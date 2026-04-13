Hormuz, Rezai sfida Trump: 'L'Iran non si blocca con i tweet o con aerei immaginari'

Un alto funzionario iraniano ha assicurato che le forze armate del Paese persiano non permetteranno agli Stati Uniti di imporre un blocco navale nello Stretto di Hormuz.

Il generale Mohsen Rezai, membro del Consiglio iraniano per la valutazione delle opportunità, ha scritto lunedì sul suo account Twitter che "così come gli Stati Uniti hanno subito una sconfitta storica contro l'Iran nel tentativo di aprire lo Stretto di Hormuz, sono destinati al fallimento in qualsiasi tentativo di blocco navale".

Rezai, ex comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), ha affermato che "le Forze Armate iraniane non permetteranno agli Stati Uniti di fare una cosa del genere e dispongono di importanti meccanismi di pressione, tuttora intatti, per contrastarla".

"L'Iran non è un luogo che si può bloccare con tweet o aerei immaginari", ha scritto il consigliere militare del leader iraniano, minimizzando l'ordine del presidente statunitense di bloccare il transito navale di navi di tutte le nazioni in entrata e in uscita dai porti e dalle zone costiere iraniane.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sperava di raggiungere un accordo con l'Iran sulle vitali forniture energetiche, è sempre più frustrato dopo che una maratona diplomatica di 21 ore non è riuscita a produrre un accordo a Islamabad.

In un post sul suo account Truth Social, Trump ha affermato di aver ordinato alle forze navali statunitensi di imporre un blocco imparziale alle navi di tutte le nazioni che entrano o escono dai porti e dalle zone costiere iraniane, compresi tutti i porti iraniani nel Golfo Persico e nel Golfo di Oman.

In rappresaglia per la guerra israelo-americana contro l'Iran, Teheran ha limitato il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz alle navi affiliate agli aggressori e ai loro alleati.

Inoltre, il Parlamento iraniano ha approvato una legge che impone tasse di transito in valuta nazionale e vieta esplicitamente il passaggio alle navi statunitensi e israeliane.

Da parte sua, il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha avvertito che l'avvicinamento di navi da guerra allo Stretto di Hormuz, con qualsiasi pretesto o nome, sarà considerato una violazione del cessate il fuoco stabilito tra Washington e Teheran e riceverà una dura risposta.