Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. OP-ED
  • EUROPA

La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

1977
La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Vincenzo Costa

La UE e gli USA hanno bisogno delle risorse e del territorio russo. Per molte ragioni, di natura economica (riserve energetiche, alimentari, l'artico, le rotte commerciali) e politiche, cioè accerchiare la Cina e contenere il suo sviluppo, che sta permettendo ai paesi non occidentali di riappropriarsi delle proprie risorse e di liberarsi dal colonialismo, in Africa, dove la Francia perde la possibilità di sfruttare quei paesi, in America Latina, in Asia.

Avevano un accesso alle risorse russe, ma senza esserne padroni. Questa guerra è iniziata perché l'Occidente pensava di potersene appropriare in fretta, che la Russia sarebbe crollata in pochi mesi o poche settimane, che ci sarebbe stato un regime change e si sarebbe disintegrata come stato, dando origine a tante piccole repubbliche facilmente dominabili.

Draghi fu molto chiaro: poche settimane, qualche sacrificio temporaneo e poi padroni noi delle risorse russe.

Le cose sono andate diversamente. La russia ha sofferto e sta soffrendo delle sanzioni e della guerra, ma sta tenendo duro, e' unita, e sta sviluppando il processo di disaccoppiamento dall'Europa. Gli investimenti vanno verso l'estremo oriente, si cerca di attrarre li fette crescente di popolazione, il partner fondamentale è la Cina. La Russia si sta dirigendo a est, come tutto il mondo del resto. L'Europa diverrà un promontorio insignificante del continente asiatico. In dieci anni sarà ai margini del mondo.

La UE pensava di potersi appropriare in fretta delle sue risorse, e ora si trova alla disperazione, un angolo del mondo sempre più provinciale, povero. Prezzo del diesel oltre ogni ragionevole sopportabilità, gas pure, dissangua le sue popolazioni per dare una spallata che fallisce.
 
Voleva isolare la Russia e si è isolata dal mondo. In Francia lo 11% delle pompe di benzina sono chiuse per mancanza di carburante, gli usa non esportano carburante per contenere il suo prezzo interno.

L'Europa non può sostenere a lungo tutto ciò, senza accesso alle risorse russe muore molto in fretta.
 
Per la UE la guerra è necessaria, deve cercarla a ogni costo.

Per questo cercherà la guerra frontale, deve fare in fretta, farà di tutto perché si giunga a una guerra con la Russia. Le provocazioni aumenteranno, si cercherà di costringere la Russia a reagire. Ieri 1600 droni coi soldi nostri su Mosca.

Se la Russia non reagisce si aumenterà l'aggressione. Là si deve costringere a difendersi.

Non lasceranno alla Russia altra scelta.

I tedeschi spostano reparti al confine, quel tricheco di ammiraglio dice che siamo pronti alla guerra, in Germania si stanno preparando a ricevere soldati feriti in battaglia.

La guerra non sarà però solo sul fianco est. Tutto il mediterraneo sarà in fiamme. L'Algeria può essere una base di lancio, le nostre coste saranno sotto attacco, i rifornimenti energetici ridotti a zero, e già l'Arabia Saudita ha detto che per un mese niente forniture a causa degli attacchi dei ribelli dello Yemen.

Può essere una carneficina di dimensioni mai viste. Tutte le nostre vite saranno sconvolte.

E' questo che vogliamo? Chi insiste per alzare il livello dello scontro dove vuole andare?

Vincenzo Costa

Vincenzo Costa

Vincenzo Costa è professore ordinario alla Facoltà di Filosofia dell’Università Vita-Salute San Raffaele, dove insegna Fenomenologia (triennale) e Fenomenologia dell’esperienza (biennio magistrale). Ha scritto molti saggi in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo, apparsi in numerose riviste e libri collettanei. Ha pubblicato 20 volumi, editato e co-editato molte traduzioni e volumi collettivi. Il suo ultimo lavoro è Psicologia fenomenologica (Els, Brescia 2018).

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da OP-ED

I partigiani non c’entrano (di Marco Travaglio)

I partigiani non c’entrano (di Marco Travaglio)

21 Settembre 2026 09:00
L'unica direzione in cui le oligarchie dell'UE sanno condurci (di Andrea Zhok)

L'unica direzione in cui le oligarchie dell'UE sanno condurci (di Andrea Zhok)

21 Settembre 2026 09:00
Caso Macklemore-Ed Sheeran: il ruolo del miliardario pro-Israele

Caso Macklemore-Ed Sheeran: il ruolo del miliardario pro-Israele

21 Settembre 2026 08:30
USA e Israele: la spaccatura politica che sta cambiando la storia

USA e Israele: la spaccatura politica che sta cambiando la storia

18 Settembre 2026 14:30
Bandiera bianca (di Marco Travaglio)

Bandiera bianca (di Marco Travaglio)

18 Settembre 2026 08:00
Gli aspetti più "grotteschi" della sospensione di un anno del bollo auto

Gli aspetti più "grotteschi" della sospensione di un anno del bollo auto

18 Settembre 2026 08:00
Il teatrino dei Giovani Democratici smaschera la Schlein: l'ostaggio della NATO che prova a rifarsi il look a sinistra

Il teatrino dei Giovani Democratici smaschera la Schlein: l'ostaggio della NATO che prova a rifarsi il look a sinistra

17 Settembre 2026 15:26
Pentagono e propagandisti segreti: sorveglianza fuorilegge sugli antiwar

Pentagono e propagandisti segreti: sorveglianza fuorilegge sugli antiwar

17 Settembre 2026 13:00
RUSSIA

“Conseguenze catastrofiche”. Mosca e Pechino reagiscono al dispiegamento di armi USA nello spazio

23774
RUSSIA

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

22352
ITALIA

Fiumicino, via lo scudo anti-droni israeliano: il Consiglio di Stato annulla l'appalto ad ADR

14149

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

12967
EUROPA

Il grande bluff dei missili europei

11553
ITALIA

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

10967
EUROPA

Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

10951
EUROPA

L'ultima "perla" di Crosetto a Varsavia

10421
ASIA

Oltre 760 raid sauditi sullo Yemen da inizio escalation

NORD-AMERICA

Tensione nello Stretto di Hormuz: l'allarme delle aziende americane

RUSSIA

Mosca su Kiev: "La strategia ucraina punta a provocare una crisi umanitaria"

RUSSIA

Russia Unita in vantaggio alle elezioni della Duma con il 90,43% delle schede scrutinate

EUROPA

Un altro schiaffo a Merz: l’AfD consolida la sua avanzata elettorale in Germania

RUSSIA

La Russia vota sotto attacco: cosa c'è dietro l'offensiva dei droni contro Mosca

RUSSIA

La Russia denuncia oltre 1.000 ondate di cyber-attacchi dall'estero durante le elezioni parlamentari

ASIA

Disfatta saudita sul Mar Rosso: lo Yemen riconquista la costa e impone le sue condizioni

"Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella di Giulia Bertotto "Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella

"Un solo filo unisce guerra, turistificazione e manipolazione di masse" | Sara Reginella

  • 12 Settembre 2026 21:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia di Giuseppe Masala L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

L'inutile vittoria dell'AfD in Sassonia

  • 08 Settembre 2026 12:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni   Una finestra aperta Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni

Lo spirito di Yan’an e il turismo rosso: un viaggio tra generazioni

  • 17 Settembre 2026 13:00
Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

Oltre 200 milioni di spostamenti effettuati con mezzi di trasporto ecologici ogni giorno in Cina

  • 18 Settembre 2026 16:30
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Un Diego Bianchi in giacca e cravatta di Paolo Desogus Un Diego Bianchi in giacca e cravatta

Un Diego Bianchi in giacca e cravatta

  • 21 Settembre 2026 09:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti

Fulvio Grimaldi - YEMEN: CAMBIA IL MONDO Piccoli e poveri danno scacco matto ai ricchi e potenti

  • 15 Settembre 2026 09:30
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni di Giorgio Cremaschi La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

La (vera) assicurazione di Giorgia Meloni

  • 18 Settembre 2026 08:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti