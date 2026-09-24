Melania Trump: "Ho avuto un'infanzia bellissima sotto il comunismo"

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La First Lady statunitense Melania Trump ha dichiarato di aver trascorso un'infanzia "bellissima" crescendo sotto il comunismo in Slovenia, offrendo una riflessione personale su un sistema politico che suo marito, il presidente Donald Trump, ha più volte indicato come una minaccia per gli Stati Uniti.

"Sono cresciuta sotto il comunismo e, in realtà, non mi è mancato nulla", ha detto Melania a Fox News Business. "Sento di aver avuto un'infanzia bellissima; i miei genitori hanno garantito una vita splendida alla mia famiglia".

Queste dichiarazioni giungono in un momento in cui Donald Trump utilizza sempre più spesso il termine "comunismo" per attaccare i Democratici e i socialisti democratici degli Stati Uniti; proprio questo mese, rivolgendosi alla platea di una convention repubblicana, ha affermato: "Si definiscono socialisti democratici, ma in realtà sono comunisti".

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