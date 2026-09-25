Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Mondo grande e terribile
  • ITALIA

Una vergognosa marchetta a Israele

1782
Una vergognosa marchetta a Israele

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Paolo Desogus

 

Il DDL antisemitismo è tecnicamente una marchetta a Israele. Non serve a combattere l'antisemitismo e anzi la sua funzione risulta alquanto deleteria dal momento che contribuisce a formalizzare l'eccezionalismo israeliano, ovvero il suo diritto di sterminio, di guerra preventiva, di occupazione e di annessione.

Chi sostiene il DDL lo fa per accordarsi all'opera di influenza (e anzi di ingerenza) da parte di Israele sugli altri stati. Quella proposta di legge fa parte di una strategia generale ed è stata avanzata in altri paesi in vista di ulteriori provvedimenti. Si tratta infatti della premessa per un successivo passo in avanti finalizzato a censurare penalmente qualsiasi critica alle politiche distruttive israeliane.

Se volete è il rovescio delle sanzioni. L'Italia e i paesi europei non hanno votato nemmeno una sanzione contro Israele. I suoi proxy, tra cui "sinistra per Israele" in Italia, hanno sabotato ogni tentativo di mettere lo stato ebraico di fronte alle sue responsabilità politiche e morali per il genocidio a Gaza e per l'apartheid in Cisgiordania, oramai trasformata in un secondo campo di concentramento palestinese prossimo a diventare un nuovo campo di stermino.

Israele si è ricoperto di orrori inenarrabili. Le testimonianze e le prove dei suoi crimini sono a dir poco agghiaccianti e competono con quanto fatto dai nazisti. Nessuno però sanzione Israele. Nessuno muove un dito. Il paradosso è che è Israele che con le sue ingerenze di fatto sanziona gli altri stati attraverso un'opera di influenza che porta ad interventi sul piano legislativo. 

È esattamente il contrario di quello che dovrebbe accadere. Siamo infatti noi che dovremmo imporre a Israele provvedimenti politici e legislativi per cessare le occupazioni e lo sterminio. Quello che nelle condizioni attuali possiamo fare è però ricordarci di tutti i nomi, di tutti i personaggi che hanno votato il DDL. 

Paolo Desogus

Paolo Desogus

Professore associato di letteratura italiana contemporanea alla Sorbonne Université, autore di Laboratorio Pasolini. Teoria del segno e del cinema per Quodlibet.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Mondo grande e terribile

Tajani, Crosetto ed il maschilismo per abituarci all'economia di guerra

Tajani, Crosetto ed il maschilismo per abituarci all'economia di guerra

23 Settembre 2026 18:00
La regola matematica quando un politico parla di burqua...

La regola matematica quando un politico parla di burqua...

22 Settembre 2026 21:00
Un Diego Bianchi in giacca e cravatta

Un Diego Bianchi in giacca e cravatta

21 Settembre 2026 09:00
Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

18 Settembre 2026 07:00
Cosa ci insegna la storia dei due registi ebrei di Naza

Cosa ci insegna la storia dei due registi ebrei di Naza

15 Settembre 2026 16:00
L’illusione neoliberale tra diritti civili e sociali

L’illusione neoliberale tra diritti civili e sociali

14 Settembre 2026 08:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

03 Settembre 2026 09:00
Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

28 Agosto 2026 11:00
RUSSIA

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

25136

Perché dovete vedere Palestine 36, e non applaudire NAZA

22516
EUROPA

La guerra inevitabile (di Vincenzo Costa)

15031
EUROPA

Dalla carneficina ucraina al "cuscinetto baltico": svelate le tre fasi per trascinare l'Europa nella guerra totale

13609
EUROPA

Il vero motivo per cui UE e NATO continuano a tenere in vita il 'capro espiatorio' Zelensky

12579
ITALIA

Virginia Libero, una storia triste (e penosa)

11974
ITALIA

Denuncia per genocidio in Italia: nei guai soldato israeliano in Toscana

10175
EUROPA

A Berlino trionfa la sinistra con un programma (finalmente) radicale

9915
RUSSIA

Onu. Lavrov chiede a Guterrez di aprire un'inchiesta internazionale su Bucha

ASIA

Uranio arricchito. La risposta (decisa) del presidente iraniano al giornalista di Fox News

ASIA

"5.000 voli dalle basi europee": l'Iran lancia un duro avvertimento all'Europa

NORD-AMERICA

Netanyahu parla all'ONU ma la sala si svuota: il gesto di protesta di 77 Paesi

NORD-AMERICA

Israele provoca l'Iran all'ONU: la reazione del diplomatico iraniano

AMERICA LATINA

Il nuovo corso di Delcy Rodríguez: un chavismo addomesticato dagli USA

NORD-AMERICA

Melania Trump: "Ho avuto un'infanzia bellissima sotto il comunismo"

NORD-AMERICA

Guerra all'Iran, emergenza suicidi sulla portaerei USS Lincoln

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti di Giulia Bertotto Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

  • 25 Settembre 2026 12:00
Xinjiang, una terra complessa e multiculturale Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

Xinjiang, una terra complessa e multiculturale

  • 18 Settembre 2026 13:00
Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi di Loretta Napoleoni Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

  • 07 Settembre 2026 20:00
Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino di Fabrizio Verde Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

Taiwan, la nuova provocazione dell’Europa: Roma e Bruxelles sfidano Pechino

  • 11 Settembre 2026 17:23
La guerra per le rotte arriva al Grande Nord di Giuseppe Masala La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

La guerra per le rotte arriva al Grande Nord

  • 23 Settembre 2026 15:00
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

Da Huawei a BYD: i "segreti" che permettono al settore manifatturiero cinese di prosperare

  • 24 Settembre 2026 15:00
Siete proprio sicuri di vivere in democrazia? di Fabio Massimo Paernti Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

Siete proprio sicuri di vivere in democrazia?

  • 16 Settembre 2026 16:09
Una falsa false-flag? di Francesco Santoianni Una falsa false-flag?

Una falsa false-flag?

  • 04 Settembre 2026 15:00
La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca di Alessandro Bartoloni La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

La vera ragione del viaggio del direttore della CIA a Mosca

  • 17 Settembre 2026 15:39
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Una vergognosa marchetta a Israele di Paolo Desogus Una vergognosa marchetta a Israele

Una vergognosa marchetta a Israele

  • 25 Settembre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi di Geraldina Colotti Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

Pierre Goldman, il destino spezzato di un rivoluzionario fuori dagli schemi

  • 20 Settembre 2026 18:29
Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U? Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

Fulvio Grimaldi - CUBA, DOVE VAI? 176 misure di riforma: deviazione o inversione a U?

  • 22 Settembre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra di Marinella Mondaini Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

Bloomberg: In Germania gli ospedali sono ormai pronti alla guerra

  • 18 Settembre 2026 08:00
Chi sono i veri nemici dell'Europa di Giuseppe Giannini Chi sono i veri nemici dell'Europa

Chi sono i veri nemici dell'Europa

  • 18 Settembre 2026 14:30
Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia di Antonio Di Siena Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

Apparecchiano i monumenti! Il turismo che svende la Puglia

  • 06 Settembre 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti