente precisione dei missili iraniani e una maggiore resistenza ai disturbi.

Come parte della loro Partnership Strategica Globale di 25 anni, la Cina ha inoltre fornito all'Iran radar a lungo raggio, integrati con sistemi satellitari. La cosa chiave è che i tempi di risposta dell'Iran ora sono molto più brevi rispetto alla guerra durata 12 giorni.

La Russia ha contribuito in parallelo, permettendo all'Iran di applicare ampiamente ciò che la Russia ha imparato in Ucraina su sistemi occidentali come Patriot e IRIS-T. Non si tratta solo di tattiche di saturazione di massa dei droni; è imparare il modo russo di coordinare sciami di droni con raffiche di missili balistici. È proprio questo che ha effetto – devastante – nelle ultime fasi dell'Operazione True Promise IV.

Giocare a Go: Tutto ruota attorno al petroyuan

Ora concentriamoci sulla cruciale mossa dello Stretto di Hormuz. La mossa chiave è che l'Iran consenta il transito solo alle petroliere il cui carico è stato depositato nel petroyuan. Niente dollari. Niente euro. Solo yuan.

In effetti, la Cina aveva già iniziato a porre fine al sistema Bretton Woods/petrodollaro nel dicembre 2022, quando Pechino ha invitato le petro-monarchie del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) a commerciare petrolio e gas alla Borsa di Shanghai.

Ora, abbinate tutto ciò sopra al 15° Piano Quinquennale cinese, appena discusso e approvato a Pechino.

Quando si dice una visione sistemica approfondita.

In modo piuttosto olistico, i pianificatori di Pechino fissarono la crescita del PIL al quattro percento; l'economia digitale che avanza al 12,5 percento del PIL; soluzioni energetiche verdi al 25 percento; qualità dell'acqua superficiale all'85 percento; una valanga di brevetti di alto valore; Tutto questo e altro ancora, equamente accantonato, con obiettivi concreti da raggiungere e indicatori vincolanti fino al 2030.

Questo significa che i cinesi trattano economia, sicurezza energetica, ecologia, istruzione e assistenza sanitaria come se fossero organi dello stesso corpo idoneo. È così che l'urbanizzazione alimenta la produttività: molti investimenti in R&S alimentano sempre più brevetti; i brevetti alimentano l'economia digitale; e le soluzioni per l'energia verde alimentano l'indipendenza strategica.

L'ultimo Piano Quinquennale mostra in modo conclusivo come la Cina stia pianificando meticolosamente di diventare leader del futuro tecnologico in arrivo. E questo va ben oltre il 2030, fino alla metà del secolo.

Non c'è da meravigliarsi che la demolizione del petrodollaro giochi un ruolo chiave in questo processo di cambiamento dell'attuale sistema delle relazioni internazionali. L'Iran ora lo offre in un piatto alla Cina, sostituendo il petrodollaro con il petroyuan nel punto di strozzatura più critico del pianeta, attraverso il quale transita il 20 percento di tutto il petrolio globale.

Il gioco dell'Iran non è militare; è finanziariamente nucleare. Ciò che rende tutto più semplice è che l'Iran sta già offrendo il modello che il resto del Sud globale seguirà: quasi il 90 percento delle esportazioni di greggio di Teheran è liquidato in yuan tramite il sistema di pagamento CIPS.

Il Sud Globale potrebbe alla fine adottare questo modello molto semplice.. Teheran non sta dicendo che lo Stretto di Hormuz sia bloccato. È bloccata solo all’ostile Sindacato Epstein – gli Stati Uniti – e ai suoi scagnozzi che commerciano con petrodollari. Le rotte marittime vengono trasformate in tempo reale in filtri politici. Mentre il Sud globale migra verso il petroyuan, il petrodollaro egemonico – dal 1974 – cade a morto.

Ormai, ogni commerciante sul pianeta sa come funziona il petrodollaro. Dopo lo shock petrolifero del 1973, il GCC e l'OPEC concordarono nel 1974 che il petrolio poteva essere scambiato solo in dollari statunitensi.

Gli esportatori di petrolio devono necessariamente riciclare i loro profitti in dollari in obbligazioni e azioni del Tesoro USA. Questo rafforza il ruolo del dollaro statunitense come valuta di riserva; finanzia investimenti tecnologici negli Stati Uniti; finanzia il complesso industriale-militare e le loro Guerre Eterne; e soprattutto, di fatto finanzia il debito statunitense - non pagabile.

Cina, Russia e Iran, in quanto membri dei BRICS, sono in prima linea nell'avanzare dei sistemi di pagamento alternativi; Fondamentalmente, questo include il bypassare il petrodollaro.

Quindi questo è molto più del semplice controllo del petrolio – la presunta logica dietro la caotica e non pianificata "escursione" (termine Trump) in Iran.

A tutti gli effetti pratici, i fatti sul terreno indicano già un Fallimento Totale. È il contrattacco che è su un livello completamente nuovo.

L'IRGC procede alla Sun Tzu

A armare lo Stretto di Hormuz c'è Sun Tzu, rivisto dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran. Sia un corridoio di connettività – lo Stretto di Hormuz – sia una valuta – lo yuan – sono ora armi di distruzione imperiale. Chi ha bisogno di una bomba nucleare?

Ciò che è in gioco è il controllo del sistema finanziario globale – ben oltre il 2030, fino alla metà del secolo e oltre. Quello che stiamo osservando in tempo reale sono i persiani che giocano a scacchi – in cui eccellono – ma con elementi di weiqi cinesi ("Go" in italiano).

Il Go è biologico. Quando le piccole pietre usate nel gioco si collegano, modellano forma e controllo a lungo termine su tutta la scacchiera. Nel nostro caso, la scacchiera geopolitica/geoeconomica. Tutto ruota attorno al posizionamento, alla pazienza, all'accumulo di vantaggi e alla gestione della strategia.

Questo è il "segreto" del motivo per cui la guerra all'Iran ora offre alla Cina la mossa decisiva. Pechino ha plasmato la scacchiera da anni con infinita pazienza: creando un insieme di istituzioni multilaterali; svolgendo un ruolo chiave nei BRICS e nella SCO; la costruzione delle Nuove Vie della Seta (BRI); investire in sistemi di insediamento alternativi; Potenziando la sua diplomazia.

Go è estremamente razionale. Se si modella correttamente la tavola, non si fallirà. Il gioco si svolge da solo. Ecco dove ci troviamo ora. Ed è per questo che il Vociferatore Imperiale, insieme ai suoi adulatori, facilitatori e vassalli, è sbalordito e pietrificato: prigioniero del suo stesso pantano di arroganza.