Il Neo-Crasso e le frecce persiane (di Pepe Escobar)

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di Pepe Escobar – https://strategic-culture.su/news/2026/06/24/why-neo-crassus-desperately-needs-to-cling-to-his-deal/

Una delle mie recenti rubriche su Come l'Iran abbia orchestrato la sua svolta multipolare ha suscitato una reazione seria da parte dei principali operatori dell'intelligence dello Stato Profondo statunitense, ora coinvolti nel mondo degli affari globali. Mi è stata inviata un'informazione approfondita e dettagliata su quella che, secondo loro, è la ragione principale per cui il Presidente Trump ha firmato il Memorandum d'Intesa (MoU) con l'Iran, che sta freneticamente presentando come il suo accordo.

Come ha detto una di queste fonti senza mezzi termini, "il punto principale che Le manca è che Trump era terrorizzato il 15 giugno, a soli 60 giorni dallo svuotamento definitivo delle riserve mondiali di petrolio, portando alla completa distruzione di Donald J. Trump. Questa è l'unica ragione per cui si è cambiato volte. Se avesse aspettato ancora a lungo, entro il 15 agosto sarebbe stato così indietro dalla palla otto che non sarebbe più riuscito a recuperare. E questo potrebbe succedere comunque."

La fonte si riferiva a una valutazione dettagliata del rischio in cui i dati concreti indicano la metà agosto 2026 come "il momento in cui gli Stati Uniti devono legalmente fermare lo scarico d'emergenza. Quando quel rubinetto si chiuderà, il deficit globale di fornitura di petrolio aumenterà istantaneamente di milioni di barili al giorno, creando una crisi mondiale."

Anche se ora può agire duramente, nulla è garantito per Trump. Le fonti commentano che "innanzitutto, lui (i Repubblicani) perderebbe la prima settimana delle elezioni di novembre. Poi i Democratici lo metterebbero sotto accusa. E poi sarebbe stato distrutto dalle cause legali, perdendo tutti i suoi soldi."

Ben oltre il destino che attende il autoproclamato neo-Crasso, le fonti insistono per lo più che "il margine di 60-90 giorni di cui disponiamo attualmente non è solo un conto alla rovescia per le riserve fisiche di petrolio nel sottosuolo; è la miccia che sta per esaurirsi della più grande bolla creditizia della storia dell’umanità".

Il che ci porta, ancora una volta, al Rosebud in questo epico alle dimensioni di Orson Welles: lo Stretto di Hormuz, lo Stretto di Ormuz, che a tutti gli effetti rimane praticamente chiuso.

Le fonti sono attente a ricordare a chi è disposto ad ascoltare che

"…quello che abbiamo ora è una ribellione allo Stretto di Hormuz. Il 20% del petrolio globale passa lì, e l'Iran vuole che questa potenza si protegga. Quando sarà tagliato, il prezzo del petrolio, secondo Goldman, Sachs passerà a 700 dollari al barile. Oggi non succede, poiché gli Stati Uniti e gli alleati stanno scaricando il loro deposito sul mercato per mantenere basso il prezzo. Hanno una scorta sufficiente per circa 2,5 mesi per farlo. Poi tutto esploderà. Qui c'è la ribellione degli schiavi."

Benvenuti, quindi, nell’attuale partita di scacchi strutturale dalla posta in gioco altissima – ovviamente completamente orchestrata da Teheran proprio prima dell’inizio.

La "ribellione degli schiavi"

Le fonti osservano che “mentre le voci su un prezzo del petrolio a 700 dollari al barile vengono spesso utilizzate nelle dichiarazioni geopolitiche di alto livello per sottolineare la gravità della situazione di stallo, le effettive previsioni analitiche provenienti dai principali dipartimenti delle banche d’investimento sono più moderate, sebbene comunque profondamente allarmanti”.

Cominciamo con Goldman Sachs: "Nei loro aggiornamenti ufficiali sulla ricerca sulle materie prime dopo l'escalation, Goldman Sachs ha avvertito che un blocco totale prolungato dello Stretto di Hormuz potrebbe rapidamente far superare i 100 dollari al barile e testare realisticamente la soglia dei 150 dollari."

Fondamentalmente, le fonti sostengono che " un’analisi approfondita dei dati operativi rivela che il punto di rottura assoluto del sistema – e la miccia della bomba dei derivati – si verificherà probabilmente entro la metà di agosto del 2026".

Entra in scena l'interazione tra l'esaurimento fisico della Riserva Strategica di Petrolio (SPR) degli Stati Uniti; i veri e pratici limiti dei prezzi del petrolio; e il terrificante mercato dei derivati nascosto da due quadrilioni di dollari. Le fonti analizzano questa interazione come un finale altamente sincronizzato.

Riassumiamolo. A fine maggio 2026, solo un mese fa, la SPR è stata svuotata a 365,1 milioni di barili, "il livello operativo più basso degli ultimi 40 anni".

Con lo Stretto di Hormuz praticamente chiuso – incluso il blocco di Trump – gli Stati Uniti stanno attualmente prelevando storicamente 1,41 milioni di barili al giorno (quasi 10 milioni di barili a settimana) per sopprimere artificialmente i prezzi.

Poi arriva "il numero critico della politica da tenere d'occhio". Non si tratta di "zero barili", ma in realtà 243 milioni di barili. Perché? Perché il Dipartimento delle Guerre Eterne ha certificato che ridurre la riserva sotto i 243 milioni di barili compromette esplicitamente la capacità americana di condurre la guerra.

Ancora una volta le fonti fanno riferimento alla loro analisi: alla velocità attuale di 1,41 milioni di barili al giorno, gli Stati Uniti consumerebbero il loro cuscinetto discrezionale di 122 milioni di barili in esattamente 86 giorni.

Nella loro valutazione del rischio, le fonti hanno scelto di indicare 60 giorni – tenendo conto di potenziali guasti infrastrutturali o di un aumento del consumo militare. È così che arriviamo a metà agosto 2026 come punto di rottura.

E non è tutto. Le fonti sottolineano che "i prezzi potrebbero facilmente superare i picchi storici del 2008 e 2022 se carenze di prodotti raffinati provocassero chiusure a cascata nei settori industriali europei e asiatici. Tuttavia, una cifra da centinaia di dollari come i 700 dollari è ampiamente considerata un massimo teorico che distruggerebbe istantaneamente la domanda globale e farà crollare l'intera architettura finanziaria internazionale prima che possa mai essere sostenuta."

Ancora una volta: Teheran ha sfruttato tutto questo alla perfezione. Chiamiamolo casello o tariffe di transito per qualsiasi petroliera che desideri attraversare le acque territoriali del Golfo Persico; ciò che conta è che Teheran di fatto ha bypassato le sanzioni occidentali. Le fonti commentano che "la dichiarazione di Washington che questo è 'inaccettabile' ha fatto poco per impedire alle compagnie di navigazione globali di pagare silenziosamente le tariffe per evitare il sequestro”.

Quindi, quando abbiamo uno scenario in cui lo SPR viene esaurito e lo Stretto di Hormuz ancora bloccato, "i prezzi supereranno violentemente i record del 2008, testando tra 150 e 200 dollari a barile".

A quella soglia, "l'economia fisica subisce una distruzione immediata della domanda. Le compagnie aeree sono state bloccate, le reti di spedizioni interrotte e la produzione industriale è cessata. Il prezzo non può sostenere fisicamente i 700 dollari perché la macchina economica globale che utilizza il petrolio si disintegrerà a 200 dollari, causando un calo dei consumi quasi a zero."

Ed ecco che arriviamo al punto decisivo: "Il pericolo non è il prezzo in sé, ma il fatto che il picco dei prezzi innescherà il collasso strutturale dell'infrastruttura sottostante al debito.”

Trump, Crasso, frecce e droni

Gli Stati Uniti – e l'economia globale – sono fuori pericolo quando si tratta di una guerra che Trump stesso ha approvato?

Dipende da dove porterà l'attuale elaborato kabuki del MoU tra Pakistan e Svizzera. Il petrolio non scorre ancora liberamente dallo Stretto di Hormuz. E la SPR continua a essere esaurita.

Neo-Crasso – incline a sfoghi apocalittici e minacce continue di bombardare l'Iran – semplicemente non può permettersi che la SPR si esaurisca. Eppure è così che andranno le cose se Hormuz non tornerà presto al flusso totale e libero. E è Teheran a controllare il flusso, non War-a-Lago.

O il neo-Crasso si contiene, oppure potrebbe persino diventare responsabile di una crisi globale legata a un diffuso implosione del debito sovrano.

Anche greggi di pecore sottoposti a lavaggio del cervello nei pascoli occidentali stanno ora diventando consapevoli di come il potente Impero Romano perse contro i Parti/Persiani nella battaglia di Carrhe nel 53 a.C. Roma all'epoca marciò verso l'Asia convinta che Partia/Persia sarebbe crollata sotto il peso del loro potere.

Carre era l'asimmetria da manuale – o il Mosaico Decentralizzato, per citare le tattiche persiane all'inizio del XXI secolo. L'esercito partico era comandato dal generale Surena – il generale Soleimani di quegli anni – che invece di ingaggiare una battaglia convenzionale (pensa all'Iraq in entrambe le guerre del Golfo) utilizzò la cavalleria partica per circondare i Romani e scatenare ondate dopo ondate di frecce, i droni dell'epoca.

I Parti non rimasero mai senza munizioni, perché le carovane di cammelli in attesa dietro il campo di battaglia sparavano frecce fresche in pochissimo tempo. Il bombardamento non si fermò mai. Il possente esercito romano perse la propria coesione e fu profondamente demoralizzato.

Crasso aveva dato per scontato che i Parti avrebbero finito per esaurire le frecce e sarebbero stati costretti al combattimento corpo a corpo. Ma così non fu. Lo stesso Crasso finì per essere ucciso nel bel mezzo di una trattativa fallita.

Quella seria sconfitta strategica ha infranto il mito dell'invincibilità romana – proprio come la guerra del 2026 ha infranto per sempre tutti i miti sull'esercito più grande nella storia delle galassie.

La storia ci dice che fu possibile progettare una guerra usando frecce persiane pensate specificamente per distruggere Crasso e le legioni romane.

E, come in un'immagine speculare, abbiamo appena assistito a una guerra condotta con droni persiani e un Mosaico Decentralizzato, specificamente concepita per strangolare l'armata imperiale guidata da un neo-Crasso che gestisce apertamente un racket di estorsione e protezione di basso livello e opera per conto di un'organizzazione criminale legata a un culto della morte.

La sua misera carcassa continuerà a gravare sul mondo ancora per un po'. Speriamo che nel frattempo non distrugga l'economia globale.