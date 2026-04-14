Una petroliera cinese sfida Trump e attraversa Hormuz
Una petroliera cinese, sanzionata dagli Stati Uniti, ha attraversato lo Stretto di Hormuz, nonostante il blocco navale statunitense contro l'Iran, secondo quanto riportato da Reuters, che cita dati di navigazione.
Si ritiene che la Rich Starry sia la prima nave ad aver lasciato il Golfo Persico dall'inizio del blocco.
Si tratta di una petroliera di medio raggio che trasporta circa 250.000 barili di metanolo. La sua ultima tappa è stata il porto di Hamriyah negli Emirati Arabi Uniti.
La nave e il suo armatore, la Shanghai Xuanrun Shipping Co., erano stati sanzionati da Washington per aver commerciato con Teheran.