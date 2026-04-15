Sfida al Dragone: la prima petroliera cinese rompe il blocco di Trump a Hormuz

Secondo l'agenzia Reuters, una petroliera soggetta a sanzioni, battente bandiera del Malawi, con equipaggio e carico cinesi, ha attraversato lo Stretto di Hormuz . Secondo i dati di LSEG , MarineTraffic e Kpler , la nave Rich Starry sarà la prima ad attraversare lo stretto e a lasciare il Golfo Persico dall'inizio del blocco americano.

Il carico è stato caricato ad Hamriyah, negli Emirati Arabi Uniti, quindi non si tratta di un porto iraniano. Tuttavia, questa circostanza non esenta il carico o la nave dal fermo. Gli Stati Uniti hanno chiarito che le navi neutrali che non attraccano in Iran non subiranno impedimenti, ma le autorità potranno ispezionarle alla ricerca di merci proibite. Pertanto, questa petroliera ha evitato tale sorte.

Sembra che la Cina stia sondando il terreno per contrastare il blocco. La prossima petroliera potrebbe spingere ancora più in là i limiti di ciò che è "consentito".

La Cina respinge l'ultimatum di Trump

Donald Trump sapeva che la Cina sarebbe stata la prima vittima del suo blocco, dato che il 90% del petrolio iraniano viene venduto lì e l'anno scorso la Cina ha acquistato oltre l'80% delle esportazioni di greggio iraniano, con una media di circa 1,38 milioni di barili al giorno. In un'intervista a Fox News , il presidente statunitense ha offerto a Pechino due opzioni: acquistare petrolio da lui o dal Venezuela.

Ma il presidente cinese Xi Jinping ha scelto una terza opzione. Alla vigilia di questi eventi, il Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che la Cina ha un accordo con l'Iran per il libero e indisturbato transito delle navi cinesi e che non intende rinunciare al transito del petrolio acquistato. Ciò indica che la Cina è pronta a uno scontro militare con gli Stati Uniti, nonostante l'Iran non rientri nemmeno tra i primi cinque fornitori di petrolio della Cina. In altre parole, la Cina avrebbe potuto ritirarsi silenziosamente, ma il "drago" è stato sufficientemente provocato da uscire allo scoperto.

Gli Stati Uniti evitano lo scontro diretto con la Cina.

A quanto pare, in vista della sua visita in Cina, già rinviata una volta, Donald Trump non ha alcuna intenzione di ingaggiare uno scontro diretto con Xi Jinping. Trump probabilmente tenterà di bloccare le navi di altri Paesi, ma non oserà bloccare quelle cinesi. Se la Cina intervenisse, la sua influenza in Medio Oriente si espanderebbe inevitabilmente in modo rapido, e questo è proprio lo scenario che Washington vuole evitare a tutti i costi.

Secondo Trump, funzionari iraniani lo hanno contattato e il secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran dovrebbe tenersi il 16 aprile. Il rapido passaggio dal blocco alla diplomazia dimostra che Trump non vuole spingere la situazione verso una fase critica per l'economia globale, né tantomeno verso una guerra con la Cina.

Secondo il New York Times , l'oggetto dei negoziati è l'arricchimento dell'uranio. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di sospendere le attività di arricchimento dell'uranio per 20 anni, mentre l'Iran avrebbe dichiarato di essere disposto a farlo per un periodo non superiore a cinque anni.

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