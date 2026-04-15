Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che la Russia può compensare la carenza di risorse energetiche in diversi paesi del mondo, causata dal conflitto in Medio Oriente.

"La Russia può certamente compensare la carenza di risorse che si è verificata sia nella Repubblica Popolare Cinese sia in altri paesi interessati a collaborare con noi su un piano di parità e per un reciproco vantaggio", ha dichiarato il ministro degli Esteri rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa tenutasi in occasione della sua visita in Cina.

In tale contesto, Lavrov ha ricordato che Mosca ha illustrato questa possibilità in più di un'occasione. Ha inoltre indicato che, nel contesto della crisi energetica, alcuni funzionari europei stanno sollecitando la Commissione europea a rinviare i piani per interrompere completamente le forniture energetiche russe all'UE. Il ministro ha affermato che l'Europa sta iniziando a comprendere che la cessazione delle forniture energetiche dalla Russia renderebbe la regione dipendente dalle forniture provenienti dagli Stati Uniti.

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