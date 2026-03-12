IN AGGIORNAMENTO. Trump: "La guerra in Iran procede molto bene." Brent oltre i 100 dollari, non accedeva da agosto 2022

AGGIORNAMENTI Ore 22:00 Segretario al Tesoro degli Stati Uniti: Nessun prezzo renderebbe la guerra contro l'Iran insostenibile In un'intervista con Sky News, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha risposto "assolutamente no" quando gli è stato chiesto se esistesse un prezzo che potrebbe spingerlo a confrontarsi con il Presidente Donald Trump e a dire che la guerra contro l'Iran non è più sostenibile. All'inizio di questa settimana, l'agenzia di stampa Reuters ha riferito che i funzionari dell'amministrazione Trump avevano stimato che i primi sei giorni di guerra contro l'Iran erano costati agli Stati Uniti almeno 11,3 miliardi di dollari. Ore 21:30 Il comandante dell'IRGC: i giacimenti di gas israeliani sono obiettivi Il comandante della Forza aerospaziale della Guardia rivoluzionaria iraniana ha annunciato che i giacimenti di gas israeliani di Leviathan e Karish, situati nel Mediterraneo, sono diventati obiettivi. Il generale Majid Mousavi ha affermato in un post su X che i due campi, "insieme a decine di altri nuovi obiettivi", rientrano nel loro raggio d'azione. "Con ogni ulteriore errore del nemico, si apriranno altri fronti contro di lui", ha aggiunto. Ore 21:00 Trump: "La guerra in Iran procede molto bene" Intervenendo a un evento alla Casa Bianca per celebrare il mese della storia delle donne, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha brevemente parlato della guerra in Iran. "La guerra in Iran sta procedendo molto bene", ha detto. Ore 20:30 I prezzi del petrolio chiudono sopra i 100 dollari per la prima volta da agosto 2022 Giovedì i prezzi del petrolio sono aumentati vertiginosamente, con il Brent che si è attestato sopra i 100 dollari al barile per la prima volta dall'agosto 2022, dopo che il nuovo leader supremo dell'Iran ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso. Il prezzo del greggio Brent è balzato del 9,2% a 100,46 dollari al barile, mentre il suo equivalente statunitense, il West Texas Intermediate, è salito del 9,7% a 95,73 dollari al barile. La guerra sta causando la più grande interruzione dell'approvvigionamento di petrolio nella storia dei mercati globali, ha dichiarato giovedì l'Agenzia internazionale per l'energia, un giorno dopo aver approvato il rilascio di un volume record di 400 milioni di barili di petrolio dalle scorte strategiche. Ore 20:00 Hezbollah fornisce dettagli su ulteriori attacchi contro Israele Hezbollah ha recentemente rilasciato diverse dichiarazioni sulla situazione in Libano e sui suoi attacchi alle forze israeliane. Ecco cosa hanno affermato: Hezbollah ha preso di mira i soldati israeliani nella città di Al-Adaisah, al confine tra Libano e Israele.

Anche le forze israeliane nella città libanese di Markaba sono state prese di mira dai razzi di Hezbollah.

Secondo Hezbollah, anche la città di Nahariya, nel nord di Israele, è stata presa di mira dai missili giovedì. Ore 19:30 Il primo ministro indiano Modi parla con il presidente iraniano Pezeshkian Il primo ministro indiano Narendra Modi ha parlato al telefono con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, discutendo del conflitto in corso in Medio Oriente. Secondo un post del primo ministro indiano su X, Modi ha dichiarato al presidente iraniano di essere "profondamente preoccupato per l'escalation delle tensioni e la perdita di vite civili". Modi ha inoltre "ribadito l'impegno dell'India per la pace e la stabilità e ha esortato al dialogo e alla diplomazia". Il leader indiano ha affermato che la sua "priorità assoluta" è la "sicurezza dei cittadini indiani" e il "transito senza ostacoli di merci ed energia". Ore 19:00 Sale il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano Il Ministero della Salute libanese ha annunciato che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani avvenuti dal 2 marzo è salito a 687, tra cui 98 bambini. Il rapporto quotidiano pubblicato dal Centro operativo per le emergenze sanitarie ha inoltre segnalato che 1.774 persone sono rimaste ferite. Ore 18:30 L'Iran promette di far "rimpiangere" a Trump il suo "grave errore di calcolo", afferma il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale In un altro messaggio di sfida indirizzato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, ha affermato che Teheran "non cederà finché non vi farà pentire di questo grave errore di calcolo". Ore 18:00 Gli Stati Uniti affermano che circa 6.000 obiettivi sono stati colpiti in Iran Nel suo ultimo aggiornamento, il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) afferma che sono stati colpiti circa 6.000 obiettivi in ??Iran da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato i loro primi attacchi. Sono state danneggiate o distrutte anche più di 90 imbarcazioni iraniane, tra cui più di 60 navi. Dall'inizio dell'operazione sono state colpite anche oltre 30 navi posamine, ha dichiarato giovedì il CENTCOM. Ore 17:30 Israele ordina ai residenti del centro di Beirut di andarsene L'esercito israeliano ha intimato agli abitanti di Beirut nel quartiere di Zuqaq al-Blat di fuggire. Il portavoce per la lingua araba Avichay Adraee ha annunciato in un post su X che l'esercito avrebbe "agito contro" un edificio che, a suo dire, era affiliato a Hezbollah. Adraee aveva ordinato in precedenza agli abitanti di Bachura di evacuare poco prima che i militari colpissero un edificio almeno due volte. Ore 17:00 L'Iran ha permesso alle navi di alcuni paesi di attraversare lo Stretto di Hormuz: vice ministro degli Esteri Ora altre notizie dal viceministro degli Esteri iraniano Majid Takht-Ravanchi, che ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che l'Iran ha consentito alle navi di alcuni paesi di attraversare lo Stretto di Hormuz. "Alcuni paesi ci hanno già parlato della possibilità di attraversare lo stretto e noi abbiamo collaborato con loro", ha affermato durante un'intervista a Teheran. "Per quanto riguarda l'Iran, riteniamo che i paesi che hanno aderito all'aggressione non dovrebbero beneficiare di un passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz." Ore 16:30 Trump: l'aumento dei prezzi del petrolio fa guadagnare soldi agli Stati Uniti Trump afferma che quando i prezzi del petrolio salgono, gli Stati Uniti guadagnano. "Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande produttore di petrolio al mondo, quindi quando i prezzi del petrolio salgono, guadagniamo un sacco di soldi", ha scritto in un post su Truth Social. Ha aggiunto che di “maggiore interesse e importanza” è impedire all’Iran di possedere armi nucleari e di “distruggere il Medio Oriente e, in effetti, il mondo”. Ore 16:00 Il fuoco non da combattimento sulla USS Gerald Ford ferisce due marinai Secondo quanto riferito dall'esercito statunitense, due marinai americani sono rimasti feriti in un incendio non legato a combattimenti sulla portaerei USS Gerald Ford. L'incendio ha avuto origine nella lavanderia principale della nave, ha affermato il CENTCOM, aggiungendo che non ci sono stati danni all'impianto di propulsione della nave e che le condizioni dei due soldati sono stabili. "La portaerei rimane pienamente operativa", ha affermato. Ore 15:30 I principali punti di discussione della prima dichiarazione di Khamenei Tutte le basi statunitensi nella regione dovrebbero essere immediatamente chiuse o continueranno ad essere attaccate.

L'Iran cerca di mantenere buoni rapporti con i suoi vicini. Sta prendendo di mira solo le basi statunitensi sul loro territorio e continuerà a farlo.

Lo Stretto di Hormuz dovrebbe rimanere chiuso come strumento per fare pressione sui nemici di Teheran

L'Iran continuerà a lottare per vendicare il sangue di tutti i suoi martiri, dall'ex leader supremo ucciso ai bambini uccisi negli attacchi.

Khamenei ha ringraziato l'esercito del paese per aver impedito che il paese fosse dominato o diviso, riconoscendo il loro sacrificio e ha delineato il sostegno finanziario e di altro tipo per coloro che sono stati danneggiati nella guerra.

Ha sottolineato la necessità di solidarietà tra gli iraniani e di superare le differenze Ore 15:00 Larijani: la regione "resterà al buio" se gli Stati Uniti prenderanno di mira la rete elettrica iraniana Il segretario supremo del Consiglio per la sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Larijani, ha risposto alle minacce di Trump di colpire la rete elettrica iraniana, affermando che "l'intera regione rimarrà al buio" se Washington darà seguito alle minacce. "Trump ha detto 'possiamo smantellare la capacità elettrica dell'Iran in un'ora, ma non l'abbiamo ancora fatto'", ha affermato Larijani in un post su X. "Beh, se lo facessero, l'intera regione sarebbe al buio in meno di mezz'ora e l'oscurità offrirebbe ampie opportunità per dare la caccia ai militari americani che corrono per mettersi in salvo." Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che finora Washington ha evitato di attaccare i siti di produzione di energia elettrica in Iran, ma è pronta a colpire tali obiettivi se Teheran tentasse di interrompere le forniture globali di petrolio. Ore 14:30 La nuova Guida suprema dell'Iran rilascia la sua prima dichiarazione La Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, rilascia la sua prima dichiarazione dopo la sua nomina. Restate con noi mentre vi riportiamo tutti i punti principali del suo discorso registrato. La Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, ha rilasciato la sua prima dichiarazione dopo la sua nomina. In primis, il nuovo leader supremo dell'Iran, ha lanciato un appello all'unità nazionale in un discorso televisivo e ha affermato che lo Stretto di Hormuz continuerà a rimanere chiuso per fare pressione sui nemici dell'Iran. Khamenei ha precisato che l'Iran crede nell'amicizia con i vicini e che continuerà a colpire solo le basi statunitensi. Ricordando che queste basi nella regione dovrebbero essere immediatamente chiuse, altrimenti saranno attaccate. La nuova Guida suprema ha promesso che vendicherà “il sangue dei nostri martiri”, oltre a ringraziare “i coraggiosi combattenti che stanno facendo un ottimo lavoro in un momento in cui il nostro Paese è sotto pressione e sotto attacco." Inoltre, ha promesso ch ei feriti riceveranno cure gratuite, ribandendo che “la situazione attuale deve essere affrontata offrendo un risarcimento economico a coloro che hanno subito il danno. Khamenei ha annunciato che la resistenza in Yemen “farà il suo lavoro”, aggiungendo che anche i gruppi armati in Iraq “vogliono aiutare” l’Iran. 14:00 Il Segretario all'Energia, Chris Wright: Gli Stati Uniti non sono pronti a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz Un altro segnale che Washington potrebbe non essere stata completamente preparata alla guerra contro l'Iran è che la Marina statunitense non è ancora pronta a scortare le petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, secondo il Segretario all'Energia statunitense Chris Wright. Wright ha affermato che l'attenzione immediata dell'esercito rimane rivolta alle operazioni contro le capacità offensive dell'Iran. "Succederà relativamente presto, ma non può accadere ora", ha dichiarato Wright alla CNBC. "Semplicemente non siamo pronti. Tutte le nostre risorse militari in questo momento sono concentrate sulla distruzione delle capacità offensive dell'Iran e dell'industria manifatturiera che fornisce tali capacità offensive". Wright ha affermato che la Marina potrebbe essere pronta a iniziare le operazioni di scorta entro la fine del mese e ha aggiunto che la questione è in fase di discussione con i funzionari della difesa. Ore 13:30 Foto: Conseguenze di un attacco israelo-americano a Teheran Ore 13:00 Quindici operatori sanitari uccisi e 45 feriti negli attacchi israeliani in Libano Quindici operatori sanitari, tra cui l'equipaggio dell'ambulanza, sono stati uccisi dagli attacchi israeliani che si sono intensificati questo mese, come riferiscono i nostri colleghi sul campo citando il Ministero dell'Informazione del Libano. Anche quarantacinque operatori sanitari sono rimasti feriti. Come abbiamo già riportato in precedenza, il bilancio totale delle vittime degli attacchi israeliani in Libano dal 2 marzo è di almeno 634. Ore 12:30 Esplosioni udite a Erbil mentre le difese aeree intercettano i droni Secondo il nostro collega a terra, si sono udite due esplosioni sopra Erbil, nel nord dell'Iraq, mentre le difese aeree attaccavano i droni sopra la città. Le autorità hanno affermato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato due droni sopra il capoluogo regionale. Erbil ospita numerose strutture militari e diplomatiche statunitensi. Ore 12:00 Rosatom annuncia che rimarrà in Iran nonostante la guerra La società nucleare statale russa Rosatom rimarrà in Iran nonostante il conflitto in Medio Oriente e si impegna a rispettare l'accordo per costruire altre due unità presso la centrale nucleare di Bushehr, afferma il suo capo Alexei Likhachev. Rosatom, che ha costruito la prima unità da 1 gigawatt dell'unica centrale nucleare iraniana a Bushehr, ha evacuato parte del suo personale e sospeso i lavori di costruzione delle nuove unità dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro l'Iran il 28 febbraio. Circa 450 dipendenti della Rosatom rimangono sul posto, ha affermato Likhachev, dopo che 150 sono tornati in Russia questa settimana passando per l'Armenia. "La costruzione della seconda e della terza unità rimane tra le priorità dell'azienda. Non è certo il momento di andarsene. Ciò che sta accadendo in Medio Oriente è solo una parte di un mosaico globale", ha affermato Likhachev, citato da Rosatom. Un accordo bilaterale tra Russia e Iran consente la costruzione di un massimo di otto unità nucleari, quattro delle quali a Bushehr. Ore 11:30 La Russia esorta Stati Uniti e Israele a fermare gli attacchi all'Iran e a riprendere i negoziati La Russia ha chiesto agli Stati Uniti e a Israele di interrompere gli attacchi contro l'Iran e di riprendere i negoziati. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha affermato che Mosca sta spingendo per misure che potrebbero ridurre le tensioni e riportare il conflitto sul binario diplomatico. Ha avvertito che la situazione umanitaria nella regione è diventata estremamente difficile e ha definito la continua escalation come profondamente preoccupante. L'appello giunge mentre la Russia è ancora impegnata nella sua guerra contro l'Ucraina, giunta ormai al quinto anno. Ore 11:00 ONU: fino a 3,2 milioni di persone sono sfollate all'interno dell'Iran Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), dall'inizio della guerra tra Israele e Stati Uniti, il 28 febbraio, fino a 3,2 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case in Iran. L'agenzia ha affermato che la stima si basa sulle prime valutazioni delle famiglie sfollate in tutto il Paese. "È probabile che questa cifra continui ad aumentare con il perdurare delle ostilità, segnando una preoccupante escalation dei bisogni umanitari", ha affermato l'UNHCR in una nota. Ore 10:30 Foto: Conseguenze degli attacchi israeliani notturni al villaggio di Younine in Libano Ore 10:00 "Abbandoneremo ogni freno": il presidente del parlamento iraniano mette in guardia contro l'invasione delle isole iraniane Il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf ha lanciato l'allarme: qualsiasi tentativo di invadere le isole iraniane scatenerebbe una risposta incontrollata. "Qualsiasi aggressione contro il suolo delle isole iraniane infrangerà ogni freno", ha scritto Ghalibaf in un post su X. "Abbandoneremo ogni freno e faremo scorrere il sangue degli invasori nel Golfo Persico". Ore 09:30 L'IRGC afferma di aver attaccato una petroliera di proprietà statunitense vicino all'Iraq Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano ha rivendicato un attacco avvenuto nelle prime ore del mattino contro la Safesea Vishnu, nave di proprietà statunitense e battente bandiera delle Isole Marshall, nei pressi di Bassora, in Iraq, affermando che la nave ha ignorato i suoi avvertimenti. Come abbiamo riportato in precedenza, l'ambasciata indiana a Baghdad ha dichiarato che un membro indiano dell'equipaggio a bordo della nave è morto e altri 15 sono stati evacuati. Ore 09:00 L'amministrazione Trump stima che la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran sia costata 11,3 miliardi di dollari nei primi 6 giorni Secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Reuters da una fonte vicina alla questione, i funzionari dell'amministrazione Trump hanno stimato, durante un briefing al Congresso questa settimana, che i primi sei giorni di guerra contro l'Iran sono costati agli Stati Uniti almeno 11,3 miliardi di dollari. Tale cifra, emersa da un briefing a porte chiuse tenutosi martedì dai senatori, non includeva l'intero costo della guerra, ma è stata fornita ai legislatori che chiedevano a gran voce maggiori informazioni sui costi. L'amministrazione non ha fornito una valutazione pubblica del costo del conflitto né un'idea chiara della sua durata prevista. Trump ha dichiarato mercoledì, durante un viaggio in Kentucky, che "abbiamo vinto" la guerra, ma che gli Stati Uniti sarebbero rimasti in lotta per portarla a termine. Ore 08:30 Intelligence USA: il governo iraniano non è a rischio collasso Le valutazioni dell'intelligence statunitense indicano che la leadership iraniana è ancora in gran parte intatta e non rischia un crollo a breve, ha riferito l'agenzia di stampa Reuters, citando tre fonti a conoscenza della questione. Una fonte a conoscenza dei risultati ha affermato che una "moltitudine" di rapporti di intelligence fornisce "analisi coerenti secondo cui il regime non è in pericolo" di cadere e "mantiene il controllo del popolo iraniano". La valutazione più recente è stata completata negli ultimi giorni, ha aggiunto la fonte. Secondo Reuters, l'intelligence evidenzia la resilienza della leadership politica iraniana anche dopo l'uccisione del leader supremo Ali Khamenei, avvenuta il 28 febbraio, il primo giorno degli attacchi israelo-americani. Ha citato un alto funzionario israeliano, il quale ha affermato che anche i funzionari israeliani hanno riconosciuto che non vi è alcuna certezza che la guerra porterà al crollo del governo iraniano. Ore 08:00 Un missile colpisce una base italiana a Erbil, in Iraq, non si registrano feriti Il Ministero della Difesa italiano ha dichiarato che un missile ha colpito durante la notte una base militare italiana a Erbil, nella regione curda, senza causare vittime. "Un missile ha colpito la nostra base a Erbil. Non ci sono vittime o feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene", ha scritto il ministero su X. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è rimasto in contatto con gli alti comandanti militari dopo l'incidente, ha aggiunto il ministero. In un messaggio separato, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha affermato che le truppe si sono rifugiate in un bunker durante l'attacco e ha confermato che tutti "stanno bene e sono al sicuro". Attualmente l'Italia schiera circa 300 soldati a Erbil, dove sono impegnati nell'addestramento delle forze di sicurezza curde. Ore 07:30 Tre morti in un attacco israeliano a sud di Beirut Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che tre persone sono state uccise e un bambino è rimasto ferito in un attacco israeliano ad Aramoun, una cittadina sulle colline che dominano Beirut, a circa 10 km (6 miglia) a sud della capitale. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale libanese, il ministero ha affermato che le cifre rappresentano un bilancio iniziale e "non definitivo". Come abbiamo riportato in precedenza, il ministero ha dichiarato che otto persone sono state uccise e 31 ferite in un altro attacco israeliano nella zona di Ramlet al-Baida, sul lungomare di Beirut. Ore 07:00 In cifre: quante persone sono morte in questa guerra? Iran: almeno 1.255 morti e oltre 12.000 feriti Israele: 14 persone uccise Libano: 634 morti, oltre 1.500 feriti Stati Uniti: uccisi sette militari statunitensi Kuwait: sei persone uccise: due soldati, due guardie di frontiera e due civili, tra cui una bambina di 11 anni Emirati Arabi Uniti: sei persone uccise: quattro civili e due militari Arabia Saudita: uccisi due civili Bahrein: due persone uccise Oman: un marinaio ucciso in mare Qatar: 16 feriti Iraq: 26 persone uccise, tra cui 21 combattenti di fazioni armate filo-iraniane, almeno tre combattenti curdi iraniani, una guardia aeroportuale all'aeroporto di Erbil e un civile vicino a Baghdad. Ore 06:30 Quali condizioni pose il presidente iraniano per porre fine alla guerra? In un post pubblicato ieri su X, il presidente iraniano Pezeshkian ha affermato che l'unico modo per porre fine alla guerra è: Accettazione dei diritti indiscutibili dell'Iran

Pagamento delle riparazioni

Fermo obbligo internazionale di impedire che questa aggressione si ripeta. __________________________________________________________________________________________________________________________________ Ore 23:00 I leader del G7 hanno concordato di esaminare l'opzione di scortare le navi per navigare liberamente nel Golfo I leader del gruppo di nazioni del G7 – Stati Uniti, Canada, Giappone, Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia – hanno concordato di valutare l'opzione di fornire una scorta alle navi affinché possano navigare liberamente nel Golfo, si legge in una dichiarazione della presidenza del G7. La dichiarazione è stata rilasciata dopo che il presidente francese Emmanuel Macron aveva convocato una chiamata con i leader del G7 per discutere della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e del suo impatto sull'aumento dei prezzi dell'energia. "A questo proposito, è stato istituito un gruppo di lavoro per valutare la possibilità di scortare le navi quando sussistono le giuste condizioni di sicurezza, e ciò sarà accompagnato anche da contatti con le compagnie di navigazione, le società di trasporto e gli assicuratori", si legge nella nota. Ore 22:30 Iran: la risoluzione ONU è "chiara ingiustizia" Il rappresentante iraniano si è rivolto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che quest'ultimo ha votato a favore di una bozza di risoluzione sponsorizzata dal Consiglio di cooperazione del Golfo, che chiede all'Iran di porre fine ai suoi attacchi contro le nazioni del Golfo. "La decisione è una chiara ingiustizia nei confronti del mio Paese, che è la principale vittima di un chiaro e inequivocabile atto di aggressione", ha affermato l'ambasciatore Amir Saeid Iravani. "La decisione distorce i fatti e ignora le cause profonde dell'attuale crisi", ha continuato. “L’attacco contro di noi è iniziato con l’assassinio del leader supremo e di alcuni funzionari, che ha causato la morte di migliaia di vittime”. Iravani ha affermato che più di 1.348 civili sono stati uccisi e più di 17.000 sono rimasti feriti da quando gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato il loro attacco il 28 febbraio. Secondo il rappresentante dell'Iran, sono stati danneggiati anche più di 19.000 siti civili, tra cui abitazioni e ospedali. Ore 22:00 IRGC: gli attacchi alle basi statunitensi continueranno Un portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran afferma che continuano gli attacchi su vasta scala contro le basi militari statunitensi in Medio Oriente. "Un gran numero di militari americani sono stati uccisi e feriti negli attacchi alle basi statunitensi", ha dichiarato il portavoce dell'IRGC Ebrahim Zolfaghari in un discorso alla televisione di Stato. "Lo Stretto di Hormuz è sotto costante sorveglianza da parte delle nostre forze. I nostri nemici non hanno il diritto di attraversarlo e i nostri attacchi continueranno ampiamente con l'uso di missili e droni. La Repubblica Islamica sta difendendo la sua indipendenza e la nostra vittoria verrà da Allah". Ore 21:30 Il ministro degli Esteri iraniano promette vendetta dopo l'attacco alle infrastrutture bancarie Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha denunciato l'attentato dinamitardo in una filiale della più antica banca iraniana, avvenuta mentre era piena di gente. "L'infrastruttura nazionale iraniana è sotto attacco. Questa volta una filiale della più antica banca del mio Paese è stata bombardata mentre era piena di dipendenti", ha scritto in un post. "Si stavano impegnando per garantire che gli iraniani avessero cibo in tavola prima del nuovo anno. Le nostre potenti forze armate esigeranno la punizione per questo crimine." Ore 20:00 Hezbollah attacca Israele in concomitanza con l'ultimo sbarramento missilistico iraniano Il nostro corrispondente in Libano riferisce che Hezbollah ha lanciato almeno tre raffiche di razzi nel nord di Israele negli ultimi minuti. I media israeliani riportano il lancio simultaneo di almeno 100 razzi e l'esercito israeliano ha intimato ai cittadini di cercare riparo. Esplosioni e sirene antiaeree sono state udite nelle città di Kiryat Shmona e Hifa, nel nord di Israele, secondo quanto riferito dal nostro corrispondente. Ore 19:30 Ministero della Salute: attacco israeliano a Tebnine in Libano, almeno otto morti Il Centro operativo per le emergenze sanitarie, dipendente dal Ministero della Salute libanese, afferma in una nota che l'attacco alla città di Tebnine, nel distretto di Bint Jbeil, ha causato la morte di almeno otto persone. L'organizzazione ha affermato che questo bilancio è solo iniziale. Ore 18:30 Trump: gli Stati Uniti hanno distrutto la marina, i sistemi antiaerei, i radar e la leadership dell'Iran Il presidente Trump afferma che gli Stati Uniti hanno distrutto la marina militare iraniana, i suoi sistemi antiaerei, i radar e la leadership. "E potremmo fare molto peggio", ha detto ai giornalisti, aggiungendo che ciò che resta in piedi nel Paese potrebbe essere eliminato "in un'ora". "Letteralmente non sarebbero mai in grado di ricostruire quel Paese", ha detto Trump. Ha anche affermato di non essere preoccupato per gli attacchi sostenuti dall'Iran sul suolo statunitense e che le compagnie petrolifere dovrebbero utilizzare lo Stretto di Hormuz, nonostante le minacce dell'Iran. Ore 18:00 L'Iran avverte che se i porti saranno colpiti, contrattaccherà i porti regionali Questa minaccia proviene dal portavoce militare iraniano di alto rango e giunge poco dopo che l'esercito delle Nazioni Unite ha diramato un avvertimento in cui intimava ai civili in Iran di evitare "immediatamente" tutte le strutture portuali lungo lo Stretto di Hormuz in cui operano le forze navali iraniane. Il portavoce ha affermato che i porti della regione diventeranno "obiettivi legittimi" se i porti iraniani verranno attaccati. Ore 17:30 L'Iran critica le sanzioni dell'UE definendole "assurde" e "totalmente illegali" L'Iran ha condannato le nuove sanzioni dell'UE contro i funzionari accusati di presunte violazioni dei diritti umani. In un post su X, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha definito le misure "assurde", "immorali" e "totalmente illegali". Baghaei ha affermato che le sanzioni mirano a punire l'Iran per quello che ha descritto come l'esercizio del "diritto all'autodifesa" ai sensi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e per la resistenza all'"aggressione" da parte degli Stati Uniti e di Israele. I suoi commenti sono arrivati ??dopo che l'Alto rappresentante per gli affari esteri dell'UE, Kaja Kallas, ha dichiarato che gli stati membri hanno approvato nuove sanzioni contro 19 funzionari ed entità iraniani per gravi violazioni dei diritti umani. Ore 17:00 L'Iraq condanna la guerra contro l'Iran e promette che il suo territorio non verrà utilizzato per attacchi Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani ha condannato quella che ha definito la "guerra ingiusta" contro l'Iran durante una telefonata con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Secondo quanto riportato dall'ufficio del primo ministro iracheno, al-Sudani ha anche espresso le sue condoglianze per la morte dell'ex guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei. Al-Sudani ha affermato che l'Iraq non permetterà che il suo territorio venga utilizzato come punto di partenza per attacchi contro l'Iran, aggiungendo che attacchi mirati all'Iraq violerebbero la sovranità del Paese. Ore 16:30 Gli Stati Uniti avvertono i civili di evitare "immediatamente" le strutture portuali iraniane L'esercito statunitense ha avvertito i civili in Iran di evitare "immediatamente" tutte le strutture portuali lungo lo Stretto di Hormuz dove operano le forze navali iraniane. "I lavoratori portuali, il personale amministrativo e gli equipaggi delle navi commerciali iraniani dovrebbero evitare le navi e le attrezzature militari iraniane", ha affermato il CENTCOM in una nota. Ore 15:00 La Spagna rimuove l'ambasciatore in Israele La Spagna ha formalmente ritirato il suo ambasciatore in Israele, segnalando un ulteriore raffreddamento delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La decisione è apparsa sulla Gazzetta Ufficiale spagnola pubblicata mercoledì, confermando una decisione approvata dal governo il giorno prima. L'ambasciata spagnola a Tel Aviv opererà ora sotto la guida di un incaricato d'affari. Madrid ha richiamato il suo ambasciatore lo scorso settembre, dopo l'escalation delle tensioni tra i due governi. La disputa è seguita alle critiche del ministro degli Esteri israeliano Saar per una serie di misure annunciate dal primo ministro spagnolo Sanchez. Sanchez ha introdotto misure dopo aver condannato il genocidio a Gaza. Ore 14:30 Il ministro dello sport iraniano afferma che il paese non può partecipare alla Coppa del Mondo "Considerando che questo regime corrotto ha assassinato il nostro leader, in nessuna circostanza possiamo partecipare alla Coppa del Mondo", afferma Ahmad Donyamali, ministro dello sport iraniano. La Coppa del Mondo di calcio del 2026 sarà co-organizzata da Stati Uniti, Canada e Messico. Ore 14:00 Il ministro della Difesa israeliano afferma che non c'è limite di tempo per la guerra con l'Iran Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz afferma che la campagna di bombardamenti congiunta con gli Stati Uniti contro l'Iran continuerà "finché sarà necessario". "Questa operazione continuerà senza limiti di tempo, finché sarà necessario, finché non raggiungeremo tutti gli obiettivi e non decideremo l'esito della campagna", ha affermato. 13:30 Esercito iraniano: le navi degli Stati Uniti, di Israele e dei loro alleati nello stretto di Hormuz sono "obiettivi legittimi" L'esercito iraniano ha affermato che qualsiasi nave appartenente agli Stati Uniti, a Israele o ai loro alleati che attraversi lo Stretto di Hormuz potrebbe essere presa di mira. "Qualsiasi nave il cui carico di petrolio o la nave stessa appartenga agli Stati Uniti, al regime sionista o ai loro alleati ostili sarà considerata un obiettivo legittimo", ha affermato il comando operativo centrale dell'esercito, Khatam Al-Anbiya, in una dichiarazione trasmessa dalla TV di Stato. Ha ribadito che le forze armate iraniane "non permetteranno il transito di un solo litro di petrolio" attraverso lo stretto. Ore 13:00 Putin discute del conflitto in Medio Oriente con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Il presidente russo Vladimir Putin ha discusso del conflitto in Medio Oriente con il suo omologo degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, afferma il Cremlino. "I leader hanno continuato a scambiarsi opinioni sul pericoloso deterioramento della situazione in Medio Oriente, che sta avendo gravi conseguenze per l'Iran e i paesi arabi", ha affermato il Cremlino nella dichiarazione. "Il presidente russo ha sottolineato la necessità di fermare l'ulteriore escalation del conflitto e di risolverlo attraverso i negoziati", si legge. Ore 12:30 Il personale della centrale nucleare russa evacuato dall'Iran Il personale che lavora presso la centrale nucleare di Bushehr in Iran ha iniziato a lasciare il Paese, poiché la guerra e gli attacchi israelo-americani alimentano timori sulla sicurezza degli impianti nucleari. Rosatom, la società statale russa per l'energia nucleare, ha dichiarato di aver evacuato altro personale dal sito negli ultimi giorni, sebbene centinaia di lavoratori siano ancora presenti. Il direttore di Rosatom, Alexey Likhachev, ha dichiarato che altri 150 dipendenti hanno lasciato Bushehr durante la notte, sono entrati in Armenia e ora stanno tornando in Russia. Circa 450 dipendenti sono ancora di stanza nell'impianto, che rimane l'unica centrale nucleare operativa in Iran. La Russia ha costruito l'impianto di Bushehr e sta costruendo lì altri due reattori, anche se Likhachev ha affermato che i lavori su quei progetti sono stati sospesi da quando il conflitto si è intensificato. Ore 12:00 Quasi 20.000 edifici civili danneggiati in Iran Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, quasi 20.000 edifici civili in tutto l'Iran hanno subito danni durante la guerra in corso tra Israele e Stati Uniti. L'organizzazione umanitaria ha affermato che le sue valutazioni preliminari mostrano che sono state colpite circa 19.734 strutture civili. Tra i siti danneggiati ci sono ospedali, scuole e strutture di soccorso

Tra gli edifici colpiti figurano 77 centri medici e 65 istituti scolastici.

Sono stati segnalati anche danni a 16 strutture gestite dall'organizzazione stessa. Ore 11:30 I prezzi del petrolio salgono oltre i 90 dollari mentre la guerra tra Stati Uniti e Israele interrompe l'approvvigionamento I prezzi globali del petrolio sono aumentati vertiginosamente, mentre la guerra in corso tra Israele e Stati Uniti contro l'Iran continua a scuotere i mercati energetici e a sollevare preoccupazioni sulle forniture di greggio. Il benchmark internazionale, il greggio Brent del Mare del Nord, è aumentato del 5,1%, raggiungendo i 92,23 dollari al barile durante le contrattazioni. Nel frattempo, il principale benchmark statunitense, il West Texas Intermediate, ha registrato un aumento ancora più marcato. Il contratto ha guadagnato il 5,9%, spingendo il prezzo a 88,38 dollari al barile. I commercianti hanno reagito al timore che l'escalation del conflitto potesse compromettere le esportazioni dalla regione, che rimane centrale per la produzione petrolifera mondiale e per le rotte di trasporto. Ore 11:00 I prezzi del gas europeo aumentano a causa dei timori per l'approvvigionamento nello Stretto di Hormuz I prezzi del gas in Europa e nel Regno Unito sono aumentati notevolmente, poiché aumentano i timori che la guerra in Medio Oriente possa interrompere le forniture energetiche. I mercati hanno reagito dopo la diffusione di notizie non confermate secondo cui l'Iran avrebbe iniziato a posare mine nello Stretto di Hormuz, una rotta marittima fondamentale per il trasporto di carburante in tutto il mondo. Qualsiasi interruzione del traffico attraverso lo stretto potrebbe influire sulle forniture di gas naturale liquefatto in Europa e Asia. Il prezzo di riferimento del gas europeo è aumentato di circa il 5,7 percento durante le contrattazioni mattutine, mentre il principale contratto all'ingrosso britannico è aumentato di circa il 6 percento. Le tensioni sono aumentate anche dopo che il Comando centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze statunitensi avevano "eliminato" 16 imbarcazioni iraniane che, a suo dire, stavano piazzando mine vicino al corso d'acqua. Ore 10:30 Il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano raggiunge quota 570 Almeno 570 persone sono state uccise e 1.444 ferite nel recente intensificarsi degli attacchi israeliani contro il Paese, iniziato il 2 marzo, afferma il Ministero della Salute libanese. Ha aggiunto che martedì sono state uccise 84 persone e 131 sono rimaste ferite. Ore 10:00 I ministri dell'energia del G7 "pronti" ad adottare "misure necessarie" sulle riserve di petrolio I ministri dell'energia del G7 hanno dichiarato di essere "pronti" ad adottare "tutte le misure necessarie" in coordinamento con l'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) per contrastare l'aumento dei prezzi del petrolio greggio dovuto alla guerra in Medio Oriente. Dopo un incontro virtuale tenutosi ieri con il direttore esecutivo dell'AIE, è stato affermato in una nota che "i membri del G7 prenderanno in attenta considerazione le raccomandazioni formulate durante queste discussioni". "In linea di principio, sosteniamo l'attuazione di misure proattive per affrontare la situazione, compreso l'uso di riserve strategiche", hanno affermato, aggiungendo che si stanno coordinando all'interno del G7, con i paesi membri dell'AIE e oltre. "Abbiamo concordato di essere pronti ad adottare tutte le misure necessarie in coordinamento con i membri dell'AIE." I paesi membri dell'AIE detengono attualmente più di 1,2 miliardi di barili di scorte petrolifere pubbliche di emergenza, a cui si aggiungono altri 600 milioni di barili di scorte industriali detenute in base a mandati governativi. L'AIE, con sede a Parigi, è stata creata per coordinare le risposte alle gravi interruzioni dell'approvvigionamento dopo la crisi petrolifera del 1973. Ore 09:30 Gli ultimi sviluppi: Le forze iraniane minacciano di prendere di mira “centri economici e banche” collegati a entità statunitensi e israeliane “nella regione”, sostenendo che si tratti di un attacco a una banca iraniana.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Tasnim, l'IRGC ha ipotizzato che anche Google e altre aziende tecnologiche nella regione del Golfo potrebbero essere "obiettivi legittimi".

Israele ha intensificato i suoi attacchi contro il Libano, uccidendo oggi più di 15 persone; in totale, secondo il governo libanese, dall'inizio della guerra sono state registrate 780.000 persone come sfollate.

Secondo l'UK Maritime Trade Operations, almeno due navi, una nave portarinfuse e una nave cargo, sono state colpite da proiettili sconosciuti: una vicino a Dubai e l'altra nello Stretto di Hormuz.

Secondo quanto affermato dall'ufficio stampa di Dubai, almeno quattro persone sono rimaste ferite dopo la caduta di due droni nei pressi dell'aeroporto di Dubai. Ore 08:30 Iran, bilancio del dodicesimo giorno di aggressione di USA e Israele Bilancio delle vittime civili in Iran: Teheran afferma che le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato circa 10.000 siti civili, causando la morte di oltre 1.300 civili dall'inizio della guerra, il 28 febbraio.

Attacco deliberato alle infrastrutture civili: Amir Saeid Iravani, ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite, ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver attaccato deliberatamente le infrastrutture civili, tra cui abitazioni e strutture sanitarie.

Attacchi aerei e azioni navali: potenti esplosioni sono state segnalate durante la notte in un quartiere residenziale del centro di Teheran, a seguito di una "massiccia ondata" di attacchi aerei israeliani. Teheran ha accusato Israele di aver attaccato infrastrutture civili. La Mezzaluna Rossa afferma che un edificio residenziale è stato colpito e le squadre di soccorso stanno scavando tra le macerie alla ricerca di persone.

Attacchi di rappresaglia iraniani: l'IRGC ha lanciato una 37a ondata di attacchi, lanciando "missili super pesanti 'Khoramshahr'" in raffiche multistrato durate più di tre ore. Gli attacchi hanno preso di mira località israeliane, tra cui Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme Ovest, nonché basi statunitensi a Erbil, in Iraq, Manama e Bahrein. Almeno nove persone sono state uccise negli attacchi israelo-americani alla città di Aligudarz, ha riportato l'agenzia di stampa Tasnim. Il colonnello dell'IRGC Seyyed Ebrahim Mousavian è stato l'ultimo ad essere ucciso negli attacchi, aggiunge l'agenzia. Ore 08:00 Quali sono le ultime novità sugli attacchi ai paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo? Qatar Il Ministero della Difesa afferma di aver intercettato questa mattina un attacco missilistico contro il Paese. I funzionari affermano che al momento non ci sono contatti con Teheran, avvertendo che gli attacchi iraniani creano un "pericoloso precedente", anche per gli impianti energetici regionali. Kuwait La Guardia nazionale del Kuwait ha intercettato otto droni diretti al Paese, tra cui un attacco ai serbatoi di carburante dell'aeroporto che ha ucciso due agenti di sicurezza. Non sono state segnalate nuove vittime nelle ultime intercettazioni, ma proseguono le indagini sulle violazioni dello spazio aereo avvenute nelle prime ore di oggi. Oman L'Oman ha rinviato la Fiera internazionale del libro di Muscat. Nelle ultime 12 ore non sono stati confermati nuovi attacchi o vittime. Bahrein Gli attacchi iraniani hanno ferito decine di persone, tra cui bambini, a Sitra, vicino a Manama, e un incendio è scoppiato in una struttura di Ma'ameer dopo un attacco con un drone. In precedenza, una donna era stata uccisa e otto persone erano rimaste ferite dopo che un drone aveva colpito un edificio residenziale a Manama. Emirati Arabi Uniti Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato missili e droni provenienti dall'Iran, mentre il Ministero della Difesa ha affermato il diritto di rispondere a più di 1.000 attacchi dall'inizio della guerra. Le autorità non hanno segnalato nuovi feriti negli ultimi attacchi. Arabia Saudita L'Arabia Saudita afferma di aver abbattuto sette droni che prendevano di mira il vitale giacimento petrolifero di Shaybah, vicino al confine con gli Emirati Arabi Uniti. Non sono stati segnalati danni o vittime. Sono stati intercettati missili balistici nella regione orientale, anche nei pressi di una base aerea. Ore 07:30 Foto: Famiglie sfollate rifugiate nello stadio di Beirut Ore 07:00 La Corea del Nord sostiene la scelta di Mojtaba Khamenei come leader supremo da parte dell'Iran Secondo l'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency (KCNA), la Corea del Nord ha annunciato il suo sostegno alla nomina di Mojtaba Khamenei da parte dell'Iran a guida suprema del Paese e ha denunciato l'attacco "illegale" da parte di Stati Uniti e Israele all'Iran. Un portavoce del Ministero degli Esteri della Corea del Nord ha affermato che Pyongyang rispetta "il diritto e la scelta" dell'Iran di scegliere Khamenei, che ha sostituito suo padre, l'ayatollah Ali Khamenei, come nuovo leader del Paese. Ore 06:00 Il punto della situazione: Le forze israeliane hanno bombardato un edificio residenziale nel centro di Beirut, provocando un incendio e ingenti danni a diversi piani.

L'Iran rivendica una nuova ondata di attacchi contro Israele e le risorse statunitensi in Medio Oriente, tra cui Iraq, Bahrein e Kuwait.

I media israeliani affermano che tutti i missili iraniani lanciati contro Israele sono stati intercettati e hanno fatto scattare le sirene a Tel Aviv e nelle zone centrali del Paese.

L'Arabia Saudita afferma di aver intercettato diversi droni diretti verso il suo giacimento petrolifero di Shaybah, mentre anche Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno riferito di aver abbattuto dei proiettili.

Gli attacchi israelo-americani contro l'Iran sono proseguiti durante la notte, con numerose esplosioni nei pressi dell'aeroporto Mehrabad di Teheran.

L'UKMTO afferma che un proiettile sconosciuto ha colpito una nave portacontainer al largo di Ras al-Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, causando danni. Non ci sono state vittime.

L'Iran afferma che le forze statunitensi e israeliane hanno bombardato circa 10.000 siti civili nel Paese e ucciso più di 1.300 civili dall'inizio della guerra, 11 giorni fa.

L'esercito statunitense afferma di aver distrutto 16 navi posamine iraniane inattive dopo che il presidente Donald Trump ha avvertito delle gravi conseguenze in caso di interruzione del flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz.

L'esercito israeliano afferma di aver lanciato "una massiccia ondata di attacchi" contro Teheran, mentre i missili iraniani colpiscono Israele, con attacchi segnalati a Tel Aviv e Gerusalemme.

Israele e Hezbollah continuano a scambiarsi colpi di arma da fuoco, mentre il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano supera quota 570. Almeno 760.000 persone sono state sfollate.

Continuano i contrattacchi iraniani: nelle ultime ore Bahrein, Iraq, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita hanno segnalato intercettazioni di missili e droni.

Il governo israeliano afferma di voler aumentare il bilancio della difesa di 13 miliardi di dollari per finanziare la guerra contro l'Iran. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich lo ha definito un "investimento" e non una spesa. ___________________________________________________________________________________________________________________________ Ore 23:00 Foto: Gli israeliani si rifugiano durante il bombardamento missilistico iraniano Ore 22:30 Netanyahu afferma che Israele colpirà i siti del governo iraniano "con forza crescente" Proseguendo il suo messaggio al popolo iraniano, Netanyahu afferma che gli Stati Uniti e Israele hanno colpito "innumerevoli" obiettivi governativi durante la guerra e "continuano a colpire con forza crescente". Affermando che Israele è il “miglior alleato” del popolo iraniano, Netanyahu ha affermato: “Nei prossimi giorni creeremo le condizioni affinché possiate comprendere il vostro destino”. Gli attacchi israelo-americani contro l'Iran hanno ucciso almeno 1.255 persone e ne hanno ferite circa 12.000 durante la guerra, ha dichiarato ad Al Jazeera il viceministro della Salute iraniano Ali Jafarian. Secondo l'ambasciatore iraniano all'ONU Amir Saeid Iravani, gli attacchi hanno distrutto anche circa 10.000 siti civili, tra cui 65 scuole e istituti scolastici e quasi 8.000 abitazioni. Ore 22:00 L'ambasciatore iraniano all'ONU afferma che sono stati colpiti quasi 10.000 siti civili L'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha criticato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per quello che ha definito il suo "silenzio" sulla guerra in corso tra Stati Uniti e Israele contro il suo paese. Amir-Saeid Iravani ha affermato che è "deplorevole" che il Consiglio "chiuda un occhio nonostante la sua responsabilità, prevista dalla Carta, di mantenere la pace e la sicurezza internazionale". Ha affermato che sono stati colpiti circa 10.000 siti civili, tra cui circa 8.000 abitazioni residenziali, e che il bilancio delle vittime è di oltre 1.300 persone. "Oggi è l'Iran, domani potrebbe essere qualsiasi altro Stato sovrano", ha detto Iravani, esortando la comunità internazionale ad agire per fermare la guerra. Ha inoltre invitato gli stati membri delle Nazioni Unite a condannare “l’aggressione” tra Stati Uniti e Israele che “rappresenta una seria minaccia” al diritto internazionale. Ore 21:30 Il ministro degli Esteri iraniano nega le accuse di attacchi pianificati contro le forze statunitensi Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha respinto le affermazioni degli Stati Uniti secondo cui l'Iran stava pianificando un attacco preventivo contro gli Stati Uniti o le sue forze militari. "L'affermazione secondo cui l'Iran stava pianificando di attaccare gli Stati Uniti o le forze armate statunitensi, in via preventiva o preventiva, è una pura e semplice menzogna", ha affermato. In un post su X, Arragchi ha aggiunto che "L'unico scopo di questa menzogna è giustificare l'operazione Epic Mistake, una disavventura architettata da Israele e pagata dai comuni americani". Il ministro degli Esteri si riferiva al nome con cui gli Stati Uniti hanno definito la loro azione militare contro l'Iran, Operazione Epic Fury. Ore 21:00 Iran: missili e droni prenderanno di mira tutte le navi statunitensi nello Stretto di Hormuz Il comandante navale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha avvertito che tutte le navi militari statunitensi o dei suoi alleati che attraverseranno lo Stretto di Hormuz saranno prese di mira. I commenti seguono la precedente affermazione del Segretario all'Energia degli Stati Uniti Chris Wright, secondo cui la Marina degli Stati Uniti avrebbe scortato una petroliera attraverso lo stretto, un post che in seguito ha cancellato da X. "L'affermazione che una petroliera stia attraversando lo Stretto di Hormuz con una scorta militare statunitense è completamente falsa. Qualsiasi passaggio della flotta statunitense e dei suoi alleati sarà bloccato da missili iraniani e droni suicidi", ha dichiarato il capo della marina dell'IRGC, Alireza Tangsiri. Ore 20:30 Smotrich: il bilancio speciale per la guerra è "un investimento, non una spesa" Nel videomessaggio con Netanyahu, il ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich ha annunciato che il governo israeliano si riunirà stasera per approvare il bilancio speciale per la guerra. Ha affermato che il bilancio è "un investimento" e "non una spesa". Nello stesso videomessaggio, Netanyahu ha annunciato che Israele avrebbe accantonato fondi in un “bilancio speciale” per la sua guerra contro l’Iran. Ore 20:00 Pentagono: circa 140 membri del personale statunitense sono rimasti feriti durante la guerra con l'Iran In una dichiarazione inviata via e-mail e citata dall'Associated Press, il portavoce del Pentagono Sean Parnell ha affermato che "la stragrande maggioranza di queste ferite sono state lievi", e 108 sono "già tornati in servizio". Ha stimato a otto il numero dei militari statunitensi “gravemente feriti”. Anche la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha ipotizzato un bilancio simile, confermando durante un briefing che un precedente rapporto della Reuters secondo cui sarebbero rimasti feriti fino a 150 soldati statunitensi era una stima corretta. Ore 19:30 L'Autorità sanitaria islamica: gli attacchi israeliani hanno ucciso 15 paramedici in Libano L'Autorità sanitaria islamica afferma che gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 15 paramedici e ne hanno feriti più di 30 dall'inizio dell'ultima escalation la scorsa settimana. In una dichiarazione, l'organizzazione ha affermato che le squadre di ambulanze e i centri sanitari sono stati ripetutamente presi di mira mentre svolgevano operazioni di soccorso. Ha affermato che l'attacco più recente ha colpito la zona di un punto di ambulanza nella città di Hanaway, nel Libano meridionale, uccidendo un paramedico e ferendone altri due. "Questi attacchi costituiscono una palese violazione di tutte le convenzioni internazionali, in primis la Convenzione di Ginevra", ha affermato il gruppo, aggiungendo che il personale medico e umanitario è protetto dal diritto internazionale. Ore 19:00 I prezzi del petrolio crollano del 13% mentre Trump prevede una de-escalation in Medio Oriente I prezzi del petrolio sono crollati di oltre il 13% dopo aver raggiunto i livelli più alti dal 2022 nella sessione precedente, mentre il presidente degli Stati Uniti Trump prevedeva che la guerra con l'Iran potesse finire presto. I future sul Brent sono scesi di 12,46 dollari, ovvero del 12,6%, a 86,50 dollari al barile alle 12:58 EDT (16:58 GMT), mentre il greggio US West Texas Intermediate è sceso di 12,24 dollari, ovvero del 12,9%, a 82,53 dollari. Entrambi i prezzi del greggio sono saliti a oltre 119 dollari al barile lunedì, poiché i tagli all'offerta da parte dell'Arabia Saudita e di altri produttori hanno alimentato i timori di gravi interruzioni delle forniture globali. "Chiaramente, le dichiarazioni di Trump su una guerra di breve durata hanno calmato i mercati. Mentre ieri c'è stata una reazione eccessiva al rialzo, oggi riteniamo che ci sia una reazione eccessiva al ribasso", ha affermato Suvro Sarkar, responsabile del team del settore energetico di DBS Bank. Ore 18:30 L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver ostacolato i soccorsi dopo l'affondamento della nave da guerra Dena L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver ostacolato le operazioni di soccorso dopo l'affondamento della fregata Dena all'inizio di questo mese. Il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei ha affermato che la nave era stata invitata dalla Marina indiana a partecipare a un'esercitazione navale congiunta e a una visita in un porto quando è stata attaccata mercoledì vicino alle coste dell'India e dello Sri Lanka. In un post su X, Baghaei ha descritto l'attacco come un "atto brutale che equivale a un crimine di guerra" e ha affermato che gli Stati Uniti avevano "deliberatamente ostacolato le operazioni di salvataggio dei marinai". L'Iran afferma che 104 marinai sono rimasti uccisi nell'incidente. In precedenza, avevamo riferito che i corpi di 84 marinai sono stati identificati e saranno rimpatriati in Iran con la collaborazione del governo dello Sri Lanka. Ore 18:00 Il Qatar chiede la cessazione degli attacchi e un rapido ritorno alla diplomazia Il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, ha parlato degli ultimi sviluppi della guerra durante la sua conferenza stampa settimanale. Al-Ansari ha affermato che il Qatar sostiene tutti gli sforzi diplomatici volti a ridurre l'escalation del conflitto e a ripristinare la stabilità regionale. "Raggiungere rapidamente il tavolo delle trattative e fermare gli attacchi servirebbe gli interessi dei popoli della regione, nonché la pace e la sicurezza internazionale, oltre a rafforzare la stabilità economica globale", ha affermato. Tuttavia, finché il Qatar subirà attacchi quotidiani, la sua priorità sarà respingere tali attacchi, ha aggiunto. Ore 17:30 Cremlino: Putin parla con il presidente iraniano e sollecita una rapida "de-escalation" Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa TASS, che cita il Cremlino, il presidente russo ha parlato telefonicamente con Pezeshkian. Durante la chiamata, ha affermato il Cremlino, Putin "ha confermato la sua posizione di principio a favore della più rapida de-escalation del conflitto e della sua risoluzione attraverso mezzi politici". Ore 17:00 L'IRGC annuncia la 35a ondata di attacchi contro Israele e le strutture statunitensi Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane afferma in una dichiarazione di aver utilizzato missili Farah, Emad, Khaibar e Qadr per colpire le basi israeliane e statunitensi nel Golfo. Pochi minuti fa abbiamo riferito che l'esercito israeliano ha annunciato di aver individuato un'imminente ondata di attacchi, ordinando ai cittadini di cercare riparo. Ore 16:30 L'esercito israeliano ordina ai residenti di quattro città del Libano meridionale di fuggire "immediatamente" L'esercito israeliano ha emesso un altro ordine di sfollamento forzato per alcune zone del Libano meridionale, questa volta diretto a quattro villaggi nel governatorato di Nabatieh. In una dichiarazione su X, il portavoce israeliano di lingua araba Avichay Adraee ha esortato i residenti di Arnoun, Yohmor, Al-Sharqiyah e Zawtar al-Gharbiyah a "evacuare immediatamente" le loro case e a dirigersi verso nord di Nabatieh. "Salvate le vostre vite ed evacuate immediatamente le vostre case", ha detto, affermando che l'esercito israeliano avrebbe presto preso di mira le attività di Hezbollah nella zona. Ore 16:00 OMS mette in guardia dai rischi della "pioggia nera" dopo gli attacchi israeliani ai siti petroliferi iraniani L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che la "pioggia nera" e i composti tossici presenti nell'aria in Iran dopo gli attacchi aerei contro gli impianti petroliferi nell'ambito della campagna di bombardamenti tra Stati Uniti e Israele potrebbero causare problemi respiratori. L'agenzia, che ha un ufficio in Iran e collabora con le autorità in caso di emergenze sanitarie, ha affermato di aver ricevuto numerose segnalazioni di piogge cariche di petrolio questa settimana. "La pioggia nera e la pioggia acida che la accompagna rappresentano davvero un pericolo per la popolazione, soprattutto per le vie respiratorie", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il portavoce dell'OMS Christian Lindmeier, aggiungendo che l'Iran ha consigliato alla popolazione di rimanere in casa. Alla domanda se l'OMS sostenesse tale consiglio, ha risposto: "Considerando ciò che è a rischio in questo momento, gli impianti di stoccaggio del petrolio, le raffinerie che sono state colpite, innescando incendi e creando seri problemi alla qualità dell'aria, questa è sicuramente una buona idea". Ha ricordato che gli attacchi hanno causato "il rilascio massiccio di idrocarburi tossici, ossidi di zolfo e composti di azoto nell'aria". Ore 15:30 Pezeshkian: "Chi ha l'illusione di distruggere l'Iran non sa nulla della storia" Masoud Pezeshkian ha rilasciato un'altra dichiarazione di sfida, affermando che gli avversari che credono di poter distruggere il Paese si stanno illudendo. "Nel corso delle prove della storia, nessuna potenza è mai riuscita a cancellare questo nome leggendario", ha affermato il presidente iraniano in un post su X. "Chiunque si illuda di distruggere l'Iran non conosce la storia. Gli aggressori sono arrivati ??e se ne sono andati; l'Iran ha resistito." Ore 13:00 Teheran: Un bambino di otto mesi tra i 193 bambini uccisi negli attacchi tra Stati Uniti e Israele La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran ha causato finora la morte di 193 bambini; la vittima più giovane è una bambina di otto mesi, afferma un portavoce del governo iraniano. Parlando di fronte a un pannello su cui sono esposti i ritratti dei bambini uccisi, Fatemeh Mohajerani ha affermato che anche un bambino di quattro mesi è rimasto ferito nella guerra, ha riportato l'agenzia di stampa Mehr. Durante il briefing, Mohajerani ha descritto dettagliatamente gli attacchi alle strutture sanitarie e mediche, affermando che finora sono stati uccisi 11 operatori sanitari negli attacchi. Ha affermato che sono state attaccate 52 unità di servizi sanitari, 29 strutture mediche, 19 unità di emergenza e 16 ambulanze, con quattro ambulanze e un elicottero di soccorso distrutti. Ore 12:30 Il ministro degli esteri turco mette in guardia l'Iran dalle violazioni dello spazio aereo Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto una telefonata con il suo omologo iraniano, Abbas Araghchi, durante la quale ha sottolineato che la violazione dello spazio aereo turco è inaccettabile, secondo quanto riferito da alcune fonti ad Al Jazeera. Fidan ha avvertito Araghchi che la Turchia avrebbe preso le misure necessarie per affrontare le violazioni, un giorno dopo che il Ministero della Difesa nazionale turco ha dichiarato che le difese aeree della NATO hanno intercettato un missile balistico. Ribadendo le precedenti dichiarazioni iraniane, Araghchi ha assicurato a Fidan che i missili non sono stati lanciati dall'Iran e ha promesso un'indagine approfondita, hanno affermato le fonti. L'incidente di lunedì è il secondo caso in cui un missile balistico viene lanciato verso la Turchia da quando gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato guerra all'Iran il 28 febbraio. Ore 12:30 Le difese Patriot schierate nella Turchia centrale La Turchia ha annunciato che un sistema di difesa missilistica Patriot è stato schierato nel centro del Paese, un giorno dopo che la NATO ha intercettato un secondo missile balistico nello spazio aereo turco. La mossa è stata annunciata dopo una telefonata tra il presidente turco Erdogan e quello iraniano Pezeshkian, durante la quale il presidente iraniano ha negato che il missile fosse stato lanciato dall'Iran. "Stiamo adottando le misure necessarie per la sicurezza dei nostri confini e del nostro spazio aereo e sono in corso consultazioni con la NATO e i nostri alleati. Oltre alle misure adottate a livello nazionale, la NATO ha rafforzato le sue misure di difesa aerea e missilistica", si legge in una nota del Ministero della Difesa turco. “In questo ambito, un sistema Patriot destinato a supportare la protezione del nostro spazio aereo è stato dispiegato a Malatya”, nella Turchia centrale. Malatya è la sede della base aerea turca di Kurecik, una struttura chiave presidiata dalle truppe statunitensi che ospita un sistema radar di allerta precoce della NATO in grado di rilevare i lanci di missili iraniani. Ore 12:00 Gli attacchi israeliani al Libano provocano lo sfollamento di 100.000 persone in un giorno; il totale supera i 667.000 Il numero di persone costrette ad abbandonare le proprie case in Libano a causa dei crescenti attacchi di Israele è aumentato drasticamente. Parlando ai giornalisti a Ginevra da Beirut, il rappresentante dell'UNHCR in Libano ha affermato che più di 100.000 persone sono state sfollate all'interno del Libano in sole 24 ore. "Ad oggi, più di 667.000 persone in Libano si sono registrate sulla piattaforma online del governo [libanese] come sfollate, con un aumento di 100.000 in un solo giorno", ha affermato Karolina Lindholm Billing. Ha aggiunto che la cifra rappresenta “un ritmo di sfollamento più rapido” rispetto al 2024, durante la precedente guerra tra Israele e Hezbollah. Ore 11:30 L'Azerbaigian spedisce tonnellate di cibo e medicinali all'Iran L'Azerbaijan afferma di voler inviare aiuti umanitari all'Iran, apparentemente offrendo un ramoscello d'ulivo pochi giorni dopo che un presunto attacco di droni iraniani ha suscitato timori che la guerra in Medio Oriente si estendesse al Caucaso. Il Ministero delle situazioni di emergenza dell'Azerbaigian ha dichiarato di aver spedito tonnellate di cibo e medicinali all'Iran "a seguito della conversazione telefonica dell'8 marzo tra i presidenti dell'Azerbaigian e dell'Iran". L'Iran accusa da tempo Israele, un importante fornitore di armi di Baku, di utilizzare il territorio azero per operazioni di intelligence e potenziali attacchi. Ore 11:00 Cremlino: Le proposte di Putin sull'Iran sono ancora sul tavolo Il Cremlino afferma che il presidente russo Vladimir Putin, che ieri ha avuto una chiamata con Trump, ha offerto diverse opzioni per mediare e ridurre le tensioni nella guerra. Parlando con i giornalisti, il portavoce Dmitry Peskov ha rifiutato di fornire dettagli sui dettagli delle "considerazioni" sollevate da Putin durante la chiamata, ma ha affermato che queste proposte sono ancora sul tavolo. La Russia è pronta a fornire tutto l'aiuto possibile per ridurre le tensioni in Medio Oriente, ha affermato Peskov. Ore 10:30 L'Iran chiede al capo dell'UE di "risparmiare l'ipocrisia" Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha reagito al discorso del presidente dell'UE Ursula von der Leyen, durante il quale ha affermato: "Il popolo iraniano merita libertà, dignità e il diritto di decidere del proprio futuro". Commentando un video del discorso di von der Leyen, Baghaei ha detto: "Per favore, risparmiate l'ipocrisia. Avete fatto carriera stando dalla parte sbagliata della storia, dando il via libera all'occupazione, al genocidio e alle atrocità, e ora riciclando i crimini di aggressione e i crimini di guerra commessi da Stati Uniti e Israele contro gli iraniani". Ha accusato la leadership dell'UE di essere rimasta in silenzio "di fronte all'illegalità e alle atrocità", affermando che questo "non è altro che complicità". Ore 08:30 Araghchi definisce la guerra tra Stati Uniti e Israele un "fallimento" Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha definito un fallimento la guerra tra Stati Uniti e Israele contro il suo Paese. "Il piano A è stato un fallimento e ora stanno provando altri piani, ma sono tutti falliti", ha detto Araghchi. Ha aggiunto che gli Stati Uniti e Israele non hanno in mente una strategia finale e stanno quindi lanciando attacchi indiscriminati contro le aree residenziali. Attaccando le infrastrutture energetiche dell'Iran, hanno fatto schizzare alle stelle i prezzi del petrolio, ha affermato. "Non vedo alcun obiettivo ragionevole che stiano perseguendo. Non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi all'inizio e ora, dopo 10 giorni, penso che siano senza meta." Ore 08:00 Israele afferma che 191 persone sono rimaste ferite nelle ultime 24 ore Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il Ministero della Salute israeliano ha dichiarato che nelle ultime 24 ore 191 persone sono state ricoverate in ospedale a causa della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Tra i ricoverati in ospedale c'erano sia soldati che civili, ha riportato il Times of Israel, con almeno una persona in condizioni critiche e altre tre in condizioni gravi. Come abbiamo riportato in precedenza, lunedì un attacco missilistico iraniano su Yehud, in Israele, ha ucciso una persona e ne ha ferite altre due, secondo quanto riportato dal servizio di ambulanza Magen David Adom. Ore 07:30 Attacchi USA-Israele uccidono 5 persone nell'Iran occidentale L'agenzia di stampa iraniana ISNA riporta che cinque persone sono state uccise e diverse sono rimaste ferite in un attacco aereo statunitense e israeliano che ha colpito un edificio residenziale nella città di Arak, nell'Iran occidentale. Ore 07:00 Gli attacchi israeliani continuano in tutto il Libano L'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA) riferisce che durante la notte gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato altri attacchi in tutto il Libano, tra cui a Srifa, Rihane Chaqra e sulle alture di Ain el-Tineh, nella Bekaa occidentale. Si segnalano anche violenti scontri alla periferia di Khiam, nel Libano meridionale, dove i residenti hanno udito bombardamenti, razzi e spari. Come abbiamo riportato in precedenza, quattro persone sono state uccise negli attacchi israeliani in due zone del distretto di Bint Jbeil, secondo la NNA. Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che almeno 486 persone sono state uccise e 1.313 ferite nell'ultima ondata di attacchi israeliani in Libano. Ore 07:00 L'Australia invierà missili agli Emirati Arabi Uniti e un aereo di sorveglianza per aiutare la difesa del Golfo Il primo ministro Albanese afferma che l'Australia schiererà un aereo da ricognizione a lungo raggio e invierà missili aria-aria per aiutare i paesi della regione del Golfo a difendersi dagli attacchi iraniani. Ha affermato che la Royal Australian Air Force invierà un aereo da sorveglianza E-7A Wedgetail e personale di supporto per "proteggere e mettere in sicurezza lo spazio aereo sopra il Golfo" per le prossime quattro settimane e aiutare la regione nella sua "autodifesa collettiva". L'Australia invierà anche missili aria-aria a medio raggio avanzati agli Emirati Arabi Uniti, ha affermato, dopo una telefonata con il suo presidente. Ore 06:30 Non c'è più spazio per la diplomazia con gli Stati Uniti Kamal Kharazi, consigliere per la politica estera della guida suprema dell'Iran, afferma che non c'è più spazio per la diplomazia con gli Stati Uniti e che l'esercito iraniano è pronto per una lunga guerra. Ore 05:00 Riepilogo delle ultime ore: Il Bahrein afferma che una donna di 29 anni è stata uccisa in un attacco iraniano contro un edificio residenziale, mentre Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno riferito di aver intercettato altri missili e droni.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie dell'Iran afferma che sarà Teheran, e non gli Stati Uniti, a decidere quando finirà la guerra, dopo che Trump ha affermato che il conflitto potrebbe concludersi molto presto.

Trump lancia un nuovo avvertimento, minacciando di colpire l'Iran "venti volte più duramente" se fermerà le petroliere nello Stretto di Hormuz.

Teheran ha subito "uno dei bombardamenti più intensi" della guerra durante la notte, afferma il nostro corrispondente Mohamed Vall, con almeno 40 persone uccise nei pressi di piazza Risalat.

Hezbollah rivendica un'imboscata alle forze israeliane, mentre continuano i loro bombardamenti mortali nel Libano meridionale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che gli Stati Uniti e Israele sono vicini a raggiungere i loro obiettivi di guerra in Iran e che il conflitto potrebbe concludersi "molto presto", anche se non si concluderà questa settimana.

Grandi folle si sono radunate in tutto l'Iran per sostenere Mojtaba Khamenei, che ha sostituito il padre assassinato, Ali Khamenei, come nuova guida suprema del Paese.

Gli Stati Uniti e Israele continuano ad attaccare l'Iran: almeno 40 persone sono state uccise in un attacco nella parte orientale di Teheran e tre bambini sono stati uccisi nella provincia di Lorestan.

L'Iran continua i suoi contrattacchi contro Israele e le risorse statunitensi in Medio Oriente, prendendo di mira Bahrein, Kuwait e Arabia Saudita. Almeno due persone sono state uccise in Israele.

Israele e Hezbollah si affrontano mentre il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano supera le 486 persone. Quasi 700.000 persone sono sfollate in tutto il Libano.

Gli attacchi iraniani hanno costretto gli stati del Golfo a interrompere la produzione di petrolio, provocando un'impennata dei prezzi che hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi quattro anni, per poi stabilizzarsi.

__________________________________________________________________________________________ Ore 22:00 Trump chiama Putin per discutere dell'Iran Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato telefonicamente con il suo omologo russo, Vladimir Putin, ha dichiarato lunedì il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Secondo l'alto funzionario russo, Trump ha chiamato Putin per discutere "di una serie di questioni estremamente importanti legate agli attuali sviluppi della situazione internazionale". Secondo Ushakov, nel corso della conversazione il presidente russo ha espresso "una serie di considerazioni volte alla rapida risoluzione politica e diplomatica del conflitto iraniano", tenendo conto dei contatti che Putin ha intrattenuto "con i leader dei paesi del Golfo Persico, con il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, e con i leader di altri paesi". Trump, a sua volta, ha fornito la sua valutazione "dell'evoluzione della situazione nel contesto dell'operazione USA-Israele in corso". "Va notato che, a questo proposito, si è verificato un momento molto specifico e, a mio parere, non infruttuoso", ha sottolineato. Ore 21:30 Almeno 40 iraniani uccisi in un massiccio attacco nella parte orientale di Teheran Pochi minuti fa abbiamo sentito una forte esplosione nella capitale, ma non conosciamo ancora l'obiettivo né i dettagli del suo impatto. È stata costante per tutto il giorno, ogni ora o due abbiamo diverse esplosioni di questo tipo. Anche altre grandi città sono state prese di mira oggi, tra cui Isfahan, e ci sono preoccupazioni per la sua vicinanza agli impianti nucleari. Abbiamo anche segnalazioni di un possibile colpo all'ufficio del governatore. Anche un antico palazzo, dichiarato patrimonio dell'UNESCO, è stato bombardato e gravemente danneggiato. Ore 21:00 L'UE avverte: una guerra prolungata rischia di provocare uno "shock stagflazionistico" all'economia mondiale Una lunga guerra in Medio Oriente potrebbe scatenare un “sostanziale shock stagflazionistico sull’economia globale ed europea”, afferma il funzionario dell’UE Valdis Dombrovskis. "In uno scenario più benigno, in cui il conflitto venisse contenuto nel giro di un paio di settimane, ci si può aspettare che non avrebbe effetti significativi sull'economia globale ed europea", ha dichiarato ai giornalisti il ??commissario europeo per l'economia. Ma, ha detto, se la situazione dovesse “prolungarsi” con continue interruzioni marittime e attacchi alle infrastrutture energetiche del Golfo, potrebbe provocare uno “shock stagflazionistico”, con prezzi dell’energia più elevati. Ore 20:30 Il sultano dell'Oman si congratula con il nuovo leader supremo iraniano Haitham bin Tariq Al Said ha inviato un messaggio di congratulazioni alla Guida suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei. Il sultano dell'Oman ha espresso a Khamenei i suoi "migliori auguri di successo e buona fortuna nell'assumere le sue responsabilità di leader nel suo paese amico". Il sultano Haitham è stato il primo leader arabo a congratularsi con il nuovo leader supremo iraniano, scelto come successore del padre, ucciso in un attacco aereo israelo-americano la scorsa settimana. Ore 20:00 3 studenti uccisi negli attacchi USA-Israele contro l'Iran Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Tasnim, tre studenti sono stati uccisi durante gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele alla provincia iraniana del Lorestan. Secondo il rapporto, Mohammad Saleh S Saket, uno studente di quarta elementare della scuola elementare Azadegan, Amir Ali Cheraghi, uno studente di settima elementare della scuola superiore Ostad Ovesta, e Anahid Rashno, uno studente di seconda elementare della vecchia scuola Rahimi, sono stati uccisi negli attacchi. Rashno è stata uccisa insieme alla madre, si legge. Ore 19:30 La Turchia convoca l'inviato iraniano per un missile entrato nello spazio aereo Ankara ha contattato l'ambasciatore iraniano Mohammad Hassan Habibollahzad in merito al missile balistico lanciato dall'Iran e entrato in precedenza nello spazio aereo turco. Il Ministero degli Esteri ha affermato che è stato chiesto ad Habibollahzad di fornire una spiegazione in merito all'incidente. Un missile balistico lanciato dall'Iran è entrato nello spazio aereo turco ed è stato abbattuto dalla NATO nel Mediterraneo orientale. Alcuni frammenti del missile sono caduti in un campo vuoto a Gaziantep, nella Turchia orientale. Il 4 marzo, un altro missile balistico è stato lanciato dall'Iran e diretto verso lo spazio aereo turco, ma è stato intercettato dai sistemi di difesa aerea e terrestre della NATO. Ore 19:00 Trump definisce la scelta del nuovo leader supremo dell'Iran "un grosso errore" Il presidente degli Stati Uniti afferma che l'Iran ha "commesso un grosso errore" scegliendo Mojtaba Khamenei come nuovo leader supremo dopo che suo padre è stato ucciso nell'attacco tra Stati Uniti e Israele. "Penso che abbiano commesso un grosso errore" scegliendo Mojtaba Khameini, ha detto Trump alla NBC News. In precedenza aveva descritto il figlio dell'ayatollah Ali Khamenei come un "peso leggero". Trump ha anche affermato che è "troppo presto per parlare" di sequestrare il petrolio iraniano, ma "non lo esclude". Ore 18:30 Regno Unito: La de-escalation è il modo migliore per garantire prezzi energetici più bassi Una rapida de-escalation in Medio Oriente è il modo migliore per proteggere la Gran Bretagna dall'aumento dei prezzi dell'energia, afferma il ministro delle Finanze Rachel Reeves. "Ho ben chiaro che il modo migliore per mantenere bassi i prezzi alla pompa è una rapida riduzione delle pressioni e continuerò a monitorare i prezzi man mano che la situazione si evolve", ha detto Reeves ai legislatori. Ha aggiunto di aver chiesto alle autorità di regolamentazione di vigilare sui prezzi di beni essenziali come il carburante per autotrazione. "Non tollererò che nessuna azienda sfrutti l'attuale crisi per realizzare profitti eccessivi a spese dei consumatori". Ore 18:00 Kallas: gli attacchi israeliani al Libano stanno causando "sfollamenti di massa" L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas, ha invitato Israele a cessare gli attacchi al Libano, ribadendo che la diplomazia rappresenta la migliore possibilità per evitare un'ulteriore destabilizzazione del Paese. "La decisione di Hezbollah di attaccare Israele a sostegno dell'Iran mette in pericolo l'intera regione e aggiunge una dimensione mortale. Israele ha il diritto all'autodifesa, in linea con il diritto internazionale", ha affermato Kallas in una nota. "Allo stesso tempo, la risposta di Israele è stata pesante. La sua rappresaglia sta causando sfollamenti di massa e sta destabilizzando ulteriormente una situazione già fragile", ha affermato, aggiungendo che "la sovranità e l'integrità territoriale del Libano devono essere rispettate". Ore 15:00 Macron: la Francia invierà due navi da guerra nel Mar Rosso La Francia invierà due fregate nell'ambito della missione navale Aspides dell'Unione Europea nel Mar Rosso, ha affermato il presidente francese Emmanuel Macron. "Stiamo predisponendo una missione puramente difensiva e di scorta, che deve essere preparata insieme agli Stati europei e non europei", ha affermato Macron dopo l'incontro con il presidente cipriota Nikos Christodoulides e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis a Cipro. Ore 14:30 La Cina sostiene il nuovo leader dell'Iran La nomina di Mojtaba Khamenei a nuovo leader supremo dell'Iran è "in conformità con la costituzione del Paese", ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha risposto a una domanda sulla decisione presa domenica dall'Assemblea degli esperti iraniana, che ha annunciato Mojtaba come successore di suo padre, Ali Khamenei, ucciso negli attacchi aerei israelo-americani su Teheran il 28 febbraio. Guo ha precisato che Pechino ha preso atto delle notizie sulla nomina di Mojtaba, ma non ha rilasciato ulteriori commenti. La Cina si oppone a qualsiasi ingerenza esterna negli affari interni di altre nazioni, con qualsiasi pretesto, ha ricordato Guo, quando gli è stato chiesto del commento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui il nuovo leader iraniano "non durerà a lungo" senza "l'approvazione" della sua amministrazione. "La sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale dell'Iran devono essere rispettate", ha affermato Guo, ribadendo l'appello della Cina a porre fine "immediatamente" al conflitto militare e a riprendere il dialogo. Ore 14:00 Foto: attacco aereo israeliano nel sud di Beirut Ore 13:30 Larijani: la leadership di Mojtaba Khamenei sta causando "disperazione" negli Stati Uniti e in Israele Il capo della sicurezza iraniana Ali Larijani ha affermato che l'elezione di Mojtaba Khamenei come prossimo leader supremo ha portato "speranza" all'Iran e ha causato "disperazione" negli Stati Uniti e in Israele. In una dichiarazione condivisa sul suo account X, Larijani ha scritto: "La tua nomina a leader del sistema della Repubblica Islamica da parte dell'Assemblea degli Esperti ha causato la disperazione dei nemici ostili e guerrafondai". Ore 13:00 von der Leyen: Gli effetti della guerra in Iran sono già una realtà in Europa Secondo il presidente dell'UE Ursula von der Leyen, le conseguenze della guerra in Medio Oriente si stanno già facendo sentire in Europa, con l'aumento dei prezzi dell'energia e gli alleati della NATO presi di mira. "Stiamo assistendo a un conflitto regionale con conseguenze indesiderate. E le ricadute sono già una realtà oggi", ha dichiarato il presidente della Commissione europea agli ambasciatori dell'UE, prima di una chiamata di mezzogiorno con i leader mediorientali. "I nostri cittadini sono presi nel fuoco incrociato. I nostri partner vengono attaccati", ha affermato, citando l'impatto di un drone di fabbricazione iraniana su una base britannica a Cipro, membro dell'UE, le interruzioni degli scambi commerciali e lo "sfollamento di persone". "L'impatto a lungo termine" della guerra ha posto "domande esistenziali" sul futuro di un sistema internazionale basato su regole e sul posto che il blocco delle 27 nazioni occupa nel mondo, ha affermato durante l'incontro annuale dei diplomatici dell'Unione Europea a Bruxelles. "L'idea che possiamo semplicemente ritirarci e ritirarci da questo mondo caotico è semplicemente un errore", ha affermato. Ore 12:30 L'IRGC iraniano conferma l'abbattimento di droni su Teheran e nella provincia di Bushehr Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano afferma di aver abbattuto diversi droni in avvicinamento, uno sopra la capitale Teheran e due vicino alle città di Jam e Khormoj, nella provincia sud-orientale di Bushehr. In una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa Fars, l'IRGC ha affermato che i droni sono stati "intercettati e distrutti" dai loro "moderni sistemi di difesa avanzati sotto il controllo della rete integrata di difesa aerea del Paese". Ore 12:00 UNICEF: Almeno 83 bambini uccisi in Libano negli ultimi 7 giorni L'agenzia delle Nazioni Unite per l'infanzia, l'UNICEF, afferma che almeno 83 bambini sono stati uccisi e 254 feriti in Libano dal 2 marzo, mentre si intensifica la guerra tra Israele e Hezbollah. "In media, più di 10 bambini sono stati uccisi ogni giorno in Libano nell'ultima settimana, con circa 36 bambini feriti ogni giorno", si legge nella dichiarazione pubblicata lunedì sul sito web dell'UNICEF. "Negli ultimi 28 mesi, 329 bambini sarebbero stati uccisi in Libano e 1.632 sono rimasti feriti", ha aggiunto. "Queste cifre sono sconcertanti. Sono una dura testimonianza del prezzo che il conflitto sta pagando per i bambini", ha affermato l'agenzia. "Gli sfollamenti di massa in tutto il Libano hanno costretto quasi 700.000 persone, tra cui circa 200.000 bambini, ad abbandonare le loro case, aggiungendosi alle decine di migliaia di persone già sradicate dalle precedenti escalation". L'agenzia ha invitato tutte le parti a proteggere i civili e le infrastrutture civili, tra cui scuole e rifugi, e a rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario. "L'UNICEF sollecita sforzi immediati per ridurre l'escalation della situazione e prevenire ulteriori danni ai bambini", conclude la dichiarazione. Ore:11:30 Putin si congratula con il nuovo leader supremo dell'Iran per la sua nomina Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Mojtaba Khamenei per la sua nomina a nuovo leader supremo dell'Iran, ha affermato il Cremlino. Putin ha affermato di essere fiducioso che Khamenei continuerà l'opera del padre "con onore" e unirà il popolo iraniano "di fronte a prove difficili". Ha aggiunto che la Russia continuerà a sostenere Teheran, affermando di voler "confermare il suo incrollabile sostegno a Teheran e la sua solidarietà con i nostri amici iraniani". Ore 11:00 Ecco cosa ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha appena concluso un lungo briefing con la stampa. Ecco alcuni dei suoi punti chiave: Le discussioni sui possibili tentativi di mediazione per un cessate il fuoco sono “irrilevanti” finché continuano gli scontri militari

L'Iran continuerà a difendersi.

L'Iran non ha avviato alcuna azione offensiva contro Turchia, Cipro e Azerbaigian nell'ultima settimana. Al contrario, alcune azioni potrebbero essere state "organizzate".

Gli Stati Uniti hanno “silurato” i colloqui diplomatici in corso prima dei loro ultimi attacchi all’Iran.

Gli attacchi aerei israelo-americani sul Paese hanno messo a repentaglio tutte le leggi internazionali.

Gli Stati Uniti e Israele vogliono frammentare il Paese e impossessarsi delle sue “ricchezze petrolifere”.

L'Iran è "risoluto nel mantenere relazioni buone e amichevoli" con i paesi della regione, ma ha anche il "diritto di difendersi" se i territori di altri paesi vengono utilizzati per lanciare attacchi contro di esso. Ore 10:30 La Russia evacuerà dall'Iran il secondo gruppo di lavoratori della centrale nucleare di Bushehr La società nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato che si sta preparando a evacuare il secondo gruppo di familiari e parte del personale coinvolto nella costruzione delle unità 2 e 3 della centrale nucleare di Bushehr dall'Iran alla Russia. Secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, Alexey Likhachev, CEO dell'azienda, ha dichiarato al quotidiano Strana Rosatom che il trasporto del gruppo in "un luogo sicuro" avverrà "presto". "La nostra priorità nell'attuale situazione in Iran è garantire la sicurezza del personale russo impegnato nella costruzione delle Unità 2 e 3 della centrale nucleare di Bushehr. Si tratta di oltre 600 persone", ha affermato. "Per ovvi motivi, i principali lavori di costruzione sul sito sono stati temporaneamente sospesi. Allo stesso tempo, parte del personale è impegnata nella manutenzione e assistenza delle attrezzature, oltre a completare lavori che non possono essere interrotti immediatamente", ha aggiunto. "Abbiamo completato i preparativi per la seconda fase di ottimizzazione della forza lavoro, ovvero l'evacuazione dei familiari e di parte del personale in Russia. A breve li trasporteremo in un luogo sicuro", ha affermato Likhachev. Ore 10:00 Cina: la scelta del leader supremo da parte dell'Iran è una questione interna Il Ministero degli Esteri cinese ha reagito alla nomina di Mojtaba Khamenei da parte dell'Iran come nuovo leader supremo del Paese, affermando solo che si tratta di una questione interna. "Si tratta di una decisione presa dalla parte iraniana in base alla sua costituzione", ha dichiarato il portavoce Guo Jiakun in una conferenza stampa. Ieri, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha chiesto rispetto per la sovranità dell'Iran e ha messo in guardia contro qualsiasi tentativo esterno di riformare il suo sistema di governo. "Pianificare una rivoluzione 'colorata' o cercare un cambio di governo non troverà alcun sostegno popolare", ha affermato Wang. Ore 09:00 Oltre 1.255 persone uccise e 12.000 ferite in Iran negli ultimi nove giorni Ali Jafarian, viceministro della Salute iraniano, ha parlato ad Al Jazeera del numero di persone uccise e ferite negli ultimi nove giorni in Iran: Più di 12.000 persone sono rimaste ferite e 1.255 sono state uccise

L'età delle vittime variava dagli otto mesi agli 88 anni

Tra le vittime ci sono 200 donne

168 bambini sono stati uccisi nella scuola elementare di Minab

55 operatori sanitari sono rimasti feriti e 11 sono morti, tra cui quattro medici, due infermieri e tre operatori di emergenza Ore 08:30 Israele ribadisce l'ordine di sfollamento forzato per il sud di Beirut e nomina un nuovo obiettivo L'esercito israeliano ha nuovamente affermato che gli abitanti della periferia sud di Beirut devono fuggire, avvertendo di imminenti attacchi contro gli edifici appartenenti all'associazione finanziaria Al-Qard al-Hasan, che, a suo dire, è coinvolta nel finanziamento delle attività di Hezbollah. "Invito nuovamente i residenti della periferia sud a evacuare le loro case, secondo i percorsi di evacuazione che abbiamo pubblicato", ha scritto il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, in un post su X. "Restare nella zona mette a rischio la vostra vita", ha scritto. Ore 08:00 Il CEO di Trading.com avverte che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 150 dollari Peter McGuire, CEO di Trading.com Australia, afferma che la velocità e la volatilità degli aumenti dei prezzi del petrolio sono "drammatiche". "La cosa più importante al momento è la velocità di ciò che abbiamo visto per quanto riguarda i movimenti al rialzo", ha detto McGuire ad Al Jazeera, sottolineando che giovedì i prezzi del petrolio erano tra i 75 e gli 80 dollari, prima di balzare improvvisamente a 90 dollari e poi raggiungere i 116 dollari nelle contrattazioni asiatiche di oggi. Sebbene il prezzo sia sceso a circa 106 dollari, "le oscillazioni di volatilità in un'ora determinata sono semplicemente drammatiche: ciò avrà un impatto sui consumatori e, a lungo termine, sull'inflazione se dovesse durare per settimane, o forse un mese o più", ha affermato. I mercati stanno reagendo sia alle perdite di offerta sia ai timori di un'escalation in Medio Oriente, dove il trasporto di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz si è bloccato. Se più paesi del Golfo dichiarassero la forza maggiore e interrompessero la produzione di petrolio e gas, "allora assisteremmo a un'impennata al rialzo e 140-150 dollari [al barile] sarebbero facilmente raggiungibili", ha affermato McGuire. Ha inoltre affermato che le notizie secondo cui i ministri delle finanze del G7 stanno discutendo di un possibile rilascio congiunto di petrolio dalle riserve attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia, come riportato dal Financial Times, potrebbero calmare il sentiment del mercato e ridurre la volatilità. Ore 07:30 Foto: I manifestanti contro la guerra a New York City chiedono la fine degli attacchi USA-Israele contro l'Iran Ore 07:00 L'Iran minaccia di confiscare i beni della diaspora iraniana antigovernativa Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa IRIB, l'ufficio del procuratore generale iraniano afferma che "le proprietà degli iraniani all'estero che sono d'accordo, accompagnano e cooperano con il nemico saranno confiscate secondo la legge". "Questo annuncio fa riferimento all'articolo 1 della legge sul rafforzamento delle pene per lo spionaggio e la cooperazione con il regime sionista [Israele] e paesi ostili alla sicurezza e agli interessi nazionali, approvata nell'ottobre di quest'anno", si legge nella dichiarazione. Ore 06:30 Il G7 discuterà la liberazione congiunta delle riserve petrolifere di emergenza Secondo quanto riportato dal Financial Times, i ministri delle finanze del G7 discuteranno oggi di un rilascio congiunto di petrolio dalle riserve di emergenza coordinate dall'Agenzia internazionale per l'energia. Finora tre paesi del G7, tra cui gli Stati Uniti, hanno espresso il loro sostegno all'idea, ha riportato la pubblicazione britannica. Il G7 è un gruppo di importanti economie avanzate, composto da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Ore 06:00 HRW Israele ha sparato fosforo bianco sulle case libanesi Human Rights Watch conferma che ci sono prove che Israele abbia utilizzato fosforo bianco nelle aree residenziali del Libano meridionale all'inizio di questo mese, in violazione del diritto internazionale umanitario. In un nuovo rapporto, il gruppo per i diritti umani ha confermato l'autenticità di sette foto che mostrano munizioni al fosforo bianco sparate su un'area residenziale a Yohmor, nel Libano meridionale, e incendi scoppiati in almeno due case il 3 marzo. Ramzi Kaiss, ricercatore libanese di Human Rights Watch, ha affermato: "L'uso illegale di fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano sulle aree residenziali è estremamente allarmante e avrà conseguenze disastrose per i civili". "Gli effetti incendiari del fosforo bianco possono causare morte o ferite crudeli che comportano sofferenze per tutta la vita", ha aggiunto. Ore 05:00 Il punto della situazione: Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che la nomina di Mojtaba Khamenei annuncia una "nuova era di dignità e forza", mentre i leader politici e militari del Paese si uniscono dietro la nuova guida suprema.

Il Qatar afferma di aver sventato un attacco missilistico, mentre l'Arabia Saudita ha riferito di aver abbattuto diverse ondate di droni diretti verso il giacimento petrolifero di Shaybah.

Il Bahrein afferma che 32 persone sono rimaste ferite in un attacco con drone iraniano a Sitra, quattro delle quali versano in condizioni critiche.

Gli Emirati Arabi Uniti affermano inoltre di aver abbattuto missili e droni iraniani, mentre i media e i testimoni iracheni hanno affermato che le forze di sicurezza irachene hanno intercettato droni nei pressi dei principali aeroporti di Baghdad ed Erbil.

L'esercito israeliano continua a colpire il Libano, uccidendo almeno sei persone nelle zone meridionali del Paese, mentre Hezbollah segnala attacchi contro le forze israeliane in quella zona.

L'Iran ha nominato Mojtaba Khamenei come nuovo leader supremo del Paese, in sostituzione del padre, l'ayatollah Ali Khamenei, e i leader politici e militari gli hanno giurato fedeltà.

Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l'Iran: sono state segnalate esplosioni a Qom e Teheran, poche ore dopo che gli attacchi israeliani agli impianti petroliferi hanno provocato la fuoriuscita di fumo tossico nella capitale iraniana.

È stata confermata la morte di un ottavo soldato statunitense nella regione del Golfo, mentre l'Iran promette di intensificare i suoi contrattacchi, un giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha reso omaggio ai soldati americani caduti nel conflitto durante una cerimonia.

Il Libano afferma che oltre mezzo milione di persone sono state costrette a sfollare mentre Israele continua a colpire altre città del sud. Almeno 394 persone sono state uccise, tra cui 83 bambini.

L'Arabia Saudita ha dichiarato che due persone sono state uccise e altre 12 ferite nel governatorato centrale di Al Kharj dopo che un proiettile è caduto su un'area residenziale. Esplosioni sono state udite anche a Erbil, in Iraq.

Il Consiglio della Lega Araba ha tenuto una riunione di emergenza per affrontare l'escalation del conflitto, con il Qatar che ha condannato gli attacchi di rappresaglia iraniani nella regione e l'Oman che ha chiesto moderazione da tutte le parti e un cessate il fuoco.

I coloni israeliani hanno ucciso quattro palestinesi nella Cisgiordania occupata mentre i missili volavano sopra la loro testa. ____________________________________________________________________________________ Ore 22:00 L'Ayatollah Mojtaba Khamenei è stato nominato Guida Suprema dell'Iran. Ore 20:00 Ulteriori informazioni sui siti civili attaccati in Iran Pirhoussein Koulivand, presidente della Mezzaluna Rossa iraniana, afferma che 65 scuole e 32 strutture mediche, ospedali e farmacie sono state prese di mira dopo che Stati Uniti e Israele hanno scatenato la guerra. Sono tra i quasi 10.000 siti civili che la Mezzaluna Rossa ha dichiarato in precedenza essere stati danneggiati nel Paese. L'annuncio è arrivato dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito più di 3.400 obiettivi in ??Iran. Il capitano della marina statunitense Tim Hawkins, portavoce del CENTCOM, ha negato di aver preso di mira i civili in un commento all'Associated Press e ha invece accusato l'Iran di averlo fatto deliberatamente. Ore 19:30 IRCG: L'attacco all'Iran non ha "ottenuto nulla" se non spargimento di sangue tra i civili Un portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha avvertito che se gli attacchi aerei contro i suoi impianti energetici continueranno, attacchi simili saranno perpetrati in Medio Oriente. "I criminali Stati Uniti e il regime sionista assediato... non hanno ottenuto nulla dall'inizio della loro aggressione contro l'Iran islamico, se non uccidere bambini innocenti, uomini e donne indifesi e civili", ha affermato Khatam al-Anbiya in una dichiarazione. “Oltre a uccidere civili e a versare il loro sangue, sono andati oltre, prendendo di mira parti delle infrastrutture energetiche e di carburante e centri di servizio appartenenti alla popolazione nei loro nuovi, sconfinati e brutali assalti”. Ha fatto notare che finora l'Iran si è "astenuto da azioni simili". "Ci si aspetta che i governi dei paesi islamici mettano in guardia urgentemente i criminali Stati Uniti e il selvaggio regime sionista contro tali azioni codarde e disumane, per impedire che le fiamme della guerra si diffondano ulteriormente", ha affermato al-Anbiya. Ore 19:00 Almeno 517.000 libanesi sfollati dopo una settimana di attacchi israeliani Il Libano afferma che oltre mezzo milione di persone sono state sfollate nella settimana di combattimenti tra Israele e Hezbollah. Il numero effettivo è probabilmente più alto. Il conteggio del Libano di 517.000 si riferisce a coloro che si sono registrati sul portale online del governo. Il governo, a corto di fondi, ha faticato a dare una mano al gran numero di persone che hanno abbandonato le proprie case in vaste zone del Libano meridionale e orientale. La scorsa settimana Israele ha invitato gli abitanti di decine di villaggi nel Libano meridionale e di tutti i sobborghi meridionali di Beirut a evacuare, mentre i combattimenti si intensificano. Ore 18:30 L'IRGC avverte di possibili ritorsioni durante gli attacchi tra Stati Uniti e Israele alle infrastrutture energetiche Un portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) afferma che reagirà se gli attacchi israelo-americani alle infrastrutture energetiche dell'Iran non cesseranno. In una dichiarazione diffusa dai media statali iraniani, il portavoce anonimo ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver preso di mira civili e impianti di rifornimento di carburante ed energia e ha affermato che l'IRGC si è "astenuto da qualsiasi azione simile". I paesi del Golfo dovrebbero dire agli Stati Uniti e a Israele di fermarsi, ha aggiunto il portavoce, altrimenti "verranno intraprese azioni simili nella regione". "Se riesci a tollerare il petrolio a più di 200 dollari al barile, continua questo gioco." Ore 18:00 Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) avverte di possibili ritorsioni in seguito agli attacchi tra Stati Uniti e Israele alle infrastrutture energetiche Un portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) afferma che il corpo reagirà se gli attacchi di Stati Uniti e Israele alle sue infrastrutture energetiche non cesseranno. In una dichiarazione diffusa dai media statali iraniani, il portavoce anonimo ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver preso di mira civili e impianti di carburante ed energia, e ha affermato che l'IRGC si è "astenuto da qualsiasi azione simile". I paesi del Golfo dovrebbero dire agli Stati Uniti e a Israele di fermarsi, ha aggiunto il portavoce, altrimenti "verranno intraprese azioni simili nella regione". "Se riesci a tollerare il petrolio a più di 200 dollari al barile, continua questo gioco." Ore 17:30 Attacchi aerei israeliani uccidono 6 persone nel sud del Libano L'esercito israeliano ha ucciso sei persone in un attacco a un'abitazione e a un'officina di riparazione auto nel governatorato di Nabatieh, nel Libano meridionale, secondo quanto riportato dalla National News Agency (NNA). Gli scioperi hanno distrutto "completamente" gli edifici nella città di Doueir e ucciso cinque membri della stessa famiglia e un loro conoscente, ha affermato la NNA. Le squadre della protezione civile e della Croce Rossa stavano lavorando per recuperare i corpi e trasportarli agli obitori locali. Ore 17:00 Trump: il nuovo leader supremo dell'Iran non durerà a lungo senza la sua approvazione Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che il prossimo leader supremo dell'Iran "non durerà a lungo" se Teheran non otterrà prima la sua approvazione per sostituire l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco aereo. "Dovrà ottenere la nostra approvazione", ha detto Trump ad ABC News. "Se non la otterrà, non durerà a lungo". I suoi commenti sono arrivati ??mentre l'organismo religioso iraniano responsabile della scelta del successore del leader supremo assassinato Ali Khamenei avrebbe votato e avrebbe presto annunciato un nome. Ore 16:30 Starmer e Trump del Regno Unito discutono di cooperazione militare Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump del conflitto in corso in Medio Oriente. Secondo quanto riportato nella nota dell'ufficio del primo ministro, i due hanno discusso della "cooperazione militare tra Regno Unito e Stati Uniti attraverso l'uso delle basi della RAF (Royal Air Force) a sostegno dell'autodifesa collettiva dei partner nella regione". Ieri Trump ha scritto su Truth Social che non aveva bisogno che il Regno Unito schierasse portaerei in Medio Oriente, dopo che il Ministero della Difesa britannico aveva dichiarato che una delle sue due portaerei di punta era stata posta in "stato di massima allerta". Ore 16:00 il ministro degli esteri dell'Oman: Le azioni di Stati Uniti e Israele sono "immorali e illegali" Il capo della diplomazia dell'Oman ha condannato le azioni militari intraprese da Stati Uniti, Israele e Iran la scorsa settimana. In un post su X, il ministro degli Esteri Badr bin Hamad Albusaidi ha dichiarato di essere "lieto" di partecipare oggi a un incontro virtuale con i suoi omologhi della Lega Araba. "L'azione intrapresa da Israele e dagli Stati Uniti contro l'Iran è sia immorale che illegale", ha scritto. "Ma anche la ritorsione dell'Iran contro i suoi vicini è profondamente deplorevole e inaccettabile. Chiedo moderazione da tutte le parti, un cessate il fuoco e un urgente ritorno alla diplomazia". Ore 15:30 Zelensky: l'Ucraina "invierà esperti" nei paesi del Medio Oriente Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che l'Ucraina intende fornire competenze per aiutare i civili e i soldati statunitensi nei paesi del Medio Oriente. "Abbiamo ricevuto alcuni messaggi su come aiutare i civili in Medio Oriente e come aiutare i soldati americani dispiegati in determinati Paesi", ha scritto Zelenskyy su X, senza fornire dettagli sulla natura dei messaggi. "Abbiamo risposto: invieremo esperti e forniremo tutto il necessario per proteggerli". Nel corso della settimana, il presidente ha affermato che i partner degli Stati Uniti hanno contattato l'Ucraina per chiedere consigli su come gestire le armi iraniane. In un altro post, Zelensky ha scritto di sperare che "la guerra non duri a lungo", aggiungendo che un conflitto prolungato "avrebbe sicuramente influenzato la situazione in Ucraina". Ore 15:00 "Partnership strategica": l'Iran afferma che la cooperazione militare con la Russia continuerà Il ministro degli Esteri iraniano ha ribadito che la cooperazione militare tra Teheran e Mosca è in corso e non è una novità, descrivendola come parte di una partnership strategica di lunga data. Alla domanda se l'Iran stia ricevendo aiuto dalla Russia, Abbas Araghchi ha dichiarato in un'intervista che i due Paesi mantengono legami militari da anni. "Abbiamo una partnership strategica con la Russia", ha affermato. "La cooperazione militare tra Iran e Russia non è una novità. Non è un segreto. C'è sempre stata, c'è ancora e continuerà in futuro". Alla domanda se la Russia stia aiutando l'Iran a localizzare obiettivi statunitensi, il ministro ha risposto di non avere informazioni militari dettagliate, ma ha ribadito che le relazioni tra i due Paesi sono forti. "Per quanto ne so, abbiamo un'ottima collaborazione con la Russia. Ci stanno aiutando in molte direzioni diverse, ma non ho informazioni dettagliate." Ore 14:30 L'Iran: gli attacchi alle basi americane sono un "atto legale di autodifesa" Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi afferma che gli attacchi di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente sono una risposta alla guerra "imposta" dagli Stati Uniti e da Israele. In un'intervista alla NBC, il ministro ha affermato che l'Iran non ha scelto il conflitto e sta agendo per legittima difesa. "Questa non è una guerra che abbiamo scelto. Ci è imposta dagli Stati Uniti e da Israele", ha affermato, descrivendo il conflitto come "immotivato, ingiustificato e illegale". Le azioni militari di ritorsione dell'Iran sono dirette contro le basi, le installazioni e le risorse statunitensi nella regione, anche se si trovano sul territorio dei paesi vicini, ha affermato Araghchi. Ore 14:00 Gli attacchi petroliferi tra Stati Uniti e Israele "rilasciano materiali pericolosi e sostanze tossiche" Un denso e soffocante fumo nero aleggia su Teheran dopo che gli attacchi agli impianti di stoccaggio del petrolio hanno illuminato il cielo notturno con pennacchi di fiamme arancioni. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha affermato che l'attacco su larga scala ha segnato una "nuova fase pericolosa" del conflitto e ha costituito un crimine di guerra. "Prendendo di mira i depositi di carburante, gli aggressori rilasciano nell'aria materiali pericolosi e sostanze tossiche, avvelenando i civili, devastando l'ambiente e mettendo a repentaglio vite umane su larga scala", ha scritto Baghaei su X. Ore 12:30 La Svizzera sostiene che gli attacchi israelo-americani all'Iran "violano il diritto internazionale" Il ministro della Difesa svizzero Martin Pfister ha affermato che gli Stati Uniti e Israele hanno violato il diritto internazionale con i loro attacchi all'Iran. «Il Consiglio federale ritiene che l'attacco all'Iran costituisca una violazione del diritto internazionale», ha dichiarato Pfister alla SonntagsZeitung in un'intervista pubblicata oggi, riferendosi al governo svizzero. "A nostro avviso, ciò costituisce una violazione del divieto di violenza", ha aggiunto, esortando tutte le parti coinvolte a cessare i combattimenti per proteggere la popolazione civile. Pfister ha chiarito che si riferiva a tutti i Paesi che non rispettano il divieto di violenza, compresi gli Stati Uniti e Israele. "Gli americani e Israele hanno attaccato l'Iran dall'alto. Così facendo, hanno violato il diritto internazionale, come l'Iran", ha affermato Pfister. Le dichiarazioni riecheggiano quelle del vice cancelliere e ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, che ha dichiarato alla rete giornalistica RND di avere "seri dubbi sul fatto che questa guerra sia legittima secondo il diritto internazionale". Klingbeil ha anche affermato che esiste un "grande pericolo: stiamo scivolando sempre più in un mondo senza più regole. Non vogliamo vivere in un mondo in cui vige solo la legge del più forte". Anche la Spagna ha denunciato i bombardamenti statunitensi e israeliani sull'Iran, definendoli sconsiderati e illegali. Gli esperti hanno anche detto ad Al Jazeera che gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran violano probabilmente il divieto di aggressione sancito dalla Carta delle Nazioni Unite e sono privi di qualsiasi valida giustificazione legale. Ore 12:00 Il ministro degli esteri cipriota conferma: il drone che ha colpito la base britannica è partito dal Libano

Ore 11:30 Almeno 6 persone sono state uccise nell'attacco a un deposito di petrolio nella città iraniana di Karaj

L'attacco israelo-americano al deposito petrolifero di Fardis nella città di Karaj, nella provincia di Alborz, ha ucciso almeno sei persone e ne ha ferite 21, secondo l'agenzia di stampa Tasnim, che ha citato un funzionario della sicurezza locale. Tra le vittime, ha detto il funzionario, ci sono anche i residenti delle case vicine.

Ore 11:00 Riepilogo Ultimi sviluppi:

Il Ministero degli Interni del Kuwait ha dichiarato che due dei suoi ufficiali sono stati uccisi "mentre svolgevano il loro dovere".

Un attacco con un drone iraniano ha causato danni materiali a un impianto di desalinizzazione dell'acqua in Bahrein, ha dichiarato il Ministero dell'Interno del Paese. In un comunicato separato, ha aggiunto che tre persone sono rimaste ferite in un attacco nella città di Muharraq.

Israele ha ucciso almeno 19 persone, tra cui bambini, in un attacco a un edificio di tre piani nel villaggio di Sir el Gharbiyeh, nel Libano meridionale, secondo quanto riportato dalla National News Agency.

L'esercito israeliano ha lanciato una nuova minaccia contro i leader iraniani, affermando che avrebbe perseguitato ogni successore di Khamenei.

Secondo la Mezzaluna Rossa iraniana, almeno 9.669 unità civili sono state distrutte negli attacchi israelo-americani contro l'Iran.

La quota di carburante con carta personale è stata ridotta da 30 litri (7,9 galloni) al giorno a 20 litri (5,2 galloni), ha riferito l'agenzia di stampa Fars, citando il governatore di Teheran Mohammad Sadegh Motamedian.

Il Ministero della Salute israeliano afferma che almeno 1.929 persone sono state ricoverate in ospedale, di cui 157 nelle ultime 24 ore, dall'inizio della guerra.

Il Ministero degli Esteri indonesiano ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che tre membri dell'equipaggio indonesiano risultano dispersi dopo che il rimorchiatore Musaffah 2, battente bandiera degli Emirati Arabi Uniti, è affondato venerdì nello Stretto di Hormuz.

Oman Air ha annunciato la cancellazione dei voli da e per Amman, Dubai, Bahrein, Doha, Dammam, Kuwait, Copenaghen, Baghdad e Khasab dal 9 al 15 marzo "a causa della continua chiusura dello spazio aereo nella regione".

La Mezzaluna Rossa iraniana ha avvertito i civili di prendere precauzioni, affermando che la pioggia potrebbe diventare tossica dopo le esplosioni negli impianti petroliferi.

Ore 10:30 L'Assemblea degli esperti iraniana annuncia un consenso sulla prossima guida suprema

L'ayatollah Mohammad-Mahdi Mirbagheri, membro dell'Assemblea degli esperti iraniana, ha lasciato intendere che la decisione sulla successione del defunto leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, è imminente. In un video pubblicato dall'agenzia di stampa Fars su Telegram, Mirbagheri ha affermato che sono stati compiuti "grandi sforzi per determinare la leadership" e che è stata raggiunta "un'opinione decisa e unanime". In un'intervista rilasciata a Fars, un altro membro dell'organismo, Hojjatoleslam Jafari, ha affermato di sperare che "tutto il popolo iraniano sia soddisfatto il prima possibile". "Il ritardo nell'elezione del terzo leader è amaro e indesiderato per tutti, e non c'è alternativa, quindi non dovremmo avere cattivi pensieri sui nostri rappresentanti in questo momento difficile", ha affermato. Secondo la Costituzione iraniana, è l'Assemblea degli Esperti, composta da 88 membri, ad essere autorizzata a eleggere la guida suprema del Paese. Khamenei, che ha governato l'Iran per 37 anni, è stato ucciso in un attacco americano-israeliano su Teheran il 28 febbraio.

Ore 10:00 Foto: I manifestanti si radunano fuori dalla Casa Bianca contro gli attacchi israelo-statunitensi all'Iran

Ore 09:00 Almeno 19 persone uccise nell'attacco israeliano a un villaggio nel sud del Libano

L'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA) afferma che Israele ha ucciso almeno 19 persone, tra cui bambini, in un attacco a un edificio di tre piani nel villaggio di Sir el Gharbiyeh, nel Libano meridionale. Secondo il rapporto, le squadre di protezione civile e di soccorso stanno lavorando per rimuovere le macerie e recuperare i corpi. Ore 08:30 La fuoriuscita di petrolio dagli attacchi israeliani innesca un "fiume di fuoco" a Teheran La fuoriuscita di petrolio dai depositi distrutti dagli attacchi israeliani è penetrata in alcune fognature di Teheran, innescando un "fiume di fuoco" ai lati delle strade della capitale iraniana. Un video pubblicato su X dall'account dedicato alla cultura e all'arte Living in Tehran mostra un incendio che brucia lungo un tratto di strada della città. In precedenza, il Ministero del petrolio iraniano aveva confermato che i depositi di carburante erano stati colpiti in tre aree, tra cui la città di Karaj, nella provincia di Alborz, a ovest di Teheran.

Ore 08:00 Axios: Stati Uniti e Israele valutano l'invio di forze speciali per sequestrare le scorte nucleari dell'Iran

Il portale di notizie Axios riporta che gli Stati Uniti e Israele hanno discusso la possibilità di schierare forze speciali per sequestrare le scorte di uranio altamente arricchito dell'Iran. Il quotidiano statunitense ha citato quattro fonti a conoscenza della questione. Ha sottolineato che tra gli obiettivi di guerra di Trump rientra anche quello di impedire all'Iran di ottenere un'arma nucleare e ha affermato che il sequestro dei 450 kg (992 libbre) di uranio arricchito al 60% del Paese sarebbe fondamentale per raggiungere l'obiettivo del presidente degli Stati Uniti. Axios ha affermato che la missione avrà probabilmente luogo "in una fase successiva" della guerra, dopo che gli Stati Uniti e Israele avranno stabilito che l'esercito iraniano non è più in grado di organizzare una difesa seria. Il destino delle scorte dell'Iran non è chiaro dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi contro i siti e le infrastrutture nucleari del Paese lo scorso giugno. L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha affermato che l'Iran non le ha consentito l'accesso ai siti bombardati e che i suoi ispettori non hanno trovato alcuna prova di un programma iraniano coordinato per la costruzione di armi nucleari. Ore 07:30 Pezeshkian: L'Iran resiste con forza a chi lo attacca e risponderà con forza I media statali iraniani riportano le dichiarazioni del presidente Masoud Pezeshkian dopo aver visitato le vittime in un ospedale: Di seguito riassumiamo alcuni dei punti chiave tradotti: Pezeshkian ha affermato che le sue osservazioni sono state mal interpretate dal nemico che cerca di seminare divisione con i vicini, dopo essere state viste come una decisione di sospendere gli attacchi ai paesi del Golfo mentre gli attacchi non si fermavano.

Ha ribadito che l'Iran desidera intrattenere buoni rapporti con i paesi fratelli vicini.

L'Iran è costretto a rispondere agli attacchi provenienti dai territori di altri paesi, ma questa risposta non significa che ci sia una controversia con quei paesi.

L'Iran resiste con fermezza a chi lo attacca e risponderà con forza.

Nonostante tutti i problemi, resteremo uniti contro il nemico con tutte le nostre forze, indipendentemente da qualsiasi partito o fazione politica,

Non permetteremo loro di impossessarsi nemmeno di un centimetro del nostro territorio.

Ore 07:00 Washington Post: È "improbabile" che una guerra su larga scala degli Stati Uniti contro l'Iran rovesci il governo iraniano

Secondo il Washington Post, un rapporto di intelligence condotto dal National Intelligence Council degli Stati Uniti ha rilevato che anche un attacco "su larga scala" condotto dagli americani contro l'Iran difficilmente sarebbe in grado di rovesciare il governo del Paese. I risultati sollevano dubbi circa l'affermazione dell'amministrazione Trump secondo cui la guerra può concludersi entro quattro-sei settimane, ha affermato il Post, citando tre fonti anonime a conoscenza del contenuto della valutazione dell'intelligence. Secondo il Post, il rapporto è stato completato appena una settimana dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco congiunto contro l'Iran il 28 febbraio, uccidendo la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, il primo giorno dell'operazione. Il rapporto ha inoltre affermato che la prospettiva che l'opposizione frammentata dell'Iran prenda il controllo del Paese è "improbabile". Ore 06:30 Human Rights Watch: l'attacco alla scuola femminile iraniana dovrebbe essere indagato come crimine di guerra Human Rights Watch afferma che l'attacco a una scuola elementare nel sud dell'Iran, in cui sono morte almeno 160 persone, molte delle quali scolari, dovrebbe essere indagato come crimine di guerra. "I responsabili di un attacco illegale dovrebbero essere chiamati a risponderne, e chiunque sia responsabile di crimini di guerra dovrebbe essere perseguito penalmente", ha affermato Sophia Jones, ricercatrice open source del Digital Investigations Lab di HRW. "È necessaria un'indagine rapida e approfondita su questo attacco, per verificare se i responsabili avrebbero dovuto sapere che lì c'era una scuola e che sarebbe stata piena di bambini e dei loro insegnanti prima di mezzogiorno", ha aggiunto Jones. L'attacco è stato uno dei centinaia di attacchi condotti in Iran dalle forze statunitensi e israeliane il primo giorno dell'operazione, il 28 febbraio. Ore 06:00 RIEPILOGO ULTIMI AVVENIMENTI Il Kuwait afferma che due membri del personale addetto alla sicurezza di frontiera sono stati uccisi mentre erano in servizio e che gli attacchi al suo aeroporto internazionale e all'ufficio della previdenza sociale hanno causato incendi.

L'Arabia Saudita afferma di aver sventato un attacco al quartiere diplomatico di Riad e di aver abbattuto diversi droni nel suo spazio aereo.

Le forze israeliane hanno bombardato un hotel nel centro di Beirut, uccidendo almeno quattro persone e ferendone altre 10.

Trump ha nuovamente chiesto la "resa incondizionata" dell'Iran, affermando che la guerra finirà solo quando i leader iraniani "si sfogheranno" o quando il loro esercito sarà reso inutile.

Human Rights Watch afferma che l'attacco alla scuola femminile di Minab, in Iran, il 28 febbraio dovrebbe essere indagato come crimine di guerra.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 22:00 Araghchi: Trump ha "ucciso" il gesto dell'Iran verso i suoi vicini

"Il presidente Pezeshkian si è detto disponibile a una de-escalation nella nostra regione, a patto che lo spazio aereo, il territorio e le acque dei nostri vicini non vengano utilizzati per attaccare il popolo iraniano", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano su X. In mattinata , il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che i paesi vicini non saranno più presi di mira, a meno che un attacco non parta da lì. "Il gesto dell'Iran verso i nostri vicini è stato quasi immediatamente represso dal presidente Trump", ha continuato Araghchi. L'Iran è stato colpito da attacchi poco dopo la pubblicazione della dichiarazione del presidente, che hanno innescato un'ondata di attacchi contro quelle che, secondo il presidente, erano risorse statunitensi nei paesi limitrofi del Golfo. Ore 21:30 Hezbollah rivendica una serie di attacchi con droni e razzi nel nord di Israele L'Hezbollah libanese afferma di aver effettuato sabato diversi attacchi contro città nel nord di Israele. In una serie di dichiarazioni, il gruppo ha affermato di aver lanciato uno sciame di droni contro la città costiera di Nahariya intorno alle 13:40 ora locale (11:40 GMT). Più tardi in serata, il gruppo ha dichiarato di aver preso di nuovo di mira la città, prima con quello che ha descritto come un razzo lanciagranate intorno alle 20:00 ora locale (18:00 GMT), seguito da una raffica di razzi 15 minuti dopo. In precedenza, Hezbollah aveva anche affermato di aver effettuato un attacco con droni contro la città di Kiryat Shmona.

Ore 21:00 Il capo del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano: gli Stati Uniti stanno fallendo nei loro obiettivi per l'Iran

Il segretario generale del Consiglio per la sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha affermato che gli Stati Uniti pensavano di poter condurre una guerra di breve durata in Iran e di poter seminare il caos assassinando la Guida suprema Ali Khamenei e altri leader, ma che entrambe queste ipotesi si sono rivelate errate. Ha affermato che i leader iraniani hanno messo in guardia i gruppi separatisti dal muoversi contro il governo e che il popolo iraniano è unito di fronte alla guerra tra Stati Uniti e Israele. Larijani ha liquidato come insensato il desiderio del presidente statunitense Trump di scegliere la futura leadership iraniana e ha ribadito la posizione del governo iraniano secondo cui i suoi vicini non saranno attaccati finché non permetteranno che il loro territorio venga utilizzato per attaccare l'Iran.

Le sirene hanno risuonato nel nord di Israele, a Gerusalemme e a Tel Aviv, mentre i missili iraniani prendevano di mira la zona. Le relazioni pubbliche dell'IRGC hanno annunciato di aver portato a termine con successo un'operazione combinata di droni e missili contro obiettivi statunitensi e israeliani. Inoltre, hanno precisato che gli obiettivi ad Haifa sono stati colpiti con "nuovi missili a combustibile solido 'Kheibar Shekan'", che, a suo dire, erano in grado di effettuare attacchi guidati fino al punto di impatto.

Ore 20:00 La Turchia mette in guardia contro un'ulteriore escalation in Medio Oriente

Il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avvertito che i recenti sviluppi in Medio Oriente sollevano serie preoccupazioni per la pace e la stabilità regionale. Parlando a nome dell'Organizzazione degli Stati turchi, Fidan ha affermato che il gruppo non vuole che il conflitto si intensifichi ulteriormente e sta monitorando attentamente gli sviluppi. Ha affermato che il blocco ha adottato una dichiarazione congiunta in cui afferma che qualsiasi attacco contro uno dei suoi stati membri sarà considerato motivo di seria preoccupazione per tutti i membri. L'Organizzazione degli Stati turchi è un gruppo intergovernativo composto da Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Turchia e Uzbekistan, mentre Ungheria, Turkmenistan e Cipro del Nord hanno lo status di osservatori.

Ore 19:30 Ecco un riepilogo degli ultimi sviluppi:

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che le forze israeliane hanno attaccato la città di Nabi Chit nella valle della Bekaa durante la notte, uccidendo almeno 41 persone.

Secondo il Centro operativo per le emergenze sanitarie del Ministero della Salute pubblica, il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano è salito a 339, mentre 117 sono rimasti feriti.

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha affermato che la nazione si trova in un "tempo di guerra" e che il Paese è "pienamente preparato ad affrontare queste minacce".

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato di aver intercettato un attacco missilistico contro il Paese e ha poi aggiunto che "la minaccia alla sicurezza è stata eliminata".

Un portavoce militare iraniano ha avvertito che qualsiasi nave statunitense che entri nel Golfo finirà sul fondo del mare.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che gli attacchi americani contro l'Iran hanno danneggiato in modo significativo le capacità militari del Paese e che gli Stati Uniti hanno "fatto un favore al mondo" scatenando la loro guerra contro l'Iran.

L'esercito israeliano afferma di aver distrutto 16 velivoli appartenenti alla Forza Quds dell'IRGC e di aver preso di mira il suo "centro di comando centrale della difesa aerea". Ha inoltre affermato di aver colpito più di 170 siti in Libano in 48 ore.

Il presidente iraniano Masmoud Pezeshkian ha ribadito che l'Iran non sta attaccando i suoi vicini amici, bensì le basi e le strutture statunitensi, aggiungendo che ciò non nega il suo diritto a difendersi dalle aggressioni.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, il Ghana, la Germania e il Libano hanno condannato l'attacco di venerdì a una base delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, in cui sono rimasti gravemente feriti tre caschi blu ghanesi.

Ore 19:00 Israele ha ucciso oggi 45 persone in Libano

Nel suo ultimo aggiornamento sulle vittime, il Ministero della Salute libanese afferma che il bilancio totale delle vittime da lunedì 2 marzo è di almeno 339 persone. Il ministero ha aggiunto che almeno 117 persone sono rimaste ferite. Inoltre, ci sono 112.525 sfollati che attualmente si trovano nei rifugi. Ore 18:30 Hezbollah rivendica un'imboscata ai soldati israeliani nel sud del Libano Il gruppo afferma su Telegram di aver lanciato un "attacco a sorpresa" contro i soldati israeliani alla periferia della città di Khiam, molto vicino al confine tra Israele e Libano, questa mattina presto. Israele ha ordinato alle truppe di avanzare in Libano dopo che Hezbollah ha lanciato una raffica di razzi contro Israele nella notte di lunedì, dando il via a una devastante ondata di attacchi aerei israeliani in tutto il Paese. Ore 18:00 L'Arabia Saudita conferma che un missile balistico è caduto vicino alla base aerea di Prince Sultan Il Ministero della Difesa dell'Arabia Saudita afferma che un missile balistico è atterrato in una zona disabitata dopo essere stato lanciato verso la base aerea di Prince Sultan. In una dichiarazione, il portavoce ufficiale del ministero ha affermato che il missile è caduto senza causare vittime o danni. La base aerea Prince Sultan, situata a sud-est di Riyadh, ospita le forze militari saudite e statunitensi. Ore 17:30 Il Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito il diritto all'autodifesa contro Stati Uniti e Israele Il Ministero degli Esteri iraniano ha affermato in una nota che rispondere alla "brutale aggressione militare" degli Stati Uniti e di Israele è un diritto intrinseco del Paese all'autodifesa. Ha affermato che Teheran continuerà ad agire "finché l'aggressione non cesserà o finché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non avrà adempiuto al suo dovere identificando gli aggressori". Nella dichiarazione si afferma che, secondo il diritto internazionale, "agli Stati è vietato consentire che il loro territorio venga utilizzato, direttamente o indirettamente, per infliggere danni e arrecare danno ad altri Stati". Il Ministero degli Esteri ha affermato che l'Iran ha intrapreso "operazioni difensive necessarie e proporzionate" contro le basi statunitensi e che sono stati emessi continui avvertimenti. Ciò non deve “in alcun modo essere interpretato come inimicizia o ostilità nei confronti dei paesi della regione”, si legge nella dichiarazione. Ore 17:00 Iran lancia un attacco alla base statunitense in Bahrein Il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) afferma di aver preso di mira "la base statunitense di Juffair, in Bahrein, con missili a propellente solido e liquido". Secondo l'IRGC, l'attacco è avvenuto in risposta a un attacco statunitense a un impianto di desalinizzazione a Qeshm. Il ministro degli Esteri Araghchi ha dichiarato in precedenza che l'attacco degli Stati Uniti ha interrotto l'approvvigionamento idrico di 30 villaggi. Il Ministero degli Interni del Bahrein ha dichiarato a X che le sirene antiaeree stanno suonando e ha esortato i residenti a mantenere la calma e a cercare riparo. Ore 16:30 Corbyn, ex leader del partito laburista britannico esorta il Regno Unito a non lasciarsi trascinare in "un'altra guerra illegale" Jeremy Corbyn ha esortato il Regno Unito a non lasciarsi coinvolgere in quella che ha definito "un'altra guerra illegale" durante una protesta a Londra per chiedere la fine degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran. In una dichiarazione letta oggi ai dimostranti fuori dall'ambasciata statunitense, l'ex leader laburista ha fatto riferimento alle proteste di massa contro l'invasione dell'Iraq del 2003, affermando che molte persone si erano opposte a quella guerra ma erano state ignorate. "Per troppo tempo il Regno Unito ha seguito ciecamente gli Stati Uniti, abbandonandosi a interventi catastrofici in tutto il mondo", si legge nella dichiarazione. "Siamo qui per difendere qualcosa di diverso, una politica estera basata sulla cooperazione, l'uguaglianza e la sovranità", ha aggiunto. In precedenza, abbiamo riferito che almeno 5.000 manifestanti hanno marciato nel centro di Londra, chiedendo la fine degli attacchi israelo-americani contro l'Iran, secondo la polizia metropolitana. Ore 16:00 Sale a 294 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano L'agenzia di stampa nazionale libanese (NNA), citando il Centro operativo per le emergenze sanitarie del Ministero della Salute pubblica, ha aggiunto che da lunedì 2 marzo sono rimaste ferite 1.023 persone. Israele continua a bombardare il Paese con attacchi aerei; il più recente è stato quello sulla città di Zibdin, nella zona di Nabatieh, secondo l'NNA, intorno alle 16:00 ora locale (14:00 GMT). Ore 15:30 Trump: gli Stati Uniti hanno "fatto un favore al mondo" dichiarando guerra all'Iran Il presidente degli Stati Uniti afferma che su una scala da 0 a 10, i progressi della campagna del suo Paese contro l'Iran sono finora pari a 15. La guerra contro l'Iran è "un servizio che stiamo fornendo non al Medio Oriente ma al mondo", ha affermato Trump. "Erano persone malate, molto malate", ha detto riferendosi alle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele finora. Secondo le autorità iraniane, gli attacchi tra Stati Uniti e Israele hanno causato finora la morte di oltre 1.330 persone.

Ore 15:00 Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano afferma che le sue forze hanno preso di mira una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall nel Golfo

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran afferma che le sue forze hanno preso di mira una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall nel Golfo.

"Una petroliera con il nome commerciale 'Louise P' e la bandiera delle Isole Marshall, uno dei beni dell'America terrorista, è stata colpita da un drone nel mezzo del Golfo Persico", si legge sul suo sito web, Sepah News.

Ore 14:30 CENTCOM: i funzionari del Bahrein, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno discusso di "lavorare insieme per garantire la stabilità"

Il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che i rappresentanti del Bahrein, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno tenuto giovedì un incontro virtuale in cui hanno discusso "dell'importanza di lavorare insieme per garantire la pace e la stabilità".

I partecipanti hanno anche discusso "dell'attuale contesto di sicurezza regionale e delle deliberate aggressioni e degli attacchi del regime iraniano contro civili innocenti in tutto il Medio Oriente".

All'incontro hanno partecipato lo sceicco Nasser bin Hamad Al Khalifa, consigliere per la sicurezza nazionale e segretario generale del Consiglio supremo di difesa del Regno del Bahrein; il maresciallo capo dell'aeronautica Richard Knighton, capo di stato maggiore della difesa del Regno Unito; e il comandante del CENTCOM, ammiraglio Brad Cooper.

Ore 14:00 Un collaboratore di Pezeshkian afferma che il messaggio del presidente è "chiaro"

Abbiamo ricevuto una dichiarazione dal vicedirettore per le comunicazioni e gli annunci pubblici dell'ufficio di Pezeshkian in merito alle dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente iraniano, in cui si afferma che il suo messaggio è stato "chiaro".

Ecco le dichiarazioni tradotte di Mehdi Tabatabaei sui social media:

Se i paesi della regione non collaborano all'attacco degli Stati Uniti all'Iran, non li attaccheremo.

L'Iran non si sottometterà mai alla coercizione.

Le nostre potenti forze armate risponderanno con decisione a qualsiasi aggressione proveniente dalle basi statunitensi nella regione.

Ore 13:30 Quattro bambini tra i sei uccisi nell'attacco israeliano alla città di Shmestar in Libano

Israele ha attaccato la città libanese di Shmestar, nel governatorato di Baalbek-Hermel, uccidendo sei persone, secondo il Ministero della Salute del Paese.

Tra le vittime ci sono anche quattro bambini e una donna, ha aggiunto.

Ore 13:00 Emirati Arabi Uniti presi di mira da 16 missili balistici e 121 droni

Secondo le autorità del Paese, oggi sono stati lanciati almeno 16 missili balistici e 121 droni contro gli Emirati Arabi Uniti. Tutti i missili, tranne uno caduto in mare, sono stati intercettati. Almeno 119 droni sono stati intercettati e due si sono schiantati all'interno del territorio degli Emirati Arabi Uniti, hanno affermato. Dall'inizio della guerra: Sono stati rilevati 221 missili balistici. 205 sono stati distrutti e 14 sono caduti in mare. Due sono caduti negli Emirati Arabi Uniti.

Sono stati rilevati 1.305 droni iraniani. 1.229 sono stati intercettati e 76 sono atterrati nel territorio degli Emirati Arabi Uniti.

Sono stati individuati e distrutti anche otto missili da crociera.

Questi attacchi hanno provocato la morte di tre cittadini pakistani, nepalesi e bengalesi e il ferimento lieve di 112 cittadini emiratini, egiziani, etiopi, filippini, pakistani, iraniani, indiani, bengalesi, cingalesi, azeri, yemeniti, ugandesi, eritrei, libanesi, afghani, del Bahrein, delle Comore e turchi.

Ore 12:30 Trump: l'Iran si è "arreso" ai vicini e promette attacchi "molto duri"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha appena rilasciato una dichiarazione sulla sua piattaforma Truth Social, minacciando che l'Iran "sarà colpito molto duramente" oggi. Trump ha sostenuto che l'Iran si è scusato e si è "arreso" ai suoi vicini del Medio Oriente e ha anche "promesso che non sparerà più contro di loro". Ha sostenuto che “questa promessa è stata fatta solo a causa dell’incessante attacco degli Stati Uniti e di Israele”. Come abbiamo riportato, Pezeshkian ha dichiarato in un messaggio preregistrato diffuso oggi che il Consiglio di leadership ad interim dell'Iran aveva approvato la sospensione degli attacchi contro i paesi confinanti , a meno che un attacco contro l'Iran non provenisse da lì. A questo messaggio è seguita una dichiarazione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), in cui si avvertiva che tutte le basi e gli interessi militari di Stati Uniti e Israele sarebbero stati considerati "obiettivi primari" se gli attacchi contro l'Iran fossero continuati. Nel suo messaggio sui social media, Trump ha promesso ulteriori attacchi oggi. "A causa del cattivo comportamento dell'Iran, ci sono aree e gruppi di persone che fino a questo momento non erano stati presi in considerazione come obiettivi, e che potrebbero essere distrutti completamente o uccisi", ha scritto. Ore 12:00 L'IRGC annuncia la 25a ondata di attacchi missilistici e con droni Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha annunciato una 25a ondata di attacchi con missili e droni contro centri militari e di supporto militare. In una breve dichiarazione diffusa dai media statali iraniani, l'IRGC ha affermato che nell'operazione sono stati utilizzati il ??missile ipersonico Fatah e i missili balistici Emad. Ore 11:30 Numerose esplosioni a Teheran Sono state segnalate numerose esplosioni a Teheran in seguito all'annuncio da parte dell'esercito israeliano di aver lanciato un nuovo attacco. Secondo quanto riportato da fonti locali, nella capitale iraniana si sono verificate diverse esplosioni. I video che circolano sui social media mostrano dense colonne di fumo che si alzano dalla contea di Qarchak, a sud-est di Teheran, mentre circolano notizie non confermate di attacchi contro una base delle Guardie Rivoluzionarie nella zona.

Ore 11:00 Sale a 26 il bilancio delle vittime dell'attacco aereo israeliano a Nabi Chit, in Libano

Secondo i media statali libanesi, il numero delle persone uccise negli attacchi aerei israeliani su Nabi Chit , nella valle orientale della Bekaa, è ora salito ad almeno 26. Ore 10:30 Foto: Conseguenze di un attacco aereo israeliano nella periferia sud di Beirut

Ore 10:00 Un bombardiere statunitense atterra nel Gloucestershire, in Gran Bretagna, mentre il Regno Unito consente l'uso delle basi militari

Il B-1 Lancer da 146 piedi è arrivato alla RAF Fairford nel Gloucestershire venerdì sera, dopo che il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha concesso l'autorizzazione agli Stati Uniti per un'azione difensiva contro i siti missilistici iraniani dalle basi del Regno Unito. Lo sviluppo arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e alcuni politici britannici, tra cui il leader conservatore Kemi Badenoch, hanno criticato Starmer per il ritardo nel concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle basi militari. Starmer ha difeso la sua decisione, sostenendo che la guerra potrebbe essere stata illegale e priva di un piano valido e ben ponderato.

Ore 09:30 Pezeshkian: i paesi vicini non saranno più presi di mira, a meno che non vengano lanciati attacchi da lì

Il consiglio direttivo provvisorio iraniano ha approvato ieri che i paesi confinanti non saranno più attaccati, a meno che non parta da lì un attacco all'Iran, ha affermato il presidente Masoud Pezeshkian.

In alcune dichiarazioni diffuse dai media iraniani, il presidente si è anche scusato con i paesi vicini per gli attacchi avvenuti nei giorni scorsi.

Ore 09:00 Sale a 16 il numero delle persone uccise negli attacchi aerei israeliani su Nabi Chit, in Libano.

Secondo le autorità sanitarie, il numero delle persone uccise negli attacchi aerei israeliani notturni sulla città libanese di Nabi Chit è ora salito ad almeno 16.

Altre 35 persone sono rimaste ferite.

Ore 08:30 "Forte probabilità di azione": un gruppo curdo iraniano pianifica una possibile offensiva di terra in Iran

Babasheikh Hosseini, segretario generale dell'Organizzazione Khabat del Kurdistan iraniano con base in Iraq, ha dichiarato ad Al Jazeera che è molto probabile che i combattenti curdi iraniani con base in Iraq organizzino un'operazione di terra in Iran, confermando che gli Stati Uniti hanno preso contatto "attraverso vari canali".

Alla domanda di Al Jazeera se i suoi combattenti stessero già organizzando un'operazione di terra, Hosseini ha risposto: "Al momento, no. Non siamo impegnati in alcuna operazione offensiva".

Ha aggiunto però che "pianifichiamo da tempo e ora che le condizioni sono più favorevoli, c'è una forte probabilità di agire".

Hosseini ha affermato che non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma "è molto probabile che procederemo con un'operazione di terra".

Ecco altri suoi commenti:

"Gli americani ci hanno contattato attraverso vari canali, ma finora non ci siamo incontrati direttamente, ma sono stati loro a contattarci.

"Ci hanno chiesto cosa avremmo dovuto fare con questo regime, quali sarebbero stati i modi e le modalità per cooperare insieme in futuro, ma solo in quel contesto.

“Finora non c'è stata alcuna comunicazione diretta, ma solo tramite intermediari, tramite altri curdi.

"Quando arriverà il momento e li incontreremo, la situazione diventerà chiara sul campo operativo. Naturalmente, sul campo operativo avremo bisogno di armi, esplosivi e anche di equipaggiamenti avanzati.

"Come sapete, l'equipaggiamento che abbiamo è basilare e vecchio, le guerre odierne sono più avanzate di prima, quindi se ci fosse qualcosa del genere, avremmo questa richiesta."

Ore 08:00 L'Iran attacca una petroliera battente bandiera maltese nel Golfo vicino allo Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha dichiarato di aver attaccato una petroliera, la Prima, nel Golfo con un drone "dopo aver ignorato i ripetuti avvertimenti della Marina dell'IRGC in merito al divieto di traffico e alla natura pericolosa dello Stretto di Hormuz".

Il rapporto afferma che l'incidente contro "la petroliera incriminata" è avvenuto "pochi minuti fa" questa mattina.

Secondo il sito web MarineTraffic, Prima è una petroliera e chimichiera che naviga sotto bandiera maltese.

Ore 07:30 Emirates sospende tutti i voli da e per Dubai

Tutti i voli Emirates da e per la città di Dubai negli Emirati Arabi Uniti sono stati sospesi fino a nuovo avviso, ha comunicato la compagnia aerea.

Questa novità arriva un giorno dopo che il portavoce della compagnia aveva dichiarato venerdì all'agenzia di stampa Reuters che Emirates prevedeva un ritorno al 100 percento della sua rete nei prossimi giorni.

Ore 07:00 L'IRGC afferma che i "gruppi separatisti" sono presi di mira nella regione curda dell'Iraq

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha dichiarato di aver preso di mira questa mattina "tre sedi di gruppi separatisti" nella regione curda dell'Iraq.

"Se i gruppi separatisti nella regione faranno qualsiasi mossa contro l'integrità territoriale dell'Iran, li annienteremo", si legge nella dichiarazione dell'IRGC, riportata dall'agenzia di stampa Tasnim.

Ore 06:30 Almeno 12 persone uccise nel Libano orientale: Ministero

Il Ministero della Salute libanese afferma che almeno 12 persone sono state uccise e 33 ferite nei raid aerei israeliani sulla città di Nabi Chit, nella valle orientale della Bekaa.

La scorsa settimana, l'esercito israeliano ha ordinato uno sfollamento forzato su larga scala dal Libano meridionale e dalla periferia meridionale di Beirut, provocando un enorme esodo di civili da queste aree.

Dall'inizio del conflitto in Libano sono state uccise più di 200 persone e si stima che circa 95.000 siano state sfollate.

Ore 06:00 Almeno 8 persone sono state uccise negli attacchi israelo-americani nella provincia centrale iraniana di Isfahan: fonti ufficiali

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tasnim, sabato gli attacchi israelo-americani contro la provincia centrale iraniana di Isfahan hanno causato la morte di almeno otto persone.

"Otto cittadini, tra cui una donna, sono stati uccisi in questi attacchi terroristici", ha affermato Akbar Salehi, un funzionario della sicurezza presso l'ufficio del governatore nella provincia di Isfahan.

"I caccia americani e del regime sionista hanno attaccato zone della città di Isfahan e di altre sette città della provincia", ha detto Salehi, aggiungendo che "80 case sono state gravemente danneggiate" nella città, così come nelle zone di Lenjan e Borkhar.

Ore 05:30 L'IRGC rivendica la distruzione di sistemi radar, depositi di carburante e piste negli Emirati Arabi Uniti e in Kuwait

In una dichiarazione rilasciata sabato, l'IRGC ha affermato che l'ultima fase dell'operazione prevedeva attacchi combinati su larga scala con l'impiego di missili e droni di nuova generazione contro le posizioni statunitensi.

Secondo il comunicato diffuso dall'agenzia di stampa IRNA, uno degli obiettivi principali era la base aerea di al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti, dove missili di precisione e droni hanno colpito installazioni chiave. L'IRGC ha dichiarato che l'attacco ha distrutto un avanzato sistema radar di allerta precoce, hangar utilizzati per la manutenzione dei droni MQ-9 e strutture collegate agli aerei da ricognizione statunitensi, tra cui l'U-2.

L'IRGC ha inoltre segnalato pesanti attacchi missilistici alla base aerea di Ali al-Salem in Kuwait, affermando che i missili da crociera e balistici hanno danneggiato i sistemi radar della base, i depositi di carburante e due piste utilizzate dagli aerei statunitensi.

Ore 05:00 Un riepilogo degli sviluppi recenti

L'esercito israeliano ha dichiarato di aver lanciato attacchi "su larga scala" contro obiettivi nella capitale iraniana, Teheran, mentre ondate di missili iraniani hanno preso di mira diverse zone di Israele durante la notte.

Gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso tre persone nella regione libanese della Bekaa e ne hanno ferite altre 16.

Secondo quanto riferito, dei missili sono stati intercettati sopra la città giordana di Aqaba, mentre le sirene antiaeree sono state attivate in due occasioni durante la notte in Bahrein.

L'Arabia Saudita ha distrutto un missile balistico lanciato verso la base aerea di Prince Sultan. Ha inoltre distrutto dei droni diretti al giacimento petrolifero di Shaybah.

Dubai ha segnalato un "incidente minore" a seguito di un'"intercettazione". Diversi voli stavano sorvolando l'aeroporto di Dubai e non sono riusciti ad atterrare.

Il Presidente Trump parteciperà alla restituzione delle salme di sei soldati statunitensi uccisi nell'attacco iraniano al Kuwait. La cerimonia si terrà sabato presso la base aerea di Dover, nel Delaware.

Enormi esplosioni hanno colpito diverse località dell'Iran, tra cui la capitale Teheran, durante la notte, mentre la guerra entra nel suo ottavo giorno.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vuole una “resa incondizionata” dall’Iran, avvertendo che senza di essa non si potrà raggiungere un accordo per porre fine alla guerra.

Il Comando centrale dell'esercito statunitense afferma che questa settimana sono stati colpiti più di 3.000 obiettivi in ??Iran e che 43 navi da guerra iraniane sono state distrutte.

Amir-Saeid Iravani, ambasciatore dell'Iran presso le Nazioni Unite, ha dichiarato al Consiglio di sicurezza dell'ONU che gli Stati Uniti e Israele stanno bombardando aree civili nel suo Paese, affermando: "Questi atti costituiscono chiari crimini di guerra e crimini contro l'umanità".

Gli esperti delle Nazioni Unite hanno chiesto un'indagine indipendente sull'attacco a una scuola femminile in Iran, in cui sono morte 165 studentesse questa settimana. La richiesta arriva mentre i media riportano che l'esercito statunitense è probabilmente responsabile dell'attacco.

L'Autorità generale per l'aviazione civile del Qatar ha dichiarato che riprenderà il traffico aereo lungo le rotte di emergenza per voli di evacuazione e cargo "limitati".

Secondo la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, gli Stati Uniti sono sulla buona strada per prendere il controllo dello spazio aereo iraniano e Washington punta ad assumerne il controllo totale entro sei settimane.

L'agenzia di stampa statale libanese National News Agency riferisce che gli ultimi attacchi israeliani nel Libano orientale hanno ucciso quattro persone e ne hanno ferite altre 13.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 20:00 il presidente della Camera Ghalibaf: Saranno gli iraniani, non la "gang di Epstein", a determinare il destino della nazione

"Trump non si rende ancora conto della calamità che ha causato a se stesso e ai soldati americani martirizzando il nostro Imam, e vuole dettare le condizioni a una nazione", ha affermato Mohammad-Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano.

Gli Stati Uniti, ha detto, ora capiranno che "il destino del caro Iran, che è più prezioso della vita, sarà determinato esclusivamente dalla fiera nazione iraniana, non dalla banda di Epstein".

Ore 19:30 Casa Bianca: Gli Stati Uniti puntano a controllare lo spazio aereo iraniano entro sei settimane

Gli Stati Uniti sono sulla buona strada per controllare lo spazio aereo iraniano, ha dichiarato ai giornalisti la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, aggiungendo che Washington si aspetta che gli obiettivi statunitensi raggiungibili vengano completati entro quattro-sei settimane.

Ore 19:00 Reuters: Israele bombarda l'Iran occidentale per aiutare i gruppi curdi a prendere il controllo

Reuters citando funzionari a condizione di anonimato ha riferito che Israele sta bombardando alcune parti dell'Iran occidentale nel tentativo di aiutare i gruppi curdi iraniani a prendere il controllo delle città di confine.

Gli Stati Uniti e Israele hanno radunati i gruppi curdi iraniani per lanciare un'insurrezione contro lo Stato iraniano.

Ore 18:30 L'IRGC avvia la 23a ondata di attacchi

Secondo una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim, il Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato di aver avviato l'ultimo ciclo di attacchi.

L'aggiornamento è arrivato mentre l'esercito israeliano segnalava che dall'Iran venivano lanciati missili verso Israele.

Ore 18:00 Mosca esprime solidarietà all'Iran e porge le condoglianze dopo l'uccisione di Khamenei

Il viceministro degli Esteri russo ha visitato l'ambasciata iraniana a Mosca per porgere le condoglianze in seguito all'uccisione della Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei.

In una dichiarazione, il Ministero degli Esteri russo ha affermato che il viceministro degli Esteri Andrey Rudenko ha visitato ieri l'ambasciata e ha trasmesso le condoglianze del ministro degli Esteri Sergey Lavrov al popolo iraniano.

Rudenko ha anche firmato un libro di condoglianze per la famiglia di Khamenei e per le vittime di quella che Mosca ha descritto come "un'aggressione tra Stati Uniti e Israele".

Durante un incontro con l'ambasciatore iraniano in Russia, Kazem Jalali, Rudenko ha anche espresso solidarietà al popolo iraniano.

Ore 17:30 La Germania ritira altre truppe dal Medio Oriente

Secondo un portavoce militare tedesco, la Germania ha ritirato ulteriori truppe della Bundeswehr dal Medio Oriente, mentre aumentano le tensioni durante il settimo giorno della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Il portavoce ha dichiarato a Reuters che i soldati dispiegati nella Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) vengono ritirati a causa della situazione di sicurezza. La Germania aveva già ridotto drasticamente la sua presenza militare a Erbil, nel nord dell'Iraq.

L'agenzia di stampa tedesca RND ha riferito che le truppe di stanza in Bahrein sono già tornate in Germania e che sono in corso i preparativi per il ritiro dal Kuwait.

L'RND ha anche affermato che soldati e personale dell'ambasciata tedesca a Baghdad sarebbero stati trasferiti in Giordania. Il Ministero degli Esteri tedesco non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento.

Circa 500 soldati tedeschi sono dispiegati nella regione, principalmente in Iraq e Giordania, anche se di recente le autorità hanno trasferito il personale da alcuni campi e ridotto i contingenti a causa dei crescenti rischi per la sicurezza.

Ore 17:00 Sanchez chiede cooperazione con gli Stati Uniti nonostante le tensioni per gli attacchi all'Iran

Il primo ministro spagnolo Sanchez ha chiesto una "leale cooperazione" con gli Stati Uniti nonostante le crescenti tensioni tra i due alleati in seguito agli attacchi di Washington contro l'Iran.

Parlando insieme al primo ministro portoghese Montenegro, Sanchez ha affermato che le relazioni con Washington dovrebbero svolgersi "con rispetto, in uno spirito di leale cooperazione e su un piano di parità".

Sanchez ha nuovamente criticato gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, descrivendoli come un "errore straordinario" e affermando che "non erano conformi al diritto internazionale".

In precedenza il presidente Trump aveva criticato il governo di Sanchez, definendo la Spagna un alleato "terribile" e minacciando di interrompere i legami commerciali.

Sanchez rispose ribadendo la sua opposizione alla guerra e il suo rifiuto di consentire agli Stati Uniti di utilizzare le basi nel sud della Spagna per lanciare attacchi contro l'Iran.

Ore 16:30 Sale a 217 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani in Libano

Il Ministero della Salute libanese afferma che gli attacchi israeliani nel Paese da lunedì hanno ucciso un totale di 217 persone e ne hanno ferite 798.

Ore 16:00 Il ministro dell'istruzione iraniano esorta l'UNICEF a condannare gli attacchi alle scuole

Il ministro dell'Istruzione iraniano ha scritto all'UNICEF chiedendo la condanna di quelli che ha descritto come attacchi contro scuole, studenti e infrastrutture educative in tutto il Paese.

Nella lettera, Alireza Kazemi ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver condotto attacchi che, a suo dire, avevano preso di mira aree residenziali, strutture sanitarie e scuole.

Kazemi ha affermato che gli attacchi hanno ucciso e ferito studenti e insegnanti in diverse province, tra cui Minab, Fars, Ilam, Azerbaigian orientale, Teheran e Qazvin, nonché nelle contee intorno alla capitale.

Secondo la lettera, circa 20 centri educativi sono stati gravemente danneggiati, alcuni dei quali completamente distrutti, interrompendo le lezioni per migliaia di studenti.

In precedenza, abbiamo riferito che, secondo l'UNICEF, quasi 200 bambini sono stati uccisi in tutto il Medio Oriente da quando, nel fine settimana, gli Stati Uniti e Israele hanno intensificato gli attacchi contro l'Iran.

Ore 15:30 L'Iran lancia attacchi missilistici contro i gruppi di opposizione curdi nella regione del Kurdistan iracheno

Secondo la televisione di Stato iraniana, l'Iran ha effettuato attacchi missilistici contro gruppi di opposizione armata curda nella regione curda dell'Iraq settentrionale.

Il rapporto afferma che le forze iraniane hanno attaccato posizioni appartenenti a quelli che Teheran ha descritto come gruppi separatisti anti-iraniani con sede nella regione curda semi-autonoma del nord dell'Iraq.

Gli attacchi sono avvenuti mentre circolano notizie secondo cui gli Stati Uniti si stanno coordinando con le fazioni di opposizione curde con base in Iraq, che hanno segnalato la possibilità di entrare nel conflitto contro l'Iran.

Ore 15:00 Il cancelliere tedesco Merz: prolungare la guerra non è nell'interesse dell'Europa

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che prolungare la guerra metterebbe a rischio la stabilità regionale e la sicurezza dell'Europa.

Merz ha affermato che un conflitto prolungato minaccia la sicurezza di Israele e dei suoi partner nella regione.

Ha aggiunto che continuare la guerra non è nel loro interesse, mettendo in guardia dai pericoli che potrebbero minacciare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Iran.

Secondo Merz, l'instabilità in Iran potrebbe minacciare la sicurezza energetica dell'Europa e innescare ondate migratorie incontrollate.

Ore 14:30 Trump chiede all'Iran la "resa incondizionata"

Il presidente Trump afferma che "non ci sarà alcun accordo con l'Iran se non la RESA INCONDIZIONATA!"

In un post sui social media, Trump ha poi chiesto nuovi leader iraniani che ritiene "accettabili", dopodiché ha affermato che gli Stati Uniti e i loro alleati lavoreranno per aiutare l'Iran a riprendersi.

Ore 14:00 Riepilogo

Ore 14:00 Gli attacchi tra Stati Uniti e Israele hanno ucciso 20 persone, tra cui civili, nella città di Shiraz, nel sud dell'Iran.

Gli attacchi hanno continuato a colpire anche Teheran e le zone del nord-ovest dell'Iran, dove l'Iran teme che i gruppi separatisti curdi con base nella regione curda dell'Iraq settentrionale possano tentare di organizzare un'incursione armata.

Israele ha effettuato altre ondate di attacchi contro il sobborgo meridionale di Dahiyeh a Beirut, nonché contro città del Libano meridionale, tra cui Sidone, dove sarebbero state uccise cinque persone.

Droni e missili iraniani hanno continuato a colpire le nazioni del Golfo: Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti hanno tutti segnalato intercettazioni da ieri sera.

Il ministro dell'Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, ha avvertito che la guerra in corso potrebbe "far crollare le economie mondiali", con gli esportatori di energia del Golfo che interromperanno la produzione nel giro di poche settimane.

Il presidente iraniano Pezeshkian ha chiesto che vengano fatti sforzi di mediazione per affrontare coloro "che hanno sottovalutato il popolo iraniano e innescato questo conflitto".

Ore 13:00 Il ministero degli Esteri iraniano: Stati Uniti e Israele hanno preso di mira una scuola elementare di Teheran

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghaei ha accusato gli Stati Uniti e Israele di aver compiuto un attacco contro una scuola elementare in piazza Niloufar a Teheran. In un post su X, Baghaei ha condiviso il filmato di quelle che sembravano aule scolastiche con le finestre distrutte e una vasta area di detriti. Non ha menzionato le vittime.

Ore 12:00 Pezeshkian: la mediazione dovrebbe rivolgersi a coloro che "hanno innescato questo conflitto"

Gli sforzi di mediazione dovrebbero essere diretti agli Stati Uniti e a Israele, afferma il presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

"Sia chiaro: siamo impegnati per una pace duratura nella regione, ma non esitiamo a difendere la dignità e la sovranità della nostra nazione. La mediazione dovrebbe rivolgersi a coloro che hanno sottovalutato il popolo iraniano e hanno innescato questo conflitto", ha scritto Pezeshkian su X.

Ore 11:30 Turk, ONU: un'indagine rapida e l'assunzione di responsabilità dopo l'attacco mortale in una scuola in Iran

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, ha chiesto agli Stati Uniti di portare a termine "molto rapidamente" l'inchiesta annunciata sull'attacco in cui sono morte 175 persone in una scuola femminile iraniana.

"Quello che abbiamo chiesto sono ovviamente indagini rapide, trasparenti e imparziali, come abbiamo capito sono state annunciate dagli Stati Uniti", ha detto Turk ai giornalisti a Ginevra.

Ha sottolineato che "dobbiamo che ciò avvenga molto rapidamente e dobbiamo anche garantire che le vittime siano chiamate a rispondere delle proprie azioni e ricevano un risarcimento".

Il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno “indagando” sull’attacco a Minab.

Ore 11:00 Cinque morti e sette feriti nell'attacco israeliano a Sidone, in Libano

Il Ministero della Salute libanese afferma che cinque persone sono state uccise e sette ferite negli attacchi israeliani alla città meridionale di Sidone.

Ore 10:30 Cremlino: la guerra contro l'Iran ha alimentato una domanda significativa di energia russa

Il Cremlino afferma che la guerra in Iran ha alimentato la domanda di prodotti energetici russi, un giorno dopo che il Tesoro degli Stati Uniti ha emesso una deroga di 30 giorni che consente all'India di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare.

Il conflitto ha lasciato lo Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo cruciale, praticamente chiuso, con paesi di tutto il mondo tagliati fuori da un quinto delle forniture globali di petrolio e gas naturale liquefatto.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato ai giornalisti che la Russia è stata e rimane un fornitore affidabile di petrolio e gas, sia tramite oleodotti che in forma liquefatta.

"Stiamo assistendo a un aumento significativo della domanda di risorse energetiche russe in relazione alla guerra in Iran", ha affermato.

Ore 10:00 L'Azerbaigian annuncia il ritiro dei suoi diplomatici dall'Iran

L'Azerbaigian sta ritirando i suoi diplomatici dall'Iran per la loro sicurezza, ha affermato il ministro degli Esteri Jeyhun Bayramov.

La decisione arriva un giorno dopo che Baku ha dichiarato che quattro droni iraniani hanno attraversato il suo confine e ferito quattro persone nell'enclave di Nakhchivan.

Ha affermato che l'Azerbaijan stava evacuando i dipendenti dall'ambasciata a Teheran e dal consolato generale a Tabriz.

L'Iran ha negato di aver lanciato l'attacco con i droni.

Ore 09:30 Il ministro dell'energia del Qatar: La guerra potrebbe "far crollare le economie del mondo"

Il ministro dell'Energia del Qatar, Saad al-Kaabi, afferma che anche se la guerra finisse immediatamente, ci vorrebbero "settimane o mesi" perché il Qatar torni a un normale ciclo di consegne.

In un'intervista al Financial Times, ha affermato che la guerra potrebbe "far crollare le economie mondiali", prevedendo che tutti gli esportatori di energia del Golfo avrebbero interrotto la produzione nel giro di poche settimane, portando il prezzo del petrolio a 150 dollari al barile.

Ore 09:00 L'Iran ripristinerà gradualmente le attività amministrative

L'Iran ha annunciato che riprenderà gradualmente le attività amministrative e che tutti i ministeri, le organizzazioni e gli organi esecutivi con sede nella provincia di Teheran opereranno con il 20% dei propri dipendenti presenti in loco a partire da domenica 8 marzo. L'annuncio afferma inoltre:

Tutte le dipendenti della provincia lavoreranno da remoto.

Alcune banche rimarranno aperte.

Sono esentate dalla presente direttiva le unità operative degli enti erogatori di servizi, dei comuni, dei centri medici e delle istituzioni militari, di polizia e di sicurezza.

Anche tutti i dirigenti della provincia di Teheran sono esclusi dal lavoro a distanza e sono tenuti a essere presenti sul posto di lavoro.

La direttiva arriva nonostante i continui attacchi israelo-americani contro il Paese.

Ore 08:30 Attacco USA-Israele: 20 morti a Shiraz

Jalil Hasani, vicegovernatore della provincia iraniana di Fars, ha affermato che i recenti attacchi degli Stati Uniti e di Israele hanno ucciso 20 persone e ne hanno ferite 30 nella città di Shiraz.

Secondo quanto riportato dai media statali iraniani, l'attacco è avvenuto in una zona residenziale del quartiere Zibashahr della città, uccidendo "cittadini innocenti".

In precedenza vi avevamo segnalato la morte di due paramedici in un recente attacco a Shiraz.

Ore 08:00 La guerra contro l'Iran è costata a Washington 3,7 miliardi di dollari nelle prime 100 ore

Secondo il Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS), si stima che le prime 100 ore di guerra degli Stati Uniti contro l'Iran siano costate 3,7 miliardi di dollari, ovvero 891,4 milioni di dollari al giorno.

Mentre sia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sia il segretario alla Difesa Pete Hegseth hanno indicato che la guerra potrebbe durare settimane, il think tank con sede a Washington DC fa notare che il Dipartimento della Difesa avrà bisogno di più soldi di quelli attualmente stanziati per finanziare la guerra.

"Il costo delle munizioni diminuirà man mano che gli Stati Uniti passeranno a munizioni più economiche", ha affermato il CSIS, spiegando che l'avvio di una campagna aerea è più costoso a causa degli armamenti sofisticati richiesti.

"Tuttavia, i costi non preventivati ??saranno sostanziali... Ciò significa che il Dipartimento della Difesa avrà bisogno di fondi aggiuntivi a un certo punto, perché il livello di tagli al bilancio necessari per finanziare internamente questo conflitto sarebbe probabilmente difficile dal punto di vista politico e operativo", ha affermato.

Ore 07:30 Mezzaluna Rossa: Oltre 3.000 case in Iran danneggiate dagli attacchi USA-Israele

Pir Hossein Kolivand, presidente della Mezzaluna Rossa iraniana, afferma che gli attacchi israelo-americani hanno danneggiato 3.643 siti civili, tra cui 3.090 abitazioni. Sono stati danneggiati anche 528 centri commerciali e di servizi, 14 strutture mediche o farmaceutiche e nove strutture della Mezzaluna Rossa.

La maggior parte degli obiettivi, ha aggiunto, si trovavano in "aree residenziali densamente popolate".

Ore 07:00 L'UNICEF: quasi 200 bambini sono stati uccisi negli attacchi da sabato

Secondo l'UNICEF, sono stati segnalati quasi 200 bambini uccisi in tutto il Medio Oriente da quando, nel fine settimana, è iniziata l'escalation militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran.

Almeno 181 bambini sono stati uccisi in Iran, sette in Libano, tre in Israele e una in Kuwait, secondo l’organismo ONU.

"Non sono i bambini a scatenare le guerre, ma pagano un prezzo inaccettabilmente alto. L'escalation militare in Medio Oriente ha già avuto un impatto devastante sui bambini", ha lamentato l'UNICEF.

Secondo l'IRGC, durante il primo giorno degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran, una scuola femminile è stata colpita a Minab, nell'Iran meridionale, uccidendo almeno 175 scolarette.

Ore 06:30 Trump alla NBC: gli Stati Uniti non stanno attualmente valutando l'invio di truppe di terra in Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato all'emittente televisiva statunitense NBC che sarebbe una "perdita di tempo" prendere in considerazione l'invio di truppe di terra statunitensi in Iran.

"È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere", ha detto Trump alla NBC telefonicamente.

Ha inoltre liquidato come un “commento sprecato” l’avvertimento del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo cui l’invio di truppe straniere in Iran avrebbe significato un disastro per gli invasori.

Ore 05:00 Ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dai notiziari e dal nostro team di Al Jazeera sul campo, durante la notte si sono verificate violente esplosioni in diverse località della capitale iraniana, Teheran, tra cui zone residenziali e nelle vicinanze dell'Università di Teheran.

I caccia israeliani hanno bombardato le città del Libano meridionale e orientale, tra cui Douris nella valle della Bekaa, nonché i sobborghi meridionali della capitale Beirut.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato i diplomatici iraniani presso le ambasciate di tutto il mondo a disertare e chiedere asilo. Trump ha anche offerto l'immunità ai comandanti dell'IRGC se deponessero le armi e disertassero.

Durante la notte, le sirene antiaeree hanno risuonato in tutto il Kuwait, mentre si sentivano segnalazioni di potenti esplosioni.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha annunciato che le sue forze di difesa aerea hanno intercettato con successo un attacco di droni contro la base aerea di Al Udeid a Doha.

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha confermato che tre cittadini australiani si trovavano a bordo di un sottomarino statunitense a propulsione nucleare che ha affondato una nave militare iraniana nell'Oceano Indiano, vicino allo Sri Lanka.

Secondo il Wall Street Journal, gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando la possibilità di congelare miliardi di dollari di beni iraniani detenuti nello Stato del Golfo.

Ore 21:00 Trump sostiene l'offensiva curda in Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di sostenere l'offensiva delle forze curde contro l'Iran, in dichiarazioni rilasciate durante un'intervista con Reuters.

"Penso che sia meraviglioso che vogliano farlo. Sarei completamente d'accordo", ha detto Trump.

Alla domanda se gli Stati Uniti avrebbero fornito copertura aerea per un'operazione del genere, Trump ha rifiutato di confermare, affermando: "Non posso dirtelo".

Ha aggiunto che se le forze curde decidessero di procedere con un attacco, il loro obiettivo sarebbe quello di "vincere".

Secondo fonti anonime citate da Reuters, i commenti giungono mentre negli ultimi giorni le milizie curde iraniane hanno discusso con gli Stati Uniti sull'opportunità e le modalità di attaccare le forze di sicurezza iraniane nell'Iran occidentale.

I gruppi hanno sede lungo il confine tra Iran e Iraq, nella regione curda semi-autonoma dell'Iraq.

Ore 20:30 La NATO sostiene di essere in buona posizione per "difendere le popolazioni alleate dalle minacce balistiche"

La NATO afferma di essere in una buona posizione per difendere i membri dell'alleanza dagli attacchi dell'Iran.

Durante un incontro a Bruxelles dei 32 paesi membri dell'alleanza, il Segretario generale Mark Rutte "ha elogiato il Comandante supremo alleato in Europa (SACEUR) e tutto il personale alleato coinvolto per i loro sforzi congiunti, che hanno permesso di identificare, tracciare e intercettare con successo il missile balistico iraniano", si legge in una dichiarazione.

"Si tratta di una dimostrazione tangibile della capacità dell'Alleanza di difendere le nostre popolazioni da tutte le minacce, comprese quelle rappresentate dai missili balistici", ha aggiunto.

Anche la NATO ha “fermamente condannato” gli attacchi iraniani contro la Turchia, paese membro, ieri, “ed ha espresso la sua piena solidarietà ad Ankara”.

In una dichiarazione separata su X, il portavoce della NATO Martin O'Donnell ha affermato che gli alleati della NATO hanno rafforzato la loro strategia di difesa missilistica balistica a livello di alleanza in seguito all'incidente di Turchia.

Ore 20:00 Pezeshkian: L'esercito iraniano affronterà il separatismo curdo

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha espresso la sua gratitudine al popolo curdo “orgoglioso e onorevole” che “ha sostenuto l’Iran”.

In un post su X, il presidente ha affermato di condividere il dolore delle famiglie curde che hanno perso i propri cari nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Ma i funzionari e l'esercito iraniano, ha aggiunto, in quanto "guardiani della sicurezza, hanno il dovere di contrastare con decisione qualsiasi attività separatista".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato in precedenza a Reuters di sostenere l'offensiva delle forze curde contro l'Iran, mentre le milizie curde iraniane e i funzionari statunitensi avrebbero discusso di possibili future operazioni militari.

Ore 19:30 Zelenskyy: gli Stati Uniti chiedono il sostegno dell'Ucraina contro i droni iraniani

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy afferma di aver ricevuto dagli Stati Uniti una richiesta di "supporto specifico" per gestire i droni d'attacco Shahed dell'Iran.

"Ho dato istruzioni di fornire i mezzi necessari e di assicurare la presenza di specialisti ucraini in grado di garantire la sicurezza richiesta", ha scritto Zelenskyy su X. "L'Ucraina aiuta i partner che contribuiscono a garantire la nostra sicurezza e a proteggere la vita del nostro popolo".

Zelensky aveva già dichiarato ieri, nel suo discorso serale, che l'Ucraina rimaneva in contatto quotidiano con i funzionari statunitensi, anche per quanto riguarda la guerra in Iran.

Ore 19:00 La Francia fornirà veicoli blindati e supporto operativo in Libano

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accettato di offrire sostegno all'esercito libanese e ha invitato Israele a "non estendere la guerra al Libano".

In una lunga missiva su X, Macron ha affermato che la Francia fornirà “veicoli da trasporto blindati, nonché supporto operativo e logistico” all’esercito libanese e ha promesso il suo “pieno sostegno” al governo.

La Francia sta inoltre inviando diverse tonnellate di medicinali e aiuti alle decine di migliaia di civili sfollati dalla parte meridionale del Paese, ha affermato Macron, senza però spiegare in cosa consisterebbe tale assistenza.

"Bisogna fare tutto il possibile per impedire che questo Paese, così vicino alla Francia, venga nuovamente coinvolto in una guerra", ha scritto il presidente. "I libanesi hanno diritto alla pace e alla sicurezza, come tutti in Medio Oriente".

Abbiamo già riferito in precedenza che il presidente libanese Joseph Aoun ha chiesto a Macron di intervenire nella campagna di bombardamenti in corso da parte di Israele.

Ore 18:30 Netanyahu elogia la cooperazione militare "storica" ??con gli Stati Uniti

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato quella che ha definito la cooperazione militare "storica" ??tra Israele e Stati Uniti durante il conflitto in corso.

In un post su X, Netanyahu ha affermato di aver visitato una base aerea nel sud di Israele, dove piloti israeliani e statunitensi operano insieme.

Netanyahu ha aggiunto che Israele continuerà a colpire quelli che ha descritto come obiettivi legati all'Iran e ai gruppi armati in Libano.

"Ringrazio il mio amico Presidente Trump per la cooperazione tra noi e tra Israele e gli Stati Uniti", ha affermato.

Ore 18:00 Dichiarazione congiunta UE-CCG condanna gli attacchi iraniani

Una dichiarazione congiunta rilasciata dall'Unione Europea e dal Consiglio di cooperazione del Golfo dopo le consultazioni di giovedì ha condannato gli attacchi dell'Iran contro i suoi alleati arabi.

Le nazioni del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno sottolineato il loro “impegno affinché i loro territori non vengano utilizzati per lanciare attacchi contro l’Iran”.

Hanno ribadito il loro fermo impegno al dialogo e alla diplomazia come mezzi per risolvere la crisi, elogiando il ruolo costruttivo dell'Oman in questo senso e sottolineando la necessità di ripristinare la stabilità e la sicurezza nella regione.

Ore 17:30 Araghchi: "Non vediamo alcuna ragione per negoziare"

Abbiamo altri commenti dal massimo diplomatico iraniano.

In un'intervista in diretta con la NBC, Abbas Araghchi ha affermato che l'Iran "non chiede un cessate il fuoco".

"Non vediamo alcun motivo per cui dovremmo negoziare con gli Stati Uniti", ha detto. "Quando abbiamo negoziato con loro due volte, ogni volta ci hanno attaccato nel bel mezzo dei negoziati".

Araghchi ha anche sottolineato che l'Iran non ha chiuso lo Stretto di Hormuz, affermando che "sono le navi e le petroliere" che si sono rifiutate di attraversare la via d'acqua.

"Non abbiamo intenzione di chiuderlo adesso, ma mentre la guerra continua, prenderemo in considerazione ogni scenario", ha aggiunto.

Ore 17:00 Il ministro degli Esteri iraniano avverte Trump: "Il piano A è fallito"

Abbas Araghchi si è rivolto direttamente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua ultima dichiarazione.

"Il piano A per una vittoria militare rapida e pulita è fallito, signor Presidente", ha scritto il massimo diplomatico iraniano sulla piattaforma social X. "Il suo piano B sarà un fallimento ancora più grande".

Ha concluso affermando che l'occasione per un "accordo unico" è stata "bruciata" durante l'ultimo round di negoziati.

"Israele prima di tutto" significa sempre "America ultima"", ha aggiunto il ministro.

Ore 16:30 L'Iran ringrazia l'Arabia Saudita per non aver permesso l'uso del territorio durante la guerra

L'ambasciatore iraniano in Arabia Saudita, Alireza Enayati, ha affermato che il suo Paese apprezza l'impegno dell'Arabia Saudita a non consentire che il suo spazio aereo o il suo territorio vengano utilizzati durante la guerra in corso con gli Stati Uniti e Israele.

"Apprezziamo ciò che abbiamo ripetutamente sentito dall'Arabia Saudita: non consente che il suo spazio aereo, le sue acque o il suo territorio vengano utilizzati contro la Repubblica islamica dell'Iran", ha detto all'AFP.

Prima dello scoppio della guerra, Riad aveva dato il suo appoggio agli sforzi diplomatici volti a stemperare le tensioni tra Teheran e Washington e aveva promesso che il suo spazio aereo non sarebbe stato utilizzato per attacchi contro l'Iran.

Ore 16:00 Erdogan ha ribadito a Macron che la Turchia spinge per la ripresa dei negoziati con l'Iran

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato al presidente francese Emmanuel Macron che Ankara sta spingendo per la ripresa dei negoziati sull'Iran.

In una telefonata odierna, Erdogan ha affermato che la Turchia sta compiendo "intensi sforzi" per rafforzare le condizioni per la diplomazia, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

Ha inoltre avvertito che il prolungamento del conflitto che coinvolge l'Iran creerebbe instabilità sia nella regione che nel mondo intero.

Il leader turco ha aggiunto che la situazione sottolinea la necessità di una maggiore cooperazione in materia di difesa tra gli alleati della NATO.

Ore 15:30 Trump: devo essere coinvolto nella scelta del prossimo leader dell'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di ritenere che dovrebbe essere personalmente coinvolto nella scelta del prossimo leader dell'Iran dopo la morte della guida suprema del Paese.

In un'intervista con Axios, Trump ha affermato che l'Iran starebbe "perdendo tempo" se cercasse di nominare un successore senza il coinvolgimento degli Stati Uniti.

Ha riconosciuto che Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo assassinato Ali Khamenei, è ampiamente considerato il successore più probabile, ma ha affermato che non accetterebbe tale esito.

"Il figlio di Khamenei è un peso piuma", ha detto Trump. "Devo essere coinvolto nella nomina".

Trump ha aggiunto che avrebbe respinto qualsiasi nuovo leader iraniano che continuasse le politiche della precedente leadership, avvertendo che così facendo si rischierebbe di rinnovare il conflitto con gli Stati Uniti "tra cinque anni".

"Il figlio di Khamenei è per me inaccettabile. Vogliamo qualcuno che porti armonia e pace in Iran", ha affermato.

Ore 15:00 L'Iran afferma che oltre 3.600 siti civili sono stati danneggiati dagli attacchi tra Stati Uniti e Israele

Secondo i dati pubblicati dalla Mezzaluna Rossa iraniana, citati dal governo iraniano su X, oltre 3.600 siti civili sono stati danneggiati in attacchi attribuiti agli Stati Uniti e a Israele.

Secondo quanto riferito, il capo della Mezzaluna Rossa iraniana ha dichiarato che finora sono state prese di mira 3.643 località civili, tra cui 3.090 abitazioni, 528 centri commerciali, 13 strutture mediche e nove centri della Mezzaluna Rossa.

Il funzionario ha affermato che diversi importanti ospedali sono stati danneggiati, tra cui l'ospedale Khatam, l'ospedale Gandhi e altri centri di riabilitazione e assistenza sociale.

Le autorità iraniane hanno affermato che alcuni pazienti sono rimasti feriti quando le strutture ospedaliere sono crollate durante gli attacchi, mentre strutture come il Valiasr Burns Hospital sono state rese inagibili.

La Mezzaluna Rossa iraniana ha dichiarato che i rapporti che documentano i danni sono stati presentati al Comitato internazionale della Croce Rossa e ad altri organismi internazionali per eventuali azioni legali.

Ore 14:30 L'OMS afferma di aver verificato 13 attacchi alle infrastrutture sanitarie in Iran

L'OMS afferma di aver verificato più di 10 attacchi alle infrastrutture sanitarie dell'Iran nel corso della campagna tra Stati Uniti e Israele, in cui sono morti quattro operatori sanitari e ne sono rimasti feriti 25.

"L'OMS ha verificato 13 attacchi all'assistenza sanitaria in Iran e uno in Libano", ha dichiarato il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa.

Un altro funzionario dell'OMS, durante lo stesso briefing, ha aggiunto che anche quattro ambulanze sono state colpite e che ospedali e altri siti sanitari hanno subito danni di lieve entità a causa degli scioperi nelle vicinanze.

Ore 14:00 Ultimi sviluppi

Missili lanciati dagli Stati Uniti e da Israele hanno colpito due scuole nella città di Parand, a sud-ovest di Teheran, nel contesto dei continui attacchi aerei contro il Paese.

Il bilancio delle vittime degli attacchi statunitensi e israeliani in Iran da sabato è salito a 1.230.

I media israeliani riportano esplosioni nel centro di Israele, mentre i sistemi di difesa intercettavano missili lanciati dall'Iran.

In Libano, l'esercito israeliano ha minacciato gli abitanti della periferia sud di Beirut di abbandonare immediatamente le proprie case, mentre nel sud, gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira le città di Harouf e Kfar Rumman.

Almeno otto persone sono state uccise oggi dagli attacchi israeliani in tutto il Libano.

Teheran afferma di aver lanciato attacchi con droni contro le forze statunitensi a Camp Arifjan in Kuwait

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti afferma che un missile e sei droni sono caduti all'interno del Paese. L'ufficio stampa di Abu Dhabi ha dichiarato che sei persone sono rimaste ferite dai detriti caduti dai droni, intercettati dai sistemi di difesa aerea sopra l'emirato.

Il presidente dell'Azerbaigian Aliyev ha affermato che l'Iran deve scusarsi dopo che un drone ha ferito due persone nella sua enclave autonoma di Nakhchivan, un incidente di cui l'Iran ha negato la responsabilità.

Ore 13:00 L'Iran nega di aver preso di mira l'Azerbaijan dopo l'attacco con i droni

Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha negato che il Paese abbia preso di mira l'Azerbaigian, che in precedenza aveva affermato che due droni iraniani avevano colpito il suo territorio di Nakhchivan, tra cui un edificio aeroportuale.

"La Repubblica islamica dell'Iran non ha preso di mira la Repubblica dell'Azerbaigian", ha dichiarato Gharibabadi in un commento riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. "Non prendiamo di mira i Paesi confinanti".

Ha affermato che "la politica dell'Iran è quella di colpire solo le basi militari dei suoi nemici" che sono attive nella regione e utilizzate per attaccare l'Iran, comprese quelle degli Stati Uniti e di Israele.

Ore 12:30 Aumenta il bilancio delle vittime in Iran a causa degli attacchi statunitensi e israeliani

Il bilancio delle vittime degli attacchi statunitensi e israeliani in Iran da sabato è salito a 1.230, ha riferito l'agenzia di stampa semiufficiale iraniana Tasnim.

Ore 12:00 Rutte: "L'articolo 5 non è sul tavolo" per l'incidente missilistico turco

L'agenzia di stampa Reuters ha ricevuto ulteriori commenti dal capo della NATO Mark Rutte sulla situazione in Iran.

Ha affermato che l'incidente di ieri, in cui un missile in avvicinamento allo spazio aereo turco è stato abbattuto dalle difese aeree della NATO, è stato "grave", ma che "nessuno parla dell'articolo 5".

L'articolo 5 della NATO stabilisce che un attacco a uno dei suoi membri è un attacco a tutti gli altri.

L'incidente ha sottolineato la vigilanza della NATO, ha affermato.

Rutte ha aggiunto che è difficile valutare come si concluderà la situazione in Iran, ma ha la sensazione che gli Stati Uniti sappiano cosa stanno facendo.

Ore 11:30 IRGC: inflitti danni significativi agli obiettivi militari statunitensi in Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano sostiene di aver inflitto danni ingenti a 20 obiettivi militari statunitensi in Kuwait, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

Ore 11:00 Gli attacchi israeliani hanno ucciso 77 persone in Libano in 4 giorni: Ministero della Salute

Il Ministero della Salute libanese afferma che gli attacchi israeliani nel Paese da lunedì hanno ucciso un totale di 77 persone e ne hanno ferite 527.

Come abbiamo già riferito, almeno otto persone sono state uccise oggi in attacchi di questo tipo, tra cui quattro membri della stessa famiglia nel villaggio meridionale di Kfar Tebnit.

Ore 10:30 Il governo della regione curda dell'Iraq afferma di non far parte di alcuna campagna per espandere la guerra

Il governo regionale curdo ha negato il suo coinvolgimento in qualsiasi piano per armare gruppi e inviarli in Iran, in seguito alle segnalazioni secondo cui i combattenti curdi si sarebbero consultati con gli Stati Uniti sulla possibilità di lanciare attacchi nell'Iran occidentale.

In una dichiarazione citata dall'agenzia di stampa Reuters, il portavoce del governo regionale ha affermato che non ha alcun ruolo in alcun tentativo di espandere la guerra in corso o di infiammare le tensioni regionali.

Abbiamo già riferito in precedenza che Nechirvan Barzani, presidente della regione semi-autonoma, ha affermato che "non deve essere coinvolta in alcun conflitto o escalation militare che possa danneggiare la vita e la sicurezza dei nostri concittadini".

Ore 10:00 La Russia afferma che l'Iran non le ha chiesto di fornire armi

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che la Russia non ha ricevuto alcuna richiesta dall'Iran di inviarle armi durante la guerra in corso.

Alla domanda di un giornalista se Mosca intenda offrire supporto materiale all'Iran, comprese le armi, Peskov ha risposto: "In questo caso, non ci sono state richieste da parte iraniana. La nostra posizione coerente è ben nota a tutti e non ci sono stati cambiamenti al riguardo".

L'anno scorso, l'Iran ha siglato un accordo di partenariato strategico ventennale con la Russia.

La Russia sta costruendo due nuove unità nucleari a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare iraniana, e l'Iran ha fornito alla Russia i droni Shahed da utilizzare contro l'Ucraina.

Ore 09:30 Riepilogo

Si sono udite esplosioni a Teheran e Karaj dopo che Israele ha annunciato che avrebbe lanciato una nuova ondata di attacchi nel contesto dei continui attacchi contro il Paese.

La Mezzaluna Rossa iraniana afferma di aver registrato 1.332 attacchi da parte delle forze statunitensi e israeliane da sabato, mentre più di 1.000 persone sono state uccise negli attacchi.

Si sentono numerose esplosioni nei cieli sopra la capitale del Qatar, Doha, mentre i sistemi di difesa intercettano i missili.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano sostiene che la sua marina ha colpito una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale, appiccando un incendio sulla nave.

Il Ministero dell'intelligence iraniano afferma di aver collaborato con l'IRGC per attaccare preventivamente i gruppi separatisti sostenuti dagli Stati Uniti e da Israele, che stavano complottando per violare i confini occidentali dell'Iran e sferrare "attacchi terroristici".

Gli attacchi israeliani hanno ucciso sei persone, tra cui quattro membri di una famiglia, in villaggi nel sud del Libano.

Il Ministero degli Esteri dell'Azerbaigian ha dichiarato che diversi droni lanciati dall'Iran hanno colpito il suo territorio: uno ha colpito il terminal di un aeroporto e un altro è atterrato nei pressi di un edificio scolastico.

Lo Sri Lanka ha affermato che un'altra nave da guerra iraniana si sta dirigendo verso le acque territoriali dello Sri Lanka, vicino alla stessa area in cui ieri un sottomarino statunitense ha distrutto una fregata iraniana .

Ore 09:00 L'IRGC: colpito una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale

L'IRGC ha affermato che la sua marina ha colpito questa mattina una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale, sottolineando che alle navi militari e commerciali appartenenti agli Stati Uniti, a Israele e ai paesi europei che le sostengono "non sarà consentito il passaggio".

"Se verranno osservati, saranno sicuramente colpiti", ha affermato l'IRGC.

"Avevamo precedentemente affermato che, in base alle leggi e alle risoluzioni internazionali, in tempo di guerra la Repubblica islamica dell'Iran avrà il diritto di controllare il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz", ha affermato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim News.

Ore 08:30 L'IRGC afferma di aver colpito una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale

L'IRGC ha affermato che la sua marina ha colpito questa mattina una petroliera statunitense nel Golfo settentrionale, sottolineando che alle navi militari e commerciali appartenenti agli Stati Uniti, a Israele e ai paesi europei che le sostengono "non sarà consentito il passaggio".

"Se verranno osservati, saranno sicuramente colpiti", ha affermato l'IRGC.

"Avevamo precedentemente affermato che, in base alle leggi e alle risoluzioni internazionali, in tempo di guerra la Repubblica islamica dell'Iran avrà il diritto di controllare il passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz", ha affermato il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC), come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim News.

Ore 08:00 Hegseth a Israele: "continuare fino alla fine"

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha parlato ieri sera con il suo omologo statunitense Pete Hegseth.

Nel comunicato si legge che Hegseth ha "lodato la cooperazione senza precedenti" tra gli eserciti statunitense e israeliano e ha incoraggiato Katz a "continuare fino alla fine, siamo con voi".

Ore 07:30 Mezzaluna Rossa: Le forze statunitensi e israeliane hanno finora attaccato 105 siti civili in Ira

La Mezzaluna Rossa iraniana afferma di aver registrato 1.332 attacchi da parte delle forze statunitensi e israeliane in Iran da sabato, con incursioni documentate in 636 località, tra cui almeno 105 siti civili.

Tra questi figurano 14 strutture mediche e sette edifici della Mezzaluna Rossa, ha affermato, aggiungendo che almeno 174 città sono state colpite.

Ore 07:00 il ministro degli Esteri dell'Oman: "Fermiamo la guerra ora"

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr al-Busaidi, ha lanciato un altro appello per porre fine alla guerra, affermando che il Paese farà la sua parte per aiutare a rimpatriare tutte le persone bloccate nel suo territorio a causa del conflitto.

"Il governo dell'Oman sta collaborando con i vostri governi e le compagnie aeree internazionali per organizzare i voli per riportarvi a casa", ha scritto in un post su X. "Ci riferiamo a tutti, qualunque sia il vostro passaporto. I cittadini di tutti i Paesi hanno il diritto umano alla sicurezza e alla protezione.

"Fermiamo subito questa guerra."

Ore 06:30 L'Iran segnala danni alle strutture di fornitura idrica ed elettrica

Secondo quanto riportato dall'emittente IRIB, il ministro dell'Energia Abbas Aliabadi afferma che gli attacchi israelo-americani hanno causato danni alle strutture di distribuzione idrica ed elettrica in varie parti del Paese.

Ha tuttavia affermato che le riparazioni continuano per garantire la continuità del servizio.

Le persone dovrebbero fare attenzione al consumo di acqua ed elettricità, ha aggiunto.

Ore 06:00 Il Primo Ministro australiano: "risorse militari" sono state inviate in Medio Oriente

Anthony Albanese ha annunciato che le “risorse militari” australiane sono state dispiegate in Medio Oriente come piano di emergenza.

Albanese ha dichiarato al parlamento australiano che il governo ha inviato nella regione sei squadre di intervento in caso di crisi.

"Abbiamo già schierato risorse militari come parte del nostro piano di emergenza all'inizio di questa settimana", ha affermato.

Non ha fornito ulteriori dettagli, ma l'emittente televisiva australiana SBS News ha riferito che sono stati schierati due aerei militari.

Ore 05:30 Araghchi: Gli Stati Uniti hanno commesso "atrocità", "si pentiranno amaramente" di aver affondato una fregata

Il ministro degli Esteri iraniano afferma che gli Stati Uniti hanno "perpetrato un'atrocità in mare" affondando la fregata iraniana Dena, cosa di cui si pentiranno "amaramente".

"Gli Stati Uniti hanno perpetrato un'atrocità in mare, a 2.000 miglia (3.219 km) dalle coste dell'Iran", ha affermato Abbas Araghchi in un post su X.

"La fregata Dena, ospite della Marina indiana con a bordo circa 130 marinai, è stata colpita in acque internazionali senza preavviso."

Ha aggiunto: "Ricordate le mie parole: gli Stati Uniti finiranno per pentirsi amaramente del precedente che hanno creato".

Ore 05:00 L'Iran nega di aver lanciato un missile verso la Turchia

Lo Stato maggiore delle forze armate iraniane ha rilasciato una dichiarazione in cui nega di aver lanciato alcun missile verso la Turchia, che ieri ha dichiarato che le difese della NATO hanno abbattuto un missile iraniano mentre si dirigeva verso il suo spazio aereo.

"Le forze armate della Repubblica islamica dell'Iran rispettano la sovranità del paese vicino e amico, la Turchia, e negano qualsiasi lancio di missili verso il territorio di quel paese", si legge nella dichiarazione dell'esercito iraniano, riportata dall'agenzia di stampa iraniana Mehr.

Secondo il Ministero della Difesa turco, il missile si è avvicinato allo spazio aereo turco dopo aver sorvolato l'Iraq e la Siria.

Non ha causato vittime dopo essere stato intercettato. Il presidente Erdogan ha affermato che la Turchia stava "prendendo tutte le precauzioni necessarie" in consultazione con i suoi alleati della NATO e stava diffondendo "avvisi nei termini più chiari per impedire che incidenti simili si ripetano".

Ore 04:30 L'Iran attacca le "forze separatiste anti-iraniane" nella regione curda dell'Iraq

L'emittente televisiva iraniana Press TV riferisce che le forze iraniane hanno lanciato un'operazione contro le "forze separatiste anti-iraniane" nella regione curda semi-autonoma del vicino Iraq.

I video pubblicati su X da Press TV mostrano esplosioni che illuminano il cielo notturno durante l'operazione.

Il nuovo organo di stampa non ha specificato il luogo degli scioperi.

In precedenza, avevamo riferito di diverse esplosioni avvenute nella provincia di Sulaimaniya, nel nord dell'Iraq. Fonti locali hanno riferito che gli attacchi avevano preso di mira la sede centrale della Kurdistan Toilers Association, o Komala, un gruppo armato curdo iraniano in Iraq.

Gli attacchi si verificano mentre circolano notizie secondo cui gruppi armati curdi iraniani si sarebbero consultati con gli Stati Uniti nei giorni scorsi per decidere se e come attaccare le forze di sicurezza iraniane nella parte occidentale del Paese.

Secondo l'agenzia di stampa Reuters, la coalizione curda iraniana di gruppi stanziati al confine tra Iran e Iraq si sta addestrando per organizzare un attacco del genere nella speranza di indebolire l'esercito del Paese.

In precedenza, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva smentito le notizie secondo cui combattenti curdi armati avrebbero attraversato il confine con l'Iran dall'Iraq.

Ore 03:00 Un riepilogo degli sviluppi recenti

Da sabato, gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare le città dell'Iran, colpendo ospedali, scuole, case e mercati e uccidendo almeno 1.045 persone.

L'esercito statunitense ha silurato una nave iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka, nell'Oceano Indiano, uccidendo almeno 87 persone. Circa 32 sono state tratte in salvo.

Israele continua a colpire il Libano, colpendo quelli che definisce obiettivi di Hezbollah e ordinando agli abitanti di decine di villaggi del sud di abbandonare le proprie case.

Le difese aeree della NATO nel Mediterraneo orientale hanno intercettato e abbattuto un missile balistico iraniano nello spazio aereo turco. Il Pentagono afferma di non prevedere che l'incidente porterà l'alleanza occidentale in guerra.

Il Senato degli Stati Uniti ha appoggiato la campagna militare del presidente Donald Trump contro l'Iran, votando 53 a 47 per bloccare una risoluzione volta a fermare gli attacchi aerei. Tutti i repubblicani tranne uno hanno votato contro la mozione, mentre tutti i democratici tranne uno l'hanno sostenuta.

Il conflitto ha ridotto le forniture globali di petrolio e gas , con le navi cargo che hanno evitato lo Stretto di Hormuz, un passaggio fondamentale, dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane (IRGC) ne ha annunciato la chiusura.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha lanciato l'allarme sui "movimenti terroristici" al confine con l'Iraq in una telefonata con il leader del partito politico curdo-iracheno, mentre circolano voci secondo cui gli Stati Uniti sarebbero in trattative con le forze curde nel tentativo di armarle e fomentare una rivolta in Iran.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 20:00 L'Iran elogia la Spagna dopo le critiche degli Stati Uniti

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha elogiato la Spagna per essersi rifiutata di consentire che le sue basi venissero utilizzate negli attacchi statunitensi contro l'Iran. In un post su X, Pezeshkian ha affermato che la posizione della Spagna dimostra che "l'etica e le coscienze risvegliate esistono ancora in Occidente", elogiando i funzionari spagnoli per essersi opposti a quella che ha descritto come un'aggressione militare contro l'Iran. In precedenza, il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez aveva avvertito che il conflitto rischiava di scatenare un grave disastro globale. "Non ci renderemo complici di qualcosa che è negativo per il mondo né contrario ai nostri valori e interessi semplicemente per evitare rappresaglie da parte di qualcuno", ha affermato Sanchez in un discorso televisivo. I suoi commenti giungono mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Washington avrebbe interrotto i rapporti commerciali con la Spagna in seguito al rifiuto di Madrid di consentire l'utilizzo delle sue basi negli attacchi contro l'Iran.

Ore 19:30 Ministero della Salute libanese: Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 72 persone da lunedì

Secondo il Ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso 72 persone e ne hanno sfollate più di 83.000 dall'inizio di una nuova tornata di combattimenti tra Israele e il gruppo libanese Hezbollah.

In una dichiarazione, si afferma che "il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana dall'alba di lunedì... è salito a 72 martiri e 437 feriti", mentre il ministro degli affari sociali ha annunciato che il numero degli sfollati nei rifugi ufficiali è di 83.847.

Israele sta effettuando attacchi aerei in diverse zone del Libano dopo che lunedì il gruppo filo-iraniano Hezbollah ha iniziato a lanciare razzi e droni contro di esso in rappresaglia per l'attacco statunitense e israeliano in cui è stato ucciso il leader supremo dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

Ore 19:00 Foto: Stazione di polizia nel centro di Teheran rasa al suolo

Ore 18:30 Attacchi aerei israeliani uccidono 72 persone in Libano Il Ministero della Salute libanese afferma che il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani nel Paese è salito a 72, con almeno 437 feriti. Gli scontri transfrontalieri tra Israele e Libano sono ripresi dopo che il gruppo armato sostenuto dall'Iran ha lanciato razzi verso il nord di Israele in seguito all'attacco israelo-americano a Teheran. L'esercito israeliano ha risposto riprendendo gli attacchi aerei nel sud del Paese e nella periferia meridionale di Beirut, emanando ordini di evacuazione forzata e prendendo nuove posizioni militari nel territorio libanese. Ore 18:00 L'Iran minaccia di prendere di mira le ambasciate israeliane in tutto il mondo se la missione in Libano verrà attaccata Le forze armate iraniane hanno minacciato di prendere di mira le missioni israeliane in tutto il mondo se Israele attaccasse la missione di Teheran in Libano, afferma un portavoce militare. Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane, ha dichiarato in diretta televisiva: "Se Israele commette un crimine del genere, ci costringerà a fare di tutte le ambasciate israeliane sparse nel mondo il nostro legittimo bersaglio". Ieri, Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, ha dichiarato di "avvertire i rappresentanti del regime terroristico iraniano che si trovano ancora in Libano di andarsene immediatamente prima di essere presi di mira", dando loro 24 ore di tempo per fuggire. Ore 17:30 La Germania afferma che "la sola forza militare" non risolverà i conflitti Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius afferma che è “illusorio” pensare che il conflitto possa essere risolto “solo con la forza militare e con azioni unilaterali”. "Dobbiamo sottolinearlo ripetutamente ai nostri amici americani e israeliani e continueremo a farlo", ha detto Pistorius al parlamento tedesco. In un incontro tenutosi ieri alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato ai giornalisti di sostenere gli obiettivi della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma di averne chiesto la rapida conclusione per timore del suo impatto sull'economia globale. Ore 17:00 Il presidente iraniano dice alle nazioni del Golfo che Teheran non ha avuto "altra scelta" se non quella di attaccare Il presidente Masoud Pezeshkian si è rivolto ai paesi confinanti con l'Iran, affermando che l'Iran ha cercato di evitare la guerra attraverso la diplomazia, ma gli attacchi tra Stati Uniti e Israele non gli hanno lasciato "alcuna scelta" se non quella di reagire. "Rispettiamo la vostra sovranità", ha affermato il presidente in due post separati in arabo e in persiano su X. L'Iran ritiene che la sicurezza nella regione debba essere raggiunta attraverso uno sforzo collettivo, ha aggiunto. I suoi commenti sono arrivati ??dopo che il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha parlato al telefono con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, il quale ha respinto le affermazioni secondo cui Teheran avrebbe preso di mira solo gli interessi statunitensi nel paese. Ore 16:30 Gli Stati Uniti affermano di aver colpito o affondato più di 20 navi iraniane Secondo quanto affermato dal Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), dall'inizio delle operazioni le forze statunitensi hanno colpito o affondato più di 20 navi appartenenti al governo iraniano. In una dichiarazione, il CENTCOM ha affermato di aver aggiunto una nave da guerra di classe Soleimani all'elenco dopo un attacco avvenuto durante la notte. Come abbiamo già riportato, gli Stati Uniti hanno anche dichiarato di aver affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali. La marina militare dello Sri Lanka ha dichiarato di aver recuperato almeno 87 corpi. Non ci sono stati commenti immediati dall'Iran. Ore 16:00 Gli Stati Uniti affermano di aver colpito o affondato più di 20 navi iraniane Secondo quanto affermato dal Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), dall'inizio delle operazioni le forze statunitensi hanno colpito o affondato più di 20 navi appartenenti al governo iraniano. In una dichiarazione, il CENTCOM ha affermato di aver aggiunto una nave da guerra di classe Soleimani all'elenco dopo un attacco avvenuto durante la notte. Come abbiamo già riportato, gli Stati Uniti hanno anche dichiarato di aver affondato una nave da guerra iraniana in acque internazionali. La marina militare dello Sri Lanka ha dichiarato di aver recuperato almeno 87 corpi. Non ci sono stati commenti immediati dall'Iran.

Il bilancio delle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele in Iran è salito a 1.045, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana Tasnim.

Foto: Conseguenze degli attacchi a Teheran

Ore 12:30 Rinviata la commemorazione funebre per Khamenei

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, la cerimonia di commemorazione del defunto leader iraniano Khamenei a Teheran, originariamente prevista per le 22:00 (18:30 GMT) di oggi, è stata rinviata.

Citando un funzionario l’agenzia ha indicato come causa del ritardo problemi logistici, tra cui le richieste di persone provenienti da diverse province di partecipare alla cerimonia.

Ore 12:00 L'AIEA fornisce gli ultimi aggiornamenti sui siti nucleari dell'Iran

Abbiamo ricevuto l'ultimo aggiornamento dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sulla situazione negli impianti nucleari iraniani.

L'organismo di controllo nucleare ha affermato che, sulla base di un'analisi delle ultime immagini satellitari disponibili, non rileva "alcun danno alle strutture contenenti materiale nucleare in Iran e pertanto al momento non vi è alcun rischio di rilascio radiologico".

"Vicino al sito nucleare di Isfahan, sono visibili danni a due edifici. Nessun impatto aggiuntivo rilevato a Natanz, dopo i danni precedentemente segnalati agli ingressi , e nessun impatto in altri siti nucleari, tra cui la centrale nucleare di Bushehr", ha aggiunto.

Ore 11:30 Oltre 65.000 sfollati in Libano a causa degli attacchi israeliani: Ministro

Haneen Sayed, ministro libanese degli affari sociali, ha dichiarato ad Al Jazeera che 65.000 persone si sono registrate nei rifugi dopo essere state sfollate a causa dei recenti attacchi israeliani.

Sayed, il cui ministero è responsabile della fornitura di ripari e rifornimenti agli sfollati, ha affermato che forse altre 10.000-20.000 persone sono state sfollate ma sono "in viaggio" o hanno trovato rifugio presso amici e parenti e sono ancora in fase di registrazione per ricevere assistenza.

"Non è una bella situazione. La gente è preoccupata", ha detto, aggiungendo che erano ancora freschi i ricordi della guerra con Israele del 2024, quando "ci svegliavamo ogni giorno con il rumore dei droni o delle esplosioni".

Ha affermato che il governo ha dichiarato illegali le attività militari di Hezbollah e che il suo piano a lungo termine è quello di "stabilire l'autorità dello Stato su tutti i suoi territori".

Ore 11:00 La Spagna "sorpresa" dai commenti tedeschi sulle minacce commerciali di Trump

Madrid ha condiviso con Berlino la sua "sorpresa" per le dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che sembravano sostenere le pressioni degli Stati Uniti sulla Spagna riguardo all'Iran, ha affermato il ministro degli Esteri José Manuel Albares.

"Non riesco a immaginare i cancellieri [Angela] Merkel o [Olaf] Scholz fare simili dichiarazioni", ha detto Albares in un'intervista all'emittente statale TVE.

Durante una visita alla Casa Bianca martedì, il leader tedesco aveva affermato che Madrid aveva bisogno di essere "convinta" ad accettare l'obiettivo di spesa per la difesa più elevato della NATO, pari al 3,5% del PIL, in seguito alle minacce di Trump di tagliare gli scambi commerciali con la Spagna.

Trump ha mosso queste minacce in seguito al rifiuto della Spagna di consentire a Washington di utilizzare le sue basi per attaccare l'Iran.

Ore 10:30 Israele: l'Iran ha ancora una capacità missilistica "significativa"

L'esercito israeliano afferma che l'Iran ha ancora una "capacità significativa" di lanciare missili, anche dopo aver distrutto decine di suoi lanciatori.

"Abbiamo distrutto decine di lanciamissili che rappresentavano una minaccia significativa per il fronte israeliano", ha dichiarato il portavoce militare israeliano, generale di brigata Effie Defrin, in un briefing.

"Continueremo a colpire i lanciamissili e a ridurre il fuoco, ma il regime ha ancora una capacità significativa e vorrei ricordarvi che la nostra difesa non è impenetrabile".

Ore 10:00 Russia: Gli Stati Uniti hanno inventato la minaccia dell'Iran come pretesto per rovesciare il governo

La Russia ha accusato gli Stati Uniti di aver inventato una presunta minaccia proveniente dall'Iran come pretesto per rovesciare il proprio governo.

Durante un briefing, la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova ha affermato che gli Stati Uniti hanno utilizzato i negoziati sul nucleare con l'Iran come copertura per mascherare il loro piano per un cambio di governo.

Ha affermato che gli impianti nucleari iraniani sono stati nuovamente attaccati, il che rappresenta un rischio serio.

Ha aggiunto che Mosca è convinta che non esista una soluzione militare alla crisi e che è pronta a continuare a cercare soluzioni basate sul diritto internazionale.

Ore 09:30 Araghchi: Trump ha tradito la diplomazia e gli americani che lo hanno eletto

Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi afferma che il presidente Trump ha "tradito la diplomazia e gli americani che lo hanno eletto" lanciando attacchi nel bel mezzo dei negoziati sul nucleare con l'Iran.

"Quando complesse trattative nucleari vengono trattate come una transazione immobiliare, e quando grandi bugie offuscano la realtà, le aspettative irrealistiche non potranno mai essere soddisfatte", ha affermato in un post su X.

"Il risultato? Bombardare il tavolo delle trattative per dispetto."

Ore 09:00 Il punto della situazione:

Israele afferma di aver lanciato una nuova ondata di attacchi su larga scala contro Teheran.

"Non vedo alcun segno di de-escalation", ha affermato Tohid Asadi di Al Jazeera dalla capitale iraniana.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di uccidere il successore di Khamenei.

Israele ha continuato a sferrare attacchi in Libano, anche in zone di Beirut dove tradizionalmente Hezbollah non è presente.

Il volume e la frequenza degli attacchi iraniani contro gli stati del Golfo sembrano diminuire, ma il conflitto continua a causare gravi disagi, anche nello spazio aereo, riferisce Zein Basravi di Al Jazeera da Doha.

I timori che l'espansione della guerra possa provocare uno shock petrolifero hanno causato il crollo dei mercati asiatici, con l'indice di riferimento KOSPI della Corea del Sud che ha registrato il calo giornaliero più grande mai registrato.

La cerimonia di tre giorni in onore del defunto leader iraniano Khamenei inizierà a Teheran alle 22:00 (18:30 GMT).

Ore 08:00 La guerra con l'Iran interrompe le rotte globali di rifornimento oceanico e aereo

La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran sta sconvolgendo la catena di approvvigionamento globale, con le spedizioni bloccate nello stretto vitale di Hormuz e gli aerei che trasportano merci a terra a causa della chiusura dello spazio aereo in Medio Oriente.

Secondo quanto dichiarato all'agenzia di stampa AP da Patrick Penfield, professore di pratiche della catena di approvvigionamento presso la Syracuse University, si prevede che ciò inciderà sulla disponibilità e sui prezzi di un'ampia gamma di beni, quanto più a lungo durerà il conflitto.

Clarksons Research, che monitora i dati sulle spedizioni, stima che circa 3.200 navi, ovvero circa il 4 percento del tonnellaggio navale mondiale, siano inattive nel Golfo, sebbene tra queste siano incluse circa 1.230 che probabilmente operano solo all'interno del Golfo, riporta l'AP.

Nel frattempo, secondo l'azienda, circa 500 navi, ovvero l'1% del tonnellaggio mondiale, sono attualmente "in attesa" fuori dal Golfo, nei porti al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e dell'Oman.

Ore 07:30 Stasera a Teheran inizierà la cerimonia di tre giorni in commemorazione di Khamenei

Secondo l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, i sostenitori del defunto Khamenei si riuniranno stasera alle 22:00 (18:30 GMT) nella sala di preghiera del Gran Mosalla di Teheran, dando inizio a una cerimonia commemorativa di tre giorni.

I dettagli per il funerale di Khamenei, che sarà annunciato a breve, aggiungono i resoconti, sono ancora in fase di definizione.

Ore 07:00 L'IRGC rivendica il lancio 40 missili contro obiettivi statunitensi e israeliani

L'IRGC afferma di aver lanciato più di 40 missili nella 17a ondata di attacchi aerei contro obiettivi statunitensi e israeliani.

Ore 06:30 L'IRGC rivendica il "controllo completo" dello Stretto di Hormuz

L'IRGC, che si è impegnato a chiudere lo Stretto di Hormuz, sostiene di avere il pieno controllo della via d'acqua, dove Trump ha dichiarato di essere pronto a schierare la marina per scortare le petroliere.

"Attualmente, lo Stretto di Hormuz è sotto il completo controllo della Marina della Repubblica Islamica", ha affermato Mohammad Akbarzadeh, ufficiale della Marina dell'IRGC, in una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa iraniana Fars.

Ore 06:00 Iran: "Sotto la pressione di Merz, alcuni membri dell'UE rischiano di trovarsi dalla parte sbagliata della storia": Iran

Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha criticato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ieri ha incontrato Trump alla Casa Bianca.

"Sotto la pressione della cancelliera tedesca, alcuni membri dell'UE rischiano di essere messi dalla parte sbagliata della storia, apparendo complici degli atti di aggressione e dei crimini di guerra commessi da Stati Uniti e Israele" contro l'Iran, ha scritto in un post sui social media.

Baghaei ha affermato che l'Unione Europea "deve opporsi a qualsiasi mossa che ricordi la mentalità storica dei nazisti e invece mantenere il suo impegno nei confronti del diritto e della giustizia internazionale".

Durante la sua visita a Washington, DC, Merz ha espresso il suo sostegno alla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma ha affermato di sperare che finisca presto, poiché sta danneggiando l'economia globale.

Ore 05:30 Russia e Cina protestano contro gli attacchi USA-Israele all'Iran

I ministri degli esteri di Russia e Cina hanno criticato l'attacco israelo-americano all'Iran; il principale diplomatico di Pechino, Wang Yi, ha chiesto a Israele di cessare immediatamente gli attacchi.

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che Mosca non ha riscontrato alcuna prova che l'Iran stia cercando di acquisire una bomba nucleare.

Ore 05:00 Riepilogo sugli ultimi sviluppi:

L'esercito statunitense afferma di aver colpito circa 2.000 obiettivi in ??tutto l'Iran da sabato e di aver distrutto 17 navi iraniane, tra cui un sottomarino.

Per la quarta notte, le esplosioni hanno scosso le città iraniane, tra cui Teheran, mentre il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) promette di continuare i contrattacchi.

I legislatori democratici lamentano che le giustificazioni di Trump sono insufficienti, avvertendo che gli Stati Uniti potrebbero schierare truppe sul territorio per raggiungere gli obiettivi del presidente.

Israele intensifica gli attacchi in Libano, uccidendo almeno 10 persone in attacchi contro edifici residenziali a Baalbek, Aramoun e Sadiyath. Ha anche bombardato un hotel a Hazmieh.

L'Iran continua i suoi contrattacchi: il Kuwait ha riferito della morte di un bambino a causa della caduta di schegge e l'Arabia Saudita ha annunciato l'intercettazione di due missili e nove droni.

In Iraq, un attacco ha colpito il quartier generale delle Forze di mobilitazione popolare filo-iraniane nella zona occidentale di al-Qaim, mentre un attacco con un drone ha preso di mira una struttura statunitense nei pressi dell'aeroporto di Baghdad.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 19:00 L'Oman chiede un cessate il fuoco immediato e afferma: "sono disponibili vie di uscita"

Il ministro degli Esteri dell'Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, afferma che sono ancora "disponibili" delle vie di fuga per allentare la tensione in Medio Oriente. "L'Oman ribadisce la sua richiesta di un cessate il fuoco immediato e di un ritorno a una diplomazia regionale responsabile. Ci sono vie di fuga disponibili. Sfruttiamole", ha affermato il diplomatico di alto rango.

Ore 18:30 Trump afferma che gli Stati Uniti taglieranno tutti gli scambi commerciali con la Spagna

Il presidente Trump afferma che gli Stati Uniti intendono interrompere tutti gli scambi commerciali con la Spagna dopo che il paese europeo si è rifiutato di consentire all'esercito statunitense di utilizzare le sue basi per missioni legate agli attacchi contro l'Iran.

Ha inoltre criticato il Regno Unito per decisioni simili.

"La Spagna è stata terribile", ha detto Trump ai giornalisti durante un incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Il presidente ha aggiunto di aver chiesto al Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent di “interrompere tutti i rapporti” con la Spagna.

"Tagliamo tutti gli scambi commerciali con la Spagna. Non vogliamo avere niente a che fare con la Spagna", ha detto Trump.

Ore 18:00 Trump esautora Reza Pahlavi: meglio che qualcuno in Iran guidi dopo la guerra tra Stati Uniti e Israele

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che sarebbe meglio che qualcuno all'interno dell'Iran, piuttosto che Reza Pahlavi, figlio del defunto scià, guidasse il Paese una volta terminata la guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

"Lui [Pahlavi] sembra una brava persona. Ma credo che qualcuno dall'interno potrebbe essere più adatto" a prendere il suo posto, ha detto Trump ai giornalisti durante l'incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz alla Casa Bianca.

Ha anche affermato che lo scenario peggiore nel suo attacco all'Iran sarebbe un nuovo leader come il defunto ayatollah Ali Khamenei.

"Credo che il caso peggiore sarebbe questo: facciamo questo e poi subentra qualcuno che è cattivo quanto il precedente, giusto?" ha detto Trump.

"Potrebbe succedere. Non vogliamo che accada."

Ore 17:30 Il Regno Unito invia cacciatorpediniere ed elicotteri a Cipro dopo gli attacchi all'Iran

Il primo ministro Keir Starmer ha annunicato che il Regno Unito invierà elicotteri con capacità anti-droni a Cipro e dispiegherà nella regione il cacciatorpediniere antiaereo HMS Dragon.

"Il Regno Unito è pienamente impegnato nella sicurezza di Cipro e del personale militare britannico lì di stanza", ha scritto Starmer in un post.

"Stiamo continuando le nostre operazioni difensive e ho appena parlato con il presidente di Cipro per fargli sapere che stiamo inviando elicotteri con capacità anti-droni e che la HMS Dragon verrà schierata nella regione".

Ore 17:00 Portavoce del Ministero degli Esteri Il Qatar non fa parte della campagna contro l'Iran

Majed al-Ansari, portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar, ha sottolineato in un post sui social media che il Paese "non ha preso parte alla campagna" contro l'Iran.

"Stiamo esercitando il nostro diritto di autodifesa e dissuadendo gli attacchi iraniani contro il nostro Paese. Esortiamo i media a utilizzare fonti qatariote credibili quando riportano notizie sul Qatar", ha affermato.

Ore 16:30 L'Iran promette di colpire tutti i centri economici del Medio Oriente se gli attacchi tra Stati Uniti e Israele persistono

Il generale Ebrahim Jabbari del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha avvertito che i continui attacchi tra Stati Uniti e Israele vedranno l'Iran condurre rappresaglie contro "tutti i centri economici" del Medio Oriente.

"Stiamo dicendo al nemico che se decide di colpire i nostri centri principali, colpiremo tutti i centri economici della regione", ha affermato Jabbari.

"Abbiamo chiuso lo Stretto di Hormuz . Attualmente, il prezzo del petrolio è superiore a 80 dollari e presto raggiungerà i 200 dollari", ha dichiarato, citato dall'agenzia di stampa iraniana ISNA.

Lo Stretto di Hormuz gestisce circa un quinto del petrolio scambiato a livello mondiale e volumi significativi di esportazioni di gas naturale liquefatto dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti. Circa il 20% del consumo giornaliero mondiale di petrolio – circa 20 milioni di barili – passa attraverso questo stretto corridoio.

Ore 16:00 Netanyahu afferma che Israele continua a colpire l'Iran "con la forza"

Il primo ministro afferma che Israele continua a colpire l'Iran e promette di colpire con sempre maggiore forza il gruppo libanese Hezbollah.

"Continuiamo a colpire l'Iran con la forza. I nostri piloti sorvolano i cieli dell'Iran e di Teheran, e anche quelli del Libano", ha dichiarato Netanyahu da una base aerea nel centro di Israele, secondo una dichiarazione del suo ufficio.

"Hezbollah ha commesso un errore gravissimo attaccandoci. Abbiamo già risposto con forza e risponderemo con ancora più forza".

Ore 15:00 Il ministro degli Esteri cinese dice alla controparte israeliana che Pechino si oppone agli attacchi contro l'Iran

Secondo quanto riportato dai media statali, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato in una telefonata al suo omologo israeliano Gideon Saar che Pechino si oppone ad attacchi militari contro l'Iran.

Pechino, stretto partner di Teheran, ha chiesto un cessate il fuoco e ha condannato l'uccisione dell'ayatollah iraniano Ali Khamenei definendola una "grave violazione".

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, Wang ha evitato di condannare apertamente il problema e ha affermato che la Cina sostiene la risoluzione dei problemi attraverso "dialogo e consultazione".

“I recenti negoziati tra Iran e Stati Uniti stavano facendo evidenti progressi… Purtroppo, questo processo è stato interrotto da colpi di arma da fuoco”, ha affermato Wang.

Ribadendo l'opposizione di Pechino agli attacchi militari israeliani e statunitensi, Wang ha affermato: "La forza non può davvero risolvere i problemi. Anzi, porterà solo nuovi problemi e gravi conseguenze".

"La Cina chiede l'immediata cessazione delle operazioni militari per impedire che il conflitto si estenda ulteriormente e sfugga al controllo", ha aggiunto.

Ore 14:30 Ultimi sviluppi

La Giordania ha annunciato la riapertura dello spazio aereo del Paese.

L'esercito israeliano ha segnalato attacchi missilistici iraniani nel centro di Israele e ha affermato di aver effettuato un attacco a Teheran prendendo di mira un alto comandante iraniano.

Hezbollah afferma di aver lanciato missili contro una posizione israeliana nell'Alta Galilea dopo che Israele ha dichiarato di aver effettuato raid aerei sulla periferia meridionale di Beirut, sostenendo di aver preso di mira i leader di Hezbollah riuniti nella zona.

L'esercito israeliano afferma di voler creare una zona cuscinetto all'interno del Libano, dopo che il ministro della Difesa Israel Katz ha ordinato alle truppe di avanzare verso altre 16 posizioni oltre confine.

L'ambasciata statunitense a Riad ha lanciato l'allarme per un imminente attacco nella parte orientale dell'Arabia Saudita.

Tre persone sono state uccise e 68 ferite negli Emirati Arabi Uniti (EAU) a causa di attacchi iraniani, ha dichiarato il portavoce del Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, aggiungendo che sono stati lanciati 186 missili contro il Paese.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso i colloqui con l'Iran, affermando in un post sui social media che l'Iran aveva chiesto colloqui dopo l'inizio degli attacchi tra Stati Uniti e Israele.

Ore 13:00 Un riepilogo degli sviluppi recenti

Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baghaei, afferma che i nemici dell'Iran "devono fermare la guerra" e invita la comunità internazionale "ad assumersi le proprie responsabilità prima che sia troppo tardi". Avverte che il processo avviato "presto travolgerà l'Europa".

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha confermato, sulla base delle ultime immagini satellitari, "alcuni recenti danni agli edifici d'ingresso" dell'impianto sotterraneo di arricchimento dell'uranio di Natanz in Iran, aggiungendo che non era previsto alcun impatto radiologico e che non è stato rilevato alcun impatto aggiuntivo.

Israele ha ordinato alle sue forze di avanzare e conquistare posizioni nel Libano meridionale, in seguito al precedente accumulo di truppe in quella zona, spingendo l'esercito libanese a ritirarsi dalla zona di confine.

Almeno 30.000 sfollati hanno cercato protezione nei rifugi in Libano da quando, lunedì, sono iniziate le ostilità tra Israele e Hezbollah, afferma l'UNHCR.

L'Iran ha celebrato una cerimonia funebre di massa per le 165 persone uccise in un attacco israelo-americano contro una scuola nella città meridionale di Minab.

Il bilancio delle vittime degli attacchi tra Stati Uniti e Israele in Iran è salito a 787, secondo quanto riportato dai media statali, citando la Mezzaluna Rossa iraniana, che ha affermato che sono state colpite più di 500 località in almeno 153 città.

Il Qatar afferma che non è in corso alcuna comunicazione con l'Iran, poiché ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira tutto il suo territorio e non solo i siti militari.

Il Kuwait ha confermato un “attacco a tradimento” che ha preso di mira l’ambasciata statunitense a Kuwait City.

Ore 12:30 L'esercito libanese si ritira dalle "posizioni avanzate" lungo il confine con Israele

L'agenzia di stampa nazionale libanese afferma che l'esercito libanese sta evacuando le "posizioni avanzate" lungo il confine con Israele.

L'esercito libanese si è ritirato da almeno sette posizioni operative avanzate lungo il confine, ha riferito in precedenza l'agenzia di stampa Reuters, citando testimoni.

Queste mosse giungono mentre il ministro della Difesa israeliano Katz ha dichiarato che l'esercito ha ricevuto l'ordine di "avanzare e conquistare ulteriori aree di controllo in Libano per impedire di sparare sugli insediamenti israeliani al confine".

Ore 12:00 Un missile iraniano colpisce il centro di Israele: rapporto

Un missile con una testata a frammentazione ha colpito la città di Petah Tikva, nel centro di Israele, secondo quanto riportato dal Canale 12 di Israele.

Il Times of Israel ha riferito che frammenti di un missile iraniano hanno colpito il centro di Israele, causando danni. Non si segnalano feriti.

Ore 11:30 L'Arabia Saudita condanna l'attacco iraniano all'ambasciata americana a Riad

La reazione del Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita in merito all'attacco iraniano all'ambasciata statunitense a Riad.

In un comunicato, il ministero ha ribadito di condannare “nei termini più forti” l’aggressione “sleale”.

Ha inoltre affermato che il regno ribadisce il suo diritto di adottare tutte le misure necessarie per difendere se stesso e i suoi interessi, compresa la possibilità di rispondere a qualsiasi aggressione.

Ore 11:00 L'AIEA conferma i "recenti danni agli edifici d'ingresso" dell'impianto nucleare iraniano di Natanz

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha affermato di poter confermare, sulla base delle ultime immagini satellitari disponibili, "alcuni recenti danni agli edifici d'ingresso" dell'impianto sotterraneo di arricchimento del combustibile (FEP) di Natanz in Iran.

"Non sono previste conseguenze radiologiche e non è stato rilevato alcun impatto aggiuntivo presso la FEP stessa, che è stata gravemente danneggiata nel conflitto di giugno", ha aggiunto, riferendosi alla guerra di 12 giorni lanciata da Israele contro l'Iran lo scorso anno, che ha incluso anche attacchi statunitensi alla struttura di Natanz, insieme ad altre due.

Ore 10:30 La Cina sollecita il ritorno ai colloqui e rispetta il diritto all'uso pacifico del nucleare

La Cina ha condannato gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, sollecitando la ripresa dei negoziati sul programma nucleare iraniano, afferma un portavoce del Ministero degli Esteri.

Mao Ning ha affermato che gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran "durante i negoziati in corso... violano il diritto internazionale e i principi fondamentali delle relazioni internazionali".

"La questione nucleare iraniana dovrebbe alla fine tornare sulla strada della risoluzione politica e diplomatica", ha affermato Mao, aggiungendo che Pechino rispetta il "legittimo diritto dell'Iran all'uso pacifico dell'energia nucleare".

Ore 10:00 Trump attacca il primo ministro britannico Starmer per non essersi unito alla guerra con l'Iran

Il presidente Trump si è scagliato contro il primo ministro britannico Keir Starmer per essersi rifiutato di sostenere la guerra di Washington contro l'Iran, avvertendo che la cosiddetta "relazione speciale" ora rischia di essere messa a dura prova.

"Non è stato d'aiuto... Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere. Non avrei mai pensato di vedere una cosa del genere dal Regno Unito", ha detto Trump.

Ha aggiunto che i legami tra i due Paesi sono cambiati radicalmente.

"È un mondo diverso, in realtà. È solo un tipo di rapporto molto diverso da quello che abbiamo avuto finora con il vostro Paese."

Trump ha affermato di non essersi mai aspettato di vedere quella che lui stesso ha definito l'alleanza "più solida di tutte" sottoposta a una pressione così forte.

Ha anche suggerito che gli Stati Uniti non dipendono più dal Regno Unito per condurre le loro guerre in Medio Oriente.

"Non avrà importanza, ma [Starmer] avrebbe dovuto aiutare... avrebbe dovuto", ha detto Trump.

Ore 09:30 Foto: Ospedale di Teheran danneggiato dai raid aerei

Ore 09:00 Terremoto di magnitudo 4.3 colpisce Gerash in Iran

Un terremoto di magnitudo 4,3 ha colpito la regione di Gerash in Iran, ha riferito l'US Geological Survey.

Secondo l'USGS, il terremoto si è verificato a una profondità di 10 km (6,21 miglia).

08:30 I voli della Qatar Airways restano sospesi

La compagnia aerea del Qatar ha dichiarato che le operazioni di volo restano temporaneamente sospese a causa della chiusura dello spazio aereo del Paese.

"Qatar Airways riprenderà le operazioni non appena la Qatar Civil Aviation Authority annuncerà la riapertura in sicurezza dello spazio aereo del Qatar", ha affermato.

Ore 08:00 Gli attacchi israeliani hanno colpito il sobborgo meridionale di Dahiyeh a Beirut

Ore 07:30 Iran: La scelta del nuovo leader supremo "non sarà lunga"

Un membro dell'Assemblea degli esperti iraniana, che eleggerà la nuova Guida suprema, afferma che il processo "non sarà lungo", secondo l'agenzia ISNA.

Ali Moalemi ha affermato che i membri dell'Assemblea degli esperti hanno giurato che nella scelta del nuovo leader, le "preferenze personali" di individui o fazioni politiche e di partito "non saranno un fattore" e che voteranno in base al loro giudizio e in conformità con i principi religiosi.

"L'Assemblea degli esperti, come in passato, selezionerà una personalità come il leader martirizzato della Rivoluzione", ha affermato, riferendosi al defunto leader supremo Ali Khamenei, ucciso in un attacco israelo-americano sabato mattina.

Ore 07:00 L'ambasciata statunitense in Israele comunica ai cittadini di non essere in grado di assistere nelle evacuazioni

L'ambasciata statunitense a Gerusalemme ha comunicato ai propri cittadini in Israele che "non è in grado" di aiutarli a evacuare il Paese.

In un avviso di sicurezza pubblicato online, l'ambasciata fornisce informazioni sui bus navetta che il Ministero del Turismo israeliano sta gestendo per raggiungere il valico di frontiera di Taba con l'Egitto.

"Se scegliete di avvalervi di questa opzione per partire, il governo degli Stati Uniti non può garantire la vostra sicurezza. Queste informazioni sono fornite a titolo di cortesia a coloro che desiderano lasciare Israele", ha ribadito l'ambasciata.

L'ambasciata informa inoltre i cittadini statunitensi che, per essere imbarcati sugli autobus diretti al confine egiziano, devono registrarsi presso il Ministero del Turismo tramite il "modulo di evacuazione".

Ore 06:30 DEM USA: qualsiasi minaccia rappresentata dall'Iran era rivolta a Israele, non agli Stati Uniti

I membri democratici del Congresso degli Stati Uniti hanno criticato le affermazioni dell'amministrazione Trump secondo cui gli attacchi contro l'Iran sarebbero stati giustificati a causa della minaccia rappresentata da Teheran per Washington, affermando che qualsiasi minaccia rappresentata era rivolta a Israele.

Mark Warner, senatore democratico della Virginia e vicepresidente del comitato speciale sull'intelligence, ha dichiarato ai giornalisti dopo un briefing che "non c'è alcuna minaccia imminente per gli Stati Uniti d'America da parte degli iraniani".

"C'era una minaccia per Israele. Se paragoniamo una minaccia a Israele a una minaccia imminente per gli Stati Uniti, allora ci troviamo in territorio inesplorato", ha affermato.

Joaquin Castro, rappresentante della Camera dei Rappresentanti del Texas, ha criticato le dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio, secondo cui "era più che chiaro che se l'Iran fosse stato attaccato da... Stati Uniti o Israele o chiunque altro, avrebbe risposto... contro gli Stati Uniti".

"Le dichiarazioni del Segretario Rubio indicano che Israele ha messo in pericolo le forze statunitensi insistendo nell'attaccare l'Iran", ha detto Castro. "E l'amministrazione è stata complice, unendosi alla loro guerra invece di dissuaderli".

Ha poi aggiunto: "Questo è inaccettabile da parte del Presidente e inaccettabile da parte di un Paese che si definisce nostro alleato".

Ore 06:00 Riepilogo delle ultime ore

Le autorità saudite hanno riferito che due droni hanno colpito l'ambasciata statunitense a Riad, provocando un "incendio limitato" e danni lievi.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato ai leader del Congresso che Washington ha attaccato l'Iran perché era consapevole che Israele avrebbe attaccato l'Iran e che le forze americane avrebbero probabilmente dovuto affrontare una rappresaglia iraniana.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha ricordato che i commenti di Rubio dimostrano che non c'era "alcuna minaccia imminente" e che gli Stati Uniti sono entrati in guerra "per conto di Israele".

L'Iran continua ad attaccare le risorse statunitensi nella regione, rivendicando raid contro le basi in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti, mentre Hezbollah del Libano ha dichiarato di aver attaccato una base aerea israeliana nel nord di Israele.

Israele ha bombardato la periferia sud di Beirut dopo aver emesso ordini di sfollamento per circa 59 aree del Libano.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Ore 20:00 Il presidente turco Erdogan chiede la "fine del bagno di sangue" in Iran

Il presidente turco ha promesso di contribuire al raggiungimento di un cessate il fuoco tra Stati Uniti, Israele e Iran.

"Siamo dalla parte della pace. Vogliamo che il bagno di sangue finisca, che le lacrime smettano di scorrere e che la nostra regione raggiunga finalmente la pace duratura che invoca da anni", ha detto Recep Tayyip Erdogan ai membri del suo partito ad Ankara.

Erdogan, che mantiene buoni rapporti con il presidente Donald Trump nonostante le frequenti critiche all'alleato americano Israele, ha insistito sul fatto che gli attacchi israelo-americani di sabato, che hanno scatenato la guerra e innescato le ritorsioni di Teheran, erano "illegali".

"Intensificheremo i nostri contatti a tutti i livelli finché non sarà concluso un cessate il fuoco e non sarà ripristinata la tranquillità nella nostra regione", ha affermato, aggiungendo di essere "addolorato nel vedere la sofferenza dei civili e dei bambini innocenti" in Iran colpiti dal conflitto.

La Turchia, a maggioranza musulmana e membro della NATO, condivide un confine di 500 km (315 miglia) con l'Iran.

Ore 19:30 L'Iran denuncia gli attacchi USA-Israele contro scuole e ospedali

Il presidente iraniano ha condannato gli attacchi contro scuole e ospedali da parte delle forze armate statunitensi e israeliane.

"Gli attacchi agli ospedali colpiscono la vita stessa. Gli attacchi alle scuole colpiscono il futuro di una nazione", ha dichiarato il presidente Masoud Pezeshkian in un post.

"Prendere di mira pazienti e bambini viola palesemente i principi umanitari. Il mondo deve condannarlo. L'Iran non rimarrà in silenzio né cederà di fronte a questi crimini", ha aggiunto.

Ore 19:00 Gli attacchi israeliani in Libano uccidono 52 persone e ne feriscono altre 154

Gli attacchi israeliani in Libano hanno ucciso almeno 52 persone e ne hanno ferite altre 154, ha dichiarato il governo libanese in un bilancio aggiornato.

Un bilancio precedente delle vittime, reso noto dal Ministero della Salute, affermava che 31 persone erano state uccise e 149 ferite.

Secondo l'unità di gestione e gestione dei disastri del governo, i bombardamenti nel Libano meridionale e orientale e nella periferia meridionale di Beirut hanno causato lo sfollamento di oltre 28.500 persone.

Ore 18:30 Rutte, NATO: non ci sono piani per un'entrata in guerra del blocco contro l'Iran

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha elogiato l'azione militare degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran, ma ha escluso che l'alleanza NATO si unisca al conflitto in Medio Oriente.

Parlando alla televisione tedesca ARD a Bruxelles, Rutte ha affermato che è "davvero importante" ciò che gli Stati Uniti stanno facendo "insieme a Israele" per ridurre la capacità dell'Iran di sviluppare capacità nucleari e missilistiche balistiche.

Tuttavia, la NATO come alleanza non sarà coinvolta. "Non c'è assolutamente alcun piano che la NATO venga coinvolta in questa vicenda o ne faccia parte", ha detto Rutte, aggiungendo che singoli alleati potrebbero sostenere gli sforzi degli Stati Uniti.

Ore 18:00 Trump: la guerra con l'Iran potrebbe durare più di quattro settimane

Nel suo discorso sconclusionato, Trump ha anche fatto riferimento ai commenti rilasciati in un'intervista al Daily Mail di domenica, in cui aveva affermato che la campagna militare contro l'Iran potrebbe durare fino a quattro o cinque settimane.

In effetti, ha affermato, gli Stati Uniti erano disposti ad andare oltre, se necessario, aggiungendo che non si sarebbe "annoiato" se la guerra si fosse trascinata per le lunghe.

Ore 17:30 L'Italia annuncia l'evacuazione di centinaia di cittadini dagli Emirati Arabi Uniti

L'Italia ha confermato di aver contribuito all'evacuazione di centinaia di suoi cittadini dagli Emirati Arabi Uniti; si stima che attualmente nel Paese vi siano circa 30.000 cittadini italiani.

Intervenendo al Senato italiano, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che un gruppo di 98 italiani ha lasciato ieri gli Emirati Arabi Uniti alla volta dell'Oman e che sarebbe dovuto arrivare a Roma più tardi oggi.

Un altro gruppo di circa 200 studenti italiani rimasti bloccati a Dubai verrà evacuato martedì su un volo degli Emirati Arabi Uniti diretto a Milano.

“Stiamo creando corridoi e reti di ambasciate per facilitare gli spostamenti degli italiani verso i Paesi dove ci sono voli disponibili”, ha detto Tajani.

Ha affermato che l'Italia avrebbe aiutato con voli charter a riportare indietro migliaia di italiani che avrebbero dovuto transitare da Dubai durante il viaggio di ritorno dalle Maldive.

Ore 17:00 Primo ministro britannico Starmer: "Non ci uniremo all'offensiva USA-Israele"

Il primo ministro del Regno Unito afferma che, sebbene abbia consentito l'utilizzo delle basi britanniche nella risposta degli Stati Uniti agli attacchi dell'Iran, tali utilizzi saranno "limitati agli scopi difensivi concordati".

"Non ci uniremo agli attacchi offensivi di Stati Uniti e Israele. La base della nostra decisione è l'autodifesa collettiva di amici e alleati di lunga data e la protezione delle vite britanniche", ha affermato Starmer.

Ha aggiunto che, sebbene il Regno Unito non si unirà agli attacchi, "continueremo le nostre azioni difensive nella regione".

Ore 16:30 Il più grande aeroporto di Israele riaprirà in "formato estremamente limitato"

Il principale scalo internazionale di Israele, l'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv, prevede di riaprire questa sera in quello che descrive come un "formato estremamente limitato".

In un messaggio pubblicato sul suo canale WhatsApp, citato da Reuters, l'aeroporto ha affermato che le operazioni di volo sarebbero state gradualmente ampliate da martedì, a seconda della situazione di sicurezza. Inizialmente, si prevede che solo le compagnie aeree israeliane riprenderanno i voli.

El Al Israel Airlines ha dichiarato di voler ottenere l'autorizzazione per operare voli charter dall'Europa verso destinazioni confinanti con Israele, per aiutare i passeggeri bloccati all'estero a rimpatriare.

La compagnia aerea ha dichiarato di aver pianificato voli da più di 20 città, tra cui New York, Miami, Los Angeles, Bangkok, Londra, Parigi e altre destinazioni europee, per riportare a casa circa 40.000 passeggeri.

Ore 16:00 Russia ed Emirati Arabi Uniti ribadiscono l'appello al cessate il fuoco nel conflitto tra Stati Uniti e Israele e l'Iran

Il Ministero degli Esteri russo ha affermato che il presidente Vladimir Putin e il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan hanno ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato tra l'Iran, gli Stati Uniti e Israele nel corso di una telefonata.

Secondo una dichiarazione russa, i due leader hanno discusso di quelli che Mosca ha descritto come "sviluppi tragici" in Medio Oriente.

Entrambe le parti hanno sottolineato l'importanza di riprendere gli sforzi politici e diplomatici.

La dichiarazione russa ha descritto la recente azione militare contro l'Iran come un "atto immotivato di aggressione armata contro uno Stato membro sovrano delle Nazioni Unite".

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, secondo Mosca, ha affermato che l'Iran sta attaccando il suo Paese "nonostante il fatto che il territorio degli Emirati Arabi Uniti non venga utilizzato come rampa di lancio per attacchi contro l'Iran e [gli attacchi iraniani contro gli Emirati Arabi Uniti] siano quindi ingiustificati".

Ore 13:00 Trump critica il Regno Unito per il ritardo nel permesso di usare la base di Diego Garcia per gli attacchi all'Iran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trumpsi è lamentato del fatto che ci è voluto "troppo tempo" prima che il primo ministro britannico Keir Starmer cambiasse idea dopo aver inizialmente rifiutato di consentire l'uso della base anglo-americana di Diego Garcia per colpire l'Iran.

Starmer ha annunciato domenica sera che alle forze statunitensi sarà consentito di operare dalle basi britanniche contro l'Iran, ma solo in un ruolo limitato, prendendo di mira i siti missilistici.

Trump ha evidenziato le problematiche relative a Diego Garcia, nelle Isole Chagos, in un'intervista al quotidiano Daily Telegraph.

"Probabilmente non è mai successo prima tra i nostri Paesi", ha detto, aggiungendo: "Sembra che fosse preoccupato per la legalità".

Ore 12:00 Il capo dell'AIEA Grossi sollecita la ripresa della diplomazia

Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, afferma che è necessario riprendere la diplomazia per trovare una soluzione duratura al problema del programma nucleare iraniano.

"Ci auguriamo che questo processo, o un processo diplomatico, riprenda: deve riprendere", ha detto Grossi ai giornalisti a Ginevra.

Il capo dell'agenzia nucleare delle Nazioni Unite ha affermato che una volta terminati i combattimenti, sarà necessario discutere di una soluzione "duratura e duratura" per garantire un senso di prevedibilità all'Iran e ai paesi vicini.

Ore 11:30 Il presidente iraniano nomina Majid Ebnelreza ministro della Difesa ad interim

Il presidente iraniano ha nominato il generale delle Guardie rivoluzionarie Majid Ebnelreza ministro della Difesa ad interim, dopo che il suo predecessore è stato ucciso in attacchi israelo-statunitensi.

"Per ordine del presidente Masoud Pezeshkian, il generale delle Guardie rivoluzionarie Majid Ebnelreza è stato nominato ministro della difesa ad interim", ha dichiarato il vicepresidente per le comunicazioni presidenziali Mehdi Tabatabaei su X.

Ore 11:00 Intercettati due droni diretti verso una base britannica a Cipro

Due droni diretti alla base britannica di Akrotiri a Cipro sono stati "intercettati con successo", afferma il portavoce del governo cipriota Konstantinos Letymbiotis su X.

Ore 10:00 Riepilogo ultimi avvenimenti.

Il Centro per la sicurezza marittima dell'Oman ha dichiarato che una petroliera è stata attaccata da un'imbarcazione carica di esplosivo mentre navigava a 52 miglia nautiche dalla costa del governatorato di Mascate; una persona è morta.

Secondo quanto affermato dal Ministero della Difesa, due droni hanno colpito impianti energetici nella città industriale di Ras Laffan, in Qatar.

Le sirene sono suonate presso la base britannica di Akrotiri a Cipro poco dopo mezzogiorno, ha riferito la TV di stato cipriota CyBC.

Le autorità di Ras Al Khaimah, negli Emirati Arabi Uniti, affermano che sono caduti detriti nell'area del villaggio di al-Hamra dopo che un drone è stato intercettato con successo dai sistemi di difesa aerea.

Secondo quanto riportato dall'United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), una nave è stata colpita nel porto del Bahrein da due proiettili sconosciuti.

Ore 10:30 CENTCOM: Tre aerei da combattimento statunitensi abbattuti per errore dalla difesa aerea kuwaitiana Il Comando centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha dichiarato che domenica tre F-15E Strike Eagle statunitensi sono stati "abbattuti per errore" dalla difesa aerea kuwaitiana. "Tutti e sei i membri dell'equipaggio si sono eiettati sani e salvi, sono stati recuperati e sono in condizioni stabili. Il Kuwait ha riconosciuto l'incidente e siamo grati per gli sforzi delle forze di difesa kuwaitiane e per il loro supporto in questa operazione in corso", si legge nella dichiarazione pubblicata su X. "La causa dell'incidente è in fase di accertamento. Ulteriori informazioni saranno diffuse non appena disponibili", ha aggiunto.

Ore 09.30 Il Regno Unito si prepara a evacuare i suoi cittadini dal Medio Oriente

Il Regno Unito sta istituendo sistemi di supporto per aiutare a evacuare i suoi cittadini dal Medio Oriente, con circa 300.000 persone che hanno registrato la loro presenza nella regione, afferma il ministro degli Esteri britannico Yvette Cooper.

"Stiamo valutando un'ampia gamma di opzioni, collaborando in modo cruciale con il settore turistico e con il governo per l'evacuazione, se necessario", ha detto Cooper all'emittente Sky News.

Il governo britannico voleva che lo spazio aereo venisse riaperto e stava inviando squadre di pronto intervento nella regione per collaborare con il settore turistico, ha affermato.

Ore 08:30 L'ambasciata americana in Kuwait mette in guardia dalle minacce missilistiche e dei droni

L'ambasciata statunitense in Kuwait afferma che esiste una "minaccia continua di attacchi missilistici e UAV" sul Paese.

"L'ambasciata statunitense in Kuwait esorta i cittadini statunitensi in Kuwait a rifugiarsi sul posto, a rivedere i piani di sicurezza in caso di attacco e a rimanere vigili in caso di ulteriori attacchi futuri", ha affermato in una nota.

Il personale dell'ambasciata si sta rifugiando sul posto, ha aggiunto.

Ore 08:00 Gli attacchi aerei israeliani sul Libano uccidono almeno 31 persone e ne feriscono decine

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa nazionale libanese, gli attacchi aerei israeliani hanno colpito la periferia meridionale di Beirut e il sud del Paese.

20 persone sono state uccise e 91 ferite nella periferia della capitale

11 morti e 58 feriti nel sud del Paese

Israele ha lanciato attacchi contro il Libano dopo che Hezbollah ha rivendicato un attacco missilistico contro il nord di Israele, ampliando la guerra in corso nella regione, iniziata con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.

Israele ha inoltre minacciato di sfollamento forzato, costringendo centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case nel sud.

Ore 07:30 L'Iran rifiuta i colloqui dopo 2 round di attacchi tra Stati Uniti e Israele

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, l'Iran avrebbe chiesto l'avvio di negoziati, ma il segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, Ali Larijani, ha smentito tale ipotesi.

Ha sottolineato due cose molto chiaramente. Ha affermato che l'Iran non negozierà con gli Stati Uniti e che al momento si sta difendendo. Ha anche affermato che le forze armate del Paese non hanno iniziato questa guerra.

Questo è il nocciolo della questione per quanto riguarda la retorica dell'Iran degli ultimi giorni.

Alla domanda se l'Iran avrebbe tentato un impegno diplomatico, un portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato ad Al Jazeera che il Paese aveva già tentato un impegno diplomatico due volte: una volta con i negoziati del 2025, interrotti dagli attacchi tra Stati Uniti e Israele, e ora, in modo molto simile, il Paese è di nuovo sotto attacco mentre si aspettava due nuovi round di negoziati con gli Stati Uniti e l'AIEA.

Ore 06:30 Pentagono al Congresso: nessun segnale che l'Iran avrebbe pianificato di attaccare per primo gli Stati Uniti

Secondo quanto riportato da Reuters, funzionari dell'amministrazione Trump hanno dichiarato al Congresso degli Stati Uniti che non c'erano segnali che l'Iran avesse pianificato di attaccare gli Stati Uniti prima degli attacchi israelo-americani in cui è stata uccisa la Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei.

In briefing a porte chiuse, i funzionari del Pentagono hanno detto allo staff del Congresso che i missili balistici e le forze per procura dell'Iran rappresentavano una minaccia imminente per gli interessi degli Stati Uniti, ma hanno riconosciuto che non c'erano informazioni di intelligence che suggerissero che Teheran avesse intenzione di attaccare per prima le forze statunitensi, secondo l'agenzia di stampa, che ha citato due persone a conoscenza della questione.

La notizia mette in dubbio le precedenti affermazioni dei funzionari dell'amministrazione Trump secondo cui vi erano indicazioni che Teheran avrebbe potuto attaccare "preventivamente" le forze statunitensi.

Ore 06:00 Riepilogo ultimi avvenimenti

Le forze israeliane hanno lanciato attacchi su Beirut e sulle città del Libano meridionale dopo che Hezbollah ha rivendicato un attacco missilistico nel nord di Israele.

Israele ha emesso ordini di sfollamento per circa 53 città e villaggi libanesi, costringendo centinaia di migliaia di persone ad abbandonare le proprie case nel cuore della notte.

Israele ha anche annunciato una nuova ondata di attacchi al "cuore di Teheran", con i residenti che hanno segnalato enormi esplosioni nella capitale iraniana.

Almeno una persona è stata uccisa in Bahrein durante gli attacchi di rappresaglia dell'Iran, mentre sono state segnalate esplosioni in una base statunitense nei pressi della capitale irachena, Baghdad.

Il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale iraniano, Ali Larijani, ha smentito le affermazioni dei media statunitensi secondo cui avrebbe fatto nuovi sforzi per riprendere i colloqui sul nucleare con Washington.

Stati Uniti, Bahrein, Giordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui condannano gli attacchi iraniani in tutto il Medio Oriente e affermano il loro diritto all'autodifesa.

Ore 21:00 NBC: 3 soldati americani uccisi in Kuwait

L'emittente televisiva statunitense NBC riferisce che i tre soldati statunitensi finora morti nella campagna militare dell'amministrazione Trump contro l'Iran erano di stanza in Kuwait.

Il Kuwait è uno dei paesi del Golfo che ospitano basi statunitensi e che sono stati attaccati dai missili iraniani da quando sabato gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato la loro campagna di bombardamenti contro l'Iran.

Ore 20:30 "L'India è solidale con gli Emirati Arabi Uniti"

Il primo ministro Narendra Modi afferma di aver parlato al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. "Ho condannato fermamente gli attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti e ho espresso il mio cordoglio per la perdita di vite umane in questi attacchi", ha affermato Modi. "L'India è solidale con gli Emirati Arabi Uniti in questi tempi difficili", ha affermato Modi, "Sosteniamo la de-escalation, la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione".

Ore 20:00 Solo il 25% degli americani sostiene gli attacchi americani contro l'Iran: sondaggio

Solo un americano su quattro approva gli attacchi americani che hanno ucciso il leader iraniano, mentre circa la metà – tra cui un repubblicano su quattro – ritiene che il presidente Donald Trump sia troppo disposto a ricorrere alla forza militare.

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, circa il 27 percento degli intervistati ha dichiarato di approvare gli scioperi, mentre il 43 percento li ha disapprovati e il 29 percento non ne è sicuro.

Circa il 56 percento degli americani intervistati ha affermato di pensare che Trump, che negli ultimi mesi ha ordinato attacchi contro Venezuela, Siria e Nigeria, sia troppo disposto a usare la forza militare per promuovere gli interessi degli Stati Uniti.

La stragrande maggioranza dei democratici (87%) condivideva questa opinione, così come il 23% dei repubblicani e il 60% delle persone che non si identificavano con nessuno dei due partiti politici.

Il sondaggio, iniziato sabato dopo l'inizio degli scioperi, ha raccolto le risposte online di 1.282 adulti statunitensi in tutto il Paese. Il margine di errore era di tre punti percentuali.

Ore 19:30 L'Iran "non fa affidamento su un singolo individuo"

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei afferma che il governo iraniano "non fa affidamento su un singolo individuo", nonostante i "nemici" di Teheran abbiano promosso questa idea.

I suoi commenti giungono il giorno dopo che la campagna di bombardamenti israelo-statunitense in Iran ha ucciso la Guida Suprema del Paese, l'Ayatollah Ali Khamenei, che ricopriva la sua carica dal 1989.

Baghaei ha anche affermato in un'intervista alla rete libanese Al-Mayadeen che il suo Paese sta "difendendo l'intera regione... non solo l'Iran".

Ha definito l'uccisione di Khamenei "un crimine internazionale e una guerra contro l'Iran".

L'Iran ha mobilitato tutte le sue capacità per difendere la propria sovranità e sono le forze armate a decidere il tipo di armi e gli obiettivi, ha aggiunto Baghaei.

Ha affermato che "molti sanno quanto l'Iran apprezzi e rispetti i paesi della regione".

Ore 19:15 La TV di stato iraniana presa di mira dagli attacchi di USA e Israele

La televisione di Stato iraniana ha dichiarato di essere stata presa di mira dagli attacchi dopo una serie di potenti esplosioni che hanno scosso Teheran, sebbene non sia stata interrotta la trasmissione.

"Il team tecnico sta valutando i danni", ha affermato l'emittente, che è stata anche presa di mira durante la guerra di 12 giorni tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran a giugno.

Ore 19:00 Il presidente turco "addolorato" per la morte di Khamenei

Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato di essere "addolorato nell'apprendere della scomparsa della Guida suprema dell'Iran", in un post su X di domenica.

L'ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso sabato durante un'ondata di attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l'Iran.

Erdogan ha anche espresso le sue "solidarietà" al popolo iraniano. Sabato, il leader turco ha affermato che gli attacchi israelo-americani violano la sovranità dell'Iran e colpiscono la pace del popolo iraniano.

Ore 18:30 I sostenitori di Hezbollah in Libano rendono omaggio a Khamenei

Centinaia di sostenitori di Hezbollah, sostenuto dall'Iran, si sono radunati a sud di Beirut per piangere la morte del leader supremo iraniano Ali Khamenei. Hanno intonato inni e slogan in omaggio a Khamenei e all'Iran e hanno sventolato le bandiere dell'Iran e di Hezbollah, alcuni battendosi il petto. Hezbollah è il più potente rappresentante dell'Iran nella regione, ma ha subito pesanti perdite nella guerra con Israele durata mesi nel 2024. Non ha intrapreso azioni militari in solidarietà con Teheran, poiché la leadership politica libanese cerca di tenere la nazione fuori dal conflitto per timore di ricadute.

Ore 18:00 Trump afferma di aver accettato di parlare con i nuovi leader iraniani: rapporto

Il presidente degli Stati Uniti afferma che la nuova leadership del Paese desidera parlare con la sua amministrazione e che ha intenzione di farlo.

"Vogliono parlare e io ho accettato, quindi parlerò con loro", ha dichiarato, secondo quanto riportato dalla rivista The Atlantic.

"Avrebbero dovuto farlo prima. Avrebbero dovuto dare prima ciò che era molto pratico e facile da fare. Hanno aspettato troppo a lungo", ha aggiunto Trump.

Non ha rilasciato dichiarazioni su quando avverranno le conversazioni.

Ore 17:30 Ministero degli Esteri dell'Oman: L'Iran è aperto a "seri sforzi per la de-escalation"

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araqchi, ha detto al suo omologo omanita, Badr bin Hamad Al Busaidi, che Teheran è aperta a qualsiasi "seri sforzi di de-escalation", secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri dell'Oman.

L'Oman ha svolto il ruolo di mediatore nei recenti colloqui sul nucleare tra Iran e Stati Uniti e venerdì Al Busaidi ha incontrato a Washington il vicepresidente statunitense J.D. Vance.

Secondo la dichiarazione del ministero degli Esteri dell'Oman, Araqchi ha anche affermato che gli attacchi congiunti tra Stati Uniti e Israele sono "causa di crescente tensione e panico nella regione".

Ore 17:00 I leader europei rispondono agli attacchi in Medio Oriente

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato di aver parlato con il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed Bin Salman.

La leader dell'UE ha affermato che collaborerà a stretto contatto con il principe Mohammed per "de-escalation e salvaguardare la stabilità regionale".

Lunedì Von der Leyen convocherà un collegio speciale di sicurezza.

Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che discuterà della situazione in Medio Oriente con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita a Washington martedì.

Merz ha affermato che il programma nucleare iraniano "minaccia la stabilità e la pace nella regione" e che "il regime di Teheran non ha alcuna legittimità per restare al potere".

Ore 16:30: USA: Tre militari sono stati uccisi in azione nell'ambito di un'operazione contro l'Iran

L'esercito statunitense afferma che tre militari sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti gravemente feriti nell'ambito dell'operazione contro l'Iran.

"Diversi altri hanno riportato lievi ferite da schegge e commozioni cerebrali, e stanno per tornare in servizio. Le principali operazioni di combattimento proseguono e il nostro intervento è in corso", ha dichiarato il Comando Centrale degli Stati Uniti in una nota.

"La situazione è in continua evoluzione, quindi, per rispetto delle famiglie, non forniremo ulteriori informazioni, tra cui l'identità dei nostri guerrieri caduti, fino a 24 ore dopo che i parenti più prossimi saranno stati avvisati", ha aggiunto.

Ore 16:00 IRCG: "colpita" la portaerei statunitense USS Abraham Lincoln

Le Guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver attaccato la portaerei USS Abraham Lincoln nel Golfo dopo che la Guida suprema del Paese, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa da attacchi aerei statunitensi e israeliani.

"La portaerei statunitense Abraham Lincoln è stata colpita da quattro missili balistici", ha affermato la Guardia in una dichiarazione diffusa dai media locali, avvertendo che "la terra e il mare diventeranno sempre più il cimitero degli aggressori terroristici".

La USS Abraham Lincoln è operativa nel Mar Arabico dalla fine di gennaio.

Non vi è stata alcuna conferma immediata dei danni o delle vittime da parte dell'esercito statunitense.

Ore 15:30 Araghchi: non è possibile alcuna vittoria per USA-Israele

"Questa guerra non può portare alcun risultato positivo per l'altra parte", ha dichiarato ad Al Jazeera il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi.

"Non c'è vittoria in questa guerra. Non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi e non ci riusciranno nei prossimi giorni. Finché continueranno così, non potranno ottenere nulla", ha detto Araghchi.

"Questo mi ricorda la guerra precedente – la guerra dei 12 giorni dello scorso giugno – quando si aspettavano che entro due o tre giorni l'Iran capitolasse e si arrendesse. Ma ci vollero 12 giorni perché capissero che l'Iran non si sarebbe arreso e che non avevano altra scelta che chiedere un cessate il fuoco incondizionato.

"Non vedo alcuna differenza tra questa volta e la volta precedente. Resisteremo finché sarà necessario e vedranno il risultato", ha detto Araghchi

Ore 15:00 Il primo ministro pakistano Sharif: l'omicidio di Khamenei è una "violazione" del diritto internazionale

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif afferma che l'uccisione della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è una "violazione" del diritto internazionale.

"Il popolo del Pakistan si unisce al popolo dell'Iran nel suo momento di dolore e tristezza e porge le più sincere condoglianze per il martirio" di Khamenei, ha scritto Sharif sui social media.

"Il Pakistan esprime inoltre preoccupazione per la violazione delle norme del diritto internazionale", ha aggiunto.

Ore 12:30 Larijani: l'Iran colpirà Stati Uniti e Israele "con una forza mai sperimentata prima"

Il massimo funzionario della sicurezza iraniana ha lanciato un avvertimento contro gli Stati Uniti e Israele.

"Ieri l'Iran ha lanciato missili contro gli Stati Uniti e Israele, e hanno fatto male", ha scritto Larijani su X.

"Oggi li colpiremo con una forza che non hanno mai sperimentato prima."

Il suo linguaggio riecheggia un avvertimento lanciato da Trump nei confronti dell'Iran in precedenza.

"L'Iran ha appena dichiarato che oggi colpirà molto duramente, più duramente di quanto non sia mai stato colpito prima", ha scritto il presidente degli Stati Uniti sui social media.

"Ma è meglio che non lo facciano, perché se lo facessero, li colpiremmo con una forza mai vista prima!"

Ore 12:00 Pezeshkian: gli attacchi di Stati Uniti e Israele sono una "aperta dichiarazione di guerra contro i musulmani"

Il presidente iraniano afferma che l'omicidio di Khamenei è una "aperta dichiarazione di guerra contro i musulmani", in particolare contro gli sciiti.

"Questo tragico evento rappresenta la più grande prova che il mondo islamico si trova ad affrontare oggi", ha affermato Pezeshkian in un messaggio scritto in cui esprimeva le sue condoglianze per l'uccisione del leader supremo.

Ore 11:30 Alireza Arafi nominato nel consiglio direttivo dell'Iran

Alireza Arafi, leader religioso del Consiglio dei Guardiani, è stato nominato nel consiglio direttivo dell'Iran, l'organismo incaricato di svolgere il ruolo di leader supremo fino a quando l'Assemblea degli esperti non eleggerà un nuovo leader.

Arafi farà parte del consiglio direttivo temporaneo insieme al presidente Pezeshkian e al presidente della Corte Suprema Mohseni-Ejei.

Ore 11:00 Hamas piange Khamenei e condanna l'attacco "atroce" tra Stati Uniti e Israele

Il gruppo palestinese in una nota annuncia di essere in lutto per la morte del leader supremo dell'Iran, avvenuta in quello che ha definito un "atroce" attacco tra Stati Uniti e Israele.

"Ha fornito ogni forma di sostegno politico, diplomatico e militare al nostro popolo, alla nostra causa e alla nostra resistenza", ha affermato Hamas in una dichiarazione.

L'amministrazione statunitense e Israele "hanno la piena responsabilità di questa palese aggressione e di questo crimine atroce contro la sovranità della Repubblica islamica dell'Iran, e delle sue gravi ripercussioni sulla sicurezza e la stabilità della regione".

Hamas ha anche affermato che i paesi arabi e musulmani hanno la “responsabilità politica, legale e storica di adottare misure immediate e decisive”.

Ore10:30 La Corea del Nord condanna gli attacchi USA-Israele all'Iran come "aggressione illegale"

Gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l'Iran sono "un'aggressione illegale" e una violazione della sovranità nazionale, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri della Corea del Nord, citato dall'agenzia di stampa statale Korean Central News Agency. Il coinvolgimento degli Stati Uniti era "nell'ambito delle aspettative", ha affermato il portavoce, definendolo un risultato inevitabile data la natura "egemonica e gangsteristica" degli Stati Uniti. La “guerra di aggressione” condotta da Stati Uniti e Israele è inaccettabile in qualsiasi circostanza, si legge nella dichiarazione.

Gli iraniani hanno organizzato raduni spontanei in diverse città per esprimere il loro dolore per il tragico assassinio dell'ayatollah Khamenei da parte di Stati Uniti e Israele.

Dalle prime ore di domenica, folle di persone hanno riempito l'iconica piazza Enqelab a Teheran, la capitale, dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno assassinato il leader della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, in un attacco aereo effettuato sabato mattina. I partecipanti hanno intonato slogan come "Morte all'America" e "Morte a Israele" in segno di rabbia contro per la loro aggressione all'Iran, esprimendo anche il loro sostegno alle Forze Armate iraniane nelle loro operazioni di difesa del Paese. Diverse città, tra cui Ahvaz, Zahedán, Orumie e Yasuy, sono teatro di raduni simili. Gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro città in almeno 20 province iraniane, appena due giorni prima dei colloqui programmati a Vienna sul programma nucleare iraniano. AGGIORNAMENTI Ore 11:00 L'Iran considera la vendetta un suo "dovere e un suo legittimo diritto", afferma Pezeshkian Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che cercare vendetta per l'uccisione di Khamenei e di altri alti funzionari iraniani è un "dovere e un diritto legittimo" del Paese. "La Repubblica islamica dell'Iran ritiene che chiedere giustizia ed esigere una punizione dai colpevoli e da coloro che hanno ordinato questo crimine storico sia un suo dovere e un suo legittimo diritto, e dedicherà tutte le sue forze all'adempimento di questa grande responsabilità e obbligo", ha affermato il presidente, esprimendo le sue condoglianze. Ore 10:30 Almeno 9 morti nelle proteste al consolato americano a Karachi, in Pakistan Proteste contro l'uccisione di Khamenei nella città pakistana di Karachi. Il capo della polizia di Karachi, Summaiya Syed, ha dichiarato ad Al Jazeera che nove corpi sono stati trasportati all'ospedale civile della città dopo che i manifestanti si sono scontrati con la polizia mentre cercavano di entrare nel consolato statunitense. Le autorità non hanno confermato la causa della morte né il numero delle vittime. In precedenza, il bilancio delle vittime era stato di sei. Le autorità hanno affermato che i manifestanti sono riusciti a raggiungere solo la "periferia esterna" del complesso del consolato prima di essere dispersi. Ore 10:00 Migliaia di persone protestano nel Kashmir amministrato dall'India contro l'uccisione di Khamenei Migliaia di musulmani sciiti hanno preso parte alle manifestazioni di piazza nel Kashmir amministrato dall'India per protestare contro l'assassinio della guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. ????? ??? ????? ?????? ????? ???? ?? ?????? ?? ?? ??? ??? pic.twitter.com/170GukcXdB — Shehroz Azhar (@shehrozazhar1) March 1, 2026 I manifestanti con bandiere rosse, nere e gialle si sono radunati nella piazza principale, nel cuore di Srinagar. Molti di loro hanno scandito slogan anti-israeliani e anti-americani durante il raduno, carico di emozione ma in gran parte pacifico. "Oggi siamo tutti profondamente addolorati. Piangiamo il nostro amato leader, che è stato martirizzato", ha detto Syed Towfeeq, 40 anni, all'agenzia di stampa AFP. "Abbiamo tutti un messaggio per Trump... Ci opporremo sempre alla vostra oppressione. Se pensate di aver martirizzato il nostro amato leader, vi state illudendo... Non potete opprimere finché noi, i figli di Khamenei, saremo vivi." Proteste simili si sono svolte in altre località del Kashmir e in altre parti dell'India con una consistente presenza di musulmani sciiti. Ore 09:00 Gli Houthi dello Yemen offrono le loro condoglianze al popolo iraniano Il massimo organo politico degli Houthi dello Yemen ha espresso le sue "sincere condoglianze e la più profonda solidarietà" al popolo iraniano per la morte di Khamenei. "Questo crimine efferato rappresenta una flagrante violazione di tutte le leggi e norme internazionali e incarna la continuazione dell'ingiusto attacco alla nazione islamica", si legge in una nota.

Il martirio del leader iraniano della rivoluzione islamica, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, è stato confermato in seguito all'attacco di USA e Israele di sabato, dall'emittente iraniana in lingua spagnola, HispanTV.

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran ha confermato il martirio del Leader in una dichiarazione trasmessa in televisione. Il governo del Paese ha dichiarato 40 giorni di lutto nazionale e 7 giorni di festività in seguito alla scomparsa del leader della Rivoluzione islamica. Al momento del martirio, stava svolgendo i compiti assegnatigli e si trovava nel suo ufficio, e questo vile attacco è avvenuto nelle prime ore di sabato. I media filoisraeliani e altri media regionali ostili all'Iran avevano ripetutamente affermato che il leader della rivoluzione viveva in un luogo sicuro e nascosto per paura di essere assassinato. Da Teheran hanno ribadito che "il suo martirio sul posto di lavoro ha dimostrato ancora una volta l'irrealtà di queste affermazioni e della guerra psicologica del nemico, e ha dimostrato che era sempre stato tra la gente e che si è mantenuto fermo e coraggioso di fronte all'arroganza nelle trincee della responsabilità." AGGIORNAMENTI Ore 00:00 Ecco gli ultimi aggiornamenti: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che la Guida Suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata uccisa negli attacchi statunitensi e israeliani contro il Paese. I funzionari iraniani hanno negato l'accusa, e l'ufficio di Khamenei l'ha definita "guerra psicologica".

Sia gli Stati Uniti che Israele hanno dichiarato che continueranno gli attacchi nel prossimo futuro, nonostante i paesi della regione appellino per la fine dei combattimenti.

L'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite afferma che Teheran considera gli attacchi contro tutte le basi statunitensi e israeliane e altre installazioni nella regione come parte della sua autodifesa e non mostra segni di voler fermare i suoi attacchi.

Nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi sbarramenti in tutta la regione, tra cui Qatar, Giordania, Bahrein ed Emirati Arabi Uniti.

L'aeroporto di Abu Dhabi ha dichiarato che una persona è morta in un incidente all'aeroporto internazionale Zayed.

Secondo le autorità locali, il bilancio delle vittime dell'attacco a una scuola femminile a Minab, nell'Iran meridionale, è salito a 115.

Ore 17:30 AIEA: Finora nessuna prova di impatto radiologico"

L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha affermato che sta "monitorando attentamente gli sviluppi in Medio Oriente e sollecita la moderazione per evitare qualsiasi rischio per la sicurezza nucleare delle popolazioni della regione". "L'AIEA è in contatto permanente con i paesi della regione, finora non ci sono prove di alcun impatto radiologico", ha affermato in un post su X, aggiungendo che l'agenzia "continuerà a monitorare la situazione e a informare".

Ore 17:00

Foto: Protesta anti-USA a Teheran

Ore 16:30 La Cina sollecita il cessate il fuoco e afferma che la sovranità dell'Iran deve essere rispettata

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha espresso profonda preoccupazione per gli sviluppi nella regione, sollecitando un cessate il fuoco immediato. Ha affermato che la sovranità nazionale, la sicurezza e l'integrità territoriale dell'Iran devono essere rispettate e ha esortato tutte le parti a evitare ulteriori escalation e a riprendere il dialogo. Ore 16:00 A-alam Tv: Il leader supremo dell'Iran parlerà presto La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, parlerà entro pochi minuti, ha riferito l'emittente televisiva iraniana Al-Alam. Ore 15:30: Il ministro degli Esteri iraniano: l’attacco contro la scuola femminile "non rimarrà senza risposta" Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'attacco a una scuola elementare femminile a Minab, una città nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, "non rimarrà senza risposta". Secondo l'agenzia di stampa statale IRNA, l'attacco ha causato la morte di 53 studenti. Araghchi ha affermato che le vittime erano tutti "bambini innocenti". Ore 15:00 Senatore USA: "L'attacco di Trump all'Iran è illegale e incostituzionale" Il senatore statunitense Edward J. Markey ha definito l'attacco militare di Trump all'Iran "illegale e incostituzionale". "Non è stato approvato dal Congresso e rappresenta un pericolo per tutti gli americani. Le azioni illegali di Trump aumentano il rischio di un'escalation in una guerra regionale più ampia, con gravi rischi per le truppe e i civili statunitensi nella regione. Trump ha costantemente esagerato l'imminenza della minaccia nucleare iraniana, anche dopo aver insistito sul fatto che gli Stati Uniti abbiano "annientato" il programma nucleare iraniano durante il suo attacco illegale, l'Operazione Midnight Hammer", ha affermato in una nota. "Persino il Segretario di Stato Marco Rubio ha ammesso che l'Iran non sta arricchendo l'uranio. C'era tempo per la diplomazia prima di questo attacco, e c'è ancora tempo", ha aggiunto Markey, chiedendo una soluzione diplomatica. Questa è una crisi creata da Trump. Gli americani non vogliono un'altra guerra senza fine in Medio Oriente. Non vogliono vedere giovani uomini e donne mandati all'estero per una guerra senza fine mentre le famiglie a casa non possono permettersi l'assistenza sanitaria. Se Trump non ferma questa guerra ora, lo deve fare il Congresso. Basta con la guerra con l'Iran.

Un attacco israeliano ha colpito una scuola elementare femminile a Minab, una città nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, uccidendo almeno 51 persone, hanno riferito i media statali, mentre si fa sempre più evidente il costo immediato per i civili dovuto all'enorme bombardamento dell'Iran da parte di Israele e degli Stati Uniti.

Anche l'agenzia di stampa iraniana Mehr ha riferito che almeno due studenti sono rimasti uccisi in un attacco israeliano che ha colpito una scuola a est della capitale Teheran.

In un servizio da Teheran, Mohammed Vall di Al Jazeera ha dichiarato, a proposito dell'attacco alla scuola femminile: "Ci sono nuovi rapporti che confermano che il numero di persone uccise in quell'attacco ha ormai superato le 40. Si tratta di un obiettivo civile, ed è uno degli obiettivi che potrebbero davvero diventare problematici per quanto riguarda questa campagna di americani e israeliani, che affermano di prendere di mira solo obiettivi militari e di cercare di punire il regime, non il popolo iraniano.

"Il presidente Trump ha promesso al popolo iraniano che gli aiuti sarebbero arrivati, ma ora stiamo assistendo a vittime civili; questo è qualcosa che il governo iraniano sottolineerà come un caso di violazione del diritto internazionale e un'aggressione contro il popolo iraniano", ha aggiunto.

Ore 14:30 Alcune compagnie petrolifere sospendono le spedizioni di carburante nello Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato da Al Jazeera, a causa degli attacchi nella regione, alcune importanti compagnie petrolifere e commerciali hanno sospeso le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz.

"Le nostre navi resteranno ferme per diversi giorni", ha dichiarato all'agenzia di stampa Reuters un alto dirigente di una grande società commerciale.

Circa 20 milioni di barili di petrolio greggio e altri tipi di carburante attraversano la via d'acqua arteriosa che collega la penisola arabica all'Iran, e qualsiasi sospensione potrebbe causare gravi disagi a livello globale.

Ore 14:00 Diversi stati arabi che ospitano infrastrutture militari statunitensi presi di mira nella rappresaglia iraniana

L'Iran ha preso di mira le risorse statunitensi negli stati arabi del Golfo come rappresaglia per un enorme attacco congiunto contro l'Iran da parte di Stati Uniti e Israele, mentre incombe il timore peggiore nella regione di essere infiammati dalle fiamme di una guerra prolungata.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars, sabato il governo iraniano ha confermato i suoi attacchi contro diversi obiettivi , tra cui Bahrein, Kuwait, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, dove si trovano le basi aeree statunitensi.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) dell'Iran ha confermato che tutti gli obiettivi militari israeliani e statunitensi in Medio Oriente sono stati colpiti "dai potenti colpi dei missili iraniani".

Ore 13:00 Ultimi sviluppi

Un funzionario statunitense ha dichiarato ad Al Jazeera che continuerà a lanciare attacchi "estensivi" dall'aria e dal mare contro l'Iran, mentre il leader israeliano afferma che gli attacchi mirano a rimuovere la "minaccia esistenziale".

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha affermato che obiettivi militari israeliani e statunitensi in Medio Oriente sono stati colpiti "dai potenti colpi dei missili iraniani". Ha aggiunto che l'operazione continuerà "senza sosta".

Sono stati segnalati attacchi alle basi che ospitano truppe statunitensi in tutta la regione, con esplosioni e intercettazioni di missili segnalate in Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Giordania e Kuwait.

Il Ministero degli Esteri dell'Oman ha lanciato un appello agli Stati Uniti, affermando che "questa non è la vostra guerra", mentre l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e il principe saudita Mohammed bin Salman hanno sollecitato "un'immediata cessazione dell'escalation" durante una chiamata.

Ore 12:30 Rosatom: i siti nucleari in Iran non dovrebbero essere presi di mira "in nessuna circostanza"

La società nucleare statale russa Rosatom ha dichiarato di aver evacuato 94 persone dall'Iran, ma il suo personale rimane nella centrale nucleare di Bushehr.

Citando l'amministratore delegato Alexei Likhachev, Rosatom ha affermato di aver evacuato tutti i figli dei dipendenti, così come il "personale non essenziale" e chiunque desiderasse lasciare il Paese, poiché Israele e gli Stati Uniti continuano a prendere di mira l'Iran.

"Monitoriamo costantemente la situazione e valutiamo i rischi. Se necessario, verranno adottate misure aggiuntive in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti", ha affermato Likhachev.

Likhachev non ha fornito ulteriori dettagli sulla situazione a Bushehr, ma ha affermato che gli impianti nucleari "non dovrebbero essere presi di mira in nessuna circostanza".

Bushehr è stata costruita dalla Russia ed è l'unica centrale nucleare operativa in Iran.

Ore 12:00 L'ONU esorta tutte le parti a "ragionare"

Il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite ha deplorato gli attacchi in Medio Oriente e ha esortato tutte le parti a riprendere i negoziati, affermando che gli attacchi avrebbero provocato solo "morte, distruzione e miseria umana".

"Deploro gli attacchi militari perpetrati questa mattina da Israele e dagli Stati Uniti d'America in Iran e i successivi attacchi di rappresaglia da parte dell'Iran", ha affermato Volker Turk in una nota.

“Come sempre, in ogni conflitto armato, sono i civili a pagare il prezzo più alto.

Turk ha affermato che missili e bombe "non sono il modo per risolvere le divergenze", ma che "provocheranno solo morte, distruzione e miseria umana".

"Per evitare queste terribili conseguenze per i civili, invito alla moderazione e imploro tutte le parti a ragionare, a ridurre l'escalation e a tornare al tavolo delle trattative, dove solo poche ore prima avevano cercato attivamente una soluzione", ha affermato.

Ore 11:30 Il primo ministro spagnolo respinge l'azione militare "unilaterale" di Stati Uniti e Israele

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha respinto quella che ha definito un'azione militare "unilaterale" da parte di Stati Uniti e Israele, che ha affermato rappresenta un'escalation e contribuisce a un ordine internazionale più incerto e ostile.

In una dichiarazione pubblicata sulla piattaforma social X, Sanchez ha anche affermato di respingere le azioni del governo iraniano e della Guardia Rivoluzionaria.

"Chiediamo un'immediata de-escalation e il pieno rispetto del diritto internazionale", ha aggiunto.

Ore 11:00 L'Iran conferma i siti presi di mira nella regione del Golfo

Secondo l'agenzia di stampa Fars, l'Iran ha preso di mira:

Base aerea di Al-Udeid in Qatar

Base aerea di Al-Salem in Kuwait

Base aerea di Al-Dhafra negli Emirati Arabi Uniti

La quinta base statunitense in Bahrein

Ore 10:30 Tutti i beni di Stati Uniti e Israele nella regione sono un "obiettivo legittimo", afferma un alto funzionario iraniano

Un alto funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che stanno avvertendo Israele di "prepararsi a ciò che sta per accadere, e che la nostra risposta sarà pubblica, e non ci saranno linee rosse".

"Tutti i beni e gli interessi americani e israeliani in Medio Oriente sono diventati un obiettivo legittimo. Non ci sono limiti dopo questa aggressione e tutto è possibile, compresi scenari che non erano stati precedentemente considerati", ha ribadito il funzionario.

"Gli Stati Uniti e Israele hanno avviato un'aggressione e una guerra che avranno ripercussioni ampie e durature. Non siamo rimasti sorpresi dall'aggressione congiunta americano-israeliana e abbiamo una risposta complessa e senza limiti di tempo", ha dichiarato il funzionario, aggiungendo che qualsiasi richiesta all'Iran di moderazione o resa è "inaccettabile e pura illusione".

Almeno una persona è stata uccisa ad Abu Dhabi dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato diversi missili iraniani

Secondo l'agenzia di stampa statale del Paese, almeno una persona è stata uccisa ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, dopo che diversi missili lanciati dall'Iran sono stati intercettati.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che "questo attacco è una flagrante violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale". Hanno aggiunto che "si riservano il pieno diritto di rispondere a questa escalation".

Ore 10:00 Riepilogo degli sviluppi recenti

L'Iran ha preso di mira le forze statunitensi in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti.

Il Bahrein ha confermato che il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense è stato preso di mira da un attacco missilistico.

Il Ministero della Difesa del Qatar ha dichiarato che un missile iraniano è stato intercettato dal sistema di difesa Patriot.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, è stata segnalata una forte esplosione nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi.

Qatar, Kuwait ed Emirati Arabi Uniti hanno chiuso il loro spazio aereo.

In precedenza, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica (IRGC) iraniano aveva confermato di aver lanciato missili e droni verso Israele in seguito agli attacchi israelo-americani.

Ore 10:00 Cosa sappiamo finora

I missili hanno colpito diverse zone di Teheran, dove si trovano ministeri e complessi militari.

Sono state segnalate esplosioni anche in città iraniane tra cui Kermanshah, Lorestan, Tabriz, Isfahan e Karaj.

Il presidente Trump ha affermato che gli Stati Uniti hanno avviato una "importante operazione di combattimento" in Iran volta a "eliminare le minacce provenienti dal regime iraniano".

L'esercito israeliano ha dichiarato che i missili sono stati lanciati dall'Iran, facendo suonare le sirene in diverse zone del Paese.

Israele ha dichiarato lo stato di emergenza e ha consigliato ai suoi cittadini di rimanere nei pressi dei rifugi.

Un funzionario statunitense ha cpnfermato ad Al Jazeera che gli attacchi aerei congiunti USA-Israele mirano a smantellare l'apparato di sicurezza dell'Iran.

Esplosioni hanno scosso il nord di Israele mentre il Paese cercava di intercettare i missili iraniani in arrivo dopo aver lanciato un attacco a livello nazionale contro l'Iran insieme agli Stati Uniti.

Le esplosioni hanno echeggiato subito dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato che avrebbe utilizzato i suoi sistemi di difesa aerea per neutralizzare il fuoco iraniano.

Non ci sono notizie immediate su eventuali danni o vittime causati dall'attacco in corso.

Tel Aviv ha lanciato un attacco contro l'Iran sabato, ha annunciato il Ministero della Difesa israeliano. "Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per eliminare le minacce allo Stato di Israele", ha dichiarato il Ministro della Difesa Israel Katz. Il ministro ha avvertito che "di conseguenza, è previsto a breve un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele " e ha firmato un ordine speciale che impone uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il Paese. Successivamente, i media statunitensi hanno riferito che le forze statunitensi si erano unite all'aggressione israeliana contro l'Iran, circostanza confermata dal presidente Donald Trump. I media locali hanno riferito di aver sentito delle esplosioni a Teheran. Tasnim ha pubblicato immagini di colonne di fumo che si alzavano dalla capitale durante gli attacchi. Intanto, nonostante i massicci attacchi, Il presidente Pezeshkian è rimasto illeso, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana IRNA, citando una fonte dell'ufficio presidenziale Questa nuova aggressione arriva mesi dopo l'intervento militare del giugno 2025, quando Israele lanciò un attacco non provocato contro l'Iran, che portò a uno scambio di attacchi missilistici e con droni tra i due paesi. Durante la Guerra dei Dodici Giorni, lo Stato israeliano prese di mira gli impianti nucleari della Repubblica Islamica, i comandanti militari e gli alti funzionari , nonché gli scienziati nucleari. Molti di loro furono uccisi insieme alle loro famiglie.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it