Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Lavoro e Lotte sociali

Il ronzino vecchio della sicurezza: perché il Governo smentisce se stesso in Gazzetta Ufficiale

366
Il ronzino vecchio della sicurezza: perché il Governo smentisce se stesso in Gazzetta Ufficiale

 

di Federico Giusti

Ci sono misteri insondabili come quello che porta i sindacati, firmatari o no di contratto, a una sorta di assoluto mutismo verso il mancato aumento, dopo quasi 15 anni, del buono pasto - fermo a 7 euro- o verso le continue intrusioni della Magistratura contabile nella contrattazione.
Ma ancora più inspiegabile di questa sorta di afasia è la prassi di un Governo che rilascia dichiarazioni per poi smentirle e sconfessarle subito dopo.
 
Poche settimane or sono, inizio febbraio, il Consiglio dei Ministri approvava il  «Decreto sicurezza» con tanto di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.
 
La spasmodica ricerca di consenso porta il Governo a cavalcare ogni istanza securitaria e alla occorrenza trasforma qualche cittadino in star televisiva perorando la causa del  "povero" proprietario a cui hanno occupato la casa.
 
In scenari tra il comico e il grottesco si cerca di trasmettere una immagine ben diversa dalla realtà, un po' come quando tuonavano contro i dettami di Bruxelles salvo poi sposarli in toto una volta saliti al Governo.
Ma tante promesse, alla prova dei fatti, dopo il controllo del Mef sono finite nel dimenticatoio come anche alcune norme contenute nel testo sacro, alias pacchetto di sicurezza.
 
Parliamo ad esempio delle misure adottate inizialmente per il personale delle polizie locali e destinate al Potenziamento delle norme di sicurezza urbana a beneficio degli Enti locali, ebbene la promessa di incrementare il fondo per le assunzioni parrebbe essersi persa per strada per mancata copertura economica.
 
Avevano promesso assunzioni a tempo determinato nella Polizia Municipale senza avere le risorse economiche per farlo? O dopo un controllo del Mef si sono rimangiati gli impegni assunti con sindacati, Anci e cittadini?
 
Intanto, da alcune notizie pare abbiano perfino diminuito le risorse destinate alla sicurezza urbana proprio lor signori che, ogni giorno, a reti unificate, tuonano contro la Magistratura "responsabile"  di non trattenere nelle carceri la piccola malavita.
 
Le risorse del fondo, avrebbero dovuto remunerare  le prestazioni di lavoro straordinario della polizia locale in deroga alle limitazioni della spesa  previste per lo stesso ma, rispetto al testo iniziale, ci sono stati cambiamenti nel dispositivo finale cancellando l’esplicito riferimento all’esclusione di questi compensi dai vincoli vigenti in materia di Bilancio e spesa di personale.
 
In altri termini, il Governo promette di incrementare straordinari e assunzioni a tempo determinato per la Polizia Municipale ma dopo attenta lettura del Mef scopre di non avere stanziato le risorse necessarie a tale scopo o di non potere sostenere questa iniziativa?
.
Come minimo ci saremmo aspettati una levata di scudi dei sindaci, di destra e di sinistra, che cavalcano il ronzino securitario ma, invece, nulla si muove all'orizzonte.
 
Più comodo prevedere che parte dei proventi della tassa di soggiorno siano destinati alla sicurezza urbana anche per assunzioni a tempo determinato e per il pagamento dello straordinario, con tanto di deroga ai limiti del trattamento del salario accessorio 2016 e del limite di spesa di personale in toto allentando le corde spesa per il lavoro flessibile. E anche il ricorso al lavoro flessibile conferma che la tipologia del contratto di riferimento del Governo continua ad essere quella precaria al pari degli Esecutivi precedenti.
 
Con i proventi alle sanzioni amministrative (l'articolo 208 del Codice della strada) si potranno assumere a tempo determinato unità della Polizia locale o incrementare lo straordinario e i progetti che ampliano le turnazioni ma questa norma era già prevista negli anni passati.
 
Rispetto alle promesse iniziali, le assunzioni stagionali dei vigili rientreranno nel calcolo della capacità assunzionale  e della  «sostenibilità finanziaria» (Dl 34/2019) che avevano annunciato di rimuovere. Evidentemente la furia securitaria sulla quale costruire la campagna elettorale stride con i dettami di Bruxelles che il Governo attuale aveva promesso di rimuovere.
 
Non sarà il caso allora di considerare la questione sicurezza come un ronzino vecchio e malandato che non ci porterà a raggiungere alcuna meta? Nel frattempo cittadini e lavoratori, se non tutti sicuramente la maggioranza degli stessi, continuano imperterriti a credere ad ogni promessa del Governo, un po' come quando asserivano di combattere la povertà salvo poi scatenare una offensiva contro chi quella condizione la subisce ogni giorno. E se la lotta contro la miseria si trasformò in iniziativa contro i poveri, alla stregua di questa esperienza il securitarismo diventerà una variabile dipendente dal pareggio di Bilancio o banalmente il classico specchietto per le allodole da spendere in campagna elettorale?
 

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Lavoro e Lotte sociali

Over 65 in fabbrica e turni massacranti: il mix esplosivo che mette a rischio i lavoratori

Over 65 in fabbrica e turni massacranti: il mix esplosivo che mette a rischio i lavoratori

04 Marzo 2026 07:00
Sanità e istruzione a pagamento? Il costo nascosto della corsa globale alle armi

Sanità e istruzione a pagamento? Il costo nascosto della corsa globale alle armi

02 Marzo 2026 08:30
L'Obiezione di Coscienza: Da Privata a Istituzionale

L'Obiezione di Coscienza: Da Privata a Istituzionale

27 Febbraio 2026 11:30
Patrimoniale o Borsa? Il dilemma del welfare italiano davanti alla crisi dei fondi tedeschi

Patrimoniale o Borsa? Il dilemma del welfare italiano davanti alla crisi dei fondi tedeschi

26 Febbraio 2026 12:00
Conte, Draghi e Meloni: Come gli ultimi esecutivi hanno gestito (o peggiorato) il potere d'acquisto

Conte, Draghi e Meloni: Come gli ultimi esecutivi hanno gestito (o peggiorato) il potere d'acquisto

25 Febbraio 2026 14:00
Dalla lotta di classe allo "scudo assicurativo": cosa sta succedendo ai sindacati italiani

Dalla lotta di classe allo "scudo assicurativo": cosa sta succedendo ai sindacati italiani

24 Febbraio 2026 07:00
Università e guerra: il piano per trasformare gli atenei in laboratori militari

Università e guerra: il piano per trasformare gli atenei in laboratori militari

23 Febbraio 2026 08:30
Stipendi al palo e welfare fragile: l'altra faccia del PIL italiano secondo Svimez

Stipendi al palo e welfare fragile: l'altra faccia del PIL italiano secondo Svimez

20 Febbraio 2026 11:30
ASIA

IN AGGIORNAMENTO. L'Iran elogia la Spagna dopo le critiche USA. Traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz è diminuito del 90%

76105
ASIA

Aggressione all'Iran. Quello che i giornali italiani non scrivono (di Alessandro Volpi)

33434
RUSSIA

Le prime parole di Putin sull'assassinio di Ali Khamenei

24699
ASIA

Colpita dall'Iran la portaerei USS Abraham Lincoln?

24480
ASIA

Pepe Escobar - Le dieci ore che hanno sconvolto l'Asia occidentale

18643
ASIA

Perché la Cina non interviene per fermare la guerra degli USA contro l'Iran?

18202
MEDITERRANEO

L'Iran attacca l'ufficio di Netanyahu

15443
ASIA

Le bambine di Minab, ri-uccise da propaganda e femminismo selettivo

13928
ASIA

Golfo in fiamme: missili sulle basi USA e l'ombra del Mossad dietro il caos energetico

ASIA

Navi bloccate e polizze annullate: lo Stretto di Hormuz è ora una "zona rossa"

Trump attacca Biden e Zelensky

ASIA

Un drone iraniano colpisce con successo il complesso dell'ambasciata USA in Kuwait

ASIA

La Germania non si unirà all'azione militare contro l'Iran

ASIA

"Atto spregevole": Cuba esprime le sue condoglianze all'Iran per uccisione di Khamenei

ASIA

Missile su Dubai, fiamme vicino al Fairmont The Palm

ASIA

Macron condanna "l'inizio della guerra", ma è pronto a "proteggere i suoi partner più stretti"

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

Ci preparano alla guerra anche con i file Epstein? (Fabio Massimo Parenti)

  • 25 Febbraio 2026 00:00
"I nuovi mostri" - Virginia Raggi "I nuovi mostri" - Virginia Raggi

"I nuovi mostri" - Virginia Raggi

  • 16 Dicembre 2025 08:00
Sui fatti di Torino Sui fatti di Torino

Sui fatti di Torino

  • 02 Febbraio 2026 21:00
Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni di Loretta Napoleoni Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

Epstein e la nuova massoneria - Loretta Napoleoni

  • 05 Febbraio 2026 09:00
"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992) di Fabrizio Verde "My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

"My leader". La straordinaria attualità dell'omaggio di Mandela a Khamenei (VIDEO 1992)

  • 01 Marzo 2026 16:36
Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale di Giuseppe Masala Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

Trump ha aperto il vaso di Pandora mediorientale

  • 04 Marzo 2026 08:00
Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza” di Michelangelo Severgnini Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

Radio Gaza #26 - “La forza di stabilizzazione (ISF) porterà a uno spargimento di sangue a Gaza”

  • 27 Febbraio 2026 12:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne   Una finestra aperta Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

Da Beijing a Milano-Cortina: la passione per gli sport invernali non si spegne

  • 05 Febbraio 2026 12:30
Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025 Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

Il consumo di energia elettrica in Cina supera i 10 trilioni di kWh nel 2025

  • 13 Febbraio 2026 10:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti di Francesco Santoianni La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

La ridicola fake news dei media mainstream sugli F35 abbattuti

  • 04 Marzo 2026 12:00
Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas di Raffaella Milandri Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

Dalle offese ai nativi al controllo del petrolio: perché il caso Bo French agita il Texas

  • 19 Febbraio 2026 12:00
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni di Paolo Desogus Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

Il killeraggio contro Francesca Albanese e il servilismo del governo Meloni

  • 13 Febbraio 2026 16:46
L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità di Geraldina Colotti L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

L’eccezione permanente: dalla gestione penale del nemico al sequestro della sovranità

  • 13 Gennaio 2026 19:00
Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

Fulvio Grimaldi - Guerra e bugie sorelle gemelle. BOARD OF PEACE (WAR) PER TUTTI

  • 03 Marzo 2026 07:00
"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx) "Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

"Cosificazione": la deriva del capitalismo che divora l'umanità (Le Frasi di Marx)

  • 24 Febbraio 2026 23:00
L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti di Gao Jian L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

L'iniziativa cinese K-Visa ridefinisce la competizione globale dei talenti

  • 04 Ottobre 2025 21:53
Olimpiadi: meglio Petrecca! di Alessandro Mariani Olimpiadi: meglio Petrecca!

Olimpiadi: meglio Petrecca!

  • 23 Febbraio 2026 09:00
Quando le parole colpiscono più dei missili di Marco Bonsanto Quando le parole colpiscono più dei missili

Quando le parole colpiscono più dei missili

  • 19 Gennaio 2026 10:00
La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa" di Marinella Mondaini La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

La rana freccia e la creazione del nuovo leader dell'"opposizione russa"

  • 16 Febbraio 2026 06:00
Il mestiere della guerra di Giuseppe Giannini Il mestiere della guerra

Il mestiere della guerra

  • 02 Marzo 2026 08:30
Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare di Antonio Di Siena Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

Turismo, imposta di soggiorno e quel welfare che non si può nominare

  • 27 Febbraio 2026 11:30
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti di  Leo Essen Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

Schifosi acculturati! La bolla educativa negli Stati Uniti

  • 10 Marzo 2025 10:00
Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite di Michele Blanco Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

Esportatori di regimi autoritari, caos e guerre infinite

  • 03 Marzo 2026 07:00
Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino di Paolo Pioppi Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

Lavrov e le proposte di tregua del regime ucraino

  • 12 Maggio 2025 08:00
Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

Per fortuna non sono un liberale (di Giorgio Cremaschi)

  • 01 Marzo 2026 00:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti