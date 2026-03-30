Israele, il ritorno del boia: esecuzione per impiccagione entro 90 giorni per i palestinesi

Il parlamento israeliano ha approvato lunedì una legge che rende la pena di morte la sentenza predefinita per i palestinesi condannati dai tribunali militari per attacchi mortali, mantenendo una promessa fatta dagli alleati di estrema destra del primo ministro Benjamin Netanyahu.

La legge ha suscitato critiche internazionali nei confronti di Israele, già sotto esame per l'intensificarsi delle violenze perpetrate dai coloni ebrei contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata.

Il provvedimento include disposizioni che prevedono l'esecuzione per impiccagione entro 90 giorni dalla sentenza, con una certa possibilità di differimento ma senza diritto alla grazia e con la possibilità di infliggere l'ergastolo in sostituzione della pena capitale.

Il parlamento israeliano ha approvato lunedì una legge che rende la pena di morte la sentenza predefinita per i palestinesi condannati dai tribunali militari per attacchi mortali, mantenendo una promessa fatta dagli alleati di estrema destra del primo ministro Benjamin Netanyahu.

La legge ha suscitato critiche internazionali nei confronti di Israele, già sotto esame per l'intensificarsi delle violenze perpetrate dai coloni ebrei contro i palestinesi nella Cisgiordania occupata. Israele ha abolito la pena di morte per omicidio nel 1954. L'unica persona mai giustiziata in Israele dopo un processo civile è stata Adolf Eichmann, uno degli artefici dell'Olocausto nazista, nel 1962.

I tribunali militari in Cisgiordania possono già infliggere la pena di morte ai condannati palestinesi, ma non l'hanno mai fatto.

La misura è stata promossa da Itamar Ben-Gvir , il ministro della sicurezza nazionale di estrema destra che ha indossato spille a forma di cappio sul bavero in vista del voto. "Questo è un giorno di giustizia per le vittime, un giorno di deterrenza per i nemici", ha dichiarato Ben-Gvir in parlamento. "Chi sceglie il terrore sceglie la morte."

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha condannato la legge definendola una violazione del diritto internazionale e un tentativo fallimentare di intimidire i palestinesi.

"Tali leggi e misure non spezzeranno la volontà del popolo palestinese né ne mineranno la fermezza", ha affermato l'ufficio di Abbas in una dichiarazione. "Né li dissuaderanno dal continuare la loro legittima lotta per la libertà, l'indipendenza e la creazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale".

I gruppi palestinesi Hamas e Jihad islamica hanno esortato i palestinesi a lanciare attacchi in segno di rappresaglia per la legge.

Le principali organizzazioni israeliane per i diritti umani hanno denunciato la legge come "un atto di discriminazione istituzionalizzata e di violenza razzista contro i palestinesi". L'Associazione per i diritti civili in Israele ha dichiarato di aver presentato ricorso contro la legge presso la Corte Suprema israeliana.

Un disegno di legge discriminatorio

La legge rappresenta l'ultima iniziativa della coalizione nazionalista-religiosa di Netanyahu per destare preoccupazione tra gli alleati occidentali di Israele, che si sono mostrati critici anche nei confronti della violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania.

Nel tentativo di scongiurare le reazioni negative internazionali, Netanyahu ha chiesto che alcuni elementi della legge venissero ammorbiditi, secondo quanto riportato dai media israeliani. Ha votato a favore del disegno di legge, che ha ottenuto il sostegno di 62 dei 120 membri della Knesset.

Il disegno di legge originale prevedeva la pena di morte per i cittadini non israeliani condannati dai tribunali militari della Cisgiordania per atti terroristici mortali. La legislazione rivista include l'opzione dell'ergastolo.

Nei tribunali civili israeliani, la nuova legge prevede l'ergastolo o la pena di morte per chiunque venga condannato per "aver causato deliberatamente la morte di una persona con l'intento di porre fine all'esistenza di Israele".