Gli Emirati Arabi Uniti annunciano ritiro da OPEC e OPEC+

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Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato la decisione di ritirarsi dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e dall'OPEC+. L'uscita da entrambe le organizzazioni sarà effettiva a partire da venerdì 1° maggio.

La decisione riflette la visione strategica ed economica a lungo termine del Paese ed è in linea con lo sviluppo del suo settore energetico, che prevede anche l'accelerazione degli investimenti nella produzione energetica nazionale.

Gli Emirati Arabi Uniti sono entrati a far parte dell'OPEC nel 1967 come Emirato di Abu Dhabi e hanno mantenuto la loro appartenenza anche dopo la fusione dei sette emirati che hanno dato vita allo Stato con il suo nome attuale nel 1971.

A seguito del suo ritiro dall'organizzazione, gli Emirati Arabi Uniti si impegnano a svolgere un ruolo responsabile nel sostenere la stabilità del mercato petrolifero globale, aumentando gradualmente e prudentemente la propria produzione in linea con la domanda e le condizioni di mercato.

La decisione non modificherà l'approccio del Paese, basato sulla cooperazione con produttori e consumatori. La nazione afferma che questo passo, anzi, rafforzerà la sua capacità di rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

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