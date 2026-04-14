Dalle bombe alla fame: l'impatto globale dell'offensiva di USA e Israele contro l'Iran
757
Nonostante il cessate il fuoco temporaneo, gli effetti del conflitto scatenato dagli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran stanno passando da una fase "acuta" a una prolungata, ha avvertito il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) in un rapporto.
Secondo il documento intitolato "Escalation militare in Medio Oriente: battute d'arresto per lo sviluppo globale e opzioni di risposta politica", più si estende il conflitto, maggiore è il rischio accelerato di povertà nei paesi più vulnerabili.
Sebbene gli effetti siano concentrati nei paesi direttamente colpiti dal conflitto e in quelli che dipendono dalle importazioni di energia, i risultati dell'UNDP indicano un impatto negativo significativo a lungo termine sui paesi più poveri , compresi quelli più lontani dalla zona di guerra.
"L'impatto dell'escalation del conflitto in Medio Oriente non si limita ai paesi direttamente colpiti, ma ricade in modo sproporzionato su quelli con minore margine di manovra fiscale per assorbire l'aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari", ha dichiarato Alexander De Croo, amministratore dell'UNDP.
"In questi Paesi, la crisi impone scelte impossibili tra stabilizzare i prezzi oggi o finanziare la sanità, l'istruzione e l'occupazione domani", ha aggiunto.