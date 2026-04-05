Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)
Storia in diretta, 4 aprile 2026
di Loretta Napoleoni
Mentre la Cina corre verso i 1000 GW di energia solare e consolida la sua leadership tecnologica mondiale, l'Unione Europea sembra ferma a guardare, intrappolata tra un’agenda verde fatta di soli divieti e una dipendenza geopolitica ed energetica sempre più soffocante. In questa intervista per L’Antidiplomatico, lo scienziato e astrofisico Francesco Sylos Labini analizza il fallimento strutturale del modello neoliberista occidentale. Dal divario industriale con l'Asia alla crisi della democrazia liberale, Labini spiega perché l'Europa, priva di una visione politica autonoma e schiacciata dal vincolo atlantista, rischia di andare incontro a un crollo simile a quello che avvenne nell'Unione Sovietica con la caduta del muro di Berlino
Buona visione.