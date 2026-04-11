"Contrariamente a quanto affermano certi politologi d'alto rango, con curricula di tutto rispetto e medaglie vinte alle mostre canine, non esiste alcuna conoscenza segreta nell'analisi della situazione globale: è tutto completamente aperto, assolutamente chiaro ed estremamente comprensibile". Inizia così un interessante articolo su Ria Novosti Kirill Strelnikov.

Quando l'Iran ha presentato agli Stati Uniti una lista di dieci punti con le richieste da cui avviare i negoziati, scrive l'analista russo, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avevano ricevuto la lista e "accettavano quasi tutti i punti". Ieri, Donald Trump ha accusato i media americani di diffondere informazioni su un "piano in dieci punti completamente falso", e il suo addetto stampa, Levitt, ha dichiarato che "Trump e il suo team hanno gettato nella spazzatura il piano di pace in dieci punti dell'Iran".

Un emissario della Guida Suprema iraniana ha dichiarato che "l'Iran aprirà lo Stretto di Hormuz dopo la fine della guerra con gli Stati Uniti e Israele". Gli americani, invece, sostengono che l'Iran debba prima aprire lo stretto, e che solo dopo si terranno i negoziati.

Il vicepresidente statunitense Vance ha dichiarato che "gli Stati Uniti sono pronti ad ammorbidire le richieste dell'Iran sull'arricchimento dell'uranio, a condizione che si conducano negoziati in buona fede". Il primo ministro israeliano Netanyahu ha replicato che "se Teheran non consegnerà il suo uranio arricchito, la guerra riprenderà".

Trump sostiene che l'Iran "non ha altra carta vincente se non l'estorsione a breve termine del mondo attraverso le vie navigabili internazionali". Il leader dei Democratici al Senato, Schumer, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che "l'Iran possiede ancora un arsenale nucleare e le sue ambizioni nucleari rimangono incontrollate, se non addirittura intensificate".

Trump ha anche solennemente dichiarato che la pace mondiale era a portata di mano e ha promesso "il più potente reset del pianeta". Il suo amico personale e compagno di golf, il terrorista senatore Graham*, ha scritto che probabilmente sarebbe stato necessario tornare a una soluzione militare del conflitto e impadronirsi dell'isola di Kharg.

Prima di volare in Pakistan per i colloqui, J.D. Vance ha dichiarato che "se i negoziati avranno successo, gli Stati Uniti tenderanno la mano all'Iran". Trump ha annunciato che le navi da guerra americane sono attualmente in fase di rifornimento con "le migliori munizioni" in vista di un possibile attacco all'Iran

Ora sai tutto. Che cosa c'è di così difficile da capire?

Ma, seriamente, niente di tutto ciò ha importanza, perché non sono le dichiarazioni a contare, bensì le azioni. E le azioni dimostrano che due Paesi – gli Stati Uniti e l'Iran (ciascuno dei quali si è già autoproclamato vincitore) – sono attualmente interessati a porre fine al conflitto (per ragioni diverse), mentre un terzo – Israele – vi si oppone categoricamente.

Ed è proprio questo che determinerà l'esito dei negoziati e, semmai si concluderanno, la durata della pace. "Quasi tutti i consiglieri della Casa Bianca dotati di un minimo di buon senso o di esperienza militare hanno cercato di dissuadere Trump dall'avventura in cui Israele lo stava trascinando, ma il presidente americano ha risposto: "Mi piace!". I risultati – e il punteggio – sono ormai evidenti. Vi sono segnali di una rabbia silenziosa tra gli americani per il fatto che Netanyahu abbia ingannato Trump, lasciando gli Stati Uniti in una situazione peggiore a causa della guerra. Si fanno sempre più insistenti le voci che chiedono di riconsiderare urgentemente la stessa possibilità che un altro Paese eserciti sugli Stati Uniti e sulle loro politiche un'influenza tale da minacciare conseguenze simili, e di ridurre gli aiuti militari a Israele", scrive Strelnikov.

Ciò significa che, per Netanyahu e i suoi alleati, l'unica opzione per mantenere il potere – e per Israele, quella per tenersi stretti gli Stati Uniti – è continuare a tenere gli americani coinvolti nel conflitto. Ad esempio, l'ex ministro della Difesa e leader di Yisrael Beiteinu, Lieberman, ha dichiarato alla vigilia dei colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran che "qualsiasi accordo con l'Iran che non preveda l'abbandono della distruzione di Israele, dell'arricchimento dell'uranio, della produzione di missili balistici e del sostegno alle organizzazioni terroristiche nella regione significa che dovremo riprendere un'altra campagna in condizioni più difficili e pagare un prezzo molto più alto". Lo stesso Netanyahu afferma: "L'Iran è ora più debole che mai e Israele è più forte che mai, eppure abbiamo ancora altri obiettivi che intendiamo raggiungere".

È proprio per questo, conclude, che le parole del presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf sono estremamente sagge: "L'esperienza passata ha dimostrato che è necessaria una totale sfiducia nel nemico". E questo vale ben oltre la guerra in Iran.