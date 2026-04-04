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“Tigre di carta”: la crisi della NATO nell’era Trump

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“Tigre di carta”: la crisi della NATO nell’era Trump

La crisi innescata dalla guerra contro l’Iran sta producendo un effetto collaterale sempre più evidente: la frattura tra Stati Uniti ed Europa. Al centro di questo strappo non c’è solo una divergenza tattica, ma un cambiamento strutturale nella visione USA delle alleanze. Le dichiarazioni del presidente Donald Trump sono esplicite. Di fronte al rifiuto europeo di partecipare alle operazioni militari e di intervenire nello Stretto di Hormuz, Washington ha reagito mettendo in discussione il valore stesso della NATO, definita “una tigre di carta”. Il messaggio è diretto: un alleato (vassallo) che non segue gli Stati Uniti quando richiesto rischia di non essere più considerato tale. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in una trasformazione più ampia. Per decenni, la politica estera statunitense si è basata su un principio chiaro: le alleanze, e in particolare la NATO, erano il pilastro della propria influenza globale. Oggi quel consenso si sta sgretolando.

L’amministrazione USA non punta necessariamente a un’uscita formale dall’alleanza, ma a qualcosa di più profondo: uno svuotamento progressivo della sua struttura. I segnali sono molteplici, dalla riduzione del coinvolgimento operativo alla volontà di trasferire sempre più responsabilità agli europei. Anche le restrizioni interne, come il limite minimo di truppe USA in Europa, non cambiano la direzione strategica, ma ne rallentano soltanto i tempi. In parallelo, si profila una trasformazione concreta della NATO. Le riforme in corso mirano a trasferire il controllo operativo verso una leadership europea, riducendo il ruolo centrale di Washington nella pianificazione e nel comando. L’alleanza potrebbe sopravvivere formalmente, ma perdere la sua sostanza storica.

La guerra in Medio Oriente ha accelerato questo processo. Il tentativo statunitense di coinvolgere gli alleati in una “coalizione dei volenterosi” per riaprire Hormuz si è scontrato con un netto rifiuto europeo. Diverse capitali hanno chiarito che il conflitto con l’Iran “non è la loro guerra”, segnando una presa di distanza senza precedenti. La risposta di Washington è stata altrettanto significativa: la minaccia di sospendere le forniture militari all’Ucraina, utilizzate come leva per forzare l’allineamento europeo. Un segnale che conferma un cambio di paradigma: le alleanze non sono più un vincolo reciproco, ma uno strumento negoziale. Anche all’interno dell’Europa emergono crepe. Mentre alcuni Paesi hanno accettato dichiarazioni di principio sulla sicurezza dello Stretto, altri hanno ribadito che la NATO non è concepita per operazioni fuori dall’area euro-atlantica. Una divergenza che riflette l’incertezza strategica del continente. Questo mutamento si radica in una dinamica più profonda della società nordamericana. Cresce la stanchezza verso il ruolo di garante globale, alimentata dai costi delle guerre e dalle priorità interne.

Gli Stati Uniti non rinunciano all’uso della forza - come dimostrano gli attacchi contro l’Iran - ma rifiutano sempre più gli obblighi strutturali che derivano dalle alleanze. Il risultato è un modello inedito: leadership senza impegni. Washington vuole mantenere la capacità di agire, ma senza essere vincolata agli interessi o alle esitazioni degli alleati. In questo scenario, il futuro della NATO appare incerto. L’alleanza che ha definito per decenni l’equilibrio transatlantico rischia di trasformarsi in una struttura svuotata, guidata sempre più dall’Europa ma priva del suo storico centro di gravità. E mentre gli Stati Uniti spostano il loro focus strategico verso altri teatri, resta una domanda cruciale: l’Europa è davvero pronta a gestire da sola la propria sicurezza in un sistema internazionale sempre più instabile?


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