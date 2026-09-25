Israele provoca l'Iran all'ONU: la reazione del diplomatico iraniano

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Giovedì, durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'ambasciatore israeliano Danny Danon si è rivolto direttamente a un diplomatico iraniano, Nasser Asadi, affermando: "Preghiamo per un cambio di regime". Subito dopo, si è avvicinato per offrirgli un ricevitore internet satellitare Starlink.

Danon, che ha poi pubblicato il video dello scambio, ha spiegato ad Asadi che il dispositivo avrebbe potuto aiutare il popolo iraniano a riconquistare la libertà, invitandolo a portarlo a Teheran: "Se aveste ascoltato il Primo Ministro Netanyahu, capireste quanto questo strumento potrebbe essere utile al popolo iraniano per ritrovare la libertà dopo quello che gli avete fatto. Vuole prenderlo e portarlo a Teheran? Noi amiamo il popolo iraniano e preghiamo per un cambio di regime. Quel giorno arriverà".

L'iniziativa è stata accolta dal totale silenzio: Asadi ha ignorato Danon, ha distolto lo sguardo e ha rifiutato qualsiasi contatto.

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