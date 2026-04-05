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Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)

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Perché l'Unione Europea ha perso la sfida del futuro - Intervista a Francesco Sylos Labini (VIDEO)



Storia in diretta, 4 aprile 2026

di Loretta Napoleoni

Mentre la Cina corre verso i 1000 GW di energia solare e consolida la sua leadership tecnologica mondiale, l'Unione Europea sembra ferma a guardare, intrappolata tra un’agenda verde fatta di soli divieti e una dipendenza geopolitica ed energetica sempre più soffocante. In questa intervista per L’Antidiplomatico, lo scienziato e astrofisico Francesco Sylos Labini analizza il fallimento strutturale del modello neoliberista occidentale. Dal divario industriale con l'Asia alla crisi della democrazia liberale, Labini spiega perché l'Europa, priva di una visione politica autonoma e schiacciata dal vincolo atlantista, rischia di andare incontro a un crollo simile a quello che avvenne nell'Unione Sovietica con la caduta del muro di Berlino

Buona visione.

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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