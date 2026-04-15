Oltre 20 navi hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore

Più di 20 navi mercantili hanno attraversato lo Stretto di Hormuz durante la giornata, ha riferito il Wall Street Journal , citando funzionari anonimi dell'amministrazione statunitense.

Secondo il giornale, tra queste navi c'erano petroliere, navi da carico secco e portacontainer. Alcune hanno disattivato i loro dispositivi AIS (sistema di identificazione automatica) durante la navigazione nello stretto.

Il 28 febbraio, Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra contro l'Iran. Sono state colpite le principali città iraniane, tra cui Teheran. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC, un'unità d'élite dell'esercito iraniano) ha annunciato un'operazione di rappresaglia, prendendo di mira obiettivi in ??Israele, e sono state colpite anche basi militari statunitensi in Bahrein, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Inoltre, l'Iran ha chiuso lo Stretto di Hormuz al passaggio di qualsiasi nave affiliata agli Stati Uniti, a Israele e ai paesi che avevano sostenuto l'aggressione contro l'Iran.

L'11 aprile, Iran e Stati Uniti hanno tenuto diversi cicli di colloqui a Islamabad. La delegazione iraniana era guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, mentre quella statunitense dal vicepresidente J.D. Vance. Sia Teheran che Washington hanno dichiarato, al termine dei negoziati, che non è stato raggiunto alcun accordo su una soluzione a lungo termine del conflitto a causa di una serie di divergenze. Il 13 aprile, gli Stati Uniti hanno istituito un blocco navale contro l'Iran.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it