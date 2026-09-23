La posizione della Cina sul blocco aereo contro l'Iran

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"La posizione della Cina rimane coerente. Ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali, prive di fondamento nel diritto internazionale e non autorizzate dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la Cina continuasse a consentire l'atterraggio di voli commerciali iraniani, nonostante la minaccia statunitense di sanzionare i Paesi che avessero permesso tali voli a partire da mercoledì.

La Cina conferma di non accettare i tracotanti diktat di Wasinghton e che deve essere semmai la comunità internazionale a sanzionare chi dovesse essere trovato colpevole di aver violato le norme che regolano il diritto internazionale.

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