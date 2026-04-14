Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Il Principe

Gli Stati più odiati

454
Gli Stati più odiati

 

di Giuseppe Giannini

Gli USA ed Israele sono fra i Paesi meno amati al mondo. Per tutta una serie di ragioni storiche, politiche ed economiche che, soprattutto in questi ultimi drammatici anni, a causa di leadership e governi autoritari, stanno ridefinendo la concezione classica di liberal-democrazia. E' ovvio che il colore politico degli esecutivi fa la differenza, sempre minore in realtà, e più incentrata sulle questioni interne, ma se andiamo a fondo c'è un tratto che accomuna, nel caso americano, le politiche estere di democratici e repubblicani.

Scorrendo le pagine dal secondo dopoguerra ai giorni nostri constatiamo come ai Kennedy, Nixon, Reagan, Bush, Clinton, Biden e Trump non sia mai mancata la spinta imperialistica, che celandosi dietro la fantasiosa esportazione della democrazia mira a dominare il mondo. Le ingerenze in contesti altrui, dal cortile di casa latinoamericano alla liberazione dai tiranni (a volte utilizzati e sovvenzionati per finalità geopolitiche) di altri continenti, la cui storia, cultura e tradizioni vengono spesso ignorate dai cialtroni armati a stelle e strisce, hanno come obiettivo l'appropriazione di risorse (il petrolio, le terre rare) fondamentali per il mantenimento della supremazia e del tenore di vita americano, eliminando, con la forza, i governi che possano ostacolare tale predominio. Invisi a coloro (le lobby, le multinazionali, i veri luoghi del potere) che mettono al centro delle loro azioni il capitalismo come dogma insuperabile.

La predazione, la violenza e il parassitismo USA hanno generato guerre intercontinentali e prodotto colpi di Stato, sostenuto dittature, tutto in nome della supremazia che rifiuta il dialogo. Quando poi a reggere il disegno sono personaggi con evidenti problemi di sanità mentale, egocentrici, delinquenti, che ancora non si sono liberati dai traumi infantili ecco che affidarne le redini del potere e con esso determinare i destini del mondo, in assenza di interlocutori capaci di tenerne, diplomaticamente, testa, implica conseguenze imprevedibili. Così Trump è lo specchio dell'America psicotica abituata a vivere negli eccessi, senza avere cura degli effetti che essi comportano. E' uno che non rispetta le regole, le elimina, in quanto considerate intoppi al suo agire indisturbato. Che attacca, non solo verbalmente, chiunque osi fargli notare che esistono anche la sovranità degli altri Stati e il diritto internazionale, la separazione dei poteri e la giustizia interna a fondamento della tenuta democratica. Invece, i principi ispiratori della vita civile vengono messi in discussione da governi eletti (è tutto dire) nelle liberaldemocrazie che, insediatisi al potere, capeggiati da persone discutibili (da Meloni a Milei) hanno impresso la svolta autoritaria dell'estrema destra.

Come risposta alla dittatura del pensiero liberal-progressista, che c'ha impoverito socialmente e culturalmente. Esecutivi che fanno paura perchè ci proiettano indietro al periodo del razzismo fattosi ragione di Stato, alle guerre imperiali, aspetto quest'ultimo che, all'indomani della caduta del blocco contrapposto all'egemonia statunitense, e conseguente crollo delle ideologie storiche, è stato fatto proprio anche dai partiti moderati e socialdemocratici. Corresponsabili della fine del welfare e dei nuovi colonialismi. Qui viene il collegamento con lo Stato usurpatore, che proprio sul colonialismo da insediamento, garantito dal "lassismo" britannico, ha basato la sua supremazia in Medio Oriente. Israele, il Paese canaglia retto da sionisti e fanatici, che non hanno imparato nulla dalla storia, e dal dolore subito. Gli ebrei additati come parassiti in tanta letteratura, vittime degli stereotipi razzisti e dell'Olocausto, sono stati non accolti dai liberatori, che per risarcirne il dramma umano e le perdite hanno pensato bene di espatriarli nella terra storica di Palestina. Dalla Nakba in poi guidati da esaltati religiosi con il tempo si sono impossessati di gran parte del territorio palestinese. E' iniziato il regime di apartheid ed i crimini (anche da parte dei governi laburisti), che vanno avanti da ottanta anni, hanno raggiunto l'apice con il genocidio. L'unico argine a queste violenze proviene dalla pronunce, non rispettate, dell'ONU.

Il resto della comunità internazionale, a parte la stragrande maggioranza dei Paesi che afferiscono al cd. Sud del Mondo, sono complici dei crimini (per il supporto politico, militare, logistico ed economico, e per le mancate sanzioni).

Nel frattempo continuano le violenze dei coloni e quelle del governo Netanyahu; è stata introdotta la pena di morte verso i palestinesi, con tanto di vergognosi festeggiamenti; Israele bombarda altri Stati sovrani (il Libano e l'Iran come Gaza?) protetto dall'appoggio di Trump, a sua volta ad esso legato a doppio filo (il ricatto dei file Epstein?). Il punto di non ritorno della strategia guerrafondaia sionista-americana è che, negli anni a venire, aumenterà l'intolleranza da parte di chi ha subito queste oppressioni.

Ci saranno attentati terroristici di matrice islamica in America e in Occidente (fenomeni che, come ripetizione ed intensità, nell'ultimo quarto di secolo hanno rappresentato la novità del disordine mondiale conseguente alla globalizzazione imperialistica). Ed episodi diffusi di avversità verso l'ebreo che potranno sfociare, questi si (a differenza della propaganda occidentale che condanna ogni forma di critica ad Israele) nell'antisemitismo. Dopo aver insanguinato il mondo e segregato le popolazioni americani ed ebrei si preparano a convivere con decenni di terrore. E' molto probabile che, in una spirale di violenza generalizzata, ci saranno leggi repressive e il controllo sociale indiscriminato (siamo già a buon punto). L'unica via di uscita dalle barbarie è la ripresa del dialogo. Riconoscere l'esistenza e l'autodeterminazione dei popoli. Il vero multilateralismo inizierà solo quando americani e sionisti faranno parecchi passi indietro, accettando le ragioni degli altri.

 

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Il Principe

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

03 Aprile 2026 07:00
L'autoritarismo non muore mai

L'autoritarismo non muore mai

28 Marzo 2026 09:30
Una giustizia classista per il potere autoritario

Una giustizia classista per il potere autoritario

23 Marzo 2026 11:30
"Un sincero democratico". Quando la retorica e l'ipocrisia istituzionale viaggiano insieme

"Un sincero democratico". Quando la retorica e l'ipocrisia istituzionale viaggiano insieme

21 Marzo 2026 09:30
L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

L'illusione del garantismo: meno tutele per i cittadini, più scudi per il potere

13 Marzo 2026 08:00
Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

02 Marzo 2026 08:30
Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

Il referendum sulla giustizia I pregiudizi sull'operato della Magistratura, la prevenzione dei reati e le effettive tutele

11 Febbraio 2026 11:30
L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

L'alterazione della realtà nel capitalismo dei disastri

05 Febbraio 2026 12:30
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Mojtaba Khamenei: Il popolo iraniano è il vero vincitore contro l'aggressione di USA e Israele

521862
RUSSIA

Droni ucraini contro Russia e paesi NATO

32456
EUROPA

SpetsNaz. Lo scenario della CIA per la destituzione di Zelenskij

28415
ASIA

Pepe Escobar - La Barbaria si arrende strategicamente. La Civiltà trionfa. Per ora

21966
RUSSIA

Il Frankenstein di Washington: Kiev sabota gasdotti e sfida i suoi stessi padrini

17478

"Stati Uniti e Iran hanno finalmente riconosciuto il vincitore della guerra" (di K. Strelnikov)

14855
EUROPA

Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

12961

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

12208
ASIA

La portaerei USS Bush devia verso l'Africa per sfuggire ai droni yemeniti

ASIA

Dalle bombe alla fame: l'impatto globale dell'offensiva di USA e Israele contro l'Iran

ASIA

L'Iran chiede 270 miliardi di dollari agli USA per i danni dell'aggressione

AMERICA LATINA

Elezioni in Perù: seggi nel caos, spoglio lentissimo e Fujimori in testa

NORD-AMERICA

L'ex capo della CIA Brennan contro Trump: "È chiaramente fuori di testa, va rimosso"

ASIA

Hormuz, Rezai sfida Trump: 'L'Iran non si blocca con i tweet o con aerei immaginari'

ASIA

"Non si è imparato nulla": l'Iran accusa gli Stati Uniti del fallimento dei colloqui a Islamabad

ASIA

Trump ordina il blocco navale, l'Iran replica: 'Assolutamente ridicolo'.

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche di Alessandro Bartoloni Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

Come l'Iran sta vincendo la terza guerra del Golfo: difesa a "mosaico" e strategie missilistiche

  • 13 Aprile 2026 17:38
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Il bluff di Trump a Hormuz. Intervista a Pino Arlacchi (VIDEO) di Loretta Napoleoni Il bluff di Trump a Hormuz. Intervista a Pino Arlacchi (VIDEO)

Il bluff di Trump a Hormuz. Intervista a Pino Arlacchi (VIDEO)

  • 14 Aprile 2026 07:15
Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia di Fabrizio Verde Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

  • 10 Aprile 2026 18:13
L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica di Giuseppe Masala L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

L'endpoint di Hormuz e la Grande Guerra Energetica

  • 13 Aprile 2026 10:00
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pedro Sánchez nuovamente in Cina: quarta visita dal 2023, e non è un caso   Una finestra aperta Pedro Sánchez nuovamente in Cina: quarta visita dal 2023, e non è un caso

Pedro Sánchez nuovamente in Cina: quarta visita dal 2023, e non è un caso

  • 14 Aprile 2026 09:00
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch" di Francesco Santoianni F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

  • 06 Aprile 2026 17:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Venezuela, la lezione d'aprile di Geraldina Colotti Venezuela, la lezione d'aprile

Venezuela, la lezione d'aprile

  • 13 Aprile 2026 17:26
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Gli Stati più odiati di Giuseppe Giannini Gli Stati più odiati

Gli Stati più odiati

  • 14 Aprile 2026 09:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti