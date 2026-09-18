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Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

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Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

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di Marinella Mondaini*

 

In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra: i medici vengono istruiti alle ferite da arma da fuoco, stanno riaprendo i bunker.
 
Lo racconta un ampio reportage di Bloomberg, intitolato «Germany’s Hospitals Prepare for War and Mass Casualties as Russia Threat Looms» Secondo Bloomberg, le agenzie governative di tutta la Germania stanno ispezionando le infrastrutture e il sistema sanitario del Paese per valutare la loro capacità operativa in caso di legge marziale.
 
Nel rapporto che ipotizza possibili scenari di un attacco russo alla NATO, la Bundeswehr ha stimato che la Germania potrebbe ricevere fino a 1.000 militari feriti al giorno. I cinque ospedali militari del Paese verrebbero rapidamente sopraffatti. Gli ospedali civili sono tenuti a fornire assistenza in tempo di guerra, sottoponendo il sistema sanitario a una pressione senza precedenti, osserva Bloomberg. Secondo Bloomberg, la Germania ha registrato un’impennata degli attacchi ibridi da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022. Uno degli ultimi episodi ha riguardato il ritrovamento di un drone carico di esplosivi all’aeroporto di Lipsia, nei pressi di un aereo cargo ucraino. La Germania ha accusato la Russia di sabotaggio e ha reagito chiudendo il Consolato Generale russo a Bonn e la Casa della Russia a Berlino. La Russia ha risposto chiudendo il Goethe-Institut.
 
Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che la Russia potrebbe dare inizio a una guerra con la NATO nel 2029, anche se alcuni analisti ritengono che ciò possa avvenire anche prima. In tal caso, la Germania sarebbe obbligata a difendere l’alleanza e, data la sua posizione geografica, diventerebbe probabilmente un importante snodo di transito per il personale militare, secondo quanto riportato da Bloomberg.
 
Secondo quanto riferito, le sfide del governo includono la ricerca di un numero sufficiente di posti letto ospedalieri, il rafforzamento delle catene di approvvigionamento medico e il miglioramento del coordinamento tra ospedali militari e civili.
 
La formazione di personale medico in numero sufficiente rappresenta un’altra sfida urgente. In Germania solo poche centinaia di medici hanno esperienza nel trattamento dei traumi da combattimento e delle ferite da arma da fuoco. Ai chirurghi civili vengono ora offerti corsi di specializzazione.
 
Le aziende private del settore sanitario temono che i propri dipendenti possano essere chiamati alle armi come riservisti o arruolarsi volontariamente nel servizio militare — una situazione che in alcune regioni potrebbe interessare fino al 20% della loro forza lavoro. Le aziende stanno inoltre valutando come garantire la produzione ininterrotta di farmaci essenziali in caso di impennata della domanda e verificando la disponibilità di adeguate misure di sicurezza fisica.
 
Secondo Bloomberg, la Germania ha registrato un’impennata degli attacchi ibridi da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel 2022. Uno degli ultimi episodi ha riguardato il ritrovamento di un drone carico di esplosivi all’aeroporto di Lipsia, nei pressi di un aereo cargo ucraino. La Germania ha accusato la Russia di sabotaggio e ha reagito chiudendo il Consolato Generale russo a Bonn e la Casa della Russia a Berlino. La Russia ha risposto chiudendo il Goethe-Institut.
 
Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che la Russia potrebbe dare inizio a una guerra con la NATO nel 2029, anche se alcuni analisti ritengono che ciò possa avvenire anche prima. In tal caso, la Germania sarebbe obbligata a difendere l’alleanza e, data la sua posizione geografica, diventerebbe probabilmente un importante snodo di transito per il personale militare, secondo quanto riportato da Bloomberg.
 
*Commento Facebook del 17 settembre 2026

Marinella Mondaini

Marinella Mondaini

Scrittrice, giornalista, traduttrice. Vive e lavora a Mosca

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