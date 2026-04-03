Contratto Scuola 2025-27: la firma della CGIL che 'salva' il Governo ma impoverisce i docenti

Ci eravamo forse sbagliati a pensare che la Cgil avesse tratto lezione dagli ultimi anni con la erosione del potere di acquisto e di contrattazione derivanti da intese contrattuali indecenti.

La firma della Flc Cgil è apparentemente inspiegabile per due buoni e semplici ragioni

il contratto 20257 non recupera il potere di acquisto perduto con l'ultimo ccnl (quasi il 12 per cento stando ai dati della inflazione) non viene rivista la parte normativa già assai carente, non viene spesa una parola sulle controriforme della scuola e dell'università in atto

Altre sono le ragioni della firma della Cgil, è inaccettabile asserire che questo contratto avvenga a scadenza e con un lieve aumento rispetto ai dati della inflazione, del resto sarebbe sufficiente guardare al rincaro del costo della vita derivante dalla guerra, l'ennesima, intrapresa, da Usa e Israele contro l'Iran. La fretta del Governo è legata al timore di trovarsi (tra qualche mese) in una realtà scomoda: la inadeguatezza dei fondi destinati ai rinnovi contrattuali. Detto in altri termini, se aumenta il costo della vita anche le risorse stanziate per i contratti dovrebbero crescere di pari passo ma chiedere questa attenzione al Governo è forse troppo.