Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. EXODUS

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

Parole che restano e scritti che volano...

355
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

 

di Michelangelo Severgini 

 

In questi ultimi giorni siamo andati vicini alla fine del mondo. Abbiamo sentito il presidente statunitense minacciare una civiltà di sterminio, di genocidio. Molti a Gaza ci hanno creduto e ci credono. “Se l’hanno fatto a noi, lo possono fare anche con l’Iran”. 

Poi si è fermato tutto. L’Apocalisse è stata rinviata. Fare la conta di chi ha perso di più in questa guerra è impossibile al momento, è prematuro. Anche perché la guerra è in corso. I negoziati a Islamabad sono in corso.

Comunque vada non è vero che le parole volano, come dicevano i Latini. Qualche volta le parole restano. Come quelle pronunciate da Trump: “Stasera un'intera civiltà scomparirà per sempre. Non vorrei che ciò accadesse, ma probabilmente succederà”. 

La mattina dello scorso lunedì 6 aprile è avvenuta una strage a Gaza, nella località di Al Maghazi. Una delle tante stragi. Che ha lasciato sul campo 10 morti e 44 feriti, come riportato dal Mistero della Salute di Gaza.

Ma questa non è una strage come le altre, perché arriva al termine di un tentativo di incursione in una zona residenziale da parte di una delle bande palestinesi sostenute da Israele, in questo caso le “Forze popolari contro il terrorismo”.

Come sappiamo, l’intera popolazione di Gaza oggi risiede in un 43% di territorio, controllato da Hamas. La restante parte del territorio di Gaza è sotto il controllo delle forze israeliane e in questa parte vivono, prosperano, si addestrano le bande collaborazioniste.

L’obiettivo disperato di Israele è quello di “snidare” Hamas, separandola dai civili. Obiettivo nonsense, perché Hamas e la Resistenza sono emanazione del popolo di Gaza e pertanto inscindibili.

Se proprio qualcuno avesse bisogno della conferma, questo tragico episodio è venuto in soccorso. Il conflitto a fuoco scaturito dall’incursione fino al ritiro del commando è durato circa un’ora e mezza, durante la quale Israele ha preso parte attivamente bombardando l’area.

Tuttavia, quando il commando ha preso in ostaggio una famiglia di civili per sequestrarne la casa ed usarla come postazione d’attacco, subito è stato lanciato l’allarme e una folla di persone si è radunata per respingere l’attacco e soprattutto per convincere con le parole, da palestinese a palestinese, il commando a ritirarsi. Alla fine, così è stato.

Questo dev’essere un punto segreto dell’accordo di Trump sul cessate il fuoco. In effetti non sta scritto che Israele possa usare milizie proxy per attaccare Hamas. Anzi, Israele doveva ritirarsi.

Questi tempi sono davvero strani, ci sono parole che restano e documenti scritti che pesano meno dell’aria. E volano via.

Milizie proxy e tiro al bersaglio su civili sono i metodi che Israele sta utilizzando per venire a capo della Resistenza palestinese a Gaza. Poi viene la carestia, che punisce il popolo perché dà protezione alla Resistenza.

Negli ultimi giorni, Nikolay Maldenov, direttore generale del Board of Peace per Gaza, ha lanciato un ultimatum ad Hamas, lo ha riportato lunedì il New York Times. Forse l’attacco al campo di Al Maghazi era sincronizzato con questo ultimatum.

Hamas è tenuto a dare risposta entro una settimana. Così, all’improvviso.

Il piano è in 5 punti, ma a Gaza tutti credono si fermerà al primo punto e buona notte: “Hamas cede il controllo amministrativo della Striscia all’NCAG (National Committee for the Administration of Gaza) e comincia la riconsegna delle armi”.

Giusto per la cronaca, il punto finale, il punto 5, prevede il ritiro di Israele dalla Striscia. Cosa che, se stiamo a guardare la carta scritta, appunto, non avverrà mai.

Hamas ha fatto sapere che non accetta queso piano, “sotto nessuna circostanza”. La riflessione di Hamas è chiara: il ritiro israeliano, lo schieramento di forze di stabilizzazione e la costituzione di una forza di polizia devono precedere qualsiasi misura di disarmo, avvertendo che qualsiasi alternativa rischia di creare un grave vuoto di sicurezza. Israele, al contrario, sostiene che non si ritirerà da Gaza a meno che Hamas non venga prima disarmato.

E qui siamo ritornati ancora una volta al punto di partenza, come in un macabro gioco dell’oca.

Hamas ha fatto sapere che consegnerà le proprie armi solo allo Stato di Palestina. Ecco, questo sarebbe un modo concreto per uscire dal circolo vizioso e ripetitivo.

La guerra all’Iran vista da Gaza è una riedizione 40 volte più grande di quanto successo in questi ultimi due anni e mezzo nella Striscia.

Operazioni di terra abortite o ritirate e bombardamento a tappeto, su qualsiasi cosa si muova. Eliminazione dei vertici politici e militari, carestia per la popolazione e pia illusione che il popolo in ginocchio si arrenda.

Ma la Convenzione di Ginevra? Ah, già.

La Forza della Legge che prevale sulla Legge della Forza.

Ah, sì. L’avevamo già sentita da qualche parte, questa frase.

Niente di tutto ciò. Parole che restano e scritti che volano.

Questa è la morale della favola.

 

————————————————————————

 

Il testo è tratto dalla puntata 32 di Radio Gaza.

 

Guarda la puntata:

https://www.youtube.com/watch?v=jdiBJ0Rtg-M

 

La campagna “Apocalisse Gaza” raggiunge oggi il suo 294° giorno, avendo raccolto 167.705 € da 1.837 donazioni e inviato già a Gaza 166.910 € in valuta.

 

Per le donazioni alla campagna “Apocalisse Gaza”: 

 

https://paypal.me/apocalissegaza

 

oppure

 

Conto corrente temporaneo per le donazioni: 

SANDALIA ONLUS ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LA SOLI

IBAN: IT 79 J 01015 86510 000065016676

BIC: BPMOIT22 XXX

Causale: Apocalisse Gaza

 

YouTube:

/@RadioGazaInProgress

 

Facebook:

/RadioGazaAD

Michelangelo Severgnini

Michelangelo Severgnini

Regista indipendente, esperto di Medioriente e Nord Africa, musicista. Ha vissuto per un decennio a Istanbul. Il suo film “L'Urlo" è stato oggetto di una censura senza precedenti in Italia.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da EXODUS

La Libia pronta ad esplodere. Le 3 micce che stanno già bruciando....

La Libia pronta ad esplodere. Le 3 micce che stanno già bruciando....

09 Aprile 2026 11:00
La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

La “Volksschädlingsverordnung”: il nazismo legalizzato di Israele

04 Aprile 2026 18:00
“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

“Siamo stati abbandonati da tutti, mentre qui stiamo morendo di fame”

06 Marzo 2026 08:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

27 Febbraio 2026 12:00
RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

RADIO GAZA #23: «Bombardare una stazione di polizia è un crimine in tutti i sensi»

06 Febbraio 2026 12:00
La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi

La "rabbia" di Ocalan. C'è lui dietro l'accordo tra Al-Sharaa e Curdi

03 Febbraio 2026 12:30
Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele

Rojava: come una finta rivoluzione finisce in nazionalismo etnico a sostegno di Israele

26 Gennaio 2026 22:00
Voce al popolo di Gaza: “Il Board di Trump è solo simbolico”

Voce al popolo di Gaza: “Il Board di Trump è solo simbolico”

23 Gennaio 2026 09:00
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. Mojtaba Khamenei: Il popolo iraniano è il vero vincitore contro l'aggressione di USA e Israele

518830
RUSSIA

Droni ucraini contro Russia e paesi NATO

26026
EUROPA

SpetsNaz. Lo scenario della CIA per la destituzione di Zelenskij

24712
ASIA

"Sapevano perfettamente che bombardando l'Iran avrebbero bombardato anche noi" - Intervista ad Alberto Negri (VIDEO)

18502
ASIA

Pepe Escobar - La Barbaria si arrende strategicamente. La Civiltà trionfa. Per ora

14975
RUSSIA

Il Frankenstein di Washington: Kiev sabota gasdotti e sfida i suoi stessi padrini

14521
EUROPA

Ultimatum da Mosca e paralisi da Bruxelles: la morsa si stringe sull'Ucraina

14474

La piazza incorporata

11855
ASIA

Portavoce Iran: "Iniziamo una battaglia diplomatica con il dito sul grilletto"

L'Iran annuncia l'arresto di 123 «mercenari» al servizio di Stati Uniti e Israele

EUROPA

Attacco a oleodotto in Italia mette a rischio la fornitura di carburante per la Germania meridionale - WELT AM SONNTAG

ASIA

L'Iran smentisce Axios: «Nessuna nave Usa ha attraversato Hormuz senza coordinamento»

EUROPA

Il ministro degli Esteri spagnolo smentisce Rutte: "La NATO non ha alcun ruolo in questa guerra"

CINA

To Lam in Cina: prima visita all'estero del presidente vietnamita

AMERICA LATINA

Noboa apre alle truppe Usa in Ecuador

CINA

La Cina risponde a Trump sui negoziati con l'Iran

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri di Fabio Massimo Paernti Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

Israele può arrivare ad usare l'atomica? - Alberto Negri

  • 11 Marzo 2026 09:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo di Alessandro Bartoloni Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo

Il declino di Firenze: come austerità e turismo di massa hanno distrutto una delle ex città più belle del mondo

  • 08 Aprile 2026 15:46
Larijani, l’omicidio al posto del dialogo Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

Larijani, l’omicidio al posto del dialogo

  • 18 Marzo 2026 08:00
Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros di Loretta Napoleoni Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros

Crisi nel Golfo: l’Italia sull’orlo del razionamento energetico? Intervista a Demostenes Floros

  • 10 Aprile 2026 14:00
Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia di Fabrizio Verde Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

Le parole di Mattarella sulla Nato? Una lettura che cancella oltre mezzo secolo di storia

  • 10 Aprile 2026 18:13
Iran-USA: un pareggio che può cambiare il mondo di Giuseppe Masala Iran-USA: un pareggio che può cambiare il mondo

Iran-USA: un pareggio che può cambiare il mondo

  • 08 Aprile 2026 15:40
La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante di Michelangelo Severgnini La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

La morale al contrario della nuova guerra a Persia e Levante

  • 11 Aprile 2026 18:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera   Una finestra aperta Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

Quando il ricordo degli antenati fiorisce in primavera

  • 07 Aprile 2026 08:00
Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

Sfruttare l'ambiente dell'altopiano dello Xizang per realizzare data center più ecologici ed efficienti

  • 27 Marzo 2026 12:30
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch" di Francesco Santoianni F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

F15 abbattuti in Iran: gli Stati Uniti, disperati, rispolverano il copione "Jessica Lynch"

  • 06 Aprile 2026 17:00
Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio” di Raffaella Milandri Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

Lo scalpo e l’invenzione del “selvaggio”

  • 21 Marzo 2026 18:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio di Paolo Desogus Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

Il no a Trump: un gesto di debolezza, non di coraggio

  • 02 Aprile 2026 15:59
Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza di Geraldina Colotti Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

Argentina 1976-2026: Contro il feticismo della vittima, il filo rosso della resistenza

  • 24 Marzo 2026 13:00
Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

Fulvio Grimaldi - VENEZUELA tra materialismo dialettico (e anche storico) e ottimismo della volontà

  • 31 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Dramma Nazionale     di Alessandro Mariani Dramma Nazionale    

Dramma Nazionale    

  • 04 Aprile 2026 19:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo di Giuseppe Giannini Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

Il potere logora chi non ce l'ha. Calcio, politica, e spettacolo

  • 03 Aprile 2026 07:00
Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello? di Antonio Di Siena Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

Negozi che chiudono b&b che aprono: coincidenza o modello?

  • 16 Marzo 2026 11:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità di Michele Blanco Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

Dalle minacce atomiche alla capitolazione: come l'Iran ha sconfitto la propaganda dell'invincibilità

  • 08 Aprile 2026 11:30
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti